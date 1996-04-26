Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.0

Индикатор строит кумулятивную дельту объёма (CVD) — нарастающий итог объёма каждого бара со знаком в зависимости от направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он отвечает на вопрос, на который цена сама по себе не отвечает: движение поддержано участием или это просто дрейф?

Нарастающий итог начинается заново на выбранной вами точке привязки — дневной, недельной или месячной, — поэтому показание всегда соотносится с текущей сессией, неделей или месяцем, а не с началом истории графика. Именно этот единственный параметр делает один и тот же индикатор полезным и на минутном графике форекса, и на дневном графике индекса, и именно он отличает его от простой линии накопленного объёма, которая лишь растёт от того места, где случайно начинается ваша история.

Как это работает

Каждый бар добавляет свой объём в нарастающий итог: прибавляется, когда бар закрывается выше предыдущего закрытия, вычитается, когда ниже, и не изменяет итог при равном закрытии.

Затем по этому кумулятивному ряду рассчитываются 20-периодная базовая линия и её стандартное отклонение, а верхняя и нижняя полосы располагаются на выбранном множителе отклонения. Поскольку полосы построены на собственной изменчивости ряда, они расширяются, когда участие становится волатильным, и сужаются, когда оно успокаивается, — никаких фиксированных порогов, которые пришлось бы подбирать под каждый инструмент.

При достижении границы привязки нарастающий итог обнуляется и начинается заново. На графике это выглядит как чистый перезапуск линии, и полосы формируются вокруг нового периода.

Что показывают полосы

Выход за полосы означает, что поток объёма стал статистически необычным для недавнего поведения этого инструмента. Возврат внутрь означает, что он нормализовался. Ни то, ни другое не является сигналом к действию — это описание того, где сейчас находится участие относительно своего же недавнего диапазона.

Три прочтения, которые трейдеры обычно извлекают из этого отображения:

Касание полосы. Линия CVD, достигшая верхней полосы, показывает покупательский поток, растянутый относительно своего недавнего диапазона; нижняя полоса означает то же самое для потока продаж. На скриншотах эти точки отмечены красным у верхней полосы и зелёным у нижней. Что следует за растянутым показанием, не предопределено: поток может нормализоваться, а может продолжать расширяться вместе с расходящимися вокруг него полосами.

Подтверждение. Цена обновляет максимум или минимум, и линия CVD делает то же самое. Участие движется вместе с ценой.

Дивергенция. Цена обновляет минимум, а линия CVD формирует более высокий минимум — или наоборот на максимуме. Цена сдвинулась, но стоящий за ней поток объёма за ней не последовал. Это контекст, а не прогноз: дивергенции разрешаются в обе стороны и могут сохраняться гораздо дольше, чем ожидается.

Входные параметры

  • Используемый объём — тиковый объём (по умолчанию)
  • Период привязки — непрерывно, день (по умолчанию), неделя или месяц
  • Период полос — 20
  • Множитель отклонения — 2.0

Чтобы привязка имела смысл, она должна быть крупнее периода графика: дневная привязка на дневном графике обнулялась бы на каждом баре. В этом случае индикатор переходит к непрерывному ряду, указывает причину в журнале Experts и показывает фактически используемую привязку в своём коротком имени — так что подпись всегда соответствует тому, что действительно работает.

Буферы

  • Буфер 0 — линия CVD
  • Буфер 1 — верхняя полоса
  • Буфер 2 — базовая линия
  • Буфер 3 — нижняя полоса

Все четыре доступны для чтения из советника или другого индикатора через iCustom(). Буферы в MQL4 индексируются как таймсерия, поэтому сдвиг 1 — это последний полностью закрытый бар; читайте именно его, чтобы получить значения, которые больше не изменятся:

double cvd = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 0, 1); double upper = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 1, 1); double basis = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 2, 1); double lower = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 3, 1);

Индексы буферов в точности совпадают с версией для MetaTrader 5. Код, написанный под буфер 2, получит базовую линию на любой из платформ.

Индикатор самодостаточен: он не вызывает другие индикаторы, поэтому для его работы не требуется ничего постороннего.

На разных инструментах

Скриншоты показывают индикатор на пяти инструментах и с несколькими вариантами привязки. Там, где есть отметки, красный отмечает касание верхней полосы, а зелёный — касание нижней.

  • EURUSD H1, месячная привязка — более длительное накопление, чем при дневной по умолчанию, с отмеченными касаниями полос на обоих экстремумах.
  • Индекс доллара M15, дневная привязка — открыто окно данных, где все четыре буфера подписаны и показаны для одного бара.
  • US30 Daily — переход к запасному варианту в действии. Дневная привязка обнулялась бы на каждом баре, поэтому индикатор перешёл к непрерывному ряду и указал Continuous в своей подписи.
  • XAUUSD M5, дневная привязка — внутридневная сессия, где поток продаж уводит линию через нижнюю полосу и удерживает её там, пока цена идёт ниже.
  • GBPUSD M1, дневная привязка — самый короткий таймфрейм, где обнуления происходят часто, а полосы быстро формируются заново.
  • BTCUSD M15 — окно параметров со всеми настройками.

Поведение расчёта

Значения рассчитываются только по завершённым данным. После закрытия бара его значение окончательно и не меняется. Обновляется лишь формирующийся бар по мере поступления тиков, и он фиксируется на закрытии этого бара. Индикатор не использует данные из будущего и не перерисовывает закрытые бары.

Кумулятивный ряд перестраивается детерминированно, поэтому один и тот же график с теми же настройками всегда даёт одни и те же значения независимо от того, когда индикатор был установлен и как загружалась история.

Примечания

  • Отдельное окно индикатора, 4 линии, 4 буфера.
  • Для начала отрисовки полос требуется около 20 баров истории.
  • Тиковый объём — это приближение к реальному торговому объёму. Реальный объём в MetaTrader 4 недоступен: при его выборе индикатор останавливается с сообщением, а не подставляет молча что-то другое.
  • Никаких внешних зависимостей. Кумулятивный ряд, базовая линия и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри индикатора. Это один файл, который не вызывает никакие другие индикаторы, поэтому рядом с ним нечего устанавливать и нет зависимости от состояния вашей папки индикаторов.
  • Версия для MetaTrader 5 также опубликована и имеет совпадающие индексы буферов.

Этот индикатор — инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, он не генерирует торговых сигналов, не даёт инвестиционных рекомендаций и не открывает сделки и не управляет ими автоматически. Никаких заявлений о доходности не делается.

Бесплатен для загрузки и использования. Если он окажется вам полезен, оценка поможет другим трейдерам его найти.

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Я разрабатываю индикаторы и советники для MetaTrader, уделяя особое внимание чистому, документированному коду без перерисовки: логика на закрытых барах, проверенные буферы и отсутствие зависимостей от других индикаторов.

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Есть вопросы о расчёте, буферах или использовании индикатора в собственном советнике? Напишите мне в личные сообщения — с удовольствием отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MetaTrader.

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Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
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MTF Currency Strength Panel MT4
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Этот индикатор отображает Индекс силы — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение. Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции к Балансовый объем (OBV) вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником. Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
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Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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