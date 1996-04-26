Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4

Этот индикатор отображаетИндекс силы— изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение.

Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это показание в контекст недавнего поведения инструмента.

Как это работает

Для каждого бара необработанный индекс силы представляет собой разницу между текущим закрытием и предыдущим закрытием, умноженную на объем этого бара. Он положителен, когда бар закрывается выше, отрицателен, когда он закрывается ниже, и масштабируется в зависимости от количества торгов. Тиковый объем используется по умолчанию; реальный объем применяется автоматически там, где его предоставляет брокер.

Затем этот необработанный ряд сглаживается за выбранный период с использованием выбранного вами метода усреднения. Здесь имеет значение сглаживание: несглаженный индекс силы очень шумный, и выбранный вами период определяет, наблюдаете ли вы за краткосрочным усилием или за гораздо более длительным колебанием.

Базис с 20 периодами и его стандартное отклонение рассчитываются по сглаженному ряду, а верхняя и нижняя полосы размещаются на выбранном кратном отклонению. Поскольку полосы построены на основе собственной изменчивости ряда, они расширяются, когда усилия становятся беспорядочными, и сжимаются, когда они стабилизируются.

Почему группы имеют значение

Индекс силы масштабируется в зависимости от объема, поэтому его исходные значения несопоставимы между инструментами. Эту проблему решают группы. Вместо того, чтобы спрашивать, велико ли значение в абсолютном выражении, они спрашивают, велико ли оно.для этого инструмента прямо сейчас— вопрос, который имеет одно и то же значение на каждой карте. Именно это позволяет одному набору значений по умолчанию распространяться на рынки, которые различаются на четыре порядка.

Что показывают группы

Индекс силы колеблется около нуля, и нулевая линия имеет смысл сама по себе: выше нее закрытие опережает объем торгов; ниже него они снижаются.

Выход за пределы полос означает, что усилие за недавними барами стало статистически необычным по сравнению с недавним поведением этого инструмента. Возвращение внутрь означает, что ситуация нормализовалась. Ни то, ни другое не является сигналом к ​​действию — они описывают, где в настоящее время находятся усилия по отношению к их собственному недавнему диапазону.

Трейдеры обычно извлекают из этого дисплея три показателя:

Расширение из тишины.Когда ленты плотно зажаты вокруг ровной линии, усилия постоянны и ничем не примечательны. Когда они вдруг вспыхивают, значит, что-то изменилось в объеме за ходом. То, что следует за этим, не является фиксированным — расширение может продолжиться или затихнуть — но само изменение видно сразу.

Подтверждение.Цена достигает нового максимума или минимума, и индекс силы тоже делает это. Этот шаг подкреплен пропорциональными усилиями.

Дивергенция.Цена достигает нового минимума, в то время как Индекс Силы достигает более высокого минимума, или наоборот, достигая максимума. Цена изменилась, но никаких усилий, стоящих за ней, не последовало. Это контекст, а не прогноз: расхождения разрешаются в обоих направлениях и могут сохраняться гораздо дольше, чем ожидалось.

Входы

Период индекса силы — 13 по умолчанию. Длина сглаживания, примененная к необработанной серии.

— 13 по умолчанию. Длина сглаживания, примененная к необработанной серии. Метод сглаживания индекса силы — SMA по умолчанию; Доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA.

— SMA по умолчанию; Доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA. Применяемый объем — Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если его предоставляет брокер.

— Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если его предоставляет брокер. Период полос — 20

— 20 Отклонение полос— 2,0

Период индекса силы — это параметр, который лучше всего корректировать. Более короткий период реагирует быстрее и приводит к большему количеству контактов с полосами; более длинный – медленнее и отмечает лишь более значительные изменения в усилиях.

Буферы

Буфер 0 — Линия индекса силы, сглаженная

— Линия индекса силы, сглаженная Буфер 1 — Верхняя полоса

— Верхняя полоса Буфер 2 — Основа

— Основа Буфер 3— Нижняя полоса

Все четыре читаются из советника или другого индикатора сiCustom(). Считайте сдвиг 1 — последний полностью закрытый бар — для значений, которые не изменятся.

Индикатор является автономным: он не создает дескрипторов для других индикаторов, поэтому ваш код управляет единственным дескриптором, который он создает сам.

По инструментам

На скриншотах показан индикатор на пяти рынках, которые ведут себя совершенно одинаково.

XAUUSD Daily (отклонение диапазона) — Демонстрирует, что индекс силы динамично реагирует с нижними и верхними полосами стандартного отклонения на долгосрочные тенденции золота.

— Демонстрирует, что индекс силы динамично реагирует с нижними и верхними полосами стандартного отклонения на долгосрочные тенденции золота. US30 Daily (Дивергенция) — Показывает динамику консолидации и структурные расхождения при основных изменениях индексов акций.

— Показывает динамику консолидации и структурные расхождения при основных изменениях индексов акций. EURUSD H1 (Прорыв) — Отображает, как адаптивные полосы сжимаются перед прорывом импульса и расширяются по мере ускорения тренда.

— Отображает, как адаптивные полосы сжимаются перед прорывом импульса и расширяются по мере ускорения тренда. BTCUSD Daily (длинный горизонт и окно данных) — Настройка долгосрочного прогноза с использованием индекса силы с периодом 200 и полосы Боллинджера с периодом 200 для оценки масштабных структурных колебаний. Подтверждает точные значения с плавающей запятой, предоставляемые буферами, готовые к алгоритмическому использованию советником.

— Настройка долгосрочного прогноза с использованием индекса силы с периодом 200 и полосы Боллинджера с периодом 200 для оценки масштабных структурных колебаний. Подтверждает точные значения с плавающей запятой, предоставляемые буферами, готовые к алгоритмическому использованию советником. AAPL Daily (конфигурация)— Отображает полностью настраиваемые входные параметры, включая четыре поддерживаемых метода скользящего среднего.

Поведение вычислений

Значения рассчитываются только на основе заполненных данных. После закрытия бара его значение становится окончательным и не меняется. Только формирующийся в данный момент бар обновляется по мере поступления новых тиков и устанавливается при закрытии этого бара. Индикатор не использует прогнозные данные и не перерисовывает закрытые бары.

Примечания

Отдельное индикаторное окно, 4 графика, 5 индикаторных буферов, один из которых внутренний.

При настройках по умолчанию необходимо примерно 33 бара истории, прежде чем полосы начнут рисоваться. Более длительный период индекса силы увеличивает это требование.

Тиковый объем является показателем объема торгов. На инструментах, где брокер предоставляет реальный объем, его выбор дает более точные показания.

Никаких внешних зависимостей.Индекс силы, базис и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Этот индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не генерирует торговые сигналы, не дает советов по инвестициям, не открывает сделки и не управляет ими автоматически. Никаких претензий к производительности к нему не предъявляется.

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Другие инструменты от этого разработчика Я создаю индикаторы и советники MT4, уделяя особое внимание чистому, документированному, не требующему перерисовки коду — логике закрытых баров, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов. Посмотреть все опубликованные продукты → Есть вопросы по расчету, буферам или использованию этого в своем советнике? Пишите мне в личные сообщения — с радостью отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

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