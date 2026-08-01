Multi Timeframe Currency Strength Panel

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5

Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике.

Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру.

Ранжировать пары по отдельности — путь к ошибочным выводам. Когда движется одна валюта, вместе с ней движется каждая пара, в которую она входит, поэтому вершина списка пар нередко представляет собой одну и ту же валюту, повторённую семь раз. Эта панель отделяет причину от повторов, раскладывая всю матрицу на силу отдельных валют.

Как работает разложение

Каждая из восьми валют входит в семь из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее по этим семи значениям, со сменой знака там, где валюта является котируемой: снижение AUDJPY означает укрепление иены, а не её ослабление.

Каждая пара вносит вклад ровно в две валюты — положительный в базовую и отрицательный в котируемую, — поэтому по всему набору из двадцати восьми пар эти вклады взаимно компенсируются, и сумма восьми значений силы равна нулю. Панель использует это как внутреннюю проверку: если бы значения не сходились, разложение было бы неверным. Отсюда следует и другое: показатели относительны, а не абсолютны. Валюта не сильна сама по себе — она сильна лишь относительно остальных валют набора.

Практический результат в том, что восемь понятных чисел заменяют двадцать восемь перекрывающихся. Вместо того чтобы видеть семь иеновых пар внизу списка и догадываться об общей причине, вы видите саму причину.

Что показывают строки пар

В строке каждой пары девять цветных блоков — по одному на таймфрейм от M1 до MN1, — показывающих направление и величину последнего завершённого движения на этом таймфрейме. По умолчанию зелёный — сильный рост, жёлтый — слабый, серый — без изменений, оранжевый — слабое снижение, красный — сильное. Все пять цветов задаются в параметрах и могут быть изменены.

Читая строку слева направо, вы видите, ограничено ли движение младшими таймфреймами или уже перешло на старшие. Строка, красная на M1–M15, но зелёная на H4 и выше, — это недавнее движение, которое ещё не развернуло общую картину.

Значение в конце строки — взвешенное среднее этих девяти показаний. Строки отсортированы по нему, сильнейшие сверху.

Маркер расхождения

Если разложение полностью объясняет матрицу, значение пары должно равняться силе её базовой валюты минус сила котируемой. Там, где пара заметно отклоняется от этого, её движение не объясняется целиком ни одной из валют, и панель отмечает такую пару.

Порог задаётся в стандартных отклонениях по всей матрице, а не фиксированным числом, поэтому он одинаково применим и в спокойных, и в активных условиях.

Порог стоит настроить под себя. Высокое значение выделяет только самые крайние случаи; понижение распределяет отметки по всей матрице и показывает менее заметные расхождения, которые строгая настройка скрывает. Один из скриншотов сделан при низком пороге, чтобы это было видно: отметки появляются вверху панели, в середине и внизу, а не только на парах, ушедших дальше всех.

Чего ожидать при высоких порогах: когда одна валюта движется особенно сильно, её пары будут отмечаться группой. Усреднение, дающее восемь чистых значений силы, не может полностью поглотить чрезмерное движение, и вся группа читается как частично необъяснённая. Маркер наиболее информативен в обычных условиях и наименее — во время резкого движения одной валюты. Это противоположно интуиции, и об этом стоит знать заранее.

Параметры

Содержимое панели — валюты и пары, только валюты или только пары

— валюты и пары, только валюты или только пары Угол панели — любой из четырёх, со смещением по горизонтали и вертикали в пикселях

— любой из четырёх, со смещением по горизонтали и вертикали в пикселях Размер шрифта, межстрочный интервал, ширина и высота блока — панель масштабируется под ваш график

— панель масштабируется под ваш график Количество строк пар — от 1 до 28, для небольших окон

— от 1 до 28, для небольших окон Сжатие полос силы — шкала квадратного корня, чтобы одна доминирующая валюта не превращала остальные полосы в едва заметные обрубки

— шкала квадратного корня, чтобы одна доминирующая валюта не превращала остальные полосы в едва заметные обрубки Показывать время обновления — видимая отметка времени, чтобы замершая панель была очевидна, а не принималась за актуальную

— видимая отметка времени, чтобы замершая панель была очевидна, а не принималась за актуальную Отмечать пары, расходящиеся со своими валютами — вкл./выкл., с настраиваемым порогом в стандартных отклонениях

— вкл./выкл., с настраиваемым порогом в стандартных отклонениях Интервал обновления — в секундах

— в секундах Замирать при закрытом рынке — прекращает перерисовку неизменной панели

— прекращает перерисовку неизменной панели Суффикс символов — определяется автоматически; можно задать вручную при нестандартных названиях у брокера

— определяется автоматически; можно задать вручную при нестандартных названиях у брокера Цвета — все пять состояний блоков, маркер расхождения и текст

Подстройка под ваш график

Цвет текста по умолчанию берётся из фона графика, поэтому панель остаётся читаемой и на светлой, и на тёмной схеме без перенастройки. Смена схемы перерисовывает её немедленно, не дожидаясь следующего обновления. Прокрутка и масштабирование перерисовку не вызывают.

Панель привязана к выбранному углу и смещена в пикселях, поэтому остаётся на месте при изменении размера окна.

Что показано на скриншотах

Два графика, максимально далёких друг от друга — AUDCAD на минутном графике с тёмным фоном и USDJPY на месячном со светлым. Разный символ, противоположные концы диапазона таймфреймов, противоположная цветовая схема — и обе панели показывают одни и те же восемь значений силы валют. Панель описывает рынок, а не график, на котором стоит.

— AUDCAD на минутном графике с тёмным фоном и USDJPY на месячном со светлым. Разный символ, противоположные концы диапазона таймфреймов, противоположная цветовая схема — и обе панели показывают одни и те же восемь значений силы валют. Панель описывает рынок, а не график, на котором стоит. Полная матрица — информацию несёт каждый столбец, потому что каждый таймфрейм окрашивается относительно своего собственного обычного движения, а не фиксированного процента.

— информацию несёт каждый столбец, потому что каждый таймфрейм окрашивается относительно своего собственного обычного движения, а не фиксированного процента. Окно настроек — сначала параметры, определяющие значения, затем параметры внешнего вида, в четырёх именованных группах.

— сначала параметры, определяющие значения, затем параметры внешнего вида, в четырёх именованных группах. Три значения окна масштабирования рядом — один и тот же график с окном в 5, 50 и 200 баров. Цвета меняются, значения силы валют — нет: окно решает, что считать большим движением, а не то, что измеряется.

— один и тот же график с окном в 5, 50 и 200 баров. Цвета меняются, значения силы валют — нет: окно решает, что считать большим движением, а не то, что измеряется. Режим «только валюты» — компактная панель из восьми строк для графика, где сетка пар не нужна.

— компактная панель из восьми строк для графика, где сетка пар не нужна. Режим «только пары» — полный рейтинг из 28 пар со скрытым блоком валют.

— полный рейтинг из 28 пар со скрытым блоком валют. Маркеры расхождения — снято при пониженном пороге, поэтому маркеры распределены по матрице, а не стоят только на парах, прошедших дальше всех.

Особенности расчёта

Показание каждого таймфрейма сочетает текущий формирующийся бар с последним завершённым, поэтому панель реагирует на живое движение, оставаясь привязанной к закрытым данным. Если история какого-либо таймфрейма для пары недоступна, этот таймфрейм исключается, а значение нормируется по фактически прочитанным таймфреймам — пара никогда не опускается в списке из-за отсутствия данных, а не из-за движения. Блок такого таймфрейма отображается отдельным цветом, поэтому отсутствующее значение видно и не выглядит как спокойный рынок.

Цвета блоков масштабируются по собственному недавнему движению каждого таймфрейма. Масштаб — это средний размер изменения от закрытия к закрытию за последние 21 бар на этом таймфрейме. Бар, прошедший больше 1,5× этого размера, считается сильным, меньше 0,5× — нейтральным. Именно поэтому один и тот же цвет означает одно и то же в столбце M1 и в месячном: фиксированный процент этого не может, так как месячный бар проходит примерно в сто раз больше минутного. Окно и оба множителя вынесены в настройки.

Панель обновляется по собственному таймеру, а не по тикам графика. Для отображения 28 инструментов это принципиально: при работе от символа графика неликвидный кросс в спокойную сессию остановил бы всю панель, пока остальной рынок движется. Проверка использует время последней котировки любого символа в «Обзоре рынка», поэтому пауза наступает только когда останавливается весь поток котировок.

Что рейтинг говорит, а что нет. Информацию несут края рейтинга валют. Когда несколько валют находятся в пределах нескольких сотых друг от друга, их порядок не значим — они близки потому, что между ними мало что стоит, и небольшая разница здесь ближе к шуму, чем к сигналу. При сравнении с собственной опубликованной тепловой картой валют MetaQuotes эта панель совпадает по самой сильной и самой слабой валюте и расходится в середине — именно так и должны вести себя два разных метода, когда разрешать почти нечего.

Примечания

Рисуется на ценовом графике объектами. Без индикаторных буферов, без построений, без отдельного окна.

Необходимы все 28 основных пар у вашего брокера. Панель сообщает об отсутствующих поимённо в журнале Experts.

Раздел валют скрывается, если доступно менее 28 пар, так как частичное разложение вводило бы в заблуждение.

Панель читает фиксированные таймфреймы от M1 до MN1. Она не следует за таймфреймом графика, на котором размещена.

Без внешних зависимостей. Все значения рассчитываются внутри индикатора. Он не обращается к другим индикаторам, поэтому нет дескрипторов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Эта панель является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Она не является торговой системой, не генерирует торговых сигналов, не предоставляет инвестиционных рекомендаций и не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Она описывает, где рынок уже двигался, и не предсказывает, куда он пойдёт. Никаких заявлений об эффективности для неё не делается.

Индикатор распространяется бесплатно. Если он оказался полезным, оценка поможет другим трейдерам его найти.

Другие инструменты этого разработчика Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому документированному коду без перерисовки: логика по закрытым барам и отсутствие зависимостей от других индикаторов. Посмотреть все опубликованные продукты → Есть вопросы по расчёту, разложению или совместному использованию с вашими инструментами? Отправьте мне личное сообщение — буду рад ответить.

Разработка и поддержка: Narayanan Mohanan, разработчик MT5/MQL5.

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