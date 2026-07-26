Prop Guardian EA
- 专家
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Khurram ShahzadMT5 Expert | 5+ Years in EA & Indicator Development
- 版本: 2.1
- 激活: 5
Prop Guardian 是一款为 MetaTrader 5 开发的自动化自营交易公司EA，围绕两步评估和资助账户的规则设计。它将全自动交易策略与合规引擎相结合，强制执行每日亏损限制、最大回撤限制和一致性要求，确保一次糟糕的交易日不会导致账户失败。无马丁格尔，无网格，无加仓摊平。
当前价格 149 美元仅限 5 份。下一价格 199 美元。后续为 299、399、549、749，最终价格 999 美元。价格永不下调。所有买家获得相同产品和免费更新。
合规引擎
- 每日亏损保护：在触及每日限制前停止交易并平仓，在5%规则下留有安全缓冲
- 最大亏损保护：在10%规则下设有缓冲的硬性净值下限
- 静态和移动回撤模式，匹配不同的评估模型
- 一致性保护：限制单日利润占比
- 自动跟踪最少交易天数
- 盈利目标处理器：达标后保护成果
- 持仓风险上限和保证金使用上限
- 保存状态可在重启和VPS重启后恢复
交易引擎
- 全自动日内策略，基于波动率设置止损
- 每个仓位开立时均带固定止损
- 风险百分比仓位计算，默认每笔1%
- 保本保护和自适应移动止损
- 每日交易上限和单仓模式
- 流行两步评估模型的一键规则预设，或完全自定义
推荐设置
- 任何MT5评估或资助账户，净持仓或对冲
- 信号时间框架M5，可配置
- 建议使用VPS
- 购买后提供推荐品种的设置文件
任何EA都无法保证盈利或保证通过评估。结果取决于市场状况。本产品与任何自营交易公司无关。购买后请通过MQL5私信联系我获取设置文件和规则预设配置指南。
风险提示：杠杆交易涉及重大风险。请务必先在模拟账户测试。
Comme le dit la fiche descriptif, le résultat parfait n'existe pas. Mais je peux dire deja que cet EA est prometteur, avec une excellente gestion du risque. Et le développeur est présent et prêt à répondre à la moindre question.