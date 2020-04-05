Ask Trend Sentinel

Ask Trend Sentinel هو مستشار خبير آلي تم تطويره لمنصة MetaTrader 5. يقوم بمراقبة الرمز المحدد ويستخدم عملية اتخاذ قرار متعددة الطبقات محمية لتقييم اتجاه السوق والزخم والتقلب والنشاط وتأكيد السعر قبل فتح مركز.

لا يتم الكشف عن منطق الإدخال الداخلي ومجموعات الفلاتر. يمكن للمستخدمين اختيار ملف تعريف التشغيل وتعديل إعدادات إدارة المخاطر وفقًا لتفضيلاتهم في التداول.

الميزات الرئيسية

• تنفيذ آلي لعمليات البيع والشراء
• تأكيد الصفقات متعدد المستويات
• ثلاثة ملفات تعريف تشغيلية قابلة للاختيار
• أطر زمنية قابلة للاختيار للإشارة والاتجاه
• ضوابط حالة السوق وفروق الأسعار
• فلتر اختياري لجلسات التداول
• حماية من ظروف الإشارة غير المناسبة
• إدارة مركز واحد باستخدام رقم سحري فريد
• متوافق مع أوضاع حجم التداول الثابت ونسبة المخاطرة

إدارة التجارة

• طرق متعددة قابلة للاختيار لحساب وقف الخسارة
• تعديل تلقائي لمتطلبات التداول لدى الوسيط
• إدارة أرباح ثلاثية المراحل
• إغلاق جزئي اختياري للمركز
• حماية من نقطة التعادل
• حركة وقف الخسارة التدريجية
• حماية التتبع الاختيارية
• توحيد تلقائي لحجم اللوت
• ضوابط أمان الهامش
• وقف الخسارة وجني الربح النهائي من جانب الوسيط

عرض التنبيهات والرسوم البيانية

• مستويات الدخول، ووقف الخسارة، والأهداف معروضة على الرسم البياني
• أسهم إشارات الشراء والبيع
• تنبيهات منبثقة
• إشعارات فورية من MetaTrader
• إشعارات اختيارية على Telegram
• إشعارات لدخول الصفقات، وتحقيق الأهداف، وحماية المراكز، وحركة وقف الخسارة، وأحداث وقف الخسارة

كيفية الاستخدام

قم بتوصيل Ask Trend Sentinel بالرسم البياني المطلوب في منصة MetaTrader 5، واختر ملف تعريف التشغيل المفضل، وقم بضبط إعدادات حجم الصفقة أو مستوى المخاطرة. يتم توفير المعلمات الافتراضية كإعدادات أولية، ويمكن تعديلها من خلال علامة التبويب "المدخلات".

قد تختلف شروط الوسيط، ومواصفات الرموز، وفروق الأسعار، وسلوك السوق. اختبر الإعدادات المختارة في أداة اختبار استراتيجيات MetaTrader 5 وعلى حساب تجريبي قبل استخدام المستشار الخبير على حساب تداول حقيقي.

إشعار المخاطر

لا يضمن برنامج Ask Trend Sentinel تحقيق الأرباح أو القضاء على مخاطر التداول. قد يؤدي التداول الآلي إلى خسائر مالية. يتحمل المستخدمون مسؤولية اختيار أحجام العقود المناسبة، وحدود المخاطر، وشروط التداول لحساباتهم.

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Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
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Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Experts
حسن تريند سنايبر برو هو مستشار خبير لمنصة ميتاتريدر 5، مصمم لأتمتة قرارات التداول باستخدام خوارزمية داخلية محمية. منطق الاستراتيجية مُدمج في المستشار الخبير، ولا يتم الكشف عنه علنًا لحماية الملكية الفكرية للمنتج. يركز برنامج التداول الآلي على تنفيذ الصفقات آلياً وإدارة المراكز المنظمة. ويتضمن أدوات تداول أساسية مثل وقف الخسارة، وجني الربح، وحماية نقطة التعادل، وميزات تتبع الصفقات. كما يتضمن فلاتر أمان مصممة للمساعدة في تجنب ظروف التنفيذ غير المواتية مثل فروق الأسعار المرتفعة، أو عدم استقرار ا
Support Resistance H
Hasan Alghuwaili
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يقوم Support & Resistance PRO هو مدير رئيسي لمنصة MetaTrader 5 باكتشاف ورسم مستويات الدعم والمقاومة المهمة ليساعد في تحقيق النجاح في تحقيق النجاح. المميزات: اكتشاف صناعي لمستويات الدعم والمقاومة الشريرة. تحديث جميع المستويات مع حركة السعر. يعمل على جميع العملات، الذهب، الفضة، المؤشرات، العملات الرقمية. مناسب لجميع الأطر الزمنية. واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. يساعد في مناطق محددة من الانعكاسات والاختراقات المحتملة. للمبتدئين والمحترفين. يدعم: • الفوركس • الذهب (XAUUSD)
Smart SR Structure Pro
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