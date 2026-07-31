Force Index with Adaptive Volatility Bands

Этот индикатор отображает Force Index — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём, — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Если цена сама по себе показывает, что рынок сдвинулся, то Force Index показывает, сколько усилий на это потребовалось.

Значительное изменение цены на малом объёме и небольшое изменение на большом объёме — совершенно разные события, даже если свечи выглядят похоже. Force Index разделяет их, объединяя оба параметра в одно значение, а полосы помещают это значение в контекст недавнего поведения самого инструмента.

Как работает индикатор

Для каждого бара необработанное значение Force Index равно разнице между текущим и предыдущим закрытием, умноженной на объём этого бара. Значение положительное, если бар закрылся выше, отрицательное — если ниже, и масштабируется в зависимости от объёма торгов. По умолчанию используется тиковый объём; реальный объём применяется автоматически, если брокер его предоставляет.

Затем эта необработанная серия сглаживается на выбранном периоде выбранным методом усреднения. Сглаживание здесь принципиально: несглаженный Force Index очень шумный, и именно выбранный период определяет, наблюдаете ли вы краткосрочные усилия или гораздо более длительное движение.

По сглаженной серии рассчитываются базовая линия с периодом 20 и её стандартное отклонение, а верхняя и нижняя полосы размещаются на выбранном множителе этого отклонения. Поскольку полосы строятся на собственной изменчивости серии, они расширяются, когда усилия становятся неравномерными, и сужаются, когда всё успокаивается.

Почему полосы важны

Force Index масштабируется вместе с объёмом, поэтому его абсолютные значения несопоставимы между инструментами. На скриншотах к этому описанию один и тот же индикатор с одинаковыми настройками показывает значения примерно в пределах ±2 на ETHBTC, ±10 на GBPUSD и десятки тысяч на TSLA. Ни одно из этих чисел само по себе ничего не означает.

Именно эту проблему решают полосы. Вместо вопроса «велико ли значение в абсолютном выражении» они отвечают на вопрос «велико ли оно для этого инструмента прямо сейчас» — а он имеет одинаковый смысл на любом графике. Это и позволяет одному набору настроек по умолчанию работать на рынках, различающихся на четыре порядка.

Что показывают полосы

Force Index колеблется вокруг нуля, и сама нулевая линия имеет значение: выше неё закрытия растут относительно торгуемого объёма, ниже — снижаются.

Выход за пределы полос означает, что усилия, стоящие за последними барами, стали статистически необычными по сравнению с недавним поведением этого инструмента. Возврат внутрь означает, что они нормализовались. Ни то, ни другое не является сигналом к действию — это описание того, где находятся усилия относительно собственного недавнего диапазона.

Трейдеры обычно используют три интерпретации этого отображения.

Расширение после затишья. Когда полосы плотно сжаты вокруг ровной линии, усилия стабильны и ничем не примечательны. Когда полосы внезапно раскрываются, в объёме, стоящем за движением, что-то изменилось. Дальнейшее развитие не предопределено — расширение может продолжиться или сойти на нет, — но само изменение видно сразу.

Подтверждение. Цена формирует новый максимум или минимум, и Force Index делает то же самое. Движение подкреплено соразмерными усилиями.

Дивергенция. Цена формирует новый минимум, а Force Index — более высокий минимум, либо наоборот на вершине. Цена продвинулась, но стоящие за ней усилия за ней не последовали. Это контекст, а не прогноз: дивергенции разрешаются в обе стороны и нередко сохраняются значительно дольше, чем ожидается.

Параметры

Force Index period — по умолчанию 13. Период сглаживания необработанной серии.

— по умолчанию 13. Период сглаживания необработанной серии. Force Index smoothing method — по умолчанию SMA; доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA.

— по умолчанию SMA; доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA. Applied volume — тиковый объём (по умолчанию) или реальный объём, если брокер его предоставляет

— тиковый объём (по умолчанию) или реальный объём, если брокер его предоставляет Bands period — 20

— 20 Bands deviation — 2.0

Период Force Index — параметр, который стоит настраивать в первую очередь. Более короткий период реагирует быстрее и даёт больше касаний полос; более длинный работает медленнее и отмечает только крупные изменения усилий. На одном из скриншотов используется период 200 на дневном графике золота, чтобы показать, как выглядит настройка с длинным горизонтом: тот же индикатор отвечает на другой вопрос.

Буферы

Буфер 0 — линия Force Index (сглаженная)

— линия Force Index (сглаженная) Буфер 1 — верхняя полоса

— верхняя полоса Буфер 2 — базовая линия

— базовая линия Буфер 3 — нижняя полоса

Все четыре буфера доступны для чтения из советника или другого индикатора через iCustom() и CopyBuffer(). Для значений, которые больше не изменятся, считывайте shift 1 — последний полностью закрытый бар.

Индикатор полностью автономен: он не создаёт дескрипторов других индикаторов, поэтому единственный дескриптор, которым управляет ваш код, — это созданный им самим.

Применение на различных инструментах

На скриншотах показана работа индикатора на пяти рынках, совершенно не похожих друг на друга.

GBPUSD H1 — с горизонтальными уровнями на отметках +1 и −1 для наглядности. В течение двух дней значение остаётся зажатым между ними, а полосы плотно сжаты. На отмеченном баре цена выходит из диапазона, и значение подскакивает примерно до 8,8, а полосы резко раскрываются. Фиксированные уровни делают смену масштаба очевидной с первого взгляда.

— с горизонтальными уровнями на отметках +1 и −1 для наглядности. В течение двух дней значение остаётся зажатым между ними, а полосы плотно сжаты. На отмеченном баре цена выходит из диапазона, и значение подскакивает примерно до 8,8, а полосы резко раскрываются. Фиксированные уровни делают смену масштаба очевидной с первого взгляда. TSLA H1 — распродажа в акции. Усилия резко уходят ниже нижней полосы вместе с падением цены, затем возвращаются к нулю и стабилизируются внутри полос, пока цена переходит в диапазон.

— распродажа в акции. Усилия резко уходят ниже нижней полосы вместе с падением цены, затем возвращаются к нулю и стабилизируются внутри полос, пока цена переходит в диапазон. DE30 M10 — индекс на европейском открытии. Несколько часов почти ровных ночных значений с плотно сжатыми полосами, затем резкое расширение с началом сессии и приходом объёма.

— индекс на европейском открытии. Несколько часов почти ровных ночных значений с плотно сжатыми полосами, затем резкое расширение с началом сессии и приходом объёма. XAUUSD Daily, период 200 — настройка с длинным горизонтом на золоте. Всплеск на январском максимуме, затем месяцы устойчиво отрицательных значений на протяжении последующего снижения.

— настройка с длинным горизонтом на золоте. Всплеск на январском максимуме, затем месяцы устойчиво отрицательных значений на протяжении последующего снижения. ETHBTC H4 — криптовалютный кросс, где всё значение укладывается примерно в ±2. Полосы подстраиваются под этот масштаб точно так же, как и на инструментах в тысячи раз крупнее.

Особенности расчёта

Все значения рассчитываются только по завершённым данным. После закрытия бара его значение окончательно и больше не меняется. Обновляется лишь текущий формирующийся бар — по мере поступления новых тиков, — и фиксируется на закрытии этого бара. Индикатор не использует опережающие данные (look-ahead) и не перерисовывает закрытые бары.

Примечания

Отдельное окно индикатора, 4 построения, 5 буферов, один из которых внутренний.

При настройках по умолчанию для начала построения полос требуется около 33 баров истории. Более длинный период Force Index увеличивает это требование.

Тиковый объём является косвенным показателем торгового объёма. На инструментах, где брокер предоставляет реальный объём, его выбор даёт более точную картину.

Без внешних зависимостей. Force Index, базовая линия и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри самого индикатора. Он не обращается к другим индикаторам, поэтому нет дескрипторов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Этот индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Он не является торговой системой, не генерирует торговых сигналов, не предоставляет инвестиционных рекомендаций и не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Никаких заявлений об эффективности для него не делается.

Индикатор распространяется бесплатно. Если он оказался полезным, оценка поможет другим трейдерам его найти.

Другие инструменты этого разработчика Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому документированному коду без перерисовки: логика по закрытым барам, проверенные буферы и отсутствие зависимостей от других индикаторов. Посмотреть все опубликованные продукты → Есть вопросы по расчёту, буферам или использованию индикатора в вашем советнике? Отправьте мне личное сообщение — буду рад ответить.

Разработка и поддержка: Narayanan Mohanan, разработчик MT5/MQL5.

Если вы заметили ошибку в переводе этой страницы, сообщите мне — я ее исправлю.