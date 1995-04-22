Ask Trend Sentinel

Ask Trend Sentinel هو مستشار خبير آلي تم تطويره لمنصة MetaTrader 5. يقوم بمراقبة الرمز المحدد ويستخدم عملية اتخاذ قرار متعددة الطبقات محمية لتقييم اتجاه السوق والزخم والتقلب والنشاط وتأكيد السعر قبل فتح مركز.

لا يتم الكشف عن منطق الإدخال الداخلي ومجموعات الفلاتر. يمكن للمستخدمين اختيار ملف تعريف التشغيل وتعديل إعدادات إدارة المخاطر وفقًا لتفضيلاتهم في التداول.

الميزات الرئيسية

• تنفيذ آلي لعمليات البيع والشراء
• تأكيد الصفقات متعدد المستويات
• ثلاثة ملفات تعريف تشغيلية قابلة للاختيار
• أطر زمنية قابلة للاختيار للإشارة والاتجاه
• ضوابط حالة السوق وفروق الأسعار
• فلتر اختياري لجلسات التداول
• حماية من ظروف الإشارة غير المناسبة
• إدارة مركز واحد باستخدام رقم سحري فريد
• متوافق مع أوضاع حجم التداول الثابت ونسبة المخاطرة

إدارة التجارة

• طرق متعددة قابلة للاختيار لحساب وقف الخسارة
• تعديل تلقائي لمتطلبات التداول لدى الوسيط
• إدارة أرباح ثلاثية المراحل
• إغلاق جزئي اختياري للمركز
• حماية من نقطة التعادل
• حركة وقف الخسارة التدريجية
• حماية التتبع الاختيارية
• توحيد تلقائي لحجم اللوت
• ضوابط أمان الهامش
• وقف الخسارة وجني الربح النهائي من جانب الوسيط

عرض التنبيهات والرسوم البيانية

• مستويات الدخول، ووقف الخسارة، والأهداف معروضة على الرسم البياني
• أسهم إشارات الشراء والبيع
• تنبيهات منبثقة
• إشعارات فورية من MetaTrader
• إشعارات اختيارية على Telegram
• إشعارات لدخول الصفقات، وتحقيق الأهداف، وحماية المراكز، وحركة وقف الخسارة، وأحداث وقف الخسارة

كيفية الاستخدام

قم بتوصيل Ask Trend Sentinel بالرسم البياني المطلوب في منصة MetaTrader 5، واختر ملف تعريف التشغيل المفضل، وقم بضبط إعدادات حجم الصفقة أو مستوى المخاطرة. يتم توفير المعلمات الافتراضية كإعدادات أولية، ويمكن تعديلها من خلال علامة التبويب "المدخلات".

قد تختلف شروط الوسيط، ومواصفات الرموز، وفروق الأسعار، وسلوك السوق. اختبر الإعدادات المختارة في أداة اختبار استراتيجيات MetaTrader 5 وعلى حساب تجريبي قبل استخدام المستشار الخبير على حساب تداول حقيقي.

إشعار المخاطر

لا يضمن برنامج Ask Trend Sentinel تحقيق الأرباح أو القضاء على مخاطر التداول. قد يؤدي التداول الآلي إلى خسائر مالية. يتحمل المستخدمون مسؤولية اختيار أحجام العقود المناسبة، وحدود المخاطر، وشروط التداول لحساباتهم.

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
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4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Hassan Liquidity Sniper Pro
Hasan Alghuwaili
Эксперты
حسن تريند سنايبر برو هو مستشار خبير لمنصة ميتاتريدر 5، مصمم لأتمتة قرارات التداول باستخدام خوارزمية داخلية محمية. منطق الاستراتيجية مُدمج في المستشار الخبير، ولا يتم الكشف عنه علنًا لحماية الملكية الفكرية للمنتج. يركز برنامج التداول الآلي على تنفيذ الصفقات آلياً وإدارة المراكز المنظمة. ويتضمن أدوات تداول أساسية مثل وقف الخسارة، وجني الربح، وحماية نقطة التعادل، وميزات تتبع الصفقات. كما يتضمن فلاتر أمان مصممة للمساعدة في تجنب ظروف التنفيذ غير المواتية مثل فروق الأسعار المرتفعة، أو عدم استقرار ا
Support Resistance H
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يقوم Support & Resistance PRO هو مدير رئيسي لمنصة MetaTrader 5 باكتشاف ورسم مستويات الدعم والمقاومة المهمة ليساعد في تحقيق النجاح في تحقيق النجاح. المميزات: اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة. تحديث جميع المستويات مع حركة السعر. يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية. مناسب لجميع الأطر الزمنية. واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة. للمبتدئين والمحترفين. يدعم: • الفوركس • الذهب (XAUUSD)
Smart SR Structure Pro
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مؤشر Smart SR Structure Pro MT5 هو مؤشر تداول شامل مصمم لمساعدة المتداولين على تحليل بنية السوق ومناطق الدعم والمقاومة والاختراقات وسلوك السعر مباشرة على الرسم البياني. يقوم المؤشر تلقائيًا باكتشاف قنوات الدعم والمقاومة الرئيسية، ويعرض تسميات هيكل السوق مثل HH وHL وLH وLL، ويسلط الضوء على مستويات BOS وCHoCH لمساعدة المتداولين على تحديد مناطق استمرار الاتجاه أو انعكاسه المحتملة. كما يتضمن مؤقتًا احترافيًا للشموع، ومتوسطات متحركة اختيارية، وألوانًا قابلة للتخصيص، وعرض خطوط قابل للتعديل، وتسميات و
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