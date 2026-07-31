Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 4 августа 2026

Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции.

Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно текущей сессии, недели или месяца, а не от начала всей истории графика. Именно эта настройка делает индикатор одинаково полезным на пятиминутном графике форекса и на дневном графике акций, и отличает его от обычной накопительной линии объёма, которая непрерывно растёт с того момента, где начинается ваша история котировок.

Как работает индикатор

Каждый бар добавляет свой объём в накопительную сумму: объём прибавляется, если бар закрылся выше предыдущего закрытия, вычитается, если закрылся ниже, и не изменяет сумму, если цена закрытия осталась прежней. По умолчанию используется тиковый объём. Вместо него можно выбрать реальный объём; там, где брокер его не предоставляет, расчёт для этого бара возвращается к тиковому объёму.

Затем по накопительной серии рассчитываются базовая линия с периодом 20 и её стандартное отклонение, а верхняя и нижняя полосы строятся на выбранном множителе этого отклонения. Поскольку полосы основаны на собственной изменчивости серии, они расширяются при росте активности объёма и сужаются при её снижении — фиксированные уровни, которые нужно подбирать под каждый инструмент, не требуются.

При достижении границы опорного периода накопительная сумма сбрасывается до нуля и начинает строиться заново. На графике это выглядит как чистый перезапуск линии, после чего полосы формируются вокруг нового периода.

Что показывают полосы

Выход за пределы полос означает, что поток объёма стал статистически необычным по сравнению с недавним поведением этого инструмента. Возврат внутрь означает, что он нормализовался. Ни то, ни другое не является сигналом к действию — это лишь описание того, где находится участие объёма относительно собственного недавнего диапазона.

Трейдеры обычно используют три интерпретации этого отображения.

Контакт с полосой. Достижение линией CVD верхней полосы означает, что покупательский поток вышел за пределы своего недавнего диапазона; нижняя полоса отражает то же самое для потока продаж. На скриншотах такие точки отмечены красным на верхней полосе и зелёным на нижней. Дальнейшее развитие после экстремального значения не предопределено: поток может вернуться к обычным значениям, а может продолжить усиливаться, тогда как полосы будут расширяться вслед за ним.

Подтверждение. Цена формирует новый максимум или минимум, и линия CVD делает то же самое. Участие объёма движется вместе с ценой.

Дивергенция. Цена формирует новый минимум, а линия CVD — более высокий минимум, либо наоборот на вершине. Цена продвинулась, но стоящий за ней поток объёма за ней не последовал. Это контекст, а не прогноз: дивергенции разрешаются в обе стороны и нередко сохраняются значительно дольше, чем ожидается.

Параметры

  • Applied volume — тиковый объём (по умолчанию) или реальный объём, если брокер его предоставляет
  • Anchor period — Continuous, Daily (по умолчанию), Weekly или Monthly
  • Bands period — 20
  • Bands deviation — 2.0

Чтобы опорный период имел смысл, он должен быть крупнее периода графика: дневная опорная точка на дневном графике сбрасывала бы сумму на каждом баре. В этом случае индикатор переключается на непрерывную серию, указывает причину в журнале Experts и отображает фактически используемую опорную точку в своём коротком имени — так что подпись всегда соответствует тому, что действительно работает.

Буферы

  • Буфер 0 — линия CVD
  • Буфер 1 — верхняя полоса
  • Буфер 2 — базовая линия
  • Буфер 3 — нижняя полоса

Все четыре буфера доступны для чтения из советника или другого индикатора через iCustom() и CopyBuffer(). Для значений, которые больше не изменятся, считывайте shift 1 — последний полностью закрытый бар.

Индикатор полностью автономен: он не создаёт дескрипторов других индикаторов, поэтому единственный дескриптор, которым управляет ваш код, — это созданный им самим.

Применение на различных инструментах

На скриншотах показана работа индикатора на пяти классах активов и со всеми тремя вариантами опорного периода, при этом изменяется только опорная точка. На каждом из них красным отмечен контакт с верхней полосой, зелёным — контакт с нижней полосой, а жёлтые линии обозначают дивергенцию между ценой и потоком объёма.

  • US30 H1, дневная опорная точка — наиболее полный пример, показывающий оба типа дивергенции. 29 июля цена формирует заметно более низкий минимум, тогда как линия CVD удерживает более высокий минимум: снижение не подкреплено соответствующим потоком объёма, и в течение следующих сессий цена восстанавливается. Ранее, 28 июля, наблюдается обратное — поток достигает верхней полосы, тогда как цена уже начала разворачиваться вниз от своего максимума.
  • XAUUSD H1, дневная опорная точка — к 24 июля цена формирует более низкий минимум, а линия CVD — более высокий, причём обе точки отмечены и на графике цены, и на панели индикатора.
  • GBPJPY M5, дневная опорная точка — внутридневная сессия, в которой поток продаж уводит линию за нижнюю полосу, после чего она выравнивается и возвращается внутрь полос одновременно со стабилизацией цены.
  • BTCUSD H4, недельная опорная точка — более длительный горизонт на рынке, торгующемся круглосуточно, где недельная опорная точка подходит этому таймфрейму лучше дневной. Контакты с полосами отмечены на обоих экстремумах.
  • GOOGL Daily, месячная опорная точка — акция на дневном графике, где только месячная опорная точка достаточно крупная, чтобы сохранить накопительную серию. Ежемесячные перезапуски видны как чистые разрывы линии.

Особенности расчёта

Все значения рассчитываются только по завершённым данным. После закрытия бара его значение окончательно и больше не меняется. Обновляется лишь текущий формирующийся бар — по мере поступления новых тиков, — и фиксируется на закрытии этого бара. Индикатор не использует опережающие данные (look-ahead) и не перерисовывает закрытые бары.

Накопительная серия строится детерминированно, поэтому один и тот же график с одинаковыми настройками всегда даёт одинаковые значения независимо от того, когда индикатор был подключён и как была загружена история.

Примечания

  • Отдельное окно индикатора, 4 построения, 4 буфера.
  • Для начала построения полос требуется около 20 баров истории.
  • Тиковый объём является косвенным показателем торгового объёма. На инструментах, где брокер предоставляет реальный объём, его выбор даёт более точную картину.
  • Без внешних зависимостей. Накопительная серия, базовая линия и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри самого индикатора. Он не обращается к другим индикаторам, поэтому нет дескрипторов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Этот индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Он не является торговой системой, не генерирует торговых сигналов, не предоставляет инвестиционных рекомендаций и не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Никаких заявлений об эффективности для него не делается.

Индикатор распространяется бесплатно. Если он оказался полезным, оценка поможет другим трейдерам его найти.

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Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому документированному коду без перерисовки: логика по закрытым барам, проверенные буферы и отсутствие зависимостей от других индикаторов.

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Разработка и поддержка: Narayanan Mohanan, разработчик MT5/MQL5.

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4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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