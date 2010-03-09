The Overseer MT5

На быстроменяющемся рынке экстремумы цен (High/Low) часто формируют ключевые границы исполнения, где ручной ввод и настройка стопов вызывают значительные задержки. The Overseer работает как система непрерывного мультитаймфреймового мониторинга, рассчитывающая уровни экстремумов с учетом волатильности и управляющая отложенными ордерами и позициями с автоматической точностью.

"Торгуйте под постоянным контролем. Задайте параметры и позвольте логике защищать ваше исполнение 24/5."

Что отслеживает система

Система непрерывно анализирует рыночные условия на нескольких таймфреймах:

Экстремумы цен: Определяет максимумы и минимумы за настраиваемый период баров (H3, M1, D1 и др.).

Определяет максимумы и минимумы за настраиваемый период баров (H3, M1, D1 и др.). Волатильность (ATR): Рассчитывает динамический отступ ордеров на основе показателя индикатора ATR.

Рассчитывает динамический отступ ордеров на основе показателя индикатора ATR. Направление тренда: Оценивает согласованность на таймфреймах H4, H6, H12, D1, W1 и MN1.

Оценивает согласованность на таймфреймах H4, H6, H12, D1, W1 и MN1. Фильтры спреда и времени: Контролирует текущий спред и соблюдает временные окна сервера.

Что происходит при срабатывании

Когда условия рынка соответствуют заданным правилам:

Исполнение отложенных ордеров: Размещает или модифицирует ордера BuyStop и SellStop на отступах от экстремумов.

Размещает или модифицирует ордера BuyStop и SellStop на отступах от экстремумов. Защита позиций: Автоматически переводит позицию в безубыток (Breakeven) при достижении цели по прибыли.

Автоматически переводит позицию в безубыток (Breakeven) при достижении цели по прибыли. Управление скользящим стопом: Динамически подтягивает Stop Loss на основе коэффициентов волатильности ATR.

Динамически подтягивает Stop Loss на основе коэффициентов волатильности ATR. Управление сессиями: Удаляет отложенные ордера или закрывает позиции по окончании торгового времени.

Для кого создан эксперт

Разработан для дисциплинированных трейдеров, использующих стратегии пробоя, торговли от уровней и мультитаймфреймового анализа на счетах MT5 (рекомендуются счета ECN/RAW).

Чего эксперт НЕ делает:

- Не гарантирует постоянную прибыль или отсутствие просадок.

- Не открывает сделки во время всплесков спреда, превышающих заданный лимит.

- Не игнорирует ограничения уровня стопов (Stop Level) брокера или требования по марже.

Обзор основных настроек

Основные параметры по функциональным группам:

Экстремум и таймфрейм: Настройка таймфрейма анализа, количества баров для расчета и минимальной дистанции.

Настройка таймфрейма анализа, количества баров для расчета и минимальной дистанции. Отступ ATR волатильности: Период, таймфрейм и коэффициент ATR для динамического отступа.

Период, таймфрейм и коэффициент ATR для динамического отступа. Трейлинг и Безубыток: Коэффициенты дистанции/шага трейлинга и порог активации безубытка.

Коэффициенты дистанции/шага трейлинга и порог активации безубытка. Ограничения по времени: Время начала/окончания торговли, нерабочие интервалы и фильтры дней недели.

Время начала/окончания торговли, нерабочие интервалы и фильтры дней недели. Управление рисками: Процент риска на сделку, фиксированный лот и максимально допустимый спред.

Установка и рекомендации

- Торговый символ: XAUUSD (Золото с котировкой 2 знака после запятой).

- Таймфрейм: Рекомендуются графики исполнения M1 или H3.

- Тип счета: Хеджинговый счет с низким спредом (ECN / RAW / Razor).

- Плечо: Рекомендуется 1:100 или выше.

- VPS: Наличие VPS MetaTrader 5 обязательно для бесперебойной работы 24/5.

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