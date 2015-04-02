MORVAN

Я — Morvan.

Я читаю направление. Жду формирования структуры. Вхожу только тогда, когда цена достигает уровня, где движение наиболее вероятно.

Никаких догадок. Никаких реваншистских сделок. Никакой погони за свечами в рыночном шуме.

Я открываю позицию только когда структура подтверждена — и веду каждую сделку от входа до выхода с дисциплиной.

Большинство трейдеров теряют не потому, что не умеют читать график. Они теряют потому, что входят слишком поздно, ставят стопы там, где их ждёт ликвидность, и позволяют эмоциям перекрывать план выхода.

Я был создан, чтобы устранить эту слабость.

Я не предсказываю рынок. Мне это не нужно.

Я определяю направленный перевес, жду формирования структуры и вхожу только тогда, когда продолжение или пробой становится наиболее вероятным исходом.

Как я работаю

Моя система исполнения построена на трёх принципах:

Сначала тренд. Затем структура. Риск — всегда.

Сначала я определяю доминирующее направление рынка по старшим таймфреймам. Если направление неясно — я остаюсь вне рынка.

Затем я нахожу ценовые зоны, где давление продолжения наиболее сильное. Я не прыгаю в шум. Я жду, пока цена придёт ко мне.

Когда сетап валиден — я вхожу с определённым стопом, управляю ордером и защищаю позицию.

Если рыночные условия ухудшаются — отложенные ордера удаляются, пересчитываются и выставляются заново. Если структура ломается — я отступаю.

Три стратегии. Одно направление.

MORVAN запускает три независимых уровня исполнения одновременно — каждый настроен на свой горизонт волатильности.

Первый уровень реагирует на быстрый внутридневной импульс

реагирует на быстрый внутридневной импульс Второй уровень отслеживает продолжение на средней структуре

отслеживает продолжение на средней структуре Третий уровень мониторит глубокое расширение рынка и давление широкого тренда

Каждый уровень рассчитывает собственное время входа, фильтр волатильности и дистанцию стоп-лосса.

Все три работают в одном направлении, но реагируют на разные слои рыночного поведения.

Результат — не переторговка, а структурированное покрытие.

Когда один уровень неактивен, другой может поймать валидный сетап. Больше покрытия, чем любая система с одним входом.

Основные функции исполнения

Торговля только по тренду: MORVAN торгует только в направлении доминирующей трендовой структуры. Никаких слепых контртрендовых входов. Никаких принудительных сетапов в мёртвых условиях

MORVAN торгует только в направлении доминирующей трендовой структуры. Никаких слепых контртрендовых входов. Никаких принудительных сетапов в мёртвых условиях Входы на основе структуры: Входы размещаются только на значимых ценовых уровнях, где рынок уже показал намерение. Никаких случайных триггеров

Входы размещаются только на значимых ценовых уровнях, где рынок уже показал намерение. Никаких случайных триггеров Многослойный отклик на волатильность: Три внутренних стратегических уровня одновременно мониторят быстрое, среднее и глубокое структурное движение

Три внутренних стратегических уровня одновременно мониторят быстрое, среднее и глубокое структурное движение Адаптивная логика стопа: Размещение SL масштабируется к текущей волатильности. Никаких фиксированных эмоциональных выходов — риск управляется через расчётную дистанцию и активную защиту

Размещение SL масштабируется к текущей волатильности. Никаких фиксированных эмоциональных выходов — риск управляется через расчётную дистанцию и активную защиту Прогрессивный трейлинг: Когда цена движется в нашу сторону, трейлинг пошагово сужается — фиксируя прибыль, но оставляя тренду пространство для развития

Когда цена движется в нашу сторону, трейлинг пошагово сужается — фиксируя прибыль, но оставляя тренду пространство для развития Умное управление отложенными ордерами: Отложенные ордера не остаются устаревшими. Они постоянно мониторятся, отменяются при невалидности и пересчитываются при изменении структуры

Отложенные ордера не остаются устаревшими. Они постоянно мониторятся, отменяются при невалидности и пересчитываются при изменении структуры Стабилизация после убытка: После срабатывания стопа MORVAN не входит сразу в ту же зону. Он ждёт восстановления структуры перед следующим входом

После срабатывания стопа MORVAN не входит сразу в ту же зону. Он ждёт восстановления структуры перед следующим входом Фильтры сессий и выходных: Торговые часы настраиваются, с опциональным закрытием в пятницу для снижения риска гэпа выходных

Торговые часы настраиваются, с опциональным закрытием в пятницу для снижения риска гэпа выходных Масштабирование риск-профиля: Встроенные режимы риска поддерживают экспозицию пропорциональной вашему счёту и текущим условиям. Никакого слепого фиксированного объёма

Чего MORVAN НЕ делает

MORVAN не использует мартингейл.

MORVAN не усредняет убыточные позиции.

MORVAN не ставит слепые восстановительные сделки против сломанного движения.

MORVAN не торгует против доминирующего тренда.

MORVAN не вмешивается в ручные сделки или другие советники с другими magic-номерами.

Он исполняет только логику, определённую его параметрами. Контроль остаётся за вашими настройками.

Параметры настройки EA

Таймфрейм: M15

M15 Торговая пара: XAUUSD (Золото)

XAUUSD (Золото) Настройки: Используйте стандартные или настройте по необходимости

Используйте стандартные или настройте по необходимости Тип счёта: Любой (рекомендуется: raw / с низким спредом)

Любой (рекомендуется: raw / с низким спредом) Рекомендуемый капитал: $1000 минимум для консервативного однослойного режима $2000+ рекомендуется для сбалансированного многослойного исполнения $3000+ рекомендуется для полного трёхслойного режима с безопасным запасом маржи

VPS: Рекомендуется высокоскоростной VPS для стабильного исполнения

Рекомендуется высокоскоростной VPS для стабильного исполнения Рекомендуемый брокер: IC Markets или IC Trading или RoboForex

Прикрепите MORVAN к графику XAUUSD M15. Выберите режим риска. Установите торговые часы. Пусть структура решит остальное.

Стандартные настройки предварительно оптимизированы для сбалансированного исполнения. Опытные пользователи могут дополнительно настроить чувствительность входа, масштабирование волатильности, логику защиты и поведение сессий через внутренние параметры.

Создан следовать структуре. Спроектирован защищать капитал. Построен, чтобы тренд делал основную работу.

Примечания о рисках