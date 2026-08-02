Oscillator Regime Suite

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1052
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 4 августа 2026
  • Активации: 10

Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма, а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём.

Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую.

Почему важен источник

Стандартный MACD измеряет ценовой моментум, который и без того виден по свечам выше. Эти три источника измеряют другое: накапливался объём или распределялся в то время, когда происходило движение цены.

Три источника не взаимозаменяемы, и на одном из скриншотов все три показаны на одном графике с одинаковыми настройками, чтобы различия были видны рядом.

  • Кумулятивная дельта объёма — кумулятивный знаковый объём, обнуляемый в начале каждого дня, недели или месяца. Именно привязка делает его сессионной мерой, а не мерой за всю историю.
  • Индекс силы — изменение цены бара, умноженное на его объём, затем сглаженное. Отдельная величина по отношению к двум другим.
  • Балансовый объём — кумулятивный знаковый объём, идущий непрерывно с начала истории, без сброса.

Дельта объёма и балансовый объём имеют общую основу — кумулятивный знаковый объём — и различаются только привязкой. Если задать для дельты непрерывный режим, оба дают один и тот же ряд, что служит удобной проверкой согласованности двух путей расчёта.

Пять состояний режима

Каждый завершённый бар классифицируется по положению гистограммы относительно полос и по тому, продолжает ли она расширяться:

  • Сильный бычий — выше верхней полосы и продолжает расширяться. Значение буфера +2
  • Слабый бычий — выше верхней полосы, но затухает. Значение буфера +1
  • Нейтральный — внутри полос. Значение буфера 0
  • Слабый медвежий — ниже нижней полосы, но ослабевает. Значение буфера −1
  • Сильный медвежий — ниже нижней полосы и продолжает расширяться. Значение буфера −2

Сам по себе выход за полосу ещё не говорит о том, сохраняет ли движение силу. Отличить движение, которое продолжает набирать ход, от того, которое начало угасать, позволяет направление гистограммы — именно это и кодируют пять состояний.

Настройка избирательности классификации

Полосы представляют собой стандартное отклонение вокруг скользящей средней, поэтому они расширяются при росте активности и сужаются при её снижении. Частоту смены состояний определяют два параметра.

Период полос задаёт окно. Применять полосы к сигнальной линии определяет, рассчитываются ли они по сигнальной линии или по самой гистограмме. Два скриншота показывают разницу: при настройках по умолчанию состояния сменяются на протяжении всего движения, а если взять полосы по гистограмме с более длинным периодом, гистограмма большую часть времени остаётся внутри них и окрашивается только при реальных прорывах.

Ни одна из настроек не является правильной. Всё зависит от того, хотите ли вы, чтобы классификация отслеживала каждое колебание или отмечала только экстремумы.

Чтение из советника

Смещение режима находится в буфере 6, а не в буфере 5. Буфер 1 хранит индекс цвета гистограммы, а буфер 5 обслуживает скрытый график, поэтому нумерация буферов данных не совпадает с нумерацией видимых графиков. На этом часто ошибаются, поэтому здесь об этом сказано прямо.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "OscillatorRegimeSuite"); double bias[]; ArraySetAsSeries(bias, true); CopyBuffer(h, 6, 0, 100, bias); // +2, +1, 0, -1 или -2

  • 0 — гистограмма
  • 1 — индекс цвета гистограммы
  • 2 — сигнальная линия
  • 3 — верхняя полоса
  • 4 — нижняя полоса
  • 5 — служебный график
  • 6смещение режима, выход для советника

Буферы 7 и 8 содержат быструю и медленную скользящие средние и используются внутренне. Они не входят в документированный интерфейс.

На одном из скриншотов показано окно данных с этими значениями и подписями на одном баре, рядом со встроенным MACD на том же графике для сравнения.

Входные параметры

  • Источник — кумулятивная дельта объёма, индекс силы или балансовый объём
  • Используемый объём — тиковый или реальный
  • Привязка дельты объёма — непрерывно, день, неделя или месяц; применяется только к источнику «дельта объёма»
  • Сглаживание индекса силы — период и метод, применяются только к источнику «индекс силы»; по умолчанию 13 и простое
  • Быстрая и медленная средние — период и метод для каждой; по умолчанию 12 и 26, обе экспоненциальные
  • Сигнальная средняя — период и метод; по умолчанию 9 и простое
  • Включить полосы и классификацию режима — при выключении остаётся обычный осциллятор схождения/расхождения без состояний
  • Применять полосы к сигнальной линии — включено по умолчанию; при выключении они рассчитываются по гистограмме
  • Период полос и множитель отклонения — по умолчанию 20 и 1,618

Что показано на скриншотах

  • Все три источника на одном графике — недельный биткоин, одинаковые настройки, внизу встроенный MACD для сравнения. Три объёмных ряда отличаются друг от друга и от ценового моментума.
  • Пять состояний на развороте — EURGBP H4, где переход от сильного медвежьего через нейтральный к сильному бычьему и обратно читается бар за баром.
  • Окно данных — все буферы с подписями на одном баре, смещение режима равно −2,00, рядом два неподписанных значения встроенного MACD.
  • Резкое движение на часовом USDJPY — объёмный ряд ушёл в отрицательную зону, пока ценовой MACD оставался положительным. Одно окно на одном инструменте; см. примечание ниже о том, что это показывает, а что нет.
  • Золото на M15 с дневной привязкой — дельта объёма обнуляется каждую сессию, рядом на том же графике гораздо более медленный экземпляр на балансовом объёме.
  • Серебро H4 с параметрами 50/200/20 и US30 дневной с 34/89/13 — периоды задаются параметрами, и классификация работает при настройках, далёких от значений по умолчанию.
  • Избирательная конфигурация — часовой GBPUSD с полосами по гистограмме и более длинным периодом, где большинство баров остаются нейтральными и окрашиваются только явные прорывы.
  • Уведомление о привязке — дневная привязка, запрошенная на дневном графике, где она обнулялась бы каждый бар. Индикатор сообщает об этом в журнале Experts и переходит на непрерывный ряд.
  • Окно параметров — все настройки, за которым виден сам индикатор.

Поведение расчёта

Значения на закрытых барах окончательны. Формирующийся бар обновляется до закрытия и пересчитывается на каждом тике, а не фиксируется при первом касании.

Кумулятивные источники продвигаются по одному бару от значения предыдущего бара, поэтому повторная обработка формирующегося бара не может дважды учесть его объём — ошибка, из-за которой кумулятивный ряд неограниченно уходит вверх.

Ничего не рисуется, пока расчёт не располагает необходимой историей. При настройках по умолчанию это 55 баров, и число растёт при увеличении периода полос или при использовании индекса силы. Значения никогда не вычисляются по неполному окну и не выводятся так, будто окно было полным.

Привязка, невозможная на текущем таймфрейме — например, дневная на дневном графике, где она обнулялась бы каждый бар, — фиксируется в журнале Experts и заменяется непрерывным рядом. Название окна индикатора меняется соответственно, поэтому на графике всегда указано, какой ряд показан на самом деле.

Примечания

  • Строится в отдельном окне и имеет девять буферов, семь из которых описаны выше.
  • Полосы всегда рассчитываются по простой скользящей средней, независимо от метода, выбранного для сигнальной линии. Это соответствует общепринятому подходу для полос на стандартном отклонении.
  • Реальный объём доступен только там, где его предоставляет ваш брокер. Тиковый объём используется по умолчанию и работает везде.
  • К одному графику можно подключить несколько экземпляров с разными источниками или разными периодами.
  • Никаких внешних зависимостей. Все значения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает другие индикаторы, поэтому нет хендлов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Чем это является и чем не является

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу, не даёт инвестиционных рекомендаций и не открывает позиции и не управляет ими.

Он описывает, а не прогнозирует. Там, где на скриншоте объёмный ряд разворачивается раньше цены, это одно окно на одном инструменте, выбранное потому, что оно показательно. Это не доказательство того, что ряд опережает цену; для обоснования такого утверждения потребовалась бы проверка на множестве инструментов и рыночных условий. Никаких заявлений о доходности не делается.

Другие инструменты этого разработчика

Я разрабатываю индикаторы и советники для MT5, уделяя особое внимание чистому, документированному коду без перерисовки: логика на закрытых барах, проверенные буферы и отсутствие зависимостей от других индикаторов.

Два из трёх источников опубликованы и отдельно, бесплатно: Anchored Volume Delta with Adaptive Bands и Force Index with Adaptive Volatility Bands. Каждый строит один ряд с полосами, но без классификации режима, и это удобный способ понять, подходит ли вам такой подход, прежде чем покупать этот индикатор.

Если нужен только источник «балансовый объём» с классификацией по пяти состояниям, ровно это и делает OBVCD Pro как индикатор с одним источником.

Посмотреть все опубликованные продукты →

Есть вопросы о расчёте, буферах или использовании индикатора в собственном советнике? Напишите мне в личные сообщения — с удовольствием отвечу.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT5/MQL5.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
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OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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