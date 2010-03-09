The Overseer MT5

На быстроменяющемся рынке экстремумы цен (High/Low) часто формируют ключевые границы исполнения, где ручной ввод и настройка стопов вызывают значительные задержки. The Overseer работает как система непрерывного мультитаймфреймового мониторинга, рассчитывающая уровни экстремумов с учетом волатильности и управляющая отложенными ордерами и позициями с автоматической точностью.

"Торгуйте под постоянным контролем. Задайте параметры и позвольте логике защищать ваше исполнение 24/5."

Что отслеживает система

Система непрерывно анализирует рыночные условия на нескольких таймфреймах:

  • Экстремумы цен: Определяет максимумы и минимумы за настраиваемый период баров (H3, M1, D1 и др.).
  • Волатильность (ATR): Рассчитывает динамический отступ ордеров на основе показателя индикатора ATR.
  • Направление тренда: Оценивает согласованность на таймфреймах H4, H6, H12, D1, W1 и MN1.
  • Фильтры спреда и времени: Контролирует текущий спред и соблюдает временные окна сервера.

Что происходит при срабатывании

Когда условия рынка соответствуют заданным правилам:

  • Исполнение отложенных ордеров: Размещает или модифицирует ордера BuyStop и SellStop на отступах от экстремумов.
  • Защита позиций: Автоматически переводит позицию в безубыток (Breakeven) при достижении цели по прибыли.
  • Управление скользящим стопом: Динамически подтягивает Stop Loss на основе коэффициентов волатильности ATR.
  • Управление сессиями: Удаляет отложенные ордера или закрывает позиции по окончании торгового времени.

Для кого создан эксперт

Разработан для дисциплинированных трейдеров, использующих стратегии пробоя, торговли от уровней и мультитаймфреймового анализа на счетах MT5 (рекомендуются счета ECN/RAW).

Чего эксперт НЕ делает:
- Не гарантирует постоянную прибыль или отсутствие просадок.
- Не открывает сделки во время всплесков спреда, превышающих заданный лимит.
- Не игнорирует ограничения уровня стопов (Stop Level) брокера или требования по марже.

Обзор основных настроек

Основные параметры по функциональным группам:

  • Экстремум и таймфрейм: Настройка таймфрейма анализа, количества баров для расчета и минимальной дистанции.
  • Отступ ATR волатильности: Период, таймфрейм и коэффициент ATR для динамического отступа.
  • Трейлинг и Безубыток: Коэффициенты дистанции/шага трейлинга и порог активации безубытка.
  • Ограничения по времени: Время начала/окончания торговли, нерабочие интервалы и фильтры дней недели.
  • Управление рисками: Процент риска на сделку, фиксированный лот и максимально допустимый спред.

Установка и рекомендации

- Торговый символ: XAUUSD (Золото с котировкой 2 знака после запятой).
- Таймфрейм: Рекомендуются графики исполнения M1 или H3.
- Тип счета: Хеджинговый счет с низким спредом (ECN / RAW / Razor).
- Плечо: Рекомендуется 1:100 или выше.
- VPS: Наличие VPS MetaTrader 5 обязательно для бесперебойной работы 24/5.
- Вопросы? Посетите профиль разработчика для поддержки.

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Утилиты
Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
Утилиты
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
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Morvan
Nguyen Thanh Trieu
Эксперты
MORVAN Я — Morvan. Я читаю направление. Жду формирования структуры. Вхожу только тогда, когда цена достигает уровня, где движение наиболее вероятно. Никаких догадок. Никаких реваншистских сделок. Никакой погони за свечами в рыночном шуме. Я открываю позицию только когда структура подтверждена — и веду каждую сделку от входа до выхода с дисциплиной. Большинство трейдеров теряют не потому, что не умеют читать график. Они теряют потому, что входят слишком поздно, ставят стопы там, где их ждёт ликви
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
Индикаторы
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
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Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Индикаторы
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
FREE
Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
FREE
Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Индикаторы
Свеча закрывается с большим телом. Похоже на пробой. Вы входите в рынок. Следующий бар разворачивается и выбивает стоп. Объём был средним. Импульс уже угасал. Impulse Momentum Shift определяет бары с настоящим импульсом и фиксирует момент его разворота. Большинство трейдеров ориентируются только на размер свечи. Настоящий импульс — это сочетание трёх факторов: доминирование тела свечи, всплеск объёма выше среднего и направленный моментум, нормализованный по ATR. Индикатор оценивает каждый бар по
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Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
Индикаторы
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
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Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Утилиты
Ресурсы и быстрые ссылки Скачать демо-версию PropFirm Risk Guard — это продвинутая утилита, разработанная для обеспечения строгого управления рисками и защиты капитала на вашем торговом счете. Она работает как автоматический уровень комплаенса, гарантируя, что ваши средства остаются в пределах предопределенных лимитов дневной и общей просадки. Идеально подходит для счетов с жесткими правилами просадки, оценки проп-челленджей и профессионального управления капиталом. Утилита отслеживает все по
Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Confluence Bias Map объединяет ключевые рыночные индикаторы в единый показатель в реальном времени для поддержки вашего торгового анализа. При анализе графиков оценка множества отдельных индикаторов (скользящие средние, MACD, ADX, RSI, Stochastic, линии Боллинджера, MFI, ATR) по отдельности часто приводит к противоречивым сигналам и ступору в принятии решений. Сравнение тенденций, импульса, волатильности и объема на разных таймфреймах без структурированной методологии затрудняет определение исти
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volume Pressure Meter MT5 Свеча выглядела сильной. Объём казался высоким. Вы вошли на пробое. Цена развернулась за считанные минуты. В движении не было реального участия. Volume Pressure Meter показывает то, что видят институциональные игроки: существует ли реальное давление покупателей или продавцов за движением цены, или вы торгуете против пустого объёма. Разработан для внутридневных и свинг-трейдеров, анализирующих золото (XAUUSD), индексы и основные валютные пары на таймфреймах от M5 до H4.
Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Session Box And Timer Внутридневная торговля требует постоянного контроля переходов между основными рыночными сессиями, однако ручное наложение графиков часто приводит к ошибкам в расчетах. Без четких маркеров ключевые ценовые уровни и зоны ликвидности предыдущих сессий могут быть легко упущены. Session Box And Timer визуализирует торговые сессии, тенденции волатильности и таймеры обратного отсчета прямо на вашем графике. Что он показывает: - Коробки сессий (Session Boxes): Наглядные цветные пр
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Confluence Radar Анализировать три индикатора отдельно для поиска конфлюэнции занимает время. Для наложения нескольких таймфреймов, алертов и фильтра сессий — см. Smart Confluence Radar Advanced . Smart Confluence Radar объединяет расширение ATR, объёмный импульс и скорость изменения в единый визуальный слой прямо на свечах. Что показывает: Окрашенные свечи: Яркий цвет — высокая конфлюэнция (≥70). Тусклый — средняя. Серый — низкий импульс. Линия импульса: Нарисована на графике. Синяя = дав
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Вы открываете терминал. Три сделки открыты. График движется. Но Лондон сейчас активен, или это просто шум перед открытием Нью-Йорка? Session Pulse Monitor отображает статус торговых сессий в реальном времени, контекст волатильности и сессию входа по каждой открытой позиции — прямо на вашем графике. Разработан для трейдеров, работающих в разных сессиях и желающих знать, когда на рынке присутствуют институциональные участники, а когда он дрейфует без направления. Работает на всех символах — оптими
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Trade Command Center MT4
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Gold Structure Pro
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
GoldStructure Pro — индикатор анализа рыночной структуры и волатильности, разработанный специально для XAUUSD. Он определяет высоковероятные сигналы пробоя путём сочетания многосостояниевого движка волатильности, фильтрации ложных пробоев на основе свинг-структуры и автоматического расчёта уровней стоп-лосса и тейк-профита. Все сигналы основаны на логике закрытых баров, что обеспечивает их стабильность и согласованность на таймфреймах от M5 до M30. Принцип работы Индикатор непрерывно измеряет со
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Хороший сетап. Неправильное состояние рынка. Сделка аннулируется ещё до того, как успевает отработать. Широкие спреды, неактивные сессии, всплески волатильности и близость новостей высокой важности уничтожают преимущество до исполнения. Market Bias Monitor классифицирует текущую рыночную среду, оценивает качество исполнения от 0 до 100 и уведомляет вас в момент, когда условия меняются. Разработан для дискреционных и полуавтоматических трейдеров, анализирующих Золото (XAUUSD), валютные пары и инд
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volatility Helix Engine Advanced — это мультифакторный инструмент анализа волатильности, который классифицирует рыночные состояния и проецирует цели расширения непосредственно на график. Во время беспорядочных движений рынка трейдерам часто бывает трудно отличить рыночный шум от активных трендов и предстоящих прорывов. Стандартные инструменты часто реагируют слишком медленно, что приводит к входам на экстремумах низкой волатильности. Этот индикатор решает эту проблему путем расчета процентных ра
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