ЧТО ДЕЛАЕТ СОВЕТНИК

Faultline H4 торгует пробой недавнего уровня поддержки или сопротивления на 28 валютных парах из одного файла. У каждой пары свой собственный проверенный набор настроек. Каждая сделка открывается с фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом, которые после открытия уже никогда не переносятся.

При запуске советник считывает символ графика и загружает конфигурацию именно этой пары: свой период поиска уровней, свой множитель стопа и своё отношение цели к риску, свои фильтры, свои часы торговли и свой магический номер. Это не один набор параметров, скопированный 28 раз. Двадцать пар из 28 торгуют против пробоя, две торгуют по пробою, и шесть торгуют против пробоя в одну сторону и по пробою в другую, потому что именно это подтвердила проверка каждой пары в отдельности. Рекомендуемый таймфрейм - H4.

ПРОФИЛЬ РИСКА, ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРВЫМ

Это система, в которой у каждой сделки есть стоп-лосс и в которой средства на счёте реально колеблются. В 28 одиночных тестах по отдельным символам, описанных ниже, максимальная просадка составляла от 9.1 процента до 35.1 процента, в среднем 21.3 процента, и у девяти пар из 28 просадка превышала 24 процента. Эти тесты выполнялись с поставляемым по умолчанию риском 3 процента на сделку.

Каждая из этих цифр относится к одной паре, протестированной отдельно, на собственном счёте. Это не портфельная просадка, и её нельзя читать как показатель счёта, на котором работают несколько графиков сразу.

Ничто в этом продукте не рассчитано на получение гладкой кривой эквити, и ни одну часть этой страницы не следует понимать как обещание такой кривой. Продукт даёт механическую дисциплину, которую вы можете проверить самостоятельно, и охват 28 рынков. Если просадка такого размера для вас неприемлема, либо уменьшите значение входного параметра RiskPercent, либо не покупайте этот продукт.

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ ВСЁ ЭТО, НИЧЕГО НЕ ПОТРАТИВ

Кнопка бесплатной демоверсии на этой странице ничего не стоит и не требует счёта. Она запускает тот же файл в тестере стратегий MetaTrader 5, на истории вашего собственного брокера, на любой из 28 пар, на том же периоде с 2022 по 2026 год, с любым значением риска и столько раз, сколько захотите. Демоверсия работает только в тестере стратегий и не торгует ни на реальном, ни на демо-счёте. Кнопка открывает ваш терминал.

Точные настройки тестера для каждой строки таблицы ниже перечислены в разделе КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ, чтобы вы могли провести тот же тест и сравнить.

Три вещи, которые демоверсия проясняет за несколько минут и которые не докажет ни один скриншот. Что стоп-лосс и тейк-профит каждой закрытой сделки совпадают со значениями, с которыми сделка открывалась, потому что они никогда не переносятся. Что на одном графике одновременно открыта только одна позиция. Что нигде в списке сделок нет усреднения, второго входа в убыточную сделку или последовательности восстановления.

КАК ОТКРЫВАЕТСЯ СДЕЛКА

Советник работает только по завершённым барам. Один раз на каждом новом баре H4 он находит недавний максимум и недавний минимум колебания за собственный период поиска этой пары и проверяет, пробил ли предыдущий бар один из этих уровней.

Дальше решает конфигурация конкретной пары. На паре, настроенной торговать против пробоя, бар, который прокалывает уровень и закрывается обратно внутри него, считается сигналом разворота, и вход выполняется против пробоя. На паре, настроенной торговать по пробою, бар, который закрывается за уровнем, считается сигналом продолжения, и вход выполняется в сторону пробоя. Шесть пар используют одно поведение для покупок и другое для продаж.

Какой бы вариант ни применялся, сигнал-кандидат затем должен пройти входные фильтры этой пары, прежде чем будет отправлен ордер. Эти фильтры заданы отдельно для каждой пары и входят в скомпилированную конфигурацию: они различаются от пары к паре, и не каждая пара использует один и тот же набор. Они не настраиваются и не входят в число входных параметров.

Сигналы, возникшие на баре 00:00, удерживаются и исполняются часом позже, чтобы обойти расширенные спреды, которые многие брокеры показывают в момент смены торгового дня.

На одном графике одновременно удерживается только одна позиция. Пока на этом графике открыта позиция, новые сигналы на нём не исполняются.

КАК ЗАКРЫВАЕТСЯ СДЕЛКА

Стоп-лосс и тейк-профит прикрепляются к ордеру в момент его открытия. Стоп ставится на расстоянии, кратном среднему истинному диапазону (ATR) для этой пары, а цель ставится на фиксированном отношении вознаграждения к риску от точки входа.

Ни то, ни другое не изменяется в течение всей жизни сделки. Нет трейлинг-стопа, нет перевода в безубыток, нет частичного закрытия, нет усреднения и нет выхода по времени. В программе вообще нет вызова модификации позиции, и это легко проверить самостоятельно в бесплатной демоверсии, которая работает в тестере стратегий. Сделка заканчивается на своём стопе или на своей цели.

Размер позиции рассчитывается от баланса счёта и расстояния до стопа этой конкретной сделки, поэтому рискуемая сумма задумана как одинаковый процент на каждой сделке, независимо от пары и от ширины стопа.

ЧЕГО ЭТОТ СОВЕТНИК НЕ ДЕЛАЕТ

Нет мартингейла. Убыточная сделка не увеличивает размер следующей.

Нет сетки, нет корзины, нет усреднения против позиции, нет режима восстановления. В коде один путь выставления ордера.

Нет трейлинг-стопа, нет безубытка, нет частичных закрытий. Стоп и цель, заданные при входе, - это тот стоп и та цель, на которых сделка и заканчивается.

Нет хеджирования внутри одного графика. Одна позиция на график в один момент времени, в одну сторону.

Нет вызовов DLL, нет обращений в интернет, нет внешнего лицензирования, нет записи файлов. Единственный подключаемый модуль - стандартная торговая библиотека MetaTrader.

Нет арбитража, нет тикового скальпинга, нет зависимости от необычно низкой задержки. Входы оцениваются один раз на каждом завершённом баре H4.

28 ВАЛЮТНЫХ ПАР

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Прикрепите один и тот же файл к графику H4 каждой пары, которую хотите торговать. Запускать все 28 не обязательно.

Двадцать пар торгуют против пробоя с обеих сторон. Две торгуют по пробою с обеих сторон. Шесть работают в смешанном режиме: против пробоя на одной стороне и по пробою на другой.

Какое из трёх соответствий применяется к конкретной паре, входит в скомпилированную конфигурацию продукта и по парам не публикуется.

Если прикрепить советник к любому другому символу, он всё равно будет работать, используя срединный набор параметров, построенный по 28 настроенным парам, со всеми необязательными фильтрами, выключенными. В этом случае он выводит уведомление в журнал. Эти срединные настройки не тестировались ни на каком конкретном символе и не являются рекомендацией торговать его.

КОНТРОЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ НА УРОВНЕ СЧЁТА

Когда этот советник работает сразу на нескольких графиках, они согласуются через общий ограничитель. Новый вход отклоняется, если на счёте уже открыто MaxOpenPositions позиций, по умолчанию 8, или если суммарный риск по открытым позициям превысил бы MaxHeatPct от баланса, по умолчанию 21 процент. Риск измеряется по фактическому расстоянию до стопа каждой открытой позиции, а не по номинальной цифре, поэтому он остаётся корректным, даже если баланс изменился после открытия позиции.

Про этот ограничитель нужно сказать прямо две вещи.

Первое: при поставляемом по умолчанию значении RestrictToOwnMagic, равном false, ограничитель считает все позиции, открытые на счёте, включая ваши собственные ручные сделки и позиции, открытые любым другим советником, который у вас работает. Если вы торгуете на этом же счёте сами, установите RestrictToOwnMagic в true, чтобы ограничитель считал только позиции этого советника. Это ещё раз объясняется в разделе настроек.

Второе: в одиночном тесте по одному символу этот ограничитель не работает вообще. В тесте по одному символу никогда не удерживается больше одной позиции, поэтому ни количество позиций, ни лимит суммарного риска не могут быть достигнуты. Приведённые ниже результаты, соответственно, никак его не отражают.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИИ

Условия. Тестер стратегий MetaTrader 5, режим каждого тика на основе реальных тиков, с 2022-01-01 по 2026-07-28, то есть 4.6 года. Каждая пара тестировалась отдельно, на своём собственном счёте 1,000 USD с кредитным плечом 1:100, при RiskPercent, равном поставляемому по умолчанию значению 3 процента, и при всех остальных настройках по умолчанию. История и спреды взяты у одного брокера. Комиссия в тестере не настраивалась, поэтому эти результаты учитывают только спред и своп. На счёте с комиссией вычтите свою комиссию. Максимальная просадка - это просадка по эквити, которую сообщает тестер.

Эти результаты получены внутри выборки. Настройки для каждой пары подбирались на этой же истории с 2022 по 2026 год, поэтому таблица ниже измеряет эти настройки на тех же данных, на которых они и выбирались. Читайте её как описание этого периода, а не как свидетельство будущих результатов.

В этих 28 одиночных тестах 26 пар из 28 закончили с профит-фактором выше 1.30, и ни одна не закончила ниже 1.00. Профит-фактор в тестере MetaTrader 5 отображается как "Прибыльность". Максимальная просадка составляла от 9.1 процента до 35.1 процента, в среднем 21.3 процента. Средний профит-фактор по 28 тестам составил 1.69, а общее число сделок - 3,157, то есть в среднем 113 на пару за 4.6 года. Средняя доля прибыльных сделок составила 44.5 процента. Это 28 отдельных тестов, и их результаты не складываются в результат одного счёта.

По парам, отсортировано по профит-фактору. PF - профит-фактор, DD - максимальная просадка по эквити, приб. - доля прибыльных сделок.

USDJPY - PF 2.54 - 118 сделок - DD 22.6% - приб. 47.5%

CADCHF - PF 2.30 - 87 сделок - DD 12.9% - приб. 55.2%

NZDJPY - PF 2.25 - 83 сделок - DD 9.1% - приб. 42.2%

EURJPY - PF 2.17 - 122 сделок - DD 14.1% - приб. 42.6%

NZDCAD - PF 1.91 - 89 сделок - DD 25.6% - приб. 40.5%

GBPAUD - PF 1.87 - 163 сделок - DD 26.8% - приб. 42.9%

AUDJPY - PF 1.86 - 117 сделок - DD 18.4% - приб. 53.0%

CADJPY - PF 1.86 - 196 сделок - DD 18.2% - приб. 51.5%

GBPUSD - PF 1.84 - 123 сделок - DD 22.1% - приб. 46.3%

GBPNZD - PF 1.79 - 85 сделок - DD 16.5% - приб. 62.4%

USDCHF - PF 1.78 - 91 сделок - DD 24.8% - приб. 50.5%

AUDNZD - PF 1.73 - 86 сделок - DD 23.9% - приб. 44.2%

CHFJPY - PF 1.69 - 93 сделок - DD 21.0% - приб. 43.0%

EURNZD - PF 1.64 - 101 сделок - DD 24.1% - приб. 40.6%

EURAUD - PF 1.58 - 94 сделок - DD 21.1% - приб. 47.9%

EURUSD - PF 1.58 - 137 сделок - DD 15.9% - приб. 36.5%

GBPJPY - PF 1.57 - 95 сделок - DD 15.9% - приб. 39.0%

EURGBP - PF 1.56 - 82 сделок - DD 11.9% - приб. 48.8%

EURCAD - PF 1.45 - 145 сделок - DD 17.0% - приб. 47.6%

GBPCHF - PF 1.45 - 86 сделок - DD 29.2% - приб. 45.4%

AUDCAD - PF 1.44 - 157 сделок - DD 23.8% - приб. 45.9%

AUDUSD - PF 1.40 - 108 сделок - DD 35.1% - приб. 37.0%

GBPCAD - PF 1.40 - 131 сделок - DD 21.9% - приб. 37.4%

AUDCHF - PF 1.39 - 130 сделок - DD 23.4% - приб. 40.0%

USDCAD - PF 1.37 - 119 сделок - DD 28.7% - приб. 36.1%

NZDCHF - PF 1.36 - 98 сделок - DD 13.6% - приб. 43.9%

EURCHF - PF 1.24 - 89 сделок - DD 33.6% - приб. 42.7%

NZDUSD - PF 1.24 - 132 сделок - DD 26.0% - приб. 34.9%

Две самые слабые пары и самая большая просадка находятся в этом списке намеренно. Просадку 35.1 процента дала AUDUSD. EURCHF и NZDUSD - это две пары, которые не преодолели 1.30.

КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Каждая строка таблицы выше получена именно с этими настройками тестера и никакими другими. Бесплатная демоверсия запускает тот же файл, поэтому вы можете бесплатно повторить любую строку самостоятельно.

Символ: любая из 28 перечисленных выше пар. Таймфрейм H4.

Период: с 2022.01.01 по 2026.07.28.

Моделирование: все тики на основе реальных тиков.

Депозит: 1000 USD. Кредитное плечо: 1:100.

Входные параметры: все значения по умолчанию, RiskPercent равен 3.

Начните с CADJPY. Эта пара предлагается потому, что дала наибольшее число сделок в наборе, а не потому, что показала лучший результат: больше сделок — больше материала для анализа.

Ваши цифры не совпадут с таблицей в точности, и это ожидаемо, а не ошибка. Тиковая история, спреды и ставки свопов вашего брокера отличаются от использованных в этих тестах, комиссия в них не задавалась, а описанное выше ограничение риска на уровне счёта не может сработать в тесте на одном символе. Разница в профит-факторе или просадке — это норма. Большая разница в числе сделок стоит того, чтобы написать об этом в комментариях, потому что обычно это означает, что символ или период выбраны другие.

ЧЕГО ТЕСТ НА ИСТОРИИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ

Этот раздел существует потому, что перечисленные ограничения реальны и вы обнаружили бы их сами.

Эти 28 тестов не имеют общего баланса. Каждый выполнялся на своём собственном счёте 1,000 USD. Сложение их результатов описывало бы 28 счетов, а не один, поэтому никакая суммарная цифра нигде на этой странице не публикуется. Суммарная цифра, полученная из тестов, выполненных подобным образом, не описывала бы ни один реальный счёт.

Ограничитель экспозиции на уровне счёта в этих тестах не срабатывает никогда. В тесте по одному символу удерживается максимум одна позиция, поэтому ни лимит в 8 позиций, ни лимит суммарного риска в 21 процент не могут быть достигнуты. Работа на многих графиках одновременно приведёт к отклонению части входов, которые эти тесты взяли, и уже поэтому результаты будут отличаться.

Эти 28 кривых эквити коррелированы. Некоторые из этих пар содержат общую валюту и склонны двигаться вместе, поэтому одновременные просадки на нескольких графиках могут оказаться глубже, чем можно предположить по цифре любой отдельной пары.

Результаты получены на тиковой истории одного брокера и в одной среде спредов. Спреды вашего брокера, комиссия, ставки свопа, исполнение и доступность символов будут другими, а эта стратегия удерживает позиции по несколько дней, поэтому своп на некоторых парах является существенной статьёй расходов.

Комиссия в этих тестах не настраивалась. Если вы торгуете на счёте с комиссией, вычтите её.

4.6 года - это не полный рыночный цикл. Этот период содержит одни режимы рынка и не содержит других.

Параметры для каждой пары подбирались на этом же историческом периоде, поэтому все цифры на этой странице получены внутри выборки, то есть измерены на тех же данных, на которых параметры и выбирались. Когда тот же метод настраивали на более раннем окне, а затем измеряли на периоде, которого он никогда не видел, прибыли он не давал. Читайте таблицу как описание периода подгонки, а не как преимущество, о котором известно, что оно сохраняется.

Прошлые результаты, исторические или смоделированные, не указывают на будущие результаты. Тест на истории - это не результат в реальной торговле, и ничто на этой странице не следует читать как прогноз, проекцию или обещание какого-либо исхода.

КОМУ ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПОДХОДИТ

Прочитайте это до покупки. Раздел существует, чтобы предотвратить неправильную покупку, а не чтобы показаться скромным.

Если вам нужна гладкая кривая эквити, это не тот продукт. Максимальная просадка в опубликованных тестах составляла от 9.1 процента до 35.1 процента при риске по умолчанию 3 процента, и у девяти пар из 28 просадка превышала 24 процента.

Если вы проходите отбор в проп-фирме с жёстким правилом по максимальной просадке, не покупайте это на настройках по умолчанию. Опубликованные цифры просадки значительно выходят за типичные лимиты таких отборов. Тесты на других настройках риска не публикуются, поэтому любую цифру для меньшего риска, которую вы посчитаете сами, считайте своей собственной оценкой, а не проверенным результатом.

Если вы хотите увидеть подтверждённую историю реальной торговли до покупки, подождите. На момент выпуска её нет. Всё на этой странице - моделирование в тестере стратегий на истории одного брокера.

Если вам нужны частые сделки, это не тот таймфрейм. У 28 пар в среднем получилось по 113 сделок за 4.6 года, то есть примерно две в месяц на график. Отдельный график может неделями оставаться без сигнала.

Если вы хотите торговать одну пару на одном графике с маленьким счётом, поищите другое решение. Конструкция рассчитана на несколько графиков, и примерно ниже 500 USD при риске 3 процента минимальный размер лота приведёт к тому, что вы будете рисковать в сделке больше, чем указано в настройке.

Если вы хотите оптимизировать или менять стратегию, это не тот продукт. Параметры каждой пары вкомпилированы в советник и не редактируются. Вы управляете риском, оповещениями и лимитами экспозиции, и больше ничем. Это сделано намеренно, и это неправильный выбор для трейдера, который хочет донастраивать.

Если ваш брокер добавляет префикс к именам символов, например mEURUSD или FX_EURUSD, советник не найдёт настроенные параметры и будет работать на непротестированных срединных параметрах. Сначала проверьте, как называются символы у вашего брокера.

Если вы не можете обеспечить постоянно работающий терминал или VPS, будьте готовы пропускать сигналы. Входы происходят на завершённых барах H4, и пропущенный бар - это пропущенная сделка.

Если вы ищете продукт, который принесёт определённую сумму денег, этот продукт такого не предлагает, и никакая сумма на этой странице не обещается.

НАСТРОЙКИ

Параметры стратегии заблокированы. Уровни, множители стопа, отношения цели к риску, фильтры и сессионные правила для каждой пары вкомпилированы в советник и не вынесены во входные параметры, поэтому их нельзя изменить по ошибке, и версия, которую вы запускаете, - это та версия, которую тестировали. Ниже перечислены параметры, которыми управляете вы.

RiskPercent, по умолчанию 3. Процент баланса счёта, которым рискует одна сделка; используется вместе с расстоянием до стопа этой сделки для расчёта размера позиции. Этот единственный параметр масштабирует всё, включая просадку. Опубликованные результаты получены при значении 3.

MinLots, по умолчанию 0.01. Нижняя граница размера позиции. Если размер, рассчитанный от RiskPercent, оказывается ниже этой границы или ниже минимума вашего брокера, советник всё равно торгует минимальным объёмом, и в этой сделке риск оказывается выше, чем RiskPercent. Сильнее всего это затрагивает маленькие счета.

AlertPopup, по умолчанию true. Всплывающее окно терминала при открытии сделки и при её закрытии по стопу или по цели.

AlertSound, по умолчанию true. Проигрывает стандартные звуки терминала alert и ok на тех же событиях.

AlertPush, по умолчанию true. Отправляет push-уведомление на тех же событиях. Для этого в настройках терминала должен быть указан MetaQuotes ID. Без него каждая попытка завершается ошибкой и пишет строку ошибки в журнал. Установите false, если вы не пользуетесь push-уведомлениями.

UseExposureCap, по умолчанию true. Главный выключатель ограничителя на уровне счёта, описанного выше.

MaxOpenPositions, по умолчанию 8. Максимальное число одновременно открытых позиций, после которого новые входы отклоняются. Установите 0, чтобы отключить этот лимит.

MaxHeatPct, по умолчанию 21. Максимальный суммарный риск по открытым позициям в процентах от баланса, после которого новые входы отклоняются. Установите 0, чтобы отключить этот лимит. При значении RiskPercent по умолчанию, равном 3, этот лимит и лимит в 8 позиций срабатывают примерно в одной и той же точке.

MaxPerDirection, по умолчанию 0, то есть выключено. Устаревшее правило, ограничивавшее число позиций, открытых в одном направлении по одной валюте. Сохранено только для тех, кому оно нужно.

RestrictToOwnMagic, по умолчанию false. При значении false лимит числа позиций и лимит суммарного риска учитывают все позиции на счёте, включая ваши собственные ручные сделки и позиции любых других советников. При значении true учитываются только позиции этого советника. Если вы торгуете на том же счёте вручную или запускаете на нём других роботов, установите true.

MagicLow, по умолчанию 778900, и MagicHigh, по умолчанию 778999. Диапазон магических номеров, считающихся принадлежащими этому советнику, когда RestrictToOwnMagic установлен в true. Не меняйте их, если не понимаете, зачем вы это делаете.

ExpoVerbose, по умолчанию true. Пишет строку в журнал, когда ограничитель отклоняет вход.

ExpoAlertOnBlock, по умолчанию true. Всплывающее окно при отклонённом входе.

ExpoPushOnBlock, по умолчанию true. Push-уведомление при отклонённом входе. Требует того же MetaQuotes ID, что и AlertPush.

ТРЕБОВАНИЯ И УСТАНОВКА

MetaTrader 5. Рекомендуется хеджинговый счёт. На неттинговом счёте ваша собственная позиция по тому же символу сливается с позицией этого советника, и стоп и цель после этого относятся к объединённой позиции.

Таймфрейм H4. В программе нет ограничения по таймфрейму, поскольку правила Маркета не позволяют продукту его накладывать. Начиная с версии 1.11 советник читает бары H4 независимо от того, к какому графику он прикреплён, поэтому стратегия и опубликованные результаты одинаковы на любом таймфрейме. График H4 всё же рекомендуется — тогда то, что вы видите на графике, совпадает с тем, с чем работает программа.

По одному графику на пару, все в одном терминале, чтобы ограничитель на уровне счёта видел их все. Прикрепите один и тот же файл к каждому графику H4.

Имена символов у брокера. Советник сопоставляет имя пары по началу имени символа, поэтому суффиксы брокера работают: EURUSDz, EURUSD.raw, EURUSD_i и EURUSD.pro распознаются. Префиксы брокера не распознаются: у брокера, который называет символ mEURUSD или FX_EURUSD, советник не найдёт настроенные параметры и перейдёт на непротестированный срединный набор, о чём напишет уведомление в журнал. Проверьте, как называются символы у вашего брокера, до покупки, если это может вас касаться.

Депозит. Подберите размер счёта так, чтобы RiskPercent от баланса был больше, чем риск одного минимального лота на паре с самым широким стопом из тех, которые вы собираетесь запускать. Иначе описанная выше нижняя граница MinLots сделает ваш реальный риск выше, чем указано в настройке. На практике это означает примерно от 500 USD при риске 3 процента и примерно от 1,500 USD при риске 1 процент. В опубликованных тестах использовалось 1,000 USD на пару при 3 процентах.

Спред и своп. Входы происходят один раз на завершённом баре H4, поэтому советник не чувствителен к задержке, но позиции удерживаются по несколько дней, поэтому ставки свопа имеют значение, а счёт с широкими спредами ухудшит результаты. Рекомендуется счёт с низкими спредами.

Рекомендуется VPS или постоянно работающая машина, поскольку пропущенный бар - это пропущенный сигнал.

ИЗВЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Проверено только на H4. Начиная с версии 1.11 советник торгует по барам H4 на любом графике, поэтому установка на другой таймфрейм не меняет ни стратегию, ни результаты.

Символы вне перечисленных 28 пар работают на непротестированных срединных параметрах, с уведомлением в журнал.

Брокеры, добавляющие префикс к именам символов, не распознаются, как описано выше.

Ограничитель экспозиции на уровне счёта учитывает все позиции счёта, пока RestrictToOwnMagic не установлен в true.

Опубликованные результаты - это тесты по одному символу. Они не представляют собой портфельный результат и не могут быть сложены.

Push-уведомления требуют MetaQuotes ID и без него пишут ошибки.

С этим выпуском не публикуется история реальной торговли. Всё на этой странице - моделирование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля иностранной валютой с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принимать решение о торговле иностранной валютой, вам следует внимательно оценить свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность принимать риск. Существует вероятность того, что вы потеряете часть или всю сумму первоначальных вложений.

Все результаты, представленные на этой странице, получены путём моделирования на истории в тестере стратегий MetaTrader 5. Прошлые результаты, исторические или смоделированные, не указывают на будущие результаты. Тест на истории описывает, что сделал бы набор правил на записанной истории одного брокера, а не то, что эти правила сделают на будущих рынках. Результаты зависят от спредов, комиссий, ставок свопа и исполнения вашего брокера, которые отличаются от использованных в этих тестах.