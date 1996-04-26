Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.1

Этот индикатор отображаетИндекс силы— изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение.

Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это показание в контекст недавнего поведения инструмента.

Как это работает

Для каждого бара необработанный индекс силы представляет собой разницу между текущим закрытием и предыдущим закрытием, умноженную на объем этого бара. Он положителен, когда бар закрывается выше, отрицателен, когда он закрывается ниже, и масштабируется в зависимости от количества торгов. Тиковый объем используется по умолчанию; реальный объем применяется автоматически там, где его предоставляет брокер.

Затем этот необработанный ряд сглаживается за выбранный период с использованием выбранного вами метода усреднения. Здесь имеет значение сглаживание: несглаженный индекс силы очень шумный, и выбранный вами период определяет, наблюдаете ли вы за краткосрочным усилием или за гораздо более длительным колебанием.

Базис с 20 периодами и его стандартное отклонение рассчитываются по сглаженному ряду, а верхняя и нижняя полосы размещаются на выбранном кратном отклонению. Поскольку полосы построены на основе собственной изменчивости ряда, они расширяются, когда усилия становятся беспорядочными, и сжимаются, когда они стабилизируются.

Почему группы имеют значение

Индекс силы масштабируется в зависимости от объема, поэтому его исходные значения несопоставимы между инструментами. Эту проблему решают группы. Вместо того, чтобы спрашивать, велико ли значение в абсолютном выражении, они спрашивают, велико ли оно.для этого инструмента прямо сейчас— вопрос, который имеет одно и то же значение на каждой карте. Именно это позволяет одному набору значений по умолчанию распространяться на рынки, которые различаются на четыре порядка.

Что показывают группы

Индекс силы колеблется около нуля, и нулевая линия имеет смысл сама по себе: выше нее закрытие опережает объем торгов; ниже него они снижаются.

Выход за пределы полос означает, что усилие за недавними барами стало статистически необычным по сравнению с недавним поведением этого инструмента. Возвращение внутрь означает, что ситуация нормализовалась. Ни то, ни другое не является сигналом к ​​действию — они описывают, где в настоящее время находятся усилия по отношению к их собственному недавнему диапазону.

Трейдеры обычно извлекают из этого дисплея три показателя:

Расширение из тишины.Когда ленты плотно зажаты вокруг ровной линии, усилия постоянны и ничем не примечательны. Когда они вдруг вспыхивают, значит, что-то изменилось в объеме за ходом. То, что следует за этим, не является фиксированным — расширение может продолжиться или затихнуть — но само изменение видно сразу.

Подтверждение.Цена достигает нового максимума или минимума, и индекс силы тоже делает это. Этот шаг подкреплен пропорциональными усилиями.

Дивергенция.Цена достигает нового минимума, в то время как Индекс Силы достигает более высокого минимума, или наоборот, достигая максимума. Цена изменилась, но никаких усилий, стоящих за ней, не последовало. Это контекст, а не прогноз: расхождения разрешаются в обоих направлениях и могут сохраняться гораздо дольше, чем ожидалось.

Входы

  • Период индекса силы— 13 по умолчанию. Длина сглаживания, примененная к необработанной серии.
  • Метод сглаживания индекса силы— SMA по умолчанию; Доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA.
  • Применяемый объем— Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если его предоставляет брокер.
  • Период полос— 20
  • Отклонение полос— 2,0

Период индекса силы — это параметр, который лучше всего корректировать. Более короткий период реагирует быстрее и приводит к большему количеству контактов с полосами; более длинный – медленнее и отмечает лишь более значительные изменения в усилиях.

Буферы

  • Буфер 0— Линия индекса силы, сглаженная
  • Буфер 1— Верхняя полоса
  • Буфер 2— Основа
  • Буфер 3— Нижняя полоса

Все четыре читаются из советника или другого индикатора сiCustom(). Считайте сдвиг 1 — последний полностью закрытый бар — для значений, которые не изменятся.

Индикатор является автономным: он не создает дескрипторов для других индикаторов, поэтому ваш код управляет единственным дескриптором, который он создает сам.

По инструментам

На скриншотах показан индикатор на пяти рынках, которые ведут себя совершенно одинаково.

  • XAUUSD Daily (отклонение диапазона)— Демонстрирует, что индекс силы динамично реагирует с нижними и верхними полосами стандартного отклонения на долгосрочные тенденции золота.
  • US30 Daily (Дивергенция)— Показывает динамику консолидации и структурные расхождения при основных изменениях индексов акций.
  • EURUSD H1 (Прорыв)— Отображает, как адаптивные полосы сжимаются перед прорывом импульса и расширяются по мере ускорения тренда.
  • BTCUSD Daily (длинный горизонт и окно данных)— Настройка долгосрочного прогноза с использованием индекса силы с периодом 200 и полосы Боллинджера с периодом 200 для оценки масштабных структурных колебаний. Подтверждает точные значения с плавающей запятой, предоставляемые буферами, готовые к алгоритмическому использованию советником.
  • AAPL Daily (конфигурация)— Отображает полностью настраиваемые входные параметры, включая четыре поддерживаемых метода скользящего среднего.

Поведение вычислений

Значения рассчитываются только на основе заполненных данных. После закрытия бара его значение становится окончательным и не меняется. Только формирующийся в данный момент бар обновляется по мере поступления новых тиков и устанавливается при закрытии этого бара. Индикатор не использует прогнозные данные и не перерисовывает закрытые бары.

Примечания

  • Отдельное индикаторное окно, 4 графика, 5 индикаторных буферов, один из которых внутренний.
  • При настройках по умолчанию необходимо примерно 33 бара истории, прежде чем полосы начнут рисоваться. Более длительный период индекса силы увеличивает это требование.
  • Тиковый объем является показателем объема торгов. На инструментах, где брокер предоставляет реальный объем, его выбор дает более точные показания.
  • Никаких внешних зависимостей.Индекс силы, базис и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Этот индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не генерирует торговые сигналы, не дает советов по инвестициям, не открывает сделки и не управляет ими автоматически. Никаких претензий к производительности к нему не предъявляется.

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Я создаю индикаторы и советники MT4, уделяя особое внимание чистому, документированному, не требующему перерисовки коду — логике закрытых баров, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов.

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Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

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Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
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Индикатор строит кумулятивную дельту объёма (CVD) — нарастающий итог объёма каждого бара со знаком в зависимости от направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он отвечает на вопрос, на который цена сама по себе не отвечает: движение поддержано участием или это просто дрейф? Нарастающий итог начинается заново на выбранной вами точке привязки — дневной, недельной или месячной, — поэтому показание всегда соотносится с текущей сессией, неделей или месяцем, а не с нач
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Этот индикатор отображает Force Index — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём, — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Если цена сама по себе показывает, что рынок сдвинулся, то Force Index показывает, сколько усилий на это потребовалось. Значительное изменение цены на малом объёме и небольшое изменение на большом объёме — совершенно разные события, даже если свечи выглядят похоже. Force Index разделяет их, объединяя оба параметра в одно значение, а полосы помещают это
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MTF Currency Strength Panel MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4 Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике. Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру. Самостоятельное ранжирование пар вводит в заблуждение. Когда движется одна валюта, каждая содержащая ее пара движется вместе с ней, поэто
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Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике. Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру. Ранжировать пары по отдельности — путь к ошибочным выводам. Когда движется одна валюта, вместе с ней движется каждая пара, в которую она
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции к Балансовый объем (OBV) вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником. Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Осциллятор силы валюты для MetaTrader 4 Индикатор относительной силы валюты, отображающий историю восьми основных валют. Этот осциллятор силы валют отображает относительную силу восьми основных валют в виде истории, разложенную по 28 основные пары. В то время как стандартный индикатор силы валюты показывает, где обстоят дела сейчас, он показывает, как они туда попали — какая валюта укрепляется, какая перекатилась и где рейтинг перешел из рук в руки. Все восемь серий представлены в виде документи
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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