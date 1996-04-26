Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
- Индикаторы
-
Narayanan Mohanan Mohanan KrishnanРазработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
- Версия: 1.1
Этот индикатор отображаетИндекс силы— изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение.
Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это показание в контекст недавнего поведения инструмента.
Как это работает
Для каждого бара необработанный индекс силы представляет собой разницу между текущим закрытием и предыдущим закрытием, умноженную на объем этого бара. Он положителен, когда бар закрывается выше, отрицателен, когда он закрывается ниже, и масштабируется в зависимости от количества торгов. Тиковый объем используется по умолчанию; реальный объем применяется автоматически там, где его предоставляет брокер.
Затем этот необработанный ряд сглаживается за выбранный период с использованием выбранного вами метода усреднения. Здесь имеет значение сглаживание: несглаженный индекс силы очень шумный, и выбранный вами период определяет, наблюдаете ли вы за краткосрочным усилием или за гораздо более длительным колебанием.
Базис с 20 периодами и его стандартное отклонение рассчитываются по сглаженному ряду, а верхняя и нижняя полосы размещаются на выбранном кратном отклонению. Поскольку полосы построены на основе собственной изменчивости ряда, они расширяются, когда усилия становятся беспорядочными, и сжимаются, когда они стабилизируются.
Почему группы имеют значение
Индекс силы масштабируется в зависимости от объема, поэтому его исходные значения несопоставимы между инструментами. Эту проблему решают группы. Вместо того, чтобы спрашивать, велико ли значение в абсолютном выражении, они спрашивают, велико ли оно.для этого инструмента прямо сейчас— вопрос, который имеет одно и то же значение на каждой карте. Именно это позволяет одному набору значений по умолчанию распространяться на рынки, которые различаются на четыре порядка.
Что показывают группы
Индекс силы колеблется около нуля, и нулевая линия имеет смысл сама по себе: выше нее закрытие опережает объем торгов; ниже него они снижаются.
Выход за пределы полос означает, что усилие за недавними барами стало статистически необычным по сравнению с недавним поведением этого инструмента. Возвращение внутрь означает, что ситуация нормализовалась. Ни то, ни другое не является сигналом к действию — они описывают, где в настоящее время находятся усилия по отношению к их собственному недавнему диапазону.
Трейдеры обычно извлекают из этого дисплея три показателя:
Расширение из тишины.Когда ленты плотно зажаты вокруг ровной линии, усилия постоянны и ничем не примечательны. Когда они вдруг вспыхивают, значит, что-то изменилось в объеме за ходом. То, что следует за этим, не является фиксированным — расширение может продолжиться или затихнуть — но само изменение видно сразу.
Подтверждение.Цена достигает нового максимума или минимума, и индекс силы тоже делает это. Этот шаг подкреплен пропорциональными усилиями.
Дивергенция.Цена достигает нового минимума, в то время как Индекс Силы достигает более высокого минимума, или наоборот, достигая максимума. Цена изменилась, но никаких усилий, стоящих за ней, не последовало. Это контекст, а не прогноз: расхождения разрешаются в обоих направлениях и могут сохраняться гораздо дольше, чем ожидалось.
Входы
- Период индекса силы— 13 по умолчанию. Длина сглаживания, примененная к необработанной серии.
- Метод сглаживания индекса силы— SMA по умолчанию; Доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA.
- Применяемый объем— Тиковый объем (по умолчанию) или реальный объем, если его предоставляет брокер.
- Период полос— 20
- Отклонение полос— 2,0
Период индекса силы — это параметр, который лучше всего корректировать. Более короткий период реагирует быстрее и приводит к большему количеству контактов с полосами; более длинный – медленнее и отмечает лишь более значительные изменения в усилиях.
Буферы
- Буфер 0— Линия индекса силы, сглаженная
- Буфер 1— Верхняя полоса
- Буфер 2— Основа
- Буфер 3— Нижняя полоса
Все четыре читаются из советника или другого индикатора сiCustom(). Считайте сдвиг 1 — последний полностью закрытый бар — для значений, которые не изменятся.
Индикатор является автономным: он не создает дескрипторов для других индикаторов, поэтому ваш код управляет единственным дескриптором, который он создает сам.
По инструментам
На скриншотах показан индикатор на пяти рынках, которые ведут себя совершенно одинаково.
- XAUUSD Daily (отклонение диапазона)— Демонстрирует, что индекс силы динамично реагирует с нижними и верхними полосами стандартного отклонения на долгосрочные тенденции золота.
- US30 Daily (Дивергенция)— Показывает динамику консолидации и структурные расхождения при основных изменениях индексов акций.
- EURUSD H1 (Прорыв)— Отображает, как адаптивные полосы сжимаются перед прорывом импульса и расширяются по мере ускорения тренда.
- BTCUSD Daily (длинный горизонт и окно данных)— Настройка долгосрочного прогноза с использованием индекса силы с периодом 200 и полосы Боллинджера с периодом 200 для оценки масштабных структурных колебаний. Подтверждает точные значения с плавающей запятой, предоставляемые буферами, готовые к алгоритмическому использованию советником.
- AAPL Daily (конфигурация)— Отображает полностью настраиваемые входные параметры, включая четыре поддерживаемых метода скользящего среднего.
Поведение вычислений
Значения рассчитываются только на основе заполненных данных. После закрытия бара его значение становится окончательным и не меняется. Только формирующийся в данный момент бар обновляется по мере поступления новых тиков и устанавливается при закрытии этого бара. Индикатор не использует прогнозные данные и не перерисовывает закрытые бары.
Примечания
- Отдельное индикаторное окно, 4 графика, 5 индикаторных буферов, один из которых внутренний.
- При настройках по умолчанию необходимо примерно 33 бара истории, прежде чем полосы начнут рисоваться. Более длительный период индекса силы увеличивает это требование.
- Тиковый объем является показателем объема торгов. На инструментах, где брокер предоставляет реальный объем, его выбор дает более точные показания.
- Никаких внешних зависимостей.Индекс силы, базис и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.
Этот индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не генерирует торговые сигналы, не дает советов по инвестициям, не открывает сделки и не управляет ими автоматически. Никаких претензий к производительности к нему не предъявляется.
Бесплатно скачать и использовать. Если вы найдете это полезным, рейтинг поможет другим трейдерам найти его.
|
Другие инструменты от этого разработчика
Я создаю индикаторы и советники MT4, уделяя особое внимание чистому, документированному, не требующему перерисовки коду — логике закрытых баров, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов.
Посмотреть все опубликованные продукты →
Есть вопросы по расчету, буферам или использованию этого в своем советнике? Пишите мне в личные сообщения — с радостью отвечу.
Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.
Если вы заметили ошибку в переводе этой страницы, сообщите мне — я ее исправлю.