OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV), а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor).

Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие объема в рыночном движении, а не только само движение. Результат сводится к единому значению рыночного режима, одинаково пригодному и для дискреционной торговли, и для алгоритмических систем.

Принцип работы

On-Balance Volume (OBV) рассчитывается по выбранному источнику объема. По умолчанию используется тиковый объем; реальный объем применяется автоматически, если он предоставляется брокером.

По ряду OBV рассчитываются быстрая и медленная скользящие средние (по умолчанию EMA 12 и EMA 26). Разница между ними формирует гистограмму OBVCD. Затем по гистограмме рассчитывается сигнальная линия — по умолчанию SMA с периодом 9.

Верхняя и нижняя полосы волатильности рассчитываются по стандартному отклонению с периодом 20 и коэффициентом отклонения 1.618. Полосы могут применяться либо к сигнальной линии, либо непосредственно к гистограмме.

Поскольку полосы основаны на стандартном отклонении, они автоматически расширяются при высокой рыночной активности и сужаются при ее снижении. Это позволяет использовать один набор настроек по умолчанию на существенно различных инструментах, не полагаясь на фиксированные уровни.

Логика пяти состояний моментума

Цветная гистограмма оценивает положение моментума относительно адаптивных полос волатильности и классифицирует каждый закрытый бар в одно из пяти состояний рынка.

Сильный бычий режим (ярко-зеленый) — гистограмма находится выше верхней полосы, бычий моментум продолжает усиливаться. Значение: +2

— гистограмма находится выше верхней полосы, бычий моментум продолжает усиливаться. Значение: +2 Слабый бычий режим (светло-зеленый) — гистограмма остается выше верхней полосы, однако бычий моментум начинает ослабевать. Значение: +1

— гистограмма остается выше верхней полосы, однако бычий моментум начинает ослабевать. Значение: +1 Консолидация (серый) — гистограмма находится внутри полос, что указывает на нейтральное или боковое движение рынка. Значение: 0

— гистограмма находится внутри полос, что указывает на нейтральное или боковое движение рынка. Значение: 0 Слабый медвежий режим (оранжевый) — гистограмма находится ниже нижней полосы, однако давление продавцов начинает снижаться. Значение: −1

— гистограмма находится ниже нижней полосы, однако давление продавцов начинает снижаться. Значение: −1 Сильный медвежий режим (красный) — гистограмма находится ниже нижней полосы, медвежий моментум продолжает усиливаться. Значение: −2

Ключевая особенность этой логики — различение движения перерастянутого и движения, которое продолжает усиливаться. Сам факт выхода за пределы полосы не означает, что движение сохраняет силу; именно направление моментума отличает продолжение от истощения.

Интеграция с алгоритмами и советниками (EA)

Рассчитанное состояние рынка записывается в отдельный буфер, поэтому советник получает готовое значение без анализа цветов и без повторной реализации внутренней логики.

Буфер 5 возвращает одно из следующих значений:

2.0 = Сильный бычий режим

1.0 = Слабый бычий режим

0.0 = Консолидация

−1.0 = Слабый медвежий режим

−2.0 = Сильный медвежий режим

Дескриптор индикатора получается функцией iCustom(), значение считывается функцией CopyBuffer(). Рекомендуется считывать Shift 1 — последний полностью сформированный бар: это значение окончательное и больше не изменится.

Карта публичных буферов

Буфер 0 — гистограмма OBVCD

— гистограмма OBVCD Буфер 1 — индекс цвета гистограммы

— индекс цвета гистограммы Буфер 2 — сигнальная линия

— сигнальная линия Буфер 3 — верхняя полоса

— верхняя полоса Буфер 4 — нижняя полоса

— нижняя полоса Буфер 5 — Regime Bias (рыночный режим)

Обратите внимание: буфер 1 содержит индекс цвета гистограммы, поэтому нумерация буферов данных не совпадает с нумерацией видимых графических построений — Regime Bias находится в буфере 5, а не в буфере 4. Буферы 6–8 используются исключительно для внутренних вычислений и не входят в публичный интерфейс индикатора.

Входные параметры

Источник объема — тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем при поддержке брокером

— тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем при поддержке брокером Быстрая скользящая средняя — период 12, по умолчанию EMA

— период 12, по умолчанию EMA Медленная скользящая средняя — период 26, по умолчанию EMA

— период 26, по умолчанию EMA Сигнальная скользящая средняя — период 9, по умолчанию SMA

— период 9, по умолчанию SMA Поддерживаемые методы усреднения — EMA, SMA, SMMA и LWMA

— EMA, SMA, SMMA и LWMA Включить полосы Боллинджера — включено по умолчанию

— включено по умолчанию Применять полосы к — сигнальной линии (по умолчанию) или гистограмме

— сигнальной линии (по умолчанию) или гистограмме Период полос — 20

— 20 Отклонение полос — 1.618

При отключенных полосах Боллинджера индикатор работает как классический осциллятор схождения/расхождения OBV с сигнальной линией, а значение Regime Bias остается равным 0 на каждом баре.

Применение на различных рынках

Настройки по умолчанию являются разумной отправной точкой для большинства инструментов. На практике параметры следует проверять с учетом конкретного инструмента и используемого таймфрейма.

Металлы (XAUUSD, XAGUSD) — помогает выявлять фазы накопления и распределения объема как дополнительный контекст к анализу структуры цены.

— помогает выявлять фазы накопления и распределения объема как дополнительный контекст к анализу структуры цены. Энергоресурсы (USOIL) — отслеживает изменения участия объема во время направленных движений рынка.

— отслеживает изменения участия объема во время направленных движений рынка. Индексы и форекс (US30, DXY) — адаптивные полосы фильтруют рыночный шум, поэтому смена состояния отражает действительное изменение участия объема, а не случайное колебание.

— адаптивные полосы фильтруют рыночный шум, поэтому смена состояния отражает действительное изменение участия объема, а не случайное колебание. Криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD) — сглаживание сохраняет читаемость показаний при высокой волатильности, делая изменения моментума более отчетливыми.

Особенности расчета

Все значения рассчитываются исключительно на основе завершенных исторических данных. После закрытия бара его значения больше не изменяются. Обновляется только текущий формирующийся бар — по мере поступления новых тиков.

Для получения подтвержденных показаний следует использовать Shift 1, а не Shift 0. Индикатор не использует опережающие данные (look-ahead) и не перерисовывает значения после закрытия бара.

Для кого предназначен

Дискреционные трейдеры , которым нужна оценка участия объема, чтобы подтвердить обоснованность рыночного движения и отличить продолжение тренда от ослабления моментума.

, которым нужна оценка участия объема, чтобы подтвердить обоснованность рыночного движения и отличить продолжение тренда от ослабления моментума. Алгоритмические трейдеры и разработчики советников, которым требуется готовый документированный фильтр рыночного режима со стабильным интерфейсом, без повторной реализации внутренней логики.

Примечания

Отображается в отдельном окне индикатора.

5 графических построений (plots).

9 буферов индикатора.

Полупрозрачная гистограмма сохраняет читаемость окна при совместном использовании с другими индикаторами.

Индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Он не является торговой системой, не генерирует торговых сигналов, не предоставляет инвестиционных рекомендаций и не открывает сделки автоматически.

Для ознакомления перед покупкой доступна бесплатная демоверсия, которую можно протестировать в MetaTrader 5 Strategy Tester.

Разработка и поддержка: Narayanan Mohanan, разработчик MT5/MQL5.

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