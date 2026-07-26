Prop Guardian EA
- Эксперты
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Khurram ShahzadЭксперт по MT5 | Более 5 лет в разработке советников и индикаторов
- Версия: 2.1
- Активации: 5
Prop Guardian - автоматический советник для MetaTrader 5, созданный вокруг правил двухэтапных челленджей и финансируемых счетов проп-фирм. Он сочетает полностью автоматическую торговую стратегию с модулем комплаенса, который контролирует дневной лимит убытка, максимальную просадку и требования консистентности, чтобы одна неудачная сессия не дисквалифицировала счет. Без мартингейла, без сетки, без усреднения.
По текущей цене 149 USD доступно только 5 копий. Следующая цена 199 USD. Далее: 299, 399, 549, 749 и финальная цена 999 USD. Цена никогда не снижается. Все покупатели получают один и тот же продукт с бесплатными обновлениями.
Модуль комплаенса
- Защита дневного убытка: останавливает торговлю и закрывает позиции до достижения лимита, с буфером безопасности под правилом 5 процентов
- Защита максимального убытка: жесткий порог эквити с буфером под правилом 10 процентов
- Статический и трейлинговый режимы просадки для разных моделей оценки
- Контроль консистентности: ограничивает долю прибыли одного дня
- Автоматический учет минимальных торговых дней
- Обработчик цели по прибыли: защищает результат после достижения цели
- Ограничение открытого риска и потолок использования маржи
- Сохраненное состояние переживает перезапуски и перезагрузки VPS
Торговый модуль
- Полностью автоматическая внутридневная стратегия со стопами на основе волатильности
- Каждая позиция открывается с фиксированным стоп-лоссом
- Расчет лота от процента риска, по умолчанию 1 процент на сделку
- Перевод в безубыток и адаптивный трейлинг
- Дневной лимит сделок и режим одной позиции
- Пресеты правил для популярных двухэтапных моделей или полностью свои значения
Рекомендуемая настройка
- Любой счет MT5 для оценки или финансируемый, неттинг или хеджинг
- Сигнальный таймфрейм M5, настраивается
- Рекомендуется VPS
- Сет-файлы для рекомендуемых символов после покупки
Ни один советник не может гарантировать прибыль или прохождение оценки. Результат зависит от рыночных условий. Продукт не связан ни с одной проп-фирмой. После покупки напишите мне в личные сообщения MQL5 для получения сет-файлов и руководства по настройке пресетов.
Предупреждение о рисках: торговля с кредитным плечом связана со значительным риском. Всегда сначала тестируйте на демо-счете.
Comme le dit la fiche descriptif, le résultat parfait n'existe pas. Mais je peux dire deja que cet EA est prometteur, avec une excellente gestion du risque. Et le développeur est présent et prêt à répondre à la moindre question.