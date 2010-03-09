The Overseer MT5

在快速波动的市场中，价格极值点（High/Low）通常构成关键的执行边界，手动下单与止损调整往往存在显著的延迟。The Overseer 作为一个持续的多时间框架监控系统，能够自动计算基于波动率调整的极值水平，并精确管理挂单与持仓。

"全天候持续守护。设定您的参数，让严谨的逻辑在 24/5 市场中守护您的执行。"

系统监控内容

本系统在多个时间框架下持续扫描市场状况：

价格极值 (Price Extrema)： 识别在可配置 K 线周期（H3、M1、D1 等）内的最高价与最低价。

识别在可配置 K 线周期（H3、M1、D1 等）内的最高价与最低价。 波动率 (ATR)： 利用 M15 或指定周期上的 ATR 指标值计算动态挂单间距。

利用 M15 或指定周期上的 ATR 指标值计算动态挂单间距。 趋势方向 (Trend Direction)： 评估 H4、H6、H12、D1、W1 和 MN1 上的多时间框架方向一致性。

评估 H4、H6、H12、D1、W1 和 MN1 上的多时间框架方向一致性。 点差与时间过滤： 实时监控点差是否超过上限，并执行服务器时间交易窗口限制。

触发时的执行逻辑

当市场状况符合配置规则时：

挂单执行： 在距离极值点基于波动率调整的位置自动摆放或修改 BuyStop 与 SellStop 挂单。

在距离极值点基于波动率调整的位置自动摆放或修改 BuyStop 与 SellStop 挂单。 持仓保护： 当达到预设盈利目标时自动触发保本止损 (Breakeven)。

当达到预设盈利目标时自动触发保本止损 (Breakeven)。 移动止损管理： 根据 ATR 波动率系数动态追踪移动止损 (Trailing Stop)。

根据 ATR 波动率系数动态追踪移动止损 (Trailing Stop)。 时段管理： 在交易窗口到期或非交易时段自动清理挂单或平仓（可选）。

适用人群

专为使用突破策略、关键位交易或多时间框架分析的纪律型交易者打造，适用于 MT5 账户（推荐 ECN/RAW 低点差账户）。

本系统不包含的操作：

- 不保证绝对盈利或零回撤表现。

- 当实时点差超过设定的最大允许上限时，不会盲目交易。

- 不会无视经纪商的止损距离限制 (Stop Level) 或保证金要求。

核心参数说明

主要功能参数分组总结：

极值与时间框架： 设置分析周期、分析 K 线数量 (N-bars) 及极值最小距离。

设置分析周期、分析 K 线数量 (N-bars) 及极值最小距离。 ATR 波动率间距： 配置 ATR 周期、时间框架及系数，用于动态挂单间距计算。

配置 ATR 周期、时间框架及系数，用于动态挂单间距计算。 移动止损与保本： 设置追踪距离/步长系数以及保本激活触发条件。

设置追踪距离/步长系数以及保本激活触发条件。 时间限制： 定义交易起始时间、非交易窗口以及每周交易日过滤（周一至周五）。

定义交易起始时间、非交易窗口以及每周交易日过滤（周一至周五）。 风险管理： 每笔交易风险百分比、固定手数选项及最大允许点差。

安装与使用建议

- 交易品种： XAUUSD (黄金 2 位小数报价)。

- 图表周期： 建议挂载于 M1 或 H3 执行图表。

- 账户类型： 对冲账户，推荐极低点差类型（ECN / RAW / Razor）。

- 杠杆： 建议 1:100 或更高杠杆。

- VPS 运行： 必须配合 MetaTrader 5 24/5 不间断 VPS 使用。

- 如有疑问？ 欢迎访问 开发者个人主页 获取支持。