Multi Timeframe Currency Strength Panel

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  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1045
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.10
  • Обновлено: 7 августа 2026

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5

Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике.

Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру.

Ранжировать пары по отдельности — путь к ошибочным выводам. Когда движется одна валюта, вместе с ней движется каждая пара, в которую она входит, поэтому вершина списка пар нередко представляет собой одну и ту же валюту, повторённую семь раз. Эта панель отделяет причину от повторов, раскладывая всю матрицу на силу отдельных валют.

Как работает разложение

Каждая из восьми валют входит в семь из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее по этим семи значениям, со сменой знака там, где валюта является котируемой: снижение AUDJPY означает укрепление иены, а не её ослабление.

Каждая пара вносит вклад ровно в две валюты — положительный в базовую и отрицательный в котируемую, — поэтому по всему набору из двадцати восьми пар эти вклады взаимно компенсируются, и сумма восьми значений силы равна нулю. Панель использует это как внутреннюю проверку: если бы значения не сходились, разложение было бы неверным. Отсюда следует и другое: показатели относительны, а не абсолютны. Валюта не сильна сама по себе — она сильна лишь относительно остальных валют набора.

Практический результат в том, что восемь понятных чисел заменяют двадцать восемь перекрывающихся. Вместо того чтобы видеть семь иеновых пар внизу списка и догадываться об общей причине, вы видите саму причину.

Что показывают строки пар

В строке каждой пары девять цветных блоков — по одному на таймфрейм от M1 до MN1, — показывающих направление и величину последнего завершённого движения на этом таймфрейме. По умолчанию зелёный — сильный рост, жёлтый — слабый, серый — без изменений, оранжевый — слабое снижение, красный — сильное. Все пять цветов задаются в параметрах и могут быть изменены.

Читая строку слева направо, вы видите, ограничено ли движение младшими таймфреймами или уже перешло на старшие. Строка, красная на M1–M15, но зелёная на H4 и выше, — это недавнее движение, которое ещё не развернуло общую картину.

Значение в конце строки — взвешенное среднее этих девяти показаний. Строки отсортированы по нему, сильнейшие сверху.

Маркер расхождения

Если разложение полностью объясняет матрицу, значение пары должно равняться силе её базовой валюты минус сила котируемой. Там, где пара заметно отклоняется от этого, её движение не объясняется целиком ни одной из валют, и панель отмечает такую пару.

Порог задаётся в стандартных отклонениях по всей матрице, а не фиксированным числом, поэтому он одинаково применим и в спокойных, и в активных условиях.

Порог стоит настроить под себя. Высокое значение выделяет только самые крайние случаи; понижение распределяет отметки по всей матрице и показывает менее заметные расхождения, которые строгая настройка скрывает. Один из скриншотов сделан при низком пороге, чтобы это было видно: отметки появляются вверху панели, в середине и внизу, а не только на парах, ушедших дальше всех.

Чего ожидать при высоких порогах: когда одна валюта движется особенно сильно, её пары будут отмечаться группой. Усреднение, дающее восемь чистых значений силы, не может полностью поглотить чрезмерное движение, и вся группа читается как частично необъяснённая. Маркер наиболее информативен в обычных условиях и наименее — во время резкого движения одной валюты. Это противоположно интуиции, и об этом стоит знать заранее.

Параметры

  • Содержимое панели — валюты и пары, только валюты или только пары
  • Угол панели — любой из четырёх, со смещением по горизонтали и вертикали в пикселях
  • Размер шрифта, межстрочный интервал, ширина и высота блока — панель масштабируется под ваш график
  • Количество строк пар — от 1 до 28, для небольших окон
  • Сжатие полос силы — шкала квадратного корня, чтобы одна доминирующая валюта не превращала остальные полосы в едва заметные обрубки
  • Показывать время обновления — видимая отметка времени, чтобы замершая панель была очевидна, а не принималась за актуальную
  • Отмечать пары, расходящиеся со своими валютами — вкл./выкл., с настраиваемым порогом в стандартных отклонениях
  • Интервал обновления — в секундах
  • Замирать при закрытом рынке — прекращает перерисовку неизменной панели
  • Суффикс символов — определяется автоматически; можно задать вручную при нестандартных названиях у брокера
  • Цвета — все пять состояний блоков, маркер расхождения и текст

Подстройка под ваш график

Цвет текста по умолчанию берётся из фона графика, поэтому панель остаётся читаемой и на светлой, и на тёмной схеме без перенастройки. Смена схемы перерисовывает её немедленно, не дожидаясь следующего обновления. Прокрутка и масштабирование перерисовку не вызывают.

Панель привязана к выбранному углу и смещена в пикселях, поэтому остаётся на месте при изменении размера окна.

Что показано на скриншотах

  • Два графика, максимально далёких друг от друга — AUDCAD на минутном графике с тёмным фоном и USDJPY на месячном со светлым. Разный символ, противоположные концы диапазона таймфреймов, противоположная цветовая схема — и обе панели показывают одни и те же восемь значений силы валют. Панель описывает рынок, а не график, на котором стоит.
  • Полная матрица — информацию несёт каждый столбец, потому что каждый таймфрейм окрашивается относительно своего собственного обычного движения, а не фиксированного процента.
  • Окно настроек — сначала параметры, определяющие значения, затем параметры внешнего вида, в четырёх именованных группах.
  • Три значения окна масштабирования рядом — один и тот же график с окном в 5, 50 и 200 баров. Цвета меняются, значения силы валют — нет: окно решает, что считать большим движением, а не то, что измеряется.
  • Режим «только валюты» — компактная панель из восьми строк для графика, где сетка пар не нужна.
  • Режим «только пары» — полный рейтинг из 28 пар со скрытым блоком валют.
  • Маркеры расхождения — снято при пониженном пороге, поэтому маркеры распределены по матрице, а не стоят только на парах, прошедших дальше всех.

Особенности расчёта

Показание каждого таймфрейма сочетает текущий формирующийся бар с последним завершённым, поэтому панель реагирует на живое движение, оставаясь привязанной к закрытым данным. Если история какого-либо таймфрейма для пары недоступна, этот таймфрейм исключается, а значение нормируется по фактически прочитанным таймфреймам — пара никогда не опускается в списке из-за отсутствия данных, а не из-за движения. Блок такого таймфрейма отображается отдельным цветом, поэтому отсутствующее значение видно и не выглядит как спокойный рынок.

Цвета блоков масштабируются по собственному недавнему движению каждого таймфрейма. Масштаб — это средний размер изменения от закрытия к закрытию за последние 21 бар на этом таймфрейме. Бар, прошедший больше 1,5× этого размера, считается сильным, меньше 0,5× — нейтральным. Именно поэтому один и тот же цвет означает одно и то же в столбце M1 и в месячном: фиксированный процент этого не может, так как месячный бар проходит примерно в сто раз больше минутного. Окно и оба множителя вынесены в настройки.

Панель обновляется по собственному таймеру, а не по тикам графика. Для отображения 28 инструментов это принципиально: при работе от символа графика неликвидный кросс в спокойную сессию остановил бы всю панель, пока остальной рынок движется. Проверка использует время последней котировки любого символа в «Обзоре рынка», поэтому пауза наступает только когда останавливается весь поток котировок.

Что рейтинг говорит, а что нет. Информацию несут края рейтинга валют. Когда несколько валют находятся в пределах нескольких сотых друг от друга, их порядок не значим — они близки потому, что между ними мало что стоит, и небольшая разница здесь ближе к шуму, чем к сигналу. При сравнении с собственной опубликованной тепловой картой валют MetaQuotes эта панель совпадает по самой сильной и самой слабой валюте и расходится в середине — именно так и должны вести себя два разных метода, когда разрешать почти нечего.

Примечания

  • Рисуется на ценовом графике объектами. Без индикаторных буферов, без построений, без отдельного окна.
  • Необходимы все 28 основных пар у вашего брокера. Панель сообщает об отсутствующих поимённо в журнале Experts.
  • Раздел валют скрывается, если доступно менее 28 пар, так как частичное разложение вводило бы в заблуждение.
  • Панель читает фиксированные таймфреймы от M1 до MN1. Она не следует за таймфреймом графика, на котором размещена.
  • Без внешних зависимостей. Все значения рассчитываются внутри индикатора. Он не обращается к другим индикаторам, поэтому нет дескрипторов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Эта панель является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Она не является торговой системой, не генерирует торговых сигналов, не предоставляет инвестиционных рекомендаций и не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Она описывает, где рынок уже двигался, и не предсказывает, куда он пойдёт. Никаких заявлений об эффективности для неё не делается.

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Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому документированному коду без перерисовки: логика по закрытым барам и отсутствие зависимостей от других индикаторов.

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Разработка и поддержка: Narayanan Mohanan, разработчик MT5/MQL5.

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Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Индикатор строит кумулятивную дельту объёма (CVD) — нарастающий итог объёма каждого бара со знаком в зависимости от направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он отвечает на вопрос, на который цена сама по себе не отвечает: движение поддержано участием или это просто дрейф? Нарастающий итог начинается заново на выбранной вами точке привязки — дневной, недельной или месячной, — поэтому показание всегда соотносится с текущей сессией, неделей или месяцем, а не с нач
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Force Index — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём, — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Если цена сама по себе показывает, что рынок сдвинулся, то Force Index показывает, сколько усилий на это потребовалось. Значительное изменение цены на малом объёме и небольшое изменение на большом объёме — совершенно разные события, даже если свечи выглядят похоже. Force Index разделяет их, объединяя оба параметра в одно значение, а полосы помещают это
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MTF Currency Strength Panel MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4 Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике. Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру. Самостоятельное ранжирование пар вводит в заблуждение. Когда движется одна валюта, каждая содержащая ее пара движется вместе с ней, поэто
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
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Этот индикатор отображает Индекс силы — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение. Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции к Балансовый объем (OBV) вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником. Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Осциллятор силы валюты для MetaTrader 4 Индикатор относительной силы валюты, отображающий историю восьми основных валют. Этот осциллятор силы валют отображает относительную силу восьми основных валют в виде истории, разложенную по 28 основные пары. В то время как стандартный индикатор силы валюты показывает, где обстоят дела сейчас, он показывает, как они туда попали — какая валюта укрепляется, какая перекатилась и где рейтинг перешел из рук в руки. Все восемь серий представлены в виде документи
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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