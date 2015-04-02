Morvan

MORVAN

Я — Morvan.
Я читаю направление. Жду формирования структуры. Вхожу только тогда, когда цена достигает уровня, где движение наиболее вероятно.
Никаких догадок. Никаких реваншистских сделок. Никакой погони за свечами в рыночном шуме.
Я открываю позицию только когда структура подтверждена — и веду каждую сделку от входа до выхода с дисциплиной.

Большинство трейдеров теряют не потому, что не умеют читать график. Они теряют потому, что входят слишком поздно, ставят стопы там, где их ждёт ликвидность, и позволяют эмоциям перекрывать план выхода.
Я был создан, чтобы устранить эту слабость.

Я не предсказываю рынок. Мне это не нужно.
Я определяю направленный перевес, жду формирования структуры и вхожу только тогда, когда продолжение или пробой становится наиболее вероятным исходом.

Как я работаю

Моя система исполнения построена на трёх принципах:
Сначала тренд. Затем структура. Риск — всегда.

Сначала я определяю доминирующее направление рынка по старшим таймфреймам. Если направление неясно — я остаюсь вне рынка.
Затем я нахожу ценовые зоны, где давление продолжения наиболее сильное. Я не прыгаю в шум. Я жду, пока цена придёт ко мне.
Когда сетап валиден — я вхожу с определённым стопом, управляю ордером и защищаю позицию.

Если рыночные условия ухудшаются — отложенные ордера удаляются, пересчитываются и выставляются заново. Если структура ломается — я отступаю.

Три стратегии. Одно направление.

MORVAN запускает три независимых уровня исполнения одновременно — каждый настроен на свой горизонт волатильности.

  • Первый уровень реагирует на быстрый внутридневной импульс
  • Второй уровень отслеживает продолжение на средней структуре
  • Третий уровень мониторит глубокое расширение рынка и давление широкого тренда

Каждый уровень рассчитывает собственное время входа, фильтр волатильности и дистанцию стоп-лосса.
Все три работают в одном направлении, но реагируют на разные слои рыночного поведения.

Результат — не переторговка, а структурированное покрытие.
Когда один уровень неактивен, другой может поймать валидный сетап. Больше покрытия, чем любая система с одним входом.

Основные функции исполнения

  • Торговля только по тренду: MORVAN торгует только в направлении доминирующей трендовой структуры. Никаких слепых контртрендовых входов. Никаких принудительных сетапов в мёртвых условиях
  • Входы на основе структуры: Входы размещаются только на значимых ценовых уровнях, где рынок уже показал намерение. Никаких случайных триггеров
  • Многослойный отклик на волатильность: Три внутренних стратегических уровня одновременно мониторят быстрое, среднее и глубокое структурное движение
  • Адаптивная логика стопа: Размещение SL масштабируется к текущей волатильности. Никаких фиксированных эмоциональных выходов — риск управляется через расчётную дистанцию и активную защиту
  • Прогрессивный трейлинг: Когда цена движется в нашу сторону, трейлинг пошагово сужается — фиксируя прибыль, но оставляя тренду пространство для развития
  • Умное управление отложенными ордерами: Отложенные ордера не остаются устаревшими. Они постоянно мониторятся, отменяются при невалидности и пересчитываются при изменении структуры
  • Стабилизация после убытка: После срабатывания стопа MORVAN не входит сразу в ту же зону. Он ждёт восстановления структуры перед следующим входом
  • Фильтры сессий и выходных: Торговые часы настраиваются, с опциональным закрытием в пятницу для снижения риска гэпа выходных
  • Масштабирование риск-профиля: Встроенные режимы риска поддерживают экспозицию пропорциональной вашему счёту и текущим условиям. Никакого слепого фиксированного объёма

Чего MORVAN НЕ делает

MORVAN не использует мартингейл.
MORVAN не усредняет убыточные позиции.
MORVAN не ставит слепые восстановительные сделки против сломанного движения.
MORVAN не торгует против доминирующего тренда.
MORVAN не вмешивается в ручные сделки или другие советники с другими magic-номерами.

Он исполняет только логику, определённую его параметрами. Контроль остаётся за вашими настройками.

Параметры настройки EA

  • Таймфрейм: M15
  • Торговая пара: XAUUSD (Золото)
  • Настройки: Используйте стандартные или настройте по необходимости
  • Тип счёта: Любой (рекомендуется: raw / с низким спредом)
  • Рекомендуемый капитал:
    • $1000 минимум для консервативного однослойного режима
    • $2000+ рекомендуется для сбалансированного многослойного исполнения
    • $3000+ рекомендуется для полного трёхслойного режима с безопасным запасом маржи
  • VPS: Рекомендуется высокоскоростной VPS для стабильного исполнения
  • Рекомендуемый брокер: IC Markets или IC Trading или RoboForex

Прикрепите MORVAN к графику XAUUSD M15. Выберите режим риска. Установите торговые часы. Пусть структура решит остальное.
Стандартные настройки предварительно оптимизированы для сбалансированного исполнения. Опытные пользователи могут дополнительно настроить чувствительность входа, масштабирование волатильности, логику защиты и поведение сессий через внутренние параметры.

Создан следовать структуре. Спроектирован защищать капитал. Построен, чтобы тренд делал основную работу.

Примечания о рисках

  • Результаты бэктеста — только для справки: Бэктесты не полностью отражают реальные торговые результаты
  • Результаты зависят от брокера: Результаты могут отличаться в зависимости от спреда, скорости исполнения и условий сервера
  • Избегайте высокого риска: Использование агрессивных настроек может привести к чрезмерным просадкам
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Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
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Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
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Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
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Утилиты
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
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SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
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SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
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Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
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Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
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Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
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Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
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Свеча закрывается с большим телом. Похоже на пробой. Вы входите в рынок. Следующий бар разворачивается и выбивает стоп. Объём был средним. Импульс уже угасал. Impulse Momentum Shift определяет бары с настоящим импульсом и фиксирует момент его разворота. Большинство трейдеров ориентируются только на размер свечи. Настоящий импульс — это сочетание трёх факторов: доминирование тела свечи, всплеск объёма выше среднего и направленный моментум, нормализованный по ATR. Индикатор оценивает каждый бар по
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Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Утилиты
Ресурсы и быстрые ссылки Скачать демо-версию PropFirm Risk Guard — это продвинутая утилита, разработанная для обеспечения строгого управления рисками и защиты капитала на вашем торговом счете. Она работает как автоматический уровень комплаенса, гарантируя, что ваши средства остаются в пределах предопределенных лимитов дневной и общей просадки. Идеально подходит для счетов с жесткими правилами просадки, оценки проп-челленджей и профессионального управления капиталом. Утилита отслеживает все по
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
Индикаторы
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
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Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Confluence Bias Map объединяет ключевые рыночные индикаторы в единый показатель в реальном времени для поддержки вашего торгового анализа. При анализе графиков оценка множества отдельных индикаторов (скользящие средние, MACD, ADX, RSI, Stochastic, линии Боллинджера, MFI, ATR) по отдельности часто приводит к противоречивым сигналам и ступору в принятии решений. Сравнение тенденций, импульса, волатильности и объема на разных таймфреймах без структурированной методологии затрудняет определение исти
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volume Pressure Meter MT5 Свеча выглядела сильной. Объём казался высоким. Вы вошли на пробое. Цена развернулась за считанные минуты. В движении не было реального участия. Volume Pressure Meter показывает то, что видят институциональные игроки: существует ли реальное давление покупателей или продавцов за движением цены, или вы торгуете против пустого объёма. Разработан для внутридневных и свинг-трейдеров, анализирующих золото (XAUUSD), индексы и основные валютные пары на таймфреймах от M5 до H4.
Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Session Box And Timer Внутридневная торговля требует постоянного контроля переходов между основными рыночными сессиями, однако ручное наложение графиков часто приводит к ошибкам в расчетах. Без четких маркеров ключевые ценовые уровни и зоны ликвидности предыдущих сессий могут быть легко упущены. Session Box And Timer визуализирует торговые сессии, тенденции волатильности и таймеры обратного отсчета прямо на вашем графике. Что он показывает: - Коробки сессий (Session Boxes): Наглядные цветные пр
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Confluence Radar Анализировать три индикатора отдельно для поиска конфлюэнции занимает время. Для наложения нескольких таймфреймов, алертов и фильтра сессий — см. Smart Confluence Radar Advanced . Smart Confluence Radar объединяет расширение ATR, объёмный импульс и скорость изменения в единый визуальный слой прямо на свечах. Что показывает: Окрашенные свечи: Яркий цвет — высокая конфлюэнция (≥70). Тусклый — средняя. Серый — низкий импульс. Линия импульса: Нарисована на графике. Синяя = дав
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Вы открываете терминал. Три сделки открыты. График движется. Но Лондон сейчас активен, или это просто шум перед открытием Нью-Йорка? Session Pulse Monitor отображает статус торговых сессий в реальном времени, контекст волатильности и сессию входа по каждой открытой позиции — прямо на вашем графике. Разработан для трейдеров, работающих в разных сессиях и желающих знать, когда на рынке присутствуют институциональные участники, а когда он дрейфует без направления. Работает на всех символах — оптими
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Trade Command Center MT4
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Gold Structure Pro
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
GoldStructure Pro — индикатор анализа рыночной структуры и волатильности, разработанный специально для XAUUSD. Он определяет высоковероятные сигналы пробоя путём сочетания многосостояниевого движка волатильности, фильтрации ложных пробоев на основе свинг-структуры и автоматического расчёта уровней стоп-лосса и тейк-профита. Все сигналы основаны на логике закрытых баров, что обеспечивает их стабильность и согласованность на таймфреймах от M5 до M30. Принцип работы Индикатор непрерывно измеряет со
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Хороший сетап. Неправильное состояние рынка. Сделка аннулируется ещё до того, как успевает отработать. Широкие спреды, неактивные сессии, всплески волатильности и близость новостей высокой важности уничтожают преимущество до исполнения. Market Bias Monitor классифицирует текущую рыночную среду, оценивает качество исполнения от 0 до 100 и уведомляет вас в момент, когда условия меняются. Разработан для дискреционных и полуавтоматических трейдеров, анализирующих Золото (XAUUSD), валютные пары и инд
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volatility Helix Engine Advanced — это мультифакторный инструмент анализа волатильности, который классифицирует рыночные состояния и проецирует цели расширения непосредственно на график. Во время беспорядочных движений рынка трейдерам часто бывает трудно отличить рыночный шум от активных трендов и предстоящих прорывов. Стандартные инструменты часто реагируют слишком медленно, что приводит к входам на экстремумах низкой волатильности. Этот индикатор решает эту проблему путем расчета процентных ра
The Overseer MT5
Nguyen Thanh Trieu
Эксперты
На быстроменяющемся рынке экстремумы цен (High/Low) часто формируют ключевые границы исполнения, где ручной ввод и настройка стопов вызывают значительные задержки. The Overseer работает как система непрерывного мультитаймфреймового мониторинга, рассчитывающая уровни экстремумов с учетом волатильности и управляющая отложенными ордерами и позициями с автоматической точностью. "Торгуйте под постоянным контролем. Задайте параметры и позвольте логике защищать ваше исполнение 24/5." Что отслеживает си
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