Faultline H4

  • Эксперты
  • Tigran Papyan
    Tigran Papyan

    Tigran Papyan

    Участник MQL5.community с 2015 года. Я разрабатываю советники, которые работают строго по правилам, с вкомпилированными параметрами стратегии, поэтому версия, которую вы запускаете, - это та версия, которую тестировали. Стоп и цель задаются при входе и никогда не переносятся, одна позиция на график
  • Версия: 1.13
  • Обновлено: 2 августа 2026
  • Активации: 10

ЧТО ДЕЛАЕТ СОВЕТНИК

Faultline H4 торгует пробой недавнего уровня поддержки или сопротивления на 28 валютных парах из одного файла. У каждой пары свой собственный проверенный набор настроек. Каждая сделка открывается с фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом, которые после открытия уже никогда не переносятся.

При запуске советник считывает символ графика и загружает конфигурацию именно этой пары: свой период поиска уровней, свой множитель стопа и своё отношение цели к риску, свои фильтры, свои часы торговли и свой магический номер. Это не один набор параметров, скопированный 28 раз. Двадцать пар из 28 торгуют против пробоя, две торгуют по пробою, и шесть торгуют против пробоя в одну сторону и по пробою в другую, потому что именно это подтвердила проверка каждой пары в отдельности. Рекомендуемый таймфрейм - H4.

ПРОФИЛЬ РИСКА, ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРВЫМ

Это система, в которой у каждой сделки есть стоп-лосс и в которой средства на счёте реально колеблются. В 28 одиночных тестах по отдельным символам, описанных ниже, максимальная просадка составляла от 9.1 процента до 35.1 процента, в среднем 21.3 процента, и у девяти пар из 28 просадка превышала 24 процента. Эти тесты выполнялись с поставляемым по умолчанию риском 3 процента на сделку.

Каждая из этих цифр относится к одной паре, протестированной отдельно, на собственном счёте. Это не портфельная просадка, и её нельзя читать как показатель счёта, на котором работают несколько графиков сразу.

Ничто в этом продукте не рассчитано на получение гладкой кривой эквити, и ни одну часть этой страницы не следует понимать как обещание такой кривой. Продукт даёт механическую дисциплину, которую вы можете проверить самостоятельно, и охват 28 рынков. Если просадка такого размера для вас неприемлема, либо уменьшите значение входного параметра RiskPercent, либо не покупайте этот продукт.

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ ВСЁ ЭТО, НИЧЕГО НЕ ПОТРАТИВ

Кнопка бесплатной демоверсии на этой странице ничего не стоит и не требует счёта. Она запускает тот же файл в тестере стратегий MetaTrader 5, на истории вашего собственного брокера, на любой из 28 пар, на том же периоде с 2022 по 2026 год, с любым значением риска и столько раз, сколько захотите. Демоверсия работает только в тестере стратегий и не торгует ни на реальном, ни на демо-счёте. Кнопка открывает ваш терминал.

Точные настройки тестера для каждой строки таблицы ниже перечислены в разделе КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ, чтобы вы могли провести тот же тест и сравнить.

Три вещи, которые демоверсия проясняет за несколько минут и которые не докажет ни один скриншот. Что стоп-лосс и тейк-профит каждой закрытой сделки совпадают со значениями, с которыми сделка открывалась, потому что они никогда не переносятся. Что на одном графике одновременно открыта только одна позиция. Что нигде в списке сделок нет усреднения, второго входа в убыточную сделку или последовательности восстановления.

КАК ОТКРЫВАЕТСЯ СДЕЛКА

Советник работает только по завершённым барам. Один раз на каждом новом баре H4 он находит недавний максимум и недавний минимум колебания за собственный период поиска этой пары и проверяет, пробил ли предыдущий бар один из этих уровней.

Дальше решает конфигурация конкретной пары. На паре, настроенной торговать против пробоя, бар, который прокалывает уровень и закрывается обратно внутри него, считается сигналом разворота, и вход выполняется против пробоя. На паре, настроенной торговать по пробою, бар, который закрывается за уровнем, считается сигналом продолжения, и вход выполняется в сторону пробоя. Шесть пар используют одно поведение для покупок и другое для продаж.

Какой бы вариант ни применялся, сигнал-кандидат затем должен пройти входные фильтры этой пары, прежде чем будет отправлен ордер. Эти фильтры заданы отдельно для каждой пары и входят в скомпилированную конфигурацию: они различаются от пары к паре, и не каждая пара использует один и тот же набор. Они не настраиваются и не входят в число входных параметров.

Сигналы, возникшие на баре 00:00, удерживаются и исполняются часом позже, чтобы обойти расширенные спреды, которые многие брокеры показывают в момент смены торгового дня.

На одном графике одновременно удерживается только одна позиция. Пока на этом графике открыта позиция, новые сигналы на нём не исполняются.

КАК ЗАКРЫВАЕТСЯ СДЕЛКА

Стоп-лосс и тейк-профит прикрепляются к ордеру в момент его открытия. Стоп ставится на расстоянии, кратном среднему истинному диапазону (ATR) для этой пары, а цель ставится на фиксированном отношении вознаграждения к риску от точки входа.

Ни то, ни другое не изменяется в течение всей жизни сделки. Нет трейлинг-стопа, нет перевода в безубыток, нет частичного закрытия, нет усреднения и нет выхода по времени. В программе вообще нет вызова модификации позиции, и это легко проверить самостоятельно в бесплатной демоверсии, которая работает в тестере стратегий. Сделка заканчивается на своём стопе или на своей цели.

Размер позиции рассчитывается от баланса счёта и расстояния до стопа этой конкретной сделки, поэтому рискуемая сумма задумана как одинаковый процент на каждой сделке, независимо от пары и от ширины стопа.

ЧЕГО ЭТОТ СОВЕТНИК НЕ ДЕЛАЕТ

Нет мартингейла. Убыточная сделка не увеличивает размер следующей.

Нет сетки, нет корзины, нет усреднения против позиции, нет режима восстановления. В коде один путь выставления ордера.

Нет трейлинг-стопа, нет безубытка, нет частичных закрытий. Стоп и цель, заданные при входе, - это тот стоп и та цель, на которых сделка и заканчивается.

Нет хеджирования внутри одного графика. Одна позиция на график в один момент времени, в одну сторону.

Нет вызовов DLL, нет обращений в интернет, нет внешнего лицензирования, нет записи файлов. Единственный подключаемый модуль - стандартная торговая библиотека MetaTrader.

Нет арбитража, нет тикового скальпинга, нет зависимости от необычно низкой задержки. Входы оцениваются один раз на каждом завершённом баре H4.

28 ВАЛЮТНЫХ ПАР

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Прикрепите один и тот же файл к графику H4 каждой пары, которую хотите торговать. Запускать все 28 не обязательно.

Двадцать пар торгуют против пробоя с обеих сторон. Две торгуют по пробою с обеих сторон. Шесть работают в смешанном режиме: против пробоя на одной стороне и по пробою на другой.

Какое из трёх соответствий применяется к конкретной паре, входит в скомпилированную конфигурацию продукта и по парам не публикуется.

Если прикрепить советник к любому другому символу, он всё равно будет работать, используя срединный набор параметров, построенный по 28 настроенным парам, со всеми необязательными фильтрами, выключенными. В этом случае он выводит уведомление в журнал. Эти срединные настройки не тестировались ни на каком конкретном символе и не являются рекомендацией торговать его.

КОНТРОЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ НА УРОВНЕ СЧЁТА

Когда этот советник работает сразу на нескольких графиках, они согласуются через общий ограничитель. Новый вход отклоняется, если на счёте уже открыто MaxOpenPositions позиций, по умолчанию 8, или если суммарный риск по открытым позициям превысил бы MaxHeatPct от баланса, по умолчанию 21 процент. Риск измеряется по фактическому расстоянию до стопа каждой открытой позиции, а не по номинальной цифре, поэтому он остаётся корректным, даже если баланс изменился после открытия позиции.

Про этот ограничитель нужно сказать прямо две вещи.

Первое: при поставляемом по умолчанию значении RestrictToOwnMagic, равном false, ограничитель считает все позиции, открытые на счёте, включая ваши собственные ручные сделки и позиции, открытые любым другим советником, который у вас работает. Если вы торгуете на этом же счёте сами, установите RestrictToOwnMagic в true, чтобы ограничитель считал только позиции этого советника. Это ещё раз объясняется в разделе настроек.

Второе: в одиночном тесте по одному символу этот ограничитель не работает вообще. В тесте по одному символу никогда не удерживается больше одной позиции, поэтому ни количество позиций, ни лимит суммарного риска не могут быть достигнуты. Приведённые ниже результаты, соответственно, никак его не отражают.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИИ

Условия. Тестер стратегий MetaTrader 5, режим каждого тика на основе реальных тиков, с 2022-01-01 по 2026-07-28, то есть 4.6 года. Каждая пара тестировалась отдельно, на своём собственном счёте 1,000 USD с кредитным плечом 1:100, при RiskPercent, равном поставляемому по умолчанию значению 3 процента, и при всех остальных настройках по умолчанию. История и спреды взяты у одного брокера. Комиссия в тестере не настраивалась, поэтому эти результаты учитывают только спред и своп. На счёте с комиссией вычтите свою комиссию. Максимальная просадка - это просадка по эквити, которую сообщает тестер.

Эти результаты получены внутри выборки. Настройки для каждой пары подбирались на этой же истории с 2022 по 2026 год, поэтому таблица ниже измеряет эти настройки на тех же данных, на которых они и выбирались. Читайте её как описание этого периода, а не как свидетельство будущих результатов.

В этих 28 одиночных тестах 26 пар из 28 закончили с профит-фактором выше 1.30, и ни одна не закончила ниже 1.00. Профит-фактор в тестере MetaTrader 5 отображается как "Прибыльность". Максимальная просадка составляла от 9.1 процента до 35.1 процента, в среднем 21.3 процента. Средний профит-фактор по 28 тестам составил 1.69, а общее число сделок - 3,157, то есть в среднем 113 на пару за 4.6 года. Средняя доля прибыльных сделок составила 44.5 процента. Это 28 отдельных тестов, и их результаты не складываются в результат одного счёта.

По парам, отсортировано по профит-фактору. PF - профит-фактор, DD - максимальная просадка по эквити, приб. - доля прибыльных сделок.

USDJPY - PF 2.54 - 118 сделок - DD 22.6% - приб. 47.5%
CADCHF - PF 2.30 - 87 сделок - DD 12.9% - приб. 55.2%
NZDJPY - PF 2.25 - 83 сделок - DD 9.1% - приб. 42.2%
EURJPY - PF 2.17 - 122 сделок - DD 14.1% - приб. 42.6%
NZDCAD - PF 1.91 - 89 сделок - DD 25.6% - приб. 40.5%
GBPAUD - PF 1.87 - 163 сделок - DD 26.8% - приб. 42.9%
AUDJPY - PF 1.86 - 117 сделок - DD 18.4% - приб. 53.0%
CADJPY - PF 1.86 - 196 сделок - DD 18.2% - приб. 51.5%
GBPUSD - PF 1.84 - 123 сделок - DD 22.1% - приб. 46.3%
GBPNZD - PF 1.79 - 85 сделок - DD 16.5% - приб. 62.4%
USDCHF - PF 1.78 - 91 сделок - DD 24.8% - приб. 50.5%
AUDNZD - PF 1.73 - 86 сделок - DD 23.9% - приб. 44.2%
CHFJPY - PF 1.69 - 93 сделок - DD 21.0% - приб. 43.0%
EURNZD - PF 1.64 - 101 сделок - DD 24.1% - приб. 40.6%
EURAUD - PF 1.58 - 94 сделок - DD 21.1% - приб. 47.9%
EURUSD - PF 1.58 - 137 сделок - DD 15.9% - приб. 36.5%
GBPJPY - PF 1.57 - 95 сделок - DD 15.9% - приб. 39.0%
EURGBP - PF 1.56 - 82 сделок - DD 11.9% - приб. 48.8%
EURCAD - PF 1.45 - 145 сделок - DD 17.0% - приб. 47.6%
GBPCHF - PF 1.45 - 86 сделок - DD 29.2% - приб. 45.4%
AUDCAD - PF 1.44 - 157 сделок - DD 23.8% - приб. 45.9%
AUDUSD - PF 1.40 - 108 сделок - DD 35.1% - приб. 37.0%
GBPCAD - PF 1.40 - 131 сделок - DD 21.9% - приб. 37.4%
AUDCHF - PF 1.39 - 130 сделок - DD 23.4% - приб. 40.0%
USDCAD - PF 1.37 - 119 сделок - DD 28.7% - приб. 36.1%
NZDCHF - PF 1.36 - 98 сделок - DD 13.6% - приб. 43.9%
EURCHF - PF 1.24 - 89 сделок - DD 33.6% - приб. 42.7%
NZDUSD - PF 1.24 - 132 сделок - DD 26.0% - приб. 34.9%

Две самые слабые пары и самая большая просадка находятся в этом списке намеренно. Просадку 35.1 процента дала AUDUSD. EURCHF и NZDUSD - это две пары, которые не преодолели 1.30.

КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Каждая строка таблицы выше получена именно с этими настройками тестера и никакими другими. Бесплатная демоверсия запускает тот же файл, поэтому вы можете бесплатно повторить любую строку самостоятельно.

Символ: любая из 28 перечисленных выше пар. Таймфрейм H4.
Период: с 2022.01.01 по 2026.07.28.
Моделирование: все тики на основе реальных тиков.
Депозит: 1000 USD. Кредитное плечо: 1:100.
Входные параметры: все значения по умолчанию, RiskPercent равен 3.

Начните с CADJPY. Эта пара предлагается потому, что дала наибольшее число сделок в наборе, а не потому, что показала лучший результат: больше сделок — больше материала для анализа.

Ваши цифры не совпадут с таблицей в точности, и это ожидаемо, а не ошибка. Тиковая история, спреды и ставки свопов вашего брокера отличаются от использованных в этих тестах, комиссия в них не задавалась, а описанное выше ограничение риска на уровне счёта не может сработать в тесте на одном символе. Разница в профит-факторе или просадке — это норма. Большая разница в числе сделок стоит того, чтобы написать об этом в комментариях, потому что обычно это означает, что символ или период выбраны другие.

ЧЕГО ТЕСТ НА ИСТОРИИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ

Этот раздел существует потому, что перечисленные ограничения реальны и вы обнаружили бы их сами.

Эти 28 тестов не имеют общего баланса. Каждый выполнялся на своём собственном счёте 1,000 USD. Сложение их результатов описывало бы 28 счетов, а не один, поэтому никакая суммарная цифра нигде на этой странице не публикуется. Суммарная цифра, полученная из тестов, выполненных подобным образом, не описывала бы ни один реальный счёт.

Ограничитель экспозиции на уровне счёта в этих тестах не срабатывает никогда. В тесте по одному символу удерживается максимум одна позиция, поэтому ни лимит в 8 позиций, ни лимит суммарного риска в 21 процент не могут быть достигнуты. Работа на многих графиках одновременно приведёт к отклонению части входов, которые эти тесты взяли, и уже поэтому результаты будут отличаться.

Эти 28 кривых эквити коррелированы. Некоторые из этих пар содержат общую валюту и склонны двигаться вместе, поэтому одновременные просадки на нескольких графиках могут оказаться глубже, чем можно предположить по цифре любой отдельной пары.

Результаты получены на тиковой истории одного брокера и в одной среде спредов. Спреды вашего брокера, комиссия, ставки свопа, исполнение и доступность символов будут другими, а эта стратегия удерживает позиции по несколько дней, поэтому своп на некоторых парах является существенной статьёй расходов.

Комиссия в этих тестах не настраивалась. Если вы торгуете на счёте с комиссией, вычтите её.

4.6 года - это не полный рыночный цикл. Этот период содержит одни режимы рынка и не содержит других.

Параметры для каждой пары подбирались на этом же историческом периоде, поэтому все цифры на этой странице получены внутри выборки, то есть измерены на тех же данных, на которых параметры и выбирались. Когда тот же метод настраивали на более раннем окне, а затем измеряли на периоде, которого он никогда не видел, прибыли он не давал. Читайте таблицу как описание периода подгонки, а не как преимущество, о котором известно, что оно сохраняется.

Прошлые результаты, исторические или смоделированные, не указывают на будущие результаты. Тест на истории - это не результат в реальной торговле, и ничто на этой странице не следует читать как прогноз, проекцию или обещание какого-либо исхода.

КОМУ ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПОДХОДИТ

Прочитайте это до покупки. Раздел существует, чтобы предотвратить неправильную покупку, а не чтобы показаться скромным.

Если вам нужна гладкая кривая эквити, это не тот продукт. Максимальная просадка в опубликованных тестах составляла от 9.1 процента до 35.1 процента при риске по умолчанию 3 процента, и у девяти пар из 28 просадка превышала 24 процента.

Если вы проходите отбор в проп-фирме с жёстким правилом по максимальной просадке, не покупайте это на настройках по умолчанию. Опубликованные цифры просадки значительно выходят за типичные лимиты таких отборов. Тесты на других настройках риска не публикуются, поэтому любую цифру для меньшего риска, которую вы посчитаете сами, считайте своей собственной оценкой, а не проверенным результатом.

Если вы хотите увидеть подтверждённую историю реальной торговли до покупки, подождите. На момент выпуска её нет. Всё на этой странице - моделирование в тестере стратегий на истории одного брокера.

Если вам нужны частые сделки, это не тот таймфрейм. У 28 пар в среднем получилось по 113 сделок за 4.6 года, то есть примерно две в месяц на график. Отдельный график может неделями оставаться без сигнала.

Если вы хотите торговать одну пару на одном графике с маленьким счётом, поищите другое решение. Конструкция рассчитана на несколько графиков, и примерно ниже 500 USD при риске 3 процента минимальный размер лота приведёт к тому, что вы будете рисковать в сделке больше, чем указано в настройке.

Если вы хотите оптимизировать или менять стратегию, это не тот продукт. Параметры каждой пары вкомпилированы в советник и не редактируются. Вы управляете риском, оповещениями и лимитами экспозиции, и больше ничем. Это сделано намеренно, и это неправильный выбор для трейдера, который хочет донастраивать.

Если ваш брокер добавляет префикс к именам символов, например mEURUSD или FX_EURUSD, советник не найдёт настроенные параметры и будет работать на непротестированных срединных параметрах. Сначала проверьте, как называются символы у вашего брокера.

Если вы не можете обеспечить постоянно работающий терминал или VPS, будьте готовы пропускать сигналы. Входы происходят на завершённых барах H4, и пропущенный бар - это пропущенная сделка.

Если вы ищете продукт, который принесёт определённую сумму денег, этот продукт такого не предлагает, и никакая сумма на этой странице не обещается.

НАСТРОЙКИ

Параметры стратегии заблокированы. Уровни, множители стопа, отношения цели к риску, фильтры и сессионные правила для каждой пары вкомпилированы в советник и не вынесены во входные параметры, поэтому их нельзя изменить по ошибке, и версия, которую вы запускаете, - это та версия, которую тестировали. Ниже перечислены параметры, которыми управляете вы.

RiskPercent, по умолчанию 3. Процент баланса счёта, которым рискует одна сделка; используется вместе с расстоянием до стопа этой сделки для расчёта размера позиции. Этот единственный параметр масштабирует всё, включая просадку. Опубликованные результаты получены при значении 3.

MinLots, по умолчанию 0.01. Нижняя граница размера позиции. Если размер, рассчитанный от RiskPercent, оказывается ниже этой границы или ниже минимума вашего брокера, советник всё равно торгует минимальным объёмом, и в этой сделке риск оказывается выше, чем RiskPercent. Сильнее всего это затрагивает маленькие счета.

AlertPopup, по умолчанию true. Всплывающее окно терминала при открытии сделки и при её закрытии по стопу или по цели.

AlertSound, по умолчанию true. Проигрывает стандартные звуки терминала alert и ok на тех же событиях.

AlertPush, по умолчанию true. Отправляет push-уведомление на тех же событиях. Для этого в настройках терминала должен быть указан MetaQuotes ID. Без него каждая попытка завершается ошибкой и пишет строку ошибки в журнал. Установите false, если вы не пользуетесь push-уведомлениями.

UseExposureCap, по умолчанию true. Главный выключатель ограничителя на уровне счёта, описанного выше.

MaxOpenPositions, по умолчанию 8. Максимальное число одновременно открытых позиций, после которого новые входы отклоняются. Установите 0, чтобы отключить этот лимит.

MaxHeatPct, по умолчанию 21. Максимальный суммарный риск по открытым позициям в процентах от баланса, после которого новые входы отклоняются. Установите 0, чтобы отключить этот лимит. При значении RiskPercent по умолчанию, равном 3, этот лимит и лимит в 8 позиций срабатывают примерно в одной и той же точке.

MaxPerDirection, по умолчанию 0, то есть выключено. Устаревшее правило, ограничивавшее число позиций, открытых в одном направлении по одной валюте. Сохранено только для тех, кому оно нужно.

RestrictToOwnMagic, по умолчанию false. При значении false лимит числа позиций и лимит суммарного риска учитывают все позиции на счёте, включая ваши собственные ручные сделки и позиции любых других советников. При значении true учитываются только позиции этого советника. Если вы торгуете на том же счёте вручную или запускаете на нём других роботов, установите true.

MagicLow, по умолчанию 778900, и MagicHigh, по умолчанию 778999. Диапазон магических номеров, считающихся принадлежащими этому советнику, когда RestrictToOwnMagic установлен в true. Не меняйте их, если не понимаете, зачем вы это делаете.

ExpoVerbose, по умолчанию true. Пишет строку в журнал, когда ограничитель отклоняет вход.

ExpoAlertOnBlock, по умолчанию true. Всплывающее окно при отклонённом входе.

ExpoPushOnBlock, по умолчанию true. Push-уведомление при отклонённом входе. Требует того же MetaQuotes ID, что и AlertPush.

ТРЕБОВАНИЯ И УСТАНОВКА

MetaTrader 5. Рекомендуется хеджинговый счёт. На неттинговом счёте ваша собственная позиция по тому же символу сливается с позицией этого советника, и стоп и цель после этого относятся к объединённой позиции.

Таймфрейм H4. В программе нет ограничения по таймфрейму, поскольку правила Маркета не позволяют продукту его накладывать. Начиная с версии 1.11 советник читает бары H4 независимо от того, к какому графику он прикреплён, поэтому стратегия и опубликованные результаты одинаковы на любом таймфрейме. График H4 всё же рекомендуется — тогда то, что вы видите на графике, совпадает с тем, с чем работает программа.

По одному графику на пару, все в одном терминале, чтобы ограничитель на уровне счёта видел их все. Прикрепите один и тот же файл к каждому графику H4.

Имена символов у брокера. Советник сопоставляет имя пары по началу имени символа, поэтому суффиксы брокера работают: EURUSDz, EURUSD.raw, EURUSD_i и EURUSD.pro распознаются. Префиксы брокера не распознаются: у брокера, который называет символ mEURUSD или FX_EURUSD, советник не найдёт настроенные параметры и перейдёт на непротестированный срединный набор, о чём напишет уведомление в журнал. Проверьте, как называются символы у вашего брокера, до покупки, если это может вас касаться.

Депозит. Подберите размер счёта так, чтобы RiskPercent от баланса был больше, чем риск одного минимального лота на паре с самым широким стопом из тех, которые вы собираетесь запускать. Иначе описанная выше нижняя граница MinLots сделает ваш реальный риск выше, чем указано в настройке. На практике это означает примерно от 500 USD при риске 3 процента и примерно от 1,500 USD при риске 1 процент. В опубликованных тестах использовалось 1,000 USD на пару при 3 процентах.

Спред и своп. Входы происходят один раз на завершённом баре H4, поэтому советник не чувствителен к задержке, но позиции удерживаются по несколько дней, поэтому ставки свопа имеют значение, а счёт с широкими спредами ухудшит результаты. Рекомендуется счёт с низкими спредами.

Рекомендуется VPS или постоянно работающая машина, поскольку пропущенный бар - это пропущенный сигнал.

ИЗВЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Проверено только на H4. Начиная с версии 1.11 советник торгует по барам H4 на любом графике, поэтому установка на другой таймфрейм не меняет ни стратегию, ни результаты.

Символы вне перечисленных 28 пар работают на непротестированных срединных параметрах, с уведомлением в журнал.

Брокеры, добавляющие префикс к именам символов, не распознаются, как описано выше.

Ограничитель экспозиции на уровне счёта учитывает все позиции счёта, пока RestrictToOwnMagic не установлен в true.

Опубликованные результаты - это тесты по одному символу. Они не представляют собой портфельный результат и не могут быть сложены.

Push-уведомления требуют MetaQuotes ID и без него пишут ошибки.

С этим выпуском не публикуется история реальной торговли. Всё на этой странице - моделирование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля иностранной валютой с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принимать решение о торговле иностранной валютой, вам следует внимательно оценить свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность принимать риск. Существует вероятность того, что вы потеряете часть или всю сумму первоначальных вложений.

Все результаты, представленные на этой странице, получены путём моделирования на истории в тестере стратегий MetaTrader 5. Прошлые результаты, исторические или смоделированные, не указывают на будущие результаты. Тест на истории описывает, что сделал бы набор правил на записанной истории одного брокера, а не то, что эти правила сделают на будущих рынках. Результаты зависят от спредов, комиссий, ставок свопа и исполнения вашего брокера, которые отличаются от использованных в этих тестах.

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Adaptive Regime Trader Adaptive Regime Trader — это советник для MetaTrader 5, разработанный на основе определения рыночного режима, структурированной оценки сигналов, фильтрации рисков с учетом календаря и адаптивного управления сделками. Советник оценивает тренд, диапазон, импульс, структуру рынка, волатильность, спред и расположение цены перед тем, как открыть сделку, подождать или защитить открытую позицию. Советник предназначен для трейдеров, которые предпочитают структурированный подход вм
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
XAU Ballestic Pro
Md Iqbal Kaiser
Эксперты
MOHD-iK Coding HUB presents MOHD-iK GOLD Ballestic Pro , the premium, high-precision trading solution engineered for Gold (XAUUSD).This Pro Version represents the full evolution of my trading logic, meticulously designed for capital preservation, advanced risk management, and professional-grade performance. After purchase, text me for the set file. Also, mention your starting balance. IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLATION To ensure the EA operates with maximum efficiency and connects to critical
Gold speedster
Simon Aderinola Akinteye
Эксперты
Gold Speedster EA — Precision. Speed. Profitability. THE EA MYFXBOOK LINK NOW WORKING Up almost 3% in just few days. MyFxbook link :                https://www.myfxbook . com/members/CannyFX/gold-speedster/12075079 Kindly remember to clear the space just before com/ above when pasting the link in your browser. Unleash the power of intelligent automated trading with Gold Speedster , a next-generation Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who demand performa
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.69 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Weekly Gold Pro
Handy Ban
Эксперты
GoldWeeklyPro GoldWeeklyPro is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a rule-based technical strategy. The Expert Advisor operates on higher timeframes and opens trades only when predefined technical conditions are met. Strategy Overview The Expert Advisor evaluates market conditions using a combination of trend filters, momentum indicators, and price pattern detection. Trade entries are generated only when the internal strategy criteria are satisfied. Primary Log
FREE
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (3)
Эксперты
LIMITED TIME PROMO OFFER Old Price: ~~$1400~~ Promo Price: $340   Special Bundle: 4 Copies available for $340   Next Price Increase: $400 Live Performance & Signals VT Markets Live Signals: [CLICK HERE Signal 1] | Set File in Use: LAST SET 01-05-2026 (Optimized for IC Markets, Fusion Markets, VT Markets, etc.) EXNESS Live Account: LAST SET 01-05-2026 FOR EXNESS (Note: Profits and initial capital have been successfully withdrawn and transferred to VT Markets). User Guide & Technical Ma
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Эксперты
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
SuperAgentPRO
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Эксперты
SuperAgent v7.0 Diamond Pro - Количественный скоринг и динамический риск Описание: SuperAgent v7.0 Diamond Pro — это высокоточная адаптация продвинутого финансового алгоритма Python для MT5. Этот советник (EA) сочетает в себе   механизм количественного скоринга   и   динамическое управление рисками   для профессионального управления портфелем. Основные характеристики: Многоуровневый механизм принятия решений:   Оценивает рынок в трех измерениях: обработка сигналов с низкой задержкой, подтверж
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
5 (1)
Эксперты
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Meteoro
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Эксперты
FORCE CANDLE PRO MT5 робот импульсной торговли созданный чтобы с дисциплиной и ясностью захватывать сильные движения он входит только когда рынок печатает настоящую свечу силы доминирующее тело контролируемая противоположная тень чтение объективное исполнение уверенное никакой мишуры никаких внешних зависимостей без мартингейла без сетки ПОЧЕМУ FORCE CANDLE PRO ВЫДЕЛЯЕТСЯ он ищет момент когда энергия цены концентрируется в одной сильной свече в такие моменты вероятность продолжения как правило р
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Cheng Kah Seng
Эксперты
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Prop Guardian EA
Khurram Shahzad
5 (1)
Эксперты
Prop Guardian - автоматический советник для MetaTrader 5, созданный вокруг правил двухэтапных челленджей и финансируемых счетов проп-фирм. Он сочетает полностью автоматическую торговую стратегию с модулем комплаенса, который контролирует дневной лимит убытка, максимальную просадку и требования консистентности, чтобы одна неудачная сессия не дисквалифицировала счет. Без мартингейла, без сетки, без усреднения. По текущей цене 149 USD доступно только 5 копий. Следующая цена 199 USD. Далее: 299, 3
Nexus Trading Pro IA
Ednaldo Caetano Da Silva Francisca
Эксперты
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
XauBtc Bot
Gabriel Gomez Chargoy
Эксперты
THE NEXT GENERATION IS HERE The same proven H1 breakout signal rebuilt only for Gold with a data-driven exit engine. What the upgrade adds: Data-driven trailing: exit rules derived from 412 reconstructed real-trade trajectories (2023-2026). The trail arms at +0.50R and protects 85% of the peak move, scaling with volatility instead of fixed points. Anti-freeze Equity Guard: this free version has a known limitation — after a deep drawdown episode its Equity Guard can stay engaged until you resta
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
ApexAlgo EA
Leonit Ajvazi
Эксперты
Symbol XAUUSD, AUDUSD Timeframe H1 Timeframe Retail Support YES Minimum Deposit  1000 USD (or equivalent amount in another currency) Compatible with all brokers YES (supports every account currency) Works without preset YES ApexAlgo EA is a professionally developed Expert Advisor for MT5, specifically designed for trading XAUUSD on the 1-hour timeframe. The algorithm combines modern trend-following mechanisms with precise breakout and retest strategies to efficiently identify and execute high-
FREE
Correlated MT5
Ulises Calderon Bautista
Эксперты
## Русский ### Correlated MT5 v8.1 Correlated MT5 v8.1 — это мультивалютный советник для MetaTrader 5, который анализирует корзины инструментов, корреляцию и возврат к среднему. Его можно использовать как аналитическую панель или как автоматическую систему с контролем экспозиции, размера позиции и риска. #### Как работает - Формирует корзину из 3–10 символов и нормализует их цены. - Рассчитывает матрицу корреляций и может фильтровать шум методом Random Matrix Theory. - Для входа требуе
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.8 (30)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Эксперты
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SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
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OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
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5 (9)
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SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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