ПОЧЕМУ 95% СЕТОК НА ЗОЛОТЕ СЛИВАЮТ ДЕПОЗИТЫ?





Потому что стандартные сеточные роботы неэффективны. Они продолжают открывать все более крупные лоты против безоткатного тренда, надеясь на откат, которого так и не происходит. Они играют в русскую рулетку с вашим капиталом.





Kazmi Multi Core Hedge прекращает этот цикл постоянного стресса. Советник не пытается угадать, куда пойдет Золото (XAUUSD). Вместо этого он использует институциональный алгоритм Multi-Core Balanced Hedging Algorithm, предназначенный для извлечения прибыли из любых рыночных движений — независимо от их направления.





ТЕХНОЛОГИЯ: КАК МНОГОЯДЕРНЫЙ ДВИЖОК ЗАЩИЩАЕТ ВАШ СЧЕТ





В отличие от примитивных сеток, Kazmi Multi Core Hedge работает на синхронизированной двухсторонней матрице:





1. Dual-Core Seeding (Двухъядерный старт): Советник одновременно открывает начальные ордера Buy и Sell, оставаясь идеально сбалансированным с первой миллисекунды запуска.

2. Reverse Hedge Correlation (XHB & XHS): При сильном тренде советник не открывает слепую сетку, а точечно вводит хеджирующие ордера по тренду. Это фиксирует просадку и компенсирует убытки сетки.

3. Linear & Staircase Sizing: Исключает опасный экспоненциальный Мартингейл. Вы можете выбрать линейный прирост, ступенчатый лот или мягкие коэффициенты под ваш уровень риска.

4. Sniper Recovery Engine: Автоматически активируется при высокой просадке, изолирует убыточные корзины ордеров, устанавливает безубыток и безопасно ликвидирует позиции для защиты капитала.

5. Dual Profit Targets: Объединяет цели по прибыли в валюте счета (USD) и в пунктах, закрывая позиции на самом пике структурных разворотов.





ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДКИ)





• Daily Drawdown & Profit Caps (с авто-возобновлением): Задайте максимальный дневной риск (например, 5%) и дневную цель (например, 2%). При их достижении советник закроет все сделки и остановит работу. На следующий торговый день он автоматически возобновит торговлю.

• Equity Stop Loss: Жесткий стоп-лосс по эквити для защиты вашего депозита от непредвиденных «черных лебедей».

• Time Filter & Overnight Window Guard: Избегайте высокой волатильности на новостях, банковских ролловеров и ночных гэпов, ограничив время торговли.

• Emergency Hedge System: В случае форс-мажора советник мгновенно открывает точный встречный лок, замораживая эквити и спасая счет от Margin Call.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ





Файл настроек (.set) и подробное руководство пользователя будут предоставлены вам сразу после покупки.





ПРОСТАЯ УСТАНОВКА В 3 ШАГА





1. Прикрепите советник к графику XAUUSD (M5 или M15).

2. Убедитесь, что кнопка «Разрешить algorithmic trading» активна (зеленая) в панели MT5.

3. Выберите профиль риска во вкладке «Входные параметры» (или оставьте оптимизированные настройки по умолчанию) и нажмите OK.





УВЕДОМЛЕНИЕ О ОГРАНИЧЕННОМ ВЫПУСКЕ:

Чтобы избежать повышенного внимания брокеров и сохранить эффективность алгоритма Multi-Core, этот публичный релиз поставляется без ограничений и ключей активации. Мы оставляем за собой право поднять цену или снять советник с продажи в любой момент.