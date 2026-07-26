Prop Guardian EA

Prop Guardian - автоматический советник для MetaTrader 5, созданный вокруг правил двухэтапных челленджей и финансируемых счетов проп-фирм. Он сочетает полностью автоматическую торговую стратегию с модулем комплаенса, который контролирует дневной лимит убытка, максимальную просадку и требования консистентности, чтобы одна неудачная сессия не дисквалифицировала счет. Без мартингейла, без сетки, без усреднения.

По текущей цене 149 USD доступно только 5 копий. Следующая цена 199 USD. Далее: 299, 399, 549, 749 и финальная цена 999 USD. Цена никогда не снижается. Все покупатели получают один и тот же продукт с бесплатными обновлениями.

Модуль комплаенса

- Защита дневного убытка: останавливает торговлю и закрывает позиции до достижения лимита, с буфером безопасности под правилом 5 процентов

- Защита максимального убытка: жесткий порог эквити с буфером под правилом 10 процентов

- Статический и трейлинговый режимы просадки для разных моделей оценки

- Контроль консистентности: ограничивает долю прибыли одного дня

- Автоматический учет минимальных торговых дней

- Обработчик цели по прибыли: защищает результат после достижения цели

- Ограничение открытого риска и потолок использования маржи

- Сохраненное состояние переживает перезапуски и перезагрузки VPS

Торговый модуль

- Полностью автоматическая внутридневная стратегия со стопами на основе волатильности

- Каждая позиция открывается с фиксированным стоп-лоссом

- Расчет лота от процента риска, по умолчанию 1 процент на сделку

- Перевод в безубыток и адаптивный трейлинг

- Дневной лимит сделок и режим одной позиции

- Пресеты правил для популярных двухэтапных моделей или полностью свои значения

Рекомендуемая настройка

- Любой счет MT5 для оценки или финансируемый, неттинг или хеджинг

- Сигнальный таймфрейм M5, настраивается

- Рекомендуется VPS

- Сет-файлы для рекомендуемых символов после покупки

Ни один советник не может гарантировать прибыль или прохождение оценки. Результат зависит от рыночных условий. Продукт не связан ни с одной проп-фирмой. После покупки напишите мне в личные сообщения MQL5 для получения сет-файлов и руководства по настройке пресетов.

Предупреждение о рисках: торговля с кредитным плечом связана со значительным риском. Всегда сначала тестируйте на демо-счете.



