Currency Strength Oscillator MT5

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  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер.

Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую.

Как работает декомпозиция

Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи значений, причём знак инвертируется там, где валюта является котируемой: падение AUDJPY означает укрепление иены, а не её ослабление.

Каждая пара влияет ровно на две валюты — положительно на базовую и отрицательно на котируемую, — поэтому по всему набору эти вклады взаимно компенсируются и сумма восьми значений силы равна нулю. Индикатор использует это как внутреннюю проверку: если бы значения не сходились, декомпозиция была бы ошибочной. Это также означает, что показания относительны, а не абсолютны. Валюта сильна не сама по себе, а лишь относительно остальных валют набора.

Поскольку расчёт опирается на валюты, а не на график, одни и те же восемь линий появляются на любом символе, к которому подключён индикатор.

Что показывает история и не может показать моментальный снимок

Рейтинг говорит о порядке на сегодня. История показывает, как долго он держится, продолжает ли лидер расти или уже разворачивается и когда две валюты поменялись местами. Пересечения — это моменты смены позиций в рейтинге.

Отдельные валюты можно отключить, и часто это полезнее, чем следить за всеми восемью сразу. Вывод только двух валют, образующих символ текущего графика, даёт ясное представление о том, какая сторона им движет.

Два способа измерения силы

Скорость изменения — процентное движение за период наблюдения. Значения напрямую сопоставимы между парами, поскольку они относительны.

Стандартизированное отклонение от среднего выражает то же движение в стандартных отклонениях, что позволяет удерживать на одной шкале инструменты с очень разной волатильностью.

При длинных периодах они ведут себя по-разному. При периоде 200 скорость изменения накапливает устойчивое смещение — несколько валют находятся выше или ниже нуля на протяжении всего окна, ни разу его не пересекая, — тогда как стандартизированная мера остаётся центрированной. Ни одна из них не является неверной. Скорость изменения описывает движение, которое действительно произошло; стандартизированная мера описывает, насколько оно было необычным. При коротких периодах разница невелика.

Парный режим

В парном режиме строится одна линия: сила одной валюты минус сила другой. Это та же декомпозиция, сведённая к одному отношению, и она работает на любом графике — CHF минус JPY можно наблюдать, торгуя EURAUD.

Это не то же самое, что цена CHFJPY. Цена — это котировка одного рынка; здесь же показана разница между двумя валютами, каждая из которых измерена относительно всей матрицы.

За пределами основных валют

Индикатор работает на любом графике, не только на форексе. На графике золота или индекса валютные линии по-прежнему описывают валюты, и часто именно это и требуется: инструмент, котируемый в долларах, читается легче, когда сам доллар виден рядом. Можно подключить несколько экземпляров с разными периодами, чтобы сравнить быстрый и медленный взгляд.

Обратите внимание, что здесь утверждается, а что нет. Золото не входит в матрицу из 28 пар и не имеет собственного значения силы. График показывает доллар, измеренный по валютной матрице, рядом с ценой золота. Корректное прочтение — доллар ослаб, пока золото росло, а не «золото было сильным».

Чтение из советника

Доступны и документированы десять буферов. Порядок буферов фиксирован и алфавитен и не меняется при переключении отображения: скрытие валюты убирает её с графика, но буфер сохраняет значения, поэтому настройки отображения пользователя не влияют на работу советника.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "CurrencyStrengthOscillator"); double jpy[]; ArraySetAsSeries(jpy, true); CopyBuffer(h, 5, 0, 100, jpy); // буфер 5 — всегда JPY

  • 0 — AUD
  • 1 — CAD
  • 2 — CHF
  • 3 — EUR
  • 4 — GBP
  • 5 — JPY
  • 6 — NZD
  • 7 — USD
  • 8 — нулевая линия
  • 9 — парный спред, база минус котируемая валюта, заполняется в парном режиме

Входные параметры

  • Мера силы — скорость изменения или стандартизированное отклонение от среднего
  • Период наблюдения — окно, по которому измеряется каждое значение, в барах; по умолчанию 14
  • Сглаживание — скользящее среднее, применяемое к результату; по умолчанию 3, значение 1 отключает сглаживание
  • Количество баров для расчёта — насколько далеко назад считать; по умолчанию 500, значение 0 — вся доступная история
  • Суффикс символа — определяется автоматически, при нестандартных названиях у брокера может быть задан вручную
  • Показать спред одной пары — переключение в парный режим с выбором базовой и котируемой валюты
  • Показать AUD … Показать USD — по одному переключателю на валюту, все включены по умолчанию и игнорируются в парном режиме

Что показано на скриншотах

  • Три графика рядом — NZDUSD, NZDJPY и USDJPY, на каждом показаны только две собственные валюты. Общие линии повторяют друг друга на разных графиках: новозеландский доллар одинаков на первых двух, иена — на последних двух. Индикатор читает валюты, а не график.
  • Все восемь валют на часовом GBPUSD — иена отрывается от остальных, доллар и фунт отстают, рядом видно сопровождавшее это движение цены.
  • Окно данных — все десять буферов на одном баре, с подписями и доступные советнику. Восемь валютных значений в сумме дают −0,001 — свойство нулевой суммы на практике, а не в теории.
  • Дневной USDJPY только с двумя валютами — доллар и иена, где пересечения совпадают с разворотами цены и ничто другое не отвлекает внимание.
  • Часовое золото с выделенным долларом, на двух периодах — два экземпляра индикатора в отдельных окнах, один медленнее, другой быстрее. Короткий период разворачивается первым, длинный подтверждает.
  • Парный режим на дневном CHFJPY — одна линия: швейцарский франк минус иена.
  • Одно и то же окно EURGBP H4 при двух мерах — один скриншот для скорости изменения, другой для стандартизированной меры, всё остальное без изменений. При периоде 200 описанное выше смещение видно на первом и отсутствует на втором.
  • Недельный AUDUSD — цена идёт с 2019 года, а осциллятор начинается в конце 2020-го. Этот разрыв — самая короткая общая история у брокера, о чём сказано ниже.
  • Окно параметров — все настройки, за которым виден сам индикатор.

Насколько далеко строится история

Для осмысленной декомпозиции на баре нужны все 28 пар, поэтому доступная глубина равна самой короткой истории среди них, а по второстепенным кроссам брокеры хранят заметно меньше истории, чем по основным парам. Если доступной истории меньше запрошенной, индикатор строит то, что может, и один раз сообщает об ограничении в журнале Experts.

На младших таймфреймах это незаметно. Это становится видно на неделе и месяце, где общая история может составлять несколько сотен баров или меньше, и осциллятор начинается не с начала графика, цена на котором уходит значительно дальше назад. Это ограничение данных, а не ошибка. Оно свойственно данным брокера и касается любого инструмента измерения силы валют — просто большинство из них об этом не сообщает.

Количество баров для расчёта по умолчанию равно 500. Увеличение этого значения или установка 0 для всей доступной истории даёт более длинный обзор ценой более медленной первой загрузки на новом таймфрейме.

Поведение расчёта

Значения на закрытых барах окончательны. Формирующийся бар обновляется до закрытия и пересчитывается на каждом тике, а не фиксируется при первом касании, поэтому его значение устанавливается по закрытию, а не отражает цену на момент открытия бара.

Каждый бар раскладывается либо по всем 28 парам, либо не раскладывается вовсе. Каждая валюта усредняется по тем парам, которые действительно внесли вклад, а не по условным семи, и если пары не хватает, бар остаётся пустым. Разрыв заметен сразу; сила, рассчитанная по неполному набору, выглядит как обычное значение, и позже отличить её от корректной невозможно.

Если время баров пары не совпадает с графиком — пропуск в истории брокера, что встречается на младших таймфреймах, — эта пара исключается из затронутых баров, а не смещается на чужие, и об исключении сообщается в журнале Experts.

Примечания

  • Строится в отдельном окне и имеет десять буферов индикатора. Приведённая выше карта буферов фиксирована и не зависит от переключателей отображения.
  • У брокера должны быть доступны все 28 основных пар. Индикатор сообщает об отсутствующих поимённо в журнале Experts.
  • Диапазон построения ограничен самой короткой историей среди 28 пар, что заметно на неделе и месяце. Об ограничении один раз сообщается в журнале Experts.
  • К одному графику можно подключить несколько экземпляров с разными периодами или разными мерами.
  • Никаких внешних зависимостей. Все значения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает другие индикаторы, поэтому нет хендлов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Чем это является и чем не является

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу, не даёт инвестиционных рекомендаций и не открывает позиции и не управляет ими.

Он описывает, а не прогнозирует. Он измеряет то, что восемь валют уже делали; он не предсказывает их дальнейшее поведение, и никаких заявлений о доходности не делается.

Другие инструменты этого разработчика

Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому, документированному коду без перерисовки: логика на закрытых барах, проверенные буферы и отсутствие зависимостей от других индикаторов.

Если нужна текущая картина сразу по всем 28 парам и девяти таймфреймам, Multi Timeframe Currency Strength Panel распространяется бесплатно и использует ту же декомпозицию. Этот индикатор — её история.

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Есть вопросы о расчёте, буферах или использовании индикатора в собственном советнике? Напишите мне в личные сообщения — с удовольствием отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT5/MQL5.

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4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
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Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Осциллятор силы валюты для MetaTrader 4 Индикатор относительной силы валюты, отображающий историю восьми основных валют. Этот осциллятор силы валют отображает относительную силу восьми основных валют в виде истории, разложенную по 28 основные пары. В то время как стандартный индикатор силы валюты показывает, где обстоят дела сейчас, он показывает, как они туда попали — какая валюта укрепляется, какая перекатилась и где рейтинг перешел из рук в руки. Все восемь серий представлены в виде документи
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Oscillator Regime Suite
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Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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