Ask Trend Sentinel هو مستشار خبير آلي تم تطويره لمنصة MetaTrader 5. يقوم بمراقبة الرمز المحدد ويستخدم عملية اتخاذ قرار متعددة الطبقات محمية لتقييم اتجاه السوق والزخم والتقلب والنشاط وتأكيد السعر قبل فتح مركز.

لا يتم الكشف عن منطق الإدخال الداخلي ومجموعات الفلاتر. يمكن للمستخدمين اختيار ملف تعريف التشغيل وتعديل إعدادات إدارة المخاطر وفقًا لتفضيلاتهم في التداول.

الميزات الرئيسية

• تنفيذ آلي لعمليات البيع والشراء

• تأكيد الصفقات متعدد المستويات

• ثلاثة ملفات تعريف تشغيلية قابلة للاختيار

• أطر زمنية قابلة للاختيار للإشارة والاتجاه

• ضوابط حالة السوق وفروق الأسعار

• فلتر اختياري لجلسات التداول

• حماية من ظروف الإشارة غير المناسبة

• إدارة مركز واحد باستخدام رقم سحري فريد

• متوافق مع أوضاع حجم التداول الثابت ونسبة المخاطرة

إدارة التجارة

• طرق متعددة قابلة للاختيار لحساب وقف الخسارة

• تعديل تلقائي لمتطلبات التداول لدى الوسيط

• إدارة أرباح ثلاثية المراحل

• إغلاق جزئي اختياري للمركز

• حماية من نقطة التعادل

• حركة وقف الخسارة التدريجية

• حماية التتبع الاختيارية

• توحيد تلقائي لحجم اللوت

• ضوابط أمان الهامش

• وقف الخسارة وجني الربح النهائي من جانب الوسيط

عرض التنبيهات والرسوم البيانية

• مستويات الدخول، ووقف الخسارة، والأهداف معروضة على الرسم البياني

• أسهم إشارات الشراء والبيع

• تنبيهات منبثقة

• إشعارات فورية من MetaTrader

• إشعارات اختيارية على Telegram

• إشعارات لدخول الصفقات، وتحقيق الأهداف، وحماية المراكز، وحركة وقف الخسارة، وأحداث وقف الخسارة

كيفية الاستخدام

قم بتوصيل Ask Trend Sentinel بالرسم البياني المطلوب في منصة MetaTrader 5، واختر ملف تعريف التشغيل المفضل، وقم بضبط إعدادات حجم الصفقة أو مستوى المخاطرة. يتم توفير المعلمات الافتراضية كإعدادات أولية، ويمكن تعديلها من خلال علامة التبويب "المدخلات".

قد تختلف شروط الوسيط، ومواصفات الرموز، وفروق الأسعار، وسلوك السوق. اختبر الإعدادات المختارة في أداة اختبار استراتيجيات MetaTrader 5 وعلى حساب تجريبي قبل استخدام المستشار الخبير على حساب تداول حقيقي.

إشعار المخاطر

لا يضمن برنامج Ask Trend Sentinel تحقيق الأرباح أو القضاء على مخاطر التداول. قد يؤدي التداول الآلي إلى خسائر مالية. يتحمل المستخدمون مسؤولية اختيار أحجام العقود المناسبة، وحدود المخاطر، وشروط التداول لحساباتهم.