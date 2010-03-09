The Overseer MT5

  • 专家
  • Nguyen Thanh Trieu
    Nguyen Thanh Trieu

    Nguyen Thanh Trieu

    4.8 (23)
    I am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
    My work is centered on:
    - Market structure analysis
    - Price action logic
    - Risk visualization
    - Custom indicators and utilities
    23 产品
  • 版本: 1.10
  • 激活: 10

在快速波动的市场中，价格极值点（High/Low）通常构成关键的执行边界，手动下单与止损调整往往存在显著的延迟。The Overseer 作为一个持续的多时间框架监控系统，能够自动计算基于波动率调整的极值水平，并精确管理挂单与持仓。

"全天候持续守护。设定您的参数，让严谨的逻辑在 24/5 市场中守护您的执行。"

系统监控内容

本系统在多个时间框架下持续扫描市场状况：

  • 价格极值 (Price Extrema)： 识别在可配置 K 线周期（H3、M1、D1 等）内的最高价与最低价。
  • 波动率 (ATR)： 利用 M15 或指定周期上的 ATR 指标值计算动态挂单间距。
  • 趋势方向 (Trend Direction)： 评估 H4、H6、H12、D1、W1 和 MN1 上的多时间框架方向一致性。
  • 点差与时间过滤： 实时监控点差是否超过上限，并执行服务器时间交易窗口限制。

触发时的执行逻辑

当市场状况符合配置规则时：

  • 挂单执行： 在距离极值点基于波动率调整的位置自动摆放或修改 BuyStop 与 SellStop 挂单。
  • 持仓保护： 当达到预设盈利目标时自动触发保本止损 (Breakeven)。
  • 移动止损管理： 根据 ATR 波动率系数动态追踪移动止损 (Trailing Stop)。
  • 时段管理： 在交易窗口到期或非交易时段自动清理挂单或平仓（可选）。

适用人群

专为使用突破策略、关键位交易或多时间框架分析的纪律型交易者打造，适用于 MT5 账户（推荐 ECN/RAW 低点差账户）。

本系统不包含的操作：
- 不保证绝对盈利或零回撤表现。
- 当实时点差超过设定的最大允许上限时，不会盲目交易。
- 不会无视经纪商的止损距离限制 (Stop Level) 或保证金要求。

核心参数说明

主要功能参数分组总结：

  • 极值与时间框架： 设置分析周期、分析 K 线数量 (N-bars) 及极值最小距离。
  • ATR 波动率间距： 配置 ATR 周期、时间框架及系数，用于动态挂单间距计算。
  • 移动止损与保本： 设置追踪距离/步长系数以及保本激活触发条件。
  • 时间限制： 定义交易起始时间、非交易窗口以及每周交易日过滤（周一至周五）。
  • 风险管理： 每笔交易风险百分比、固定手数选项及最大允许点差。

安装与使用建议

- 交易品种： XAUUSD (黄金 2 位小数报价)。
- 图表周期： 建议挂载于 M1 或 H3 执行图表。
- 账户类型： 对冲账户，推荐极低点差类型（ECN / RAW / Razor）。
- 杠杆： 建议 1:100 或更高杠杆。
- VPS 运行： 必须配合 MetaTrader 5 24/5 不间断 VPS 使用。
- 如有疑问？ 欢迎访问 开发者个人主页 获取支持。

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4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
实用工具
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
FREE
Morvan
Nguyen Thanh Trieu
专家
MORVAN 我是 Morvan。 我读取方向。我等待结构形成。我只在价格到达最有可能发动行情的位置时出击。 不猜测。不报复交易。不在噪音中追逐K线。 只有当结构对齐时我才执行 — 并且从入场到出场，纪律管理每一笔仓位。 大多数交易者亏损不是因为看不懂图表。他们亏损是因为入场太晚、仓位太随意、止损放在流动性猎杀的位置，以及让情绪凌驾于出场计划之上。 我被设计来消除这个弱点。 我不预测市场。我不需要。 我读取方向偏差，等待结构建立，只在延续或突破成为更高概率结果时部署。 运作方式 我的执行框架建立在三个原则之上： 趋势优先。结构其次。风控始终。 首先，我从高时间框架结构中读取主导市场方向。如果方向不明确，我保持空仓。 然后我寻找延续压力最强的价格区域。我不跳入噪音中。我等待价格来找我。 当设置有效时，我带着预定义的止损入场，管理订单并保护仓位。 如果市场条件恶化，挂单将被移除、重新计算并重建。如果结构破裂，我退出观望。 三重策略。一个方向。 MORVAN 同时运行三个独立的执行层 — 每一层校准于不同的波动率维度。 第一层 响应更快的日内动量 第二层 跟踪中等结构的延续 第三层 监控更深
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
指标
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
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Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
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Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
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Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
一根大实体蜡烛收盘。看起来像突破。您入场。 下一根K线反转，触发了您的止损。成交量只是平均水平。动能早已衰减。 Impulse Momentum Shift 识别具有真实冲量的K线，并标记冲量反转的时刻。 大多数交易者只看蜡烛大小。真正的冲量由三个因素构成：实体主导性、成交量突破近期均值、以及经ATR标准化的方向性动能。 本指标对每根K线进行三维评分，以5色冲量色阶绘制图表，并在强冲量阶段反转方向的瞬间放置转变箭头——仅在已收盘的K线上触发。 显示内容： 5色冲量K线： 亮蓝色代表强烈看涨冲量，浅蓝色代表适中，灰色代表中性，珊瑚色代表适中看跌，深红色代表强烈看跌。每根K线实时评分0–100 冲量追踪线： 基于ATR的动态追踪线，随主导冲量方向棘轮式移动。趋势结构转变时变色，作为视觉偏向锚点 动能转变箭头： 仅在确认的冲量K线序列反转后触发。无重绘。信号仅出现在完全收盘的K线上 状态标签： 实时显示当前状态——IMPULSE BUY、MODERATE SELL、LOW MOMENTUM——以及百分比评分和追踪线方向 K线倒计时计时器： 当前K线收盘前的剩余时间，显示在图表上 冲量评分机制
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Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
实用工具
资源与快速链接 下载模拟版 PropFirm Risk Guard 是一款高级工具，旨在对您的交易账户执行严格的风控和资金保护协议。它作为一个自动化的合规层运行，确保您的净值保持在预设的每日和整体回撤限制内。非常适合具有严格回撤指南、资管挑战评估以及专业资金管理要求的账户。 该工具在后台实时监测（每100毫秒）您整个账户的所有持仓，无论它挂载在哪个图表或货币对上。它在后台静默运行，在接近或突破阈值时执行资金保护操作。 --- 关键功能表 功能类别 技术规范 / 机制 实际运行效益 回撤守护 实时每日和整体净值亏损跟踪（美元或%） 当达到限制时关闭所有交易以防止账户爆仓或违规。 移动净值锁定 带有移动偏差的利润锁（棘轮）系统（美元或%） 通过锁定净值高点来在市场逆转时锁定利润。 宏观过滤 按影响度、货币对和关键字过滤的新闻阻断器 在高影响的经济新闻发布前限制交易或删除 SL/TP。 隐形目标水平 隐形止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平 在本地内部监控价格水平，对外部经纪商隐藏交易目标。 已平仓盈亏限制 滚动业绩跟踪（每小时、每日、每周、每月） 如果达到特定的亏损/利润限制，则阻
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
指标
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
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Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
指标
Session Box And Timer 日内交易需要监控各大交易时段之间的过渡，然而手动重叠时间表容易出现计算错误。若没有清晰的标记，前一时段的关键价格水平和流动性区域很容易被忽略。 Session Box And Timer 直接在您的图表上直观显示交易时段、波动趋势和倒计时器。 它显示什么： - 时段框（Session Boxes）： 代表亚洲、伦敦和纽约时段的彩色矩形，标签中会显示自动计算的点数范围（pip range）。 - 亚洲时段区间水平： 亚洲时段最高价和最低价的投影向右延伸为水平线，作为日内突破的参考。 - 前一日最高价/最低价 (PDH/PDL)： 标记前一天最高和最低边界 landlords 的虚线水平线。 - 时段周期线和倒计时标签： 在即将开盘的时段画出垂直线，显示距离下一时段开盘的精确剩余倒计时时间（时:分:秒）。 - 波动率热力图 (Volatility Heatmap)： 图表底部的连续多色块状指标，显示过去20天的历史每小时波动率。 - 仪表板面板 (Dashboard Panel)： 简洁的叠加层，显示活跃或即将到来的时段、实时倒计时、本地GMT
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volume Pressure Meter MT5 蜡烛看起来很强。成交量似乎很高。您在突破时进场。 价格在几分钟内反转。这个走势没有真正的参与。 Volume Pressure Meter揭示了机构所看到的:价格走势背后是否存在实际的买压或卖压,还是您在对着空量交易。 专为日内与波段交易者设计,用于分析黄金(XAUUSD)、指数和主要外汇货币对,时间周期从M5到H4。将八种机构级成交量分析工具整合到一个系统中,配备AI模式识别和实时概率计算。 它显示什么 抬头显示器(HUD)界面: 信号状态: 当前市场建议(BUY、SELL、WAIT、AVOID)实时更新 压力平衡仪表: 买卖参与度的可视化表示,带有颜色编码强度 信号评分: 基于多个成交量确认因素的强度评级,从0到10 胜率概率: 根据当前条件和历史表现数据计算的实时成功概率 市场状态分类: 有效压力、虚假压力、吸筹、派发或压缩区域 多时间框架确认: 显示更高时间框架的偏向以提供背景 图表上的可视化分析: 买卖压力直方图: 在独立指标窗口中分离每根蜡烛的买压和卖压 浮动背景标签: 在当前价格附近显示行动建议(Entry Now、Wa
Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
指标
Confluence Bias Map 将关键的市场指标整合为一个单一的实时评分，以支持您的交易分析。 在分析图表时，单独查看多个独立的指标（均线、MACD、ADX、RSI、Stochastic、布林带、MFI、ATR）往往会导致信号冲突和决策瘫痪。在没有结构化方法的情况下，对比不同时间框架的趋势、动能、波动率和成交量很难定义真实的市场偏向。 Confluence Bias Map 通过将这 4 个核心市场维度跨 3 个时间框架整合为一个单一的实时评分，解决了这一问题。 它显示的内容： 圆环仪表盘 (Donut Gauge)： 在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。 类别拆解： 显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。 时间框架扫描： 显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。 历史实证： 直接在面板上计算并显示信号触发（评分 >= 75 或 <= 25 在 10 根
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
指标
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Confluence Radar 分析三个独立指标以寻找共振需要时间。要获得多时间框架叠加、提醒和交易时段过滤功能，请参阅 Smart Confluence Radar Advanced 。 Smart Confluence Radar 将 ATR 扩展、成交量动能和变化率组合成直接叠加在蜡烛图上的单一可视层。 显示内容： 彩色蜡烛： 亮色 = 高共振（得分 ≥70）。暗色 = 中等共振。灰色 = 低动能。 动能线： 直接绘制在图表上。蓝色 = 买方压力，红色 = 卖方压力，灰色 = 中性。 Bar 标签（+/-）： 仅显示在高共振的已收盘 Bar 上。看涨 Bar 下方显示 "+"，看跌 Bar 上方显示 "-"。 Bar 倒计时： 右上角显示当前时间周期和剩余秒数。 适用于： 黄金（XAUUSD）、主要外汇对和指数的日内交易。M5 至 H4。 不具备的功能： 不自动生成买卖信号。 不预测未来价格走势。 仅可视化共振数据，决策权完全属于您。 设置： 附加到图表后，根据需要调整周期参数即可使用。 您的反馈有助于未来更新。请访问我的主页。
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
指标
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
实用工具
您打开终端，三笔交易正在运行，图表在移动。 但伦敦时段现在真的活跃吗，还是只是纽约开盘前的噪音？ Session Pulse Monitor 在图表上直接显示交易时段实时状态、波动率背景和持仓入场时段。 专为跨时段管理仓位的交易者设计，帮助判断市场是否有机构参与还是无方向漂移。 适用于所有品种 — 针对黄金(XAUUSD)、主要外汇货币对和指数优化。 显示内容： 实时时段状态： 亚洲、伦敦和纽约时段的LIVE/倒计时显示。 波动率背景： 每个时段显示历史波动率状态（HIGH / MED / LOW）。 持仓标记： 每个持仓显示入场时段 — 亚洲、伦敦、纽约或重叠时段。 时段倒计时： 当前时段剩余时间和下一时段开启时间，每Tick更新。 本工具不会： 不会开仓、修改或平仓。 不会管理风险或限制回撤。 不会预测价格方向。 提供时段信息，让您的决策更明智。 免费版包含： 时段面板（LIVE / 倒计时） 按时段的波动率评级（HIGH / MED / LOW） 持仓跟踪器与入场时段标签 紧凑型图表面板，可配置位置和字体 需要更多功能？ Session Pulse Monitor Advance
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Trade Command Center MT4
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实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Gold Structure Pro
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指标
GoldStructure Pro 是专为 XAUUSD 设计的市场结构与波动性分析指标。它通过结合多状态波动性引擎、基于摆动结构的假突破过滤以及自动止损与止盈计算，识别高概率的突破信号。所有信号均基于已收盘K线逻辑，确保在 M5 至 M30 的所有时间框架内保持稳定一致。 工作原理 指标持续测量当前 ATR 与其历史均值之间的关系，以判断市场的波动性状态。基于该状态，指标将市场划分为五种内部状态之一：压缩（Compression）、流动性陷阱（Liquidity Trap）、动能形成（Momentum Building）、已确认扩张（Expansion Confirmed）或中性（Neutral）。只有同时通过成交量确认测试和摆动结构过滤器的突破，才会被标记为已确认信号。其余均归类为假突破并单独显示，以提示回避错误入场。 当已确认信号出现时，指标会自动在图表上绘制入场价位、基于最近摆动结构的止损价位，以及使用可配置风险收益比的两个止盈目标。止损距离设有上限，防止在较高时间框架上出现过大的风险级别。 主要功能 五状态波动性模型，并在面板上实时显示当前状态 使用摆动回溯和成交量过滤器对确
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
准备充分。市场状态错误。交易在执行前就已失效。 宽点差、非交易时段、波动率飙升以及临近重要新闻——所有这些都会在执行前摧毁优势。 Market Bias Monitor 实时分类市场环境，将执行质量从0评分到100，并在条件变化时立即通知您。 专为分析黄金(XAUUSD)、外汇货币对和指数的自主裁量及半自动交易者设计。在M5至W1时间框架上实时监控市场制度、交易时段、点差、新闻风险和多时间框架偏差对齐。 它显示什么： 市场制度分类： 使用ATR波动率和价格与移动平均线的偏差来识别TREND、RANGE、TRANSITION或HIGH RISK——让您可以避免在不稳定制度下执行。 Market Quality Score (0-100)： 由制度、点差、波动率、时段、偏差清晰度和新闻临近度组成的综合评分——让您可以客观地过滤条件。 6时间框架偏差面板： M5、M15、H1、H4、D1、W1方向偏差同时显示——让您一眼就能识别时间框架之间的一致或冲突。 执行状态（Lock/Clear）： 面板显示LOCKED及最多四个具体原因，或在条件满足时显示CLEARED——让您无需持续监控图表就能等
Volatility Helix Engine Advanced
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指标
Volatility Helix Engine Advanced 是一款多因子波动率分析工具，可直接在图表上划分市场状态并预测波动扩展目标。 在市场波动剧烈时，交易者往往难以区分市场噪音、有效趋势与即将到来的突破。传统的指标反应往往过慢，容易导致在低波动极值区域盲目入场。本指标通过计算波动率百分位排名（Percentile Rank）和方向一致性，精准映射当前的市场结构。 显示内容： - Helix 状态通道（上限与下限）： 高分辨率的通道包络线，根据当前市场阶段和波动密度动态调整，以界定波动范围。 - Phase Aura 状态光环： Helix 通道之间的半透明背景填充，通过向外扩展或向内收缩展示波动强度。 - Phase Midline 状态中线： 可自定义的移动平均线（EMA、SMMA 或 LWMA），根据主导波动状态动态切换颜色。 - Phase Zone 历史状态背景： 图表历史区域的分块背景，直观展示历史波动状态的演变过程。 - Parabolic Projection 抛物线投影： 在波动释放突破时，自动在图表上投影未来的价格扩展通道。 - Session 交易时段分
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