Prop Guardian EA

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Prop Guardian - автоматический советник для MetaTrader 5, созданный вокруг правил двухэтапных челленджей и финансируемых счетов проп-фирм. Он сочетает полностью автоматическую торговую стратегию с модулем комплаенса, который контролирует дневной лимит убытка, максимальную просадку и требования консистентности, чтобы одна неудачная сессия не дисквалифицировала счет. Без мартингейла, без сетки, без усреднения.

По текущей цене 149 USD доступно только 5 копий. Следующая цена 199 USD. Далее: 299, 399, 549, 749 и финальная цена 999 USD. Цена никогда не снижается. Все покупатели получают один и тот же продукт с бесплатными обновлениями.

Модуль комплаенса

- Защита дневного убытка: останавливает торговлю и закрывает позиции до достижения лимита, с буфером безопасности под правилом 5 процентов
- Защита максимального убытка: жесткий порог эквити с буфером под правилом 10 процентов
- Статический и трейлинговый режимы просадки для разных моделей оценки
- Контроль консистентности: ограничивает долю прибыли одного дня
- Автоматический учет минимальных торговых дней
- Обработчик цели по прибыли: защищает результат после достижения цели
- Ограничение открытого риска и потолок использования маржи
- Сохраненное состояние переживает перезапуски и перезагрузки VPS

Торговый модуль

- Полностью автоматическая внутридневная стратегия со стопами на основе волатильности
- Каждая позиция открывается с фиксированным стоп-лоссом
- Расчет лота от процента риска, по умолчанию 1 процент на сделку
- Перевод в безубыток и адаптивный трейлинг
- Дневной лимит сделок и режим одной позиции
- Пресеты правил для популярных двухэтапных моделей или полностью свои значения

Рекомендуемая настройка

- Любой счет MT5 для оценки или финансируемый, неттинг или хеджинг
- Сигнальный таймфрейм M5, настраивается
- Рекомендуется VPS
- Сет-файлы для рекомендуемых символов после покупки

Ни один советник не может гарантировать прибыль или прохождение оценки. Результат зависит от рыночных условий. Продукт не связан ни с одной проп-фирмой. После покупки напишите мне в личные сообщения MQL5 для получения сет-файлов и руководства по настройке пресетов.

Предупреждение о рисках: торговля с кредитным плечом связана со значительным риском. Всегда сначала тестируйте на демо-счете.


Отзывы 1
MehdiSoleil
246
MehdiSoleil 2026.08.05 13:30 
 

Comme le dit la fiche descriptif, le résultat parfait n'existe pas. Mais je peux dire deja que cet EA est prometteur, avec une excellente gestion du risque. Et le développeur est présent et prêt à répondre à la moindre question.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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5 (21)
Эксперты
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Фильтр:
MehdiSoleil
246
MehdiSoleil 2026.08.05 13:30 
 

Comme le dit la fiche descriptif, le résultat parfait n'existe pas. Mais je peux dire deja que cet EA est prometteur, avec une excellente gestion du risque. Et le développeur est présent et prêt à répondre à la moindre question.

Khurram Shahzad
486
Ответ разработчика Khurram Shahzad 2026.08.05 14:33
Thanks Mehdi! Glad you like Prop Guardian EA's risk management. It’s built with strict safety settings to help traders pass prop firm challenges without high drawdown. Always here to support!
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