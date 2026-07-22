Kazmi Multi Core Hedge

ПОЧЕМУ 95% СЕТОК НА ЗОЛОТЕ СЛИВАЮТ ДЕПОЗИТЫ?

Потому что стандартные сеточные роботы неэффективны. Они продолжают открывать все более крупные лоты против безоткатного тренда, надеясь на откат, которого так и не происходит. Они играют в русскую рулетку с вашим капиталом.

Kazmi Multi Core Hedge прекращает этот цикл постоянного стресса. Советник не пытается угадать, куда пойдет Золото (XAUUSD). Вместо этого он использует институциональный алгоритм Multi-Core Balanced Hedging Algorithm, предназначенный для извлечения прибыли из любых рыночных движений — независимо от их направления.

ТЕХНОЛОГИЯ: КАК МНОГОЯДЕРНЫЙ ДВИЖОК ЗАЩИЩАЕТ ВАШ СЧЕТ

В отличие от примитивных сеток, Kazmi Multi Core Hedge работает на синхронизированной двухсторонней матрице:

1. Dual-Core Seeding (Двухъядерный старт): Советник одновременно открывает начальные ордера Buy и Sell, оставаясь идеально сбалансированным с первой миллисекунды запуска.
2. Reverse Hedge Correlation (XHB & XHS): При сильном тренде советник не открывает слепую сетку, а точечно вводит хеджирующие ордера по тренду. Это фиксирует просадку и компенсирует убытки сетки.
3. Linear & Staircase Sizing: Исключает опасный экспоненциальный Мартингейл. Вы можете выбрать линейный прирост, ступенчатый лот или мягкие коэффициенты под ваш уровень риска.
4. Sniper Recovery Engine: Автоматически активируется при высокой просадке, изолирует убыточные корзины ордеров, устанавливает безубыток и безопасно ликвидирует позиции для защиты капитала.
5. Dual Profit Targets: Объединяет цели по прибыли в валюте счета (USD) и в пунктах, закрывая позиции на самом пике структурных разворотов.

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДКИ)

• Daily Drawdown & Profit Caps (с авто-возобновлением): Задайте максимальный дневной риск (например, 5%) и дневную цель (например, 2%). При их достижении советник закроет все сделки и остановит работу. На следующий торговый день он автоматически возобновит торговлю.
• Equity Stop Loss: Жесткий стоп-лосс по эквити для защиты вашего депозита от непредвиденных «черных лебедей».
• Time Filter & Overnight Window Guard: Избегайте высокой волатильности на новостях, банковских ролловеров и ночных гэпов, ограничив время торговли.
• Emergency Hedge System: В случае форс-мажора советник мгновенно открывает точный встречный лок, замораживая эквити и спасая счет от Margin Call.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Файл настроек (.set) и подробное руководство пользователя будут предоставлены вам сразу после покупки.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА В 3 ШАГА

1. Прикрепите советник к графику XAUUSD (M5 или M15).
2. Убедитесь, что кнопка «Разрешить algorithmic trading» активна (зеленая) в панели MT5.
3. Выберите профиль риска во вкладке «Входные параметры» (или оставьте оптимизированные настройки по умолчанию) и нажмите OK.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ОГРАНИЧЕННОМ ВЫПУСКЕ:
Чтобы избежать повышенного внимания брокеров и сохранить эффективность алгоритма Multi-Core, этот публичный релиз поставляется без ограничений и ключей активации. Мы оставляем за собой право поднять цену или снять советник с продажи в любой момент.
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ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
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Prop Guardian EA
Khurram Shahzad
5 (1)
Эксперты
Prop Guardian - автоматический советник для MetaTrader 5, созданный вокруг правил двухэтапных челленджей и финансируемых счетов проп-фирм. Он сочетает полностью автоматическую торговую стратегию с модулем комплаенса, который контролирует дневной лимит убытка, максимальную просадку и требования консистентности, чтобы одна неудачная сессия не дисквалифицировала счет. Без мартингейла, без сетки, без усреднения. По текущей цене 149 USD доступно только 5 копий. Следующая цена 199 USD. Далее: 299, 3
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