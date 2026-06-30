Session Box And Timer

Внутридневная торговля требует постоянного контроля переходов между основными рыночными сессиями, однако ручное наложение графиков часто приводит к ошибкам в расчетах. Без четких маркеров ключевые ценовые уровни и зоны ликвидности предыдущих сессий могут быть легко упущены. Session Box And Timer визуализирует торговые сессии, тенденции волатильности и таймеры обратного отсчета прямо на вашем графике.

Что он показывает:

- Коробки сессий (Session Boxes): Наглядные цветные прямоугольники, представляющие Азиатскую, Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии, с автоматическим расчетом диапазона в пунктах (pip range), отображаемым на метках.

- Уровни Азиатского диапазона: Проекции максимума и минимума Азиатской сессии, продленные вправо в виде горизонтальных линий для отслеживания внутридневных прорывов.

- Максимум/Минимум предыдущего дня (PDH/PDL): Пунктирные горизонтальные линии, отмечающие границы максимума и минимума предыдущего торгового дня.

- Линии циклов и метки обратного отсчета: Вертикальные линии на времени открытия предстоящих сессий, показывающие точное оставшееся время (ЧЧ:ММ:СС) до начала следующей сессии.

- Тепловая карта волатильности (Volatility Heatmap): Непрерывный многоцветный блочный индикатор в нижней части графика, показывающий историческую почасовую волатильность за последние 20 дней.

- Информационная панель (Dashboard): Аккуратное окно, отображающее активные или предстоящие сессии, обратный отсчет в реальном времени, локальное смещение GMT, час пиковой волатильности и размер Азиатского диапазона в пунктах.

Как его читать:

- Справка по внутридневному прорыву: Используйте линии максимума/минимума Азиатского диапазона для поиска прорывов во время Лондонской или Нью-Йоркской сессий.

- Окна пиковой волатильности: Тепловая карта волатильности меняет цвет на более теплые тона (например, оранжевый/красный) в часы с наибольшим историческим движением цен, показывая, когда волатильность обычно высока.

- Тайминг сессий: Следите за индикаторами обратного отсчета на панели или линиях графика, чтобы координировать свои входы и выходы перед открытием сессий.

- Границы предыдущего дня: Линии PDH и PDL обозначают ключевые области поддержки или сопротивления, которые цена часто тестирует в течение текущего дня.

Стабильность сигналов:

Исторические коробки сессий и дневные уровни статичны. Таймер обратного отсчета обновляется тик за тиком или секунда за секундой в реальном времени. Тепловая карта волатильности рассчитывается на основе исторических данных баров и не перерисовывает текущие исторические сегменты.

Подходящие условия:

Любые финансовые активы (Forex, индексы, металлы, криптовалюты) | Все таймфреймы (оптимизировано для графиков от M1 до H1) | Стратегии внутридневной торговли, скальпинга и прорыва Азиатского диапазона.

Чего он НЕ делает:

- Он не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки автоматически.

- Он не прогнозирует будущие движения цен.

- Он не заменяет ваш собственный план управления рисками или торговую стратегию.

Основные настройки:

- Время сессий (GMT): Настройка пользовательских часов и минут для Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

- Цвета и стиль: Настройка цветов коробок, цветов границ и переключение отображения коробок предыдущего дня.

- Азиатский диапазон и PDH/PDL: Включение/выключение уровней, выбор стиля линий и цветовых предпочтений.

- Линии циклов и обратный отсчет: Переключение отображения вертикальных линий и текста обратного отсчета.

- Тепловая карта: Включение/выключение 24-часовой тепловой карты волатильности и настройка цветовой схемы.

- Инфо-панель: Выбор угла привязки панели, смещений, цвета фона, границ и текста.

- Оповещения (Alerts): Включение/выключение звуковых и визуальных алертов при открытии сессии.

Масштаб установки:

Прикрепляйте только к одному графику. Индикатор автоматически рассчитывает данные и накладывает графику для каждого символа.