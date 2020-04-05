Hassan Liquidity Sniper Pro

حسن تريند سنايبر برو هو مستشار خبير لمنصة ميتاتريدر 5، مصمم لأتمتة قرارات التداول باستخدام خوارزمية داخلية محمية. منطق الاستراتيجية مُدمج في المستشار الخبير، ولا يتم الكشف عنه علنًا لحماية الملكية الفكرية للمنتج.





يركز برنامج التداول الآلي على تنفيذ الصفقات آلياً وإدارة المراكز المنظمة. ويتضمن أدوات تداول أساسية مثل وقف الخسارة، وجني الربح، وحماية نقطة التعادل، وميزات تتبع الصفقات. كما يتضمن فلاتر أمان مصممة للمساعدة في تجنب ظروف التنفيذ غير المواتية مثل فروق الأسعار المرتفعة، أو عدم استقرار الأسعار، أو ظروف السوق غير المناسبة.





يستطيع المستخدمون تعديل معايير التداول الرئيسية وفقًا لتفضيلاتهم، بما في ذلك حجم اللوت، واتجاه التداول، ووقف الخسارة، وجني الربح، وإعدادات الحماية. يُعدّ المستشار الخبير مناسبًا للمتداولين الذين يفضلون نظامًا آليًا مع ضوابط واضحة للمخاطر وإدارة بسيطة تعتمد على الرسوم البيانية.





يرجى ملاحظة أن نتائج التداول قد تختلف تبعًا لظروف السوق، وتنفيذ الوسيط، وفروق الأسعار، والانزلاق السعري، والسيولة، ورافعة الحساب، والرمز المُختار. لا يضمن هذا المستشار الخبير تحقيق الأرباح، ويجب اختباره بدقة قبل استخدامه في التداول الفعلي.





تحذير من المخاطر:

ينطوي تداول العملات الأجنبية والذهب وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المتداولين. اختبر دائمًا برنامج التداول الآلي على حساب تجريبي أولًا، واستخدم إدارة مخاطر مسؤولة، ولا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.