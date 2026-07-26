Prop Guardian EA

Prop Guardian 是一款为 MetaTrader 5 开发的自动化自营交易公司EA，围绕两步评估和资助账户的规则设计。它将全自动交易策略与合规引擎相结合，强制执行每日亏损限制、最大回撤限制和一致性要求，确保一次糟糕的交易日不会导致账户失败。无马丁格尔，无网格，无加仓摊平。

当前价格 149 美元仅限 5 份。下一价格 199 美元。后续为 299、399、549、749，最终价格 999 美元。价格永不下调。所有买家获得相同产品和免费更新。

合规引擎

- 每日亏损保护：在触及每日限制前停止交易并平仓，在5%规则下留有安全缓冲

- 最大亏损保护：在10%规则下设有缓冲的硬性净值下限

- 静态和移动回撤模式，匹配不同的评估模型

- 一致性保护：限制单日利润占比

- 自动跟踪最少交易天数

- 盈利目标处理器：达标后保护成果

- 持仓风险上限和保证金使用上限

- 保存状态可在重启和VPS重启后恢复

交易引擎

- 全自动日内策略，基于波动率设置止损

- 每个仓位开立时均带固定止损

- 风险百分比仓位计算，默认每笔1%

- 保本保护和自适应移动止损

- 每日交易上限和单仓模式

- 流行两步评估模型的一键规则预设，或完全自定义

推荐设置

- 任何MT5评估或资助账户，净持仓或对冲

- 信号时间框架M5，可配置

- 建议使用VPS

- 购买后提供推荐品种的设置文件

任何EA都无法保证盈利或保证通过评估。结果取决于市场状况。本产品与任何自营交易公司无关。购买后请通过MQL5私信联系我获取设置文件和规则预设配置指南。