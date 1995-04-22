Faultline H4

  • 专家
  • Tigran Papyan
    Tigran Papyan

    Tigran Papyan

    自 2015 年起成为 MQL5.community 会员。我编写基于规则的智能交易系统，策略参数都编译进程序里，因此您运行的版本就是被测试过的那个版本。止损和止盈在入场时设定，此后不再移动；每张图表同一时间只持有一个仓位；不使用马丁格尔，不使用网格，不加仓摊低成本，没有亏损追回模式。

    每个产品页面都写明了重现其已公布表格所需的全部策略测试器设置，并明确说明那些结果都是样本内结果。免费演示版运行的是同一个文件，因此在购买之前就可以对这些说法逐一核实。我会回复产品页的评论。
  • 版本: 1.13
  • 更新: 2 八月 2026
  • 激活: 10

本智能交易系统做什么

Faultline H4 在 28 个外汇货币对上交易近期支撑位或阻力位的突破，全部由一个文件完成。 每个货币对都带有各自经过验证的设置。每一笔交易在开仓时都设置固定的止损和止盈，之后 不再移动。

智能交易系统启动时会读取图表品种，并载入该货币对自己的配置：自己的关口回溯周期、 自己的止损倍数和盈亏比、自己的过滤条件、自己的交易时段、自己的魔术号。它不是同一套 参数复制 28 次。28 个货币对中，20 个反向交易突破，2 个顺势交易突破，6 个在一个方向 上反向、在另一个方向上顺势，因为这是各货币对自身的验证结果所支持的做法。建议使用的 周期为 H4。

风险特征，放在最前面说

这是一套每笔交易都带止损的系统，账户净值会有真实的起伏。在下文所述的 28 项单品种 测试中，最大回撤从 9.1% 到 35.1% 不等，平均 21.3%，其中 9 个货币对的回撤超过 24%。 这些测试使用的是出厂默认的每笔交易 3% 风险。

本产品的任何设计都不以产生平滑的资金曲线为目标，本页任何内容都不应被理解为在暗示会 有平滑的资金曲线。它提供的是您可以自己验证的机械化纪律，以及覆盖 28 个市场的广度。 如果这样幅度的回撤对您来说不可接受，请调低 RiskPercent 参数，或者不要购买本产品。

在花钱之前，您可以自行验证以上全部内容

本页面的免费演示按钮不收取任何费用，也不需要账户。它在 MetaTrader 5 策略测试器中运行同一个文件，使用您自己经纪商的历史数据，可测试 28 个货币对中的任意一个，覆盖同样的 2022 至 2026 区间，可设置任意风险值，次数不限。演示版仅在策略测试器中运行，不会在真实账户或模拟账户上交易。该按钮会打开您的终端。

下方表格每一行所依据的确切测试器设置，列在"如何复现这些结果"一节中，您可以运行同样的测试并进行比较。

有三件事演示版在几分钟内就能验证，而任何截图都无法证明。每笔已平仓交易的止损和止盈，与开仓时设定的数值完全一致，因为它们从不被移动。每张图表同一时间只持有一个仓位。交易列表中任何位置都没有加仓摊平、对亏损交易的二次入场，也没有任何回本序列。

一笔交易是如何开仓的

智能交易系统只在已完成的 K 线上工作。每出现一根新的 H4 K 线，它会在该货币对自己的 回溯周期内找出近期的一个波段高点和一个波段低点，并检查上一根 K 线是否突破了其中 之一。

接下来由该货币对自己的配置决定发生什么。在配置为反向交易突破的货币对上，一根刺穿了 关口、收盘又回到关口之内的 K 线是反转信号，进场方向与突破方向相反。在配置为顺势交易 突破的货币对上，一根收盘在关口之外的 K 线是延续信号，进场方向与突破方向相同。有 6 个 货币对在多头交易上使用一种行为，在空头交易上使用另一种行为。

无论适用哪一种，候选信号还必须通过该货币对自己的入场过滤条件，订单才会被发出。这些 过滤条件按货币对分别设定，属于已编译的配置：各货币对之间并不相同，也并非每个货币对 都使用同一组。它们不可调整，也不出现在输入参数中。

出现在 00:00 这根 K 线上的信号会被暂存，推迟一小时后再进场，以避开许多经纪商在每日 转仓时点上放大的点差。

每张图表在同一时间只持有一个仓位。该图表上有仓位未平时，该图表上出现的新信号不会被 执行。

一笔交易是如何平仓的

订单在开仓时就附带了止损和止盈。止损放置在该货币对的平均真实波幅 (Average True Range) 的某个倍数处，止盈放置在相对入场价的一个固定盈亏比处。

两者在交易存续期内都不会被修改。没有移动止损，不会把止损移到开仓价，没有部分平仓， 没有加仓摊低成本，也没有基于时间的离场。程序中任何地方都没有修改持仓的调用，这一点 您可以在免费的策略测试器演示版中自行确认。一笔交易的结束方式只有两种：触及止损，或者 触及止盈。

仓位大小根据账户余额和该笔交易到止损的距离计算，因此无论是哪个货币对、止损有多宽， 每笔交易所承担的资金比例都力求是相同的。

本智能交易系统不做什么

不使用马丁格尔。一笔亏损的交易不会加大下一笔交易的手数。

不使用网格，不使用篮子，不逆势加仓摊低成本，没有亏损追回模式。代码中只有一条下单 路径。

没有移动止损，不把止损移到开仓价，没有部分平仓。入场时设定的止损和止盈，就是这笔 交易最终了结时的止损和止盈。

同一张图表内不做对冲。每张图表同一时间只有一个仓位，且只有一个方向。

不调用 DLL，不发起任何网络请求，不使用外部授权系统，不写入文件。唯一引用的是 MetaTrader 标准交易库。

不做套利，不做 tick 级剥头皮，不依赖异常低的网络延迟。入场判断在每一根已完成的 H4 K 线上进行一次。

这 28 个货币对

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

把同一个文件挂载到您想交易的每一个货币对的 H4 图表上即可。您不必把 28 个全部 运行起来。

20 个货币对在两个方向上都反向交易突破。2 个货币对在两个方向上都顺势交易突破。 6 个货币对为混合模式：一个方向反向、另一个方向顺势。

具体哪个货币对属于哪一类，属于本产品已编译的配置，不逐对公开。

如果您把本智能交易系统挂载到上述以外的任何品种上，它仍然会运行，使用的是由这 28 个 已调优货币对推导出的一组中位数参数，并且所有可选过滤条件都处于关闭状态。发生这种 情况时它会在终端日志里打印一条提示。那组中位数参数没有在任何特定品种上测试过，也 不构成交易该品种的建议。

账户层面的敞口控制

当多张图表同时运行本智能交易系统时，它们通过一个共享的门控相互协调。如果账户上已经 持有 MaxOpenPositions 个仓位（默认 8），或者所有未平仓位的总风险将超过余额的 MaxHeatPct（默认 21%），新的进场就会被拒绝。风险是按每个未平仓位实际的止损距离 计算的，不是按某个名义数字，因此即使开仓之后余额发生了变化，计算仍然是正确的。

关于这个门控，有两件事必须直说。

第一，出厂默认的 RestrictToOwnMagic 为 false，此时门控会统计账户上的每一个仓位， 包括您自己的手动交易，以及您运行的任何其他智能交易系统所开的仓位。如果您本人也在 同一个账户上交易，请把 RestrictToOwnMagic 设为 true，这样门控就只统计本智能交易 系统自己的仓位。设置章节会再次说明这一点。

第二，这个门控在单品种回测中是不起作用的。单品种测试永远不会同时持有超过一个仓位， 所以仓位数量上限和风险总量上限都不可能被触及。因此下面的结果完全没有体现这个门控的 影响。

回测结果

测试条件。MetaTrader 5 策略测试器，基于真实 tick 的每个价格变动模式， 2022-01-01 至 2026-07-28，共 4.6 年。每个货币对都是单独测试的，各自使用一个 1,000 美元账户，1:100 杠杆，RiskPercent 为出厂默认的 3%，其余所有设置都是默认值。 历史数据和点差来自一家经纪商。测试器中没有配置手续费，因此这些结果只反映点差和隔夜 利息。如果您使用的是收取手续费的账户，请自行扣除手续费。最大回撤是测试器报告的净值 回撤。

这些结果都是样本内结果。每个货币对的设置是使用同一段 2022 至 2026 年的历史挑选出来的， 因此下表是在挑选这些设置时所用的同一批数据上测得的。请把它当作对该时期的描述来读， 而不是当作未来表现的证据。

在这 28 项单品种测试中，28 个货币对里有 26 个的盈利因子 (profit factor) 高于 1.30， 没有一个低于 1.00。最大回撤从 9.1% 到 35.1% 不等，平均 21.3%。28 项测试的平均盈利 因子为 1.69，交易总笔数为 3,157，在这 4.6 年中平均每个货币对 113 笔。平均胜率为 44.5%。这是 28 项彼此独立的测试，它们的结果不能合并成单一账户的结果。

以下是按盈利因子排序的分货币对结果。PF 是盈利因子，DD 是最大净值回撤， trades 是交易笔数，win 是胜率。

USDJPY - PF 2.54 - 118 trades - DD 22.6% - win 47.5%
CADCHF - PF 2.30 - 87 trades - DD 12.9% - win 55.2%
NZDJPY - PF 2.25 - 83 trades - DD 9.1% - win 42.2%
EURJPY - PF 2.17 - 122 trades - DD 14.1% - win 42.6%
NZDCAD - PF 1.91 - 89 trades - DD 25.6% - win 40.5%
GBPAUD - PF 1.87 - 163 trades - DD 26.8% - win 42.9%
AUDJPY - PF 1.86 - 117 trades - DD 18.4% - win 53.0%
CADJPY - PF 1.86 - 196 trades - DD 18.2% - win 51.5%
GBPUSD - PF 1.84 - 123 trades - DD 22.1% - win 46.3%
GBPNZD - PF 1.79 - 85 trades - DD 16.5% - win 62.4%
USDCHF - PF 1.78 - 91 trades - DD 24.8% - win 50.5%
AUDNZD - PF 1.73 - 86 trades - DD 23.9% - win 44.2%
CHFJPY - PF 1.69 - 93 trades - DD 21.0% - win 43.0%
EURNZD - PF 1.64 - 101 trades - DD 24.1% - win 40.6%
EURAUD - PF 1.58 - 94 trades - DD 21.1% - win 47.9%
EURUSD - PF 1.58 - 137 trades - DD 15.9% - win 36.5%
GBPJPY - PF 1.57 - 95 trades - DD 15.9% - win 39.0%
EURGBP - PF 1.56 - 82 trades - DD 11.9% - win 48.8%
EURCAD - PF 1.45 - 145 trades - DD 17.0% - win 47.6%
GBPCHF - PF 1.45 - 86 trades - DD 29.2% - win 45.4%
AUDCAD - PF 1.44 - 157 trades - DD 23.8% - win 45.9%
AUDUSD - PF 1.40 - 108 trades - DD 35.1% - win 37.0%
GBPCAD - PF 1.40 - 131 trades - DD 21.9% - win 37.4%
AUDCHF - PF 1.39 - 130 trades - DD 23.4% - win 40.0%
USDCAD - PF 1.37 - 119 trades - DD 28.7% - win 36.1%
NZDCHF - PF 1.36 - 98 trades - DD 13.6% - win 43.9%
EURCHF - PF 1.24 - 89 trades - DD 33.6% - win 42.7%
NZDUSD - PF 1.24 - 132 trades - DD 26.0% - win 34.9%

最弱的两个货币对和最大的那笔回撤是特意留在这份列表里的。35.1% 的回撤来自 AUDUSD。 EURCHF 和 NZDUSD 是仅有的两个没有达到 1.30 的货币对。

如何复现这些结果

上方表格的每一行都来自以下测试器设置，没有例外。免费演示运行的是同一个文件，因此您可以免费自行重复其中任意一行。

品种：上方列出的 28 个货币对中的任意一个。周期 H4。
日期范围：2022.01.01 至 2026.07.28。
建模方式：基于真实报价的每一笔报价。
入金：1000 USD。杠杆：1:100。
输入参数：全部保持出厂默认值，RiskPercent 为 3。

建议从 CADJPY 开始。推荐它是因为它在这组测试中产生的交易笔数最多，而不是因为它的结果最好，交易越多可供观察的内容越多。

您的数字不会与表格完全一致，这是预期之中的情况，而不是缺陷。您经纪商的报价历史、点差和隔夜利息与这些测试所用的并不相同，这些测试也未设置佣金，而且上文所述的账户层面风险上限在单品种测试中无法触发。盈利因子或回撤出现差异属于正常。但交易笔数出现较大差异值得在评论区提出，因为那通常意味着品种或日期范围并不相同。

回测没有告诉您的事

这一节之所以存在，是因为这些局限是真实的，而且您自己迟早会发现它们。

这 28 项测试不共用一个账户余额。每一项都跑在它自己的 1,000 美元账户上。把它们的 结果相加描述的是 28 个账户，而不是一个账户，所以本页任何地方都没有发布合并后的 数字。以这种方式做出的测试所合并出的数字，并不能描述任何一个真实账户。

账户层面的敞口门控在这些测试中从来没有被触发过。单品种测试最多同时持有一个仓位， 所以 8 个仓位和 21% 风险总量这两个上限永远不会生效。同时运行多张图表会导致一部分 在这些测试中被执行的进场遭到拒绝，仅凭这一点，实际结果就会与测试结果不同。

这 28 条资金曲线是相关的。其中若干货币对共享同一种货币，往往会同向波动，因此多张 图表同时出现回撤时，深度可能超过任何单个货币对的数字所显示的程度。

结果来自一家经纪商的 tick 历史和一种点差环境。您的经纪商的点差、手续费、隔夜利息、 成交执行和可交易品种都会不同；而且本策略会把仓位持有数天，所以在部分货币对上隔夜 利息是一项实质性的成本。

这些测试中没有配置手续费。如果您使用的是收取手续费的账户，请自行扣除。

4.6 年不是一个完整的市场周期。它包含了某些特定的市场状态，也没有包含另外一些。

每个货币对的参数是使用同一段历史时期挑选出来的，因此本页的每一个数字都是样本内 结果，即在挑选参数时所用的同一批数据上测得的。当同样的方法在更早的一段区 间上拟合、再在它从未见过的时期上测量时，并没有产生盈利。请把这张表当作对 拟合时期的描述来读，而不是当作已知会延续的优势。

过往结果，无论是历史结果还是模拟结果，都不预示未来的结果。回测不是实盘结果，本页 任何内容都不应被理解为预测、推算或对任何结果的承诺。

这个产品不适合谁

买之前请读这一节。它放在这里是为了阻止错误的购买，不是出于谦虚。

如果您需要一条平滑的资金曲线，那不是这个产品。在已发布的测试中，在默认的 3% 风险 下，最大回撤从 9.1% 到 35.1% 不等，28 个货币对中有 9 个的回撤超过 24%。

如果您正在参加带有固定最大回撤规则的自营交易公司考核，请不要在默认设置下购买本 产品。已发布的回撤数字远远超出典型考核的限额。本产品没有发布任何其他风险设置下的 测试，所以您自己算出来的任何较低风险下的数字，都请当作您自己的估算，而不是经过验证 的结果。

如果您希望在购买前看到经过验证的实盘记录，请等待。发布时没有实盘记录。本页上的一切 都是在一家经纪商的历史数据上做的策略测试器模拟。

如果您希望交易频繁，那么这是错误的周期。这 28 个货币对在 4.6 年里平均每个成交 113 笔，大约相当于每张图表每月两笔。单张图表可能连续数周没有任何信号。

如果您想用一个小账户、在一张图表上只跑一个货币对，请另寻他处。本产品的设计假定您会 运行多张图表；而且在 3% 风险下，账户低于大约 500 美元时，最小手数的限制会使您每笔 交易实际承担的风险高于设置值。

如果您想优化或修改这套策略，那不是这个产品。各货币对的参数是编译进程序里的，无法 编辑。您能控制的只有风险、提醒和敞口上限，除此之外没有别的。这是刻意的设计，对于想 自行调参的交易者来说，这是错误的选择。

如果您的经纪商在品种名称前面加前缀，例如 mEURUSD 或 FX_EURUSD，本智能交易系统将 无法匹配到已调优的设置，会改用未经测试的中位数参数运行。请先检查您的品种命名方式。

如果您无法运行一台常开的终端或 VPS，请预期会漏掉信号。进场发生在已完成的 H4 K 线 上，漏掉一根 K 线就是漏掉一笔交易。

如果您想找的是一个能带来某个具体金额的产品，本产品并不打算提供这一点，本页也没有 承诺任何金额。

设置

策略参数是锁定的。每个货币对的关口周期、止损倍数、盈亏比、过滤条件和时段规则都编 译在程序里，不作为输入参数开放，因此不会被误改，您运行的版本就是被测试过的版本。 下面这些是由您控制的输入参数。

RiskPercent，默认 3。每笔交易按账户余额的这一比例承担风险，并结合该笔交易的止损 距离来计算手数。这一个参数会等比例放大或缩小一切，包括回撤。已发布的结果使用的 是 3。

MinLots，默认 0.01。手数下限。如果按 RiskPercent 算出的手数低于这个下限，或低于您 的经纪商自身的最小手数，本智能交易系统仍会按最小手数交易，那笔交易承担的风险就会 高于 RiskPercent。小额账户受此影响最大。

AlertPopup，默认 true。开仓时，以及在止损或止盈平仓时，在终端弹出提示。

AlertSound，默认 true。在同样的事件上播放终端标准的 alert 与 ok 提示音。

AlertPush，默认 true。在同样的事件上发送推送通知。这需要您在终端选项里配置 MetaQuotes ID。如果没有配置，每一次尝试都会失败，并在日志中写入一行错误。如果您 不使用推送通知，请把它设为 false。

MagicLow 与 MagicHigh，默认 778900 与 778999。账户层面的门控用这个区间来判断哪些 仓位属于本智能交易系统。只有在 RestrictToOwnMagic 为 true 时才会用到；除非您很清 楚自己在做什么，否则请不要改动。

账户层面的门控参数（UseExposureCap、MaxOpenPositions、MaxHeatPct、MaxPerDirection、 RestrictToOwnMagic）在上面"账户层面的敞口控制"一节中说明。

运行要求与设置

MetaTrader 5。建议使用对冲账户 (hedging)。在净额结算账户 (netting) 上，您在同一 品种上自己持有的仓位会与本智能交易系统的仓位合并，此时止损和止盈将作用于合并后的 仓位。

周期 H4。程序内部没有周期限制，因为市场规则不允许产品强制限定周期。自 1.11 版起，无论挂载在哪个周期的图表上，智能交易系统都读取 H4 的 K 线，因此在任何周期上策略与已公布的结果都是一致的。仍建议使用 H4 图表，这样您在图表上看到的内容与程序实际使用的内容相符。

每个货币对一张图表，全部放在同一个终端里，这样账户层面的门控才能看到所有图表。把 同一个文件挂载到每一张 H4 图表上。

经纪商品种命名。本智能交易系统按品种名称的开头来匹配货币对，所以经纪商后缀是可以 识别的：EURUSDz、EURUSD.raw、EURUSD_i 和 EURUSD.pro 都能被识别。经纪商前缀则无法 识别：如果经纪商把品种命名为 mEURUSD 或 FX_EURUSD，本智能交易系统将找不到已调优的 设置，会退回到未经测试的中位数参数组，并在日志中打印一条提示。如果这一点可能适用于 您，请在购买前检查您的经纪商的品种命名方式。

入金。请把账户规模设定为：余额的 RiskPercent 要大于您打算运行的、止损最宽的那个 货币对上一个最小手的风险；否则上面说的 MinLots 下限会让您的实际风险高于设置值。作为 一个实用的参考，这意味着在 3% 风险下大约需要 500 美元或以上，在 1% 风险下大约需要 1,500 美元或以上。已发布的测试使用的是每个货币对 1,000 美元、3% 风险。

点差和隔夜利息。进场判断在每根已完成的 H4 K 线上进行一次，所以本智能交易系统对网络 延迟不敏感；但仓位会被持有数天，所以隔夜利息是重要的，而点差偏高的账户会削减结果。 建议使用低点差账户。

建议使用 VPS 或一台常开的机器，因为漏掉一根 K 线就是漏掉一个信号。

已知局限

只在 H4 上做过验证。自 1.11 版起，无论挂载在哪个图表上都按 H4 的 K 线交易，因此挂载到其他周期不会改变策略或结果。

这 28 个货币对以外的品种会以未经测试的中位数参数运行，并在日志中留下提示。

在品种名称前面加前缀的经纪商无法被识别，如上文所述。

除非把 RestrictToOwnMagic 设为 true，否则账户层面的敞口门控会统计账户上的所有仓位。

已发布的结果是单品种测试。它们不代表一个投资组合的结果，也不能相加。

推送通知需要 MetaQuotes ID，没有配置时会记录错误。

本次发布没有随附任何已发布的实盘记录。本页上的一切都是模拟。

风险声明

以保证金方式交易外汇具有高度风险，可能并不适合所有投资者。高杠杆既可能对您有利， 也可能对您不利。在决定交易外汇之前，您应当审慎考虑自己的投资目标、经验水平和风险 承受意愿。您有可能损失部分或全部初始投资。

本页呈现的所有结果均来自 MetaTrader 5 策略测试器中的历史模拟。过往表现，无论是历史 表现还是模拟表现，都不预示未来的结果。回测描述的是一套规则在一家经纪商记录的历史 数据上本来会发生什么，而不是它们在未来的市场中将会发生什么。结果取决于您的经纪商的 点差、手续费、隔夜利息和成交执行，这些都与本次测试中使用的不同。

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Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT4 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销价：599 美元（购买 5 次前）|
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
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Weekly Gold Pro
Handy Ban
专家
GoldWeeklyPro GoldWeeklyPro is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a rule-based technical strategy. The Expert Advisor operates on higher timeframes and opens trades only when predefined technical conditions are met. Strategy Overview The Expert Advisor evaluates market conditions using a combination of trend filters, momentum indicators, and price pattern detection. Trade entries are generated only when the internal strategy criteria are satisfied. Primary Log
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TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (3)
专家
LIMITED TIME PROMO OFFER Old Price: ~~$1400~~ Promo Price: $340   Special Bundle: 4 Copies available for $340   Next Price Increase: $400 Live Performance & Signals VT Markets Live Signals: [CLICK HERE Signal 1] | Set File in Use: LAST SET 01-05-2026 (Optimized for IC Markets, Fusion Markets, VT Markets, etc.) EXNESS Live Account: LAST SET 01-05-2026 FOR EXNESS (Note: Profits and initial capital have been successfully withdrawn and transferred to VT Markets). User Guide & Technical Ma
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
专家
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
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EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
专家
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
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SuperAgentPRO
Orcun Kaya
专家
SuperAgent v7.0 Diamond Pro - 量化评分与动态风险管理 描述： SuperAgent v7.0 Diamond Pro 是将高级 Python 金融算法移植到 MT5 平台的高保真专家助手 (EA)。它结合了 量化评分引擎 与 动态风险管理 ，提供专业级的投资组合管理。 核心功能： 多层决策引擎：   从三个维度评估市场：低延迟信号处理、趋势偏差确认和动量评分。 Auto-Lot (动态风险)：   根据用户定义的可用保证金风险百分比自动计算手数，防止“资金不足”错误，确保资本的数学保护。 StopLevel Guard：   实时监控经纪商的“止损电位”和“冻结电位”。自动规范化止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平，以符合经纪商限制。 主动保证金检查：   在订单执行前计算所需保证金，如果余额不足则跳过交易，保持日志清洁。 市场合规性：   优化至 0 错误和 0 警告。具备自动填充类型检测 (FOK/IOC)，可在单边持仓 (Netting) 和锁仓 (Hedging) 账户上顺畅运行。
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
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专家
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
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Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
专家
FORCE CANDLE PRO MT5 请留下您的反馈和评分，然后给我发消息，我会把测试后的参数发给您。 一款 动量 交易 机器人 以 纪律 和 清晰 捕捉 强势 行情 只 在 市场 出现 真实 的 强势 蜡烛 时 入场 实体 明显 反向 影线 受控 读取 客观 执行 稳健 不 夸张 不 依赖 外部 组件 不 使用 马丁策略 不 使用 网格策略 为什么 选择 FORCE CANDLE PRO 它 寻找 价格 能量 在 单根 强势 蜡烛 中 集中的 时刻 当 这种 情况 出现 时 延续 概率 往往 提升 机器人 衡量 实体 强度 与 ATR 的 关系 评估 实体 与 全程 的 比例 并 检查 反向 影线 是否 受控 你 也 可以 启用 近期 高点 或 低点 的 突破 确认 结果 是 更 干净 的 入场 有 背景 有 逻辑 专注 捕捉 走势 的 主动 段 适用 人群 希望 入场 清晰 降低 噪音 的 交易者 偏好 轻量 实用 且 无 外部 库 依赖 的 EA 的 交易者 希望 快速 配置 使用 点 位 止损 和 止盈 的 交易者 追求 执行 一致 且 风险 控制 简洁 的 交易者 本 E
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Scalping Pro New
Cheng Kah Seng
专家
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
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Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Prop Guardian EA
Khurram Shahzad
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专家
Prop Guardian 是一款为 MetaTrader 5 开发的自动化自营交易公司EA，围绕两步评估和资助账户的规则设计。它将全自动交易策略与合规引擎相结合，强制执行每日亏损限制、最大回撤限制和一致性要求，确保一次糟糕的交易日不会导致账户失败。无马丁格尔，无网格，无加仓摊平。 当前价格 149 美元仅限 5 份。下一价格 199 美元。后续为 299、399、549、749，最终价格 999 美元。价格永不下调。所有买家获得相同产品和免费更新。 合规引擎 - 每日亏损保护：在触及每日限制前停止交易并平仓，在5%规则下留有安全缓冲 - 最大亏损保护：在10%规则下设有缓冲的硬性净值下限 - 静态和移动回撤模式，匹配不同的评估模型 - 一致性保护：限制单日利润占比 - 自动跟踪最少交易天数 - 盈利目标处理器：达标后保护成果 - 持仓风险上限和保证金使用上限 - 保存状态可在重启和VPS重启后恢复 交易引擎 - 全自动日内策略，基于波动率设置止损 - 每个仓位开立时均带固定止损 - 风险百分比仓位计算，默认每笔1% - 保本保护和自适应移动止损 - 每日交易上限和单仓模式
Nexus Trading Pro IA
Ednaldo Caetano Da Silva Francisca
专家
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
XauBtc Bot
Gabriel Gomez Chargoy
专家
THE NEXT GENERATION IS HERE The same proven H1 breakout signal rebuilt only for Gold with a data-driven exit engine. What the upgrade adds: Data-driven trailing: exit rules derived from 412 reconstructed real-trade trajectories (2023-2026). The trail arms at +0.50R and protects 85% of the peak move, scaling with volatility instead of fixed points. Anti-freeze Equity Guard: this free version has a known limitation — after a deep drawdown episode its Equity Guard can stay engaged until you resta
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
ApexAlgo EA
Leonit Ajvazi
专家
Symbol XAUUSD, AUDUSD Timeframe H1 Timeframe Retail Support YES Minimum Deposit  1000 USD (or equivalent amount in another currency) Compatible with all brokers YES (supports every account currency) Works without preset YES ApexAlgo EA is a professionally developed Expert Advisor for MT5, specifically designed for trading XAUUSD on the 1-hour timeframe. The algorithm combines modern trend-following mechanisms with precise breakout and retest strategies to efficiently identify and execute high-
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Correlated MT5
Ulises Calderon Bautista
专家
## 中文 ### Correlated MT5 v8.1 Correlated MT5 v8.1 是一款用于 MetaTrader 5 的多品种 Expert Advisor，用于分析资产篮子、相关性和均值回归。它既可以作为市场观察面板使用，也可以作为带有敞口、仓位和风险控制的自动交易系统使用。 #### 工作原理 - 使用 3 到 10 个交易品种构建资产篮子，并对价格进行标准化。 - 计算相关矩阵，并可使用 Random Matrix Theory 过滤噪声。 - 入场需要与已配置篮子达到最低相关性。 - 做多信号：有效 Z-score 低于 `-ZScoreEntry` ，和/或 S-score 低于 `-SScoreEntry` ，取决于 `SignalMethod` 。 - 做空信号：有效 Z-score 高于 `ZScoreEntry` ，和/或 S-score 高于 `SScoreEntry` ，取决于 `SignalMethod` 。 - 协整可以过滤、替换或组合信号使用的价差；Kalman 可以更新对冲比率。 - 出场条件包括均值回归、极端评分、
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
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实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
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