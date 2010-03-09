The Overseer MT5
- Эксперты
-
Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- Версия: 1.10
- Активации: 10
На быстроменяющемся рынке экстремумы цен (High/Low) часто формируют ключевые границы исполнения, где ручной ввод и настройка стопов вызывают значительные задержки. The Overseer работает как система непрерывного мультитаймфреймового мониторинга, рассчитывающая уровни экстремумов с учетом волатильности и управляющая отложенными ордерами и позициями с автоматической точностью.
Что отслеживает система
Система непрерывно анализирует рыночные условия на нескольких таймфреймах:
- Экстремумы цен: Определяет максимумы и минимумы за настраиваемый период баров (H3, M1, D1 и др.).
- Волатильность (ATR): Рассчитывает динамический отступ ордеров на основе показателя индикатора ATR.
- Направление тренда: Оценивает согласованность на таймфреймах H4, H6, H12, D1, W1 и MN1.
- Фильтры спреда и времени: Контролирует текущий спред и соблюдает временные окна сервера.
Что происходит при срабатывании
Когда условия рынка соответствуют заданным правилам:
- Исполнение отложенных ордеров: Размещает или модифицирует ордера BuyStop и SellStop на отступах от экстремумов.
- Защита позиций: Автоматически переводит позицию в безубыток (Breakeven) при достижении цели по прибыли.
- Управление скользящим стопом: Динамически подтягивает Stop Loss на основе коэффициентов волатильности ATR.
- Управление сессиями: Удаляет отложенные ордера или закрывает позиции по окончании торгового времени.
Для кого создан эксперт
Разработан для дисциплинированных трейдеров, использующих стратегии пробоя, торговли от уровней и мультитаймфреймового анализа на счетах MT5 (рекомендуются счета ECN/RAW).
- Не гарантирует постоянную прибыль или отсутствие просадок.
- Не открывает сделки во время всплесков спреда, превышающих заданный лимит.
- Не игнорирует ограничения уровня стопов (Stop Level) брокера или требования по марже.
Обзор основных настроек
Основные параметры по функциональным группам:
- Экстремум и таймфрейм: Настройка таймфрейма анализа, количества баров для расчета и минимальной дистанции.
- Отступ ATR волатильности: Период, таймфрейм и коэффициент ATR для динамического отступа.
- Трейлинг и Безубыток: Коэффициенты дистанции/шага трейлинга и порог активации безубытка.
- Ограничения по времени: Время начала/окончания торговли, нерабочие интервалы и фильтры дней недели.
- Управление рисками: Процент риска на сделку, фиксированный лот и максимально допустимый спред.
Установка и рекомендации
- Торговый символ: XAUUSD (Золото с котировкой 2 знака после запятой).
- Таймфрейм: Рекомендуются графики исполнения M1 или H3.
- Тип счета: Хеджинговый счет с низким спредом (ECN / RAW / Razor).
- Плечо: Рекомендуется 1:100 или выше.
- VPS: Наличие VPS MetaTrader 5 обязательно для бесперебойной работы 24/5.
- Вопросы? Посетите профиль разработчика для поддержки.