Session Box And Timer
- Индикаторы
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Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- Версия: 1.0
Session Box And Timer
Внутридневная торговля требует постоянного контроля переходов между основными рыночными сессиями, однако ручное наложение графиков часто приводит к ошибкам в расчетах. Без четких маркеров ключевые ценовые уровни и зоны ликвидности предыдущих сессий могут быть легко упущены. Session Box And Timer визуализирует торговые сессии, тенденции волатильности и таймеры обратного отсчета прямо на вашем графике.
Что он показывает:
- Коробки сессий (Session Boxes): Наглядные цветные прямоугольники, представляющие Азиатскую, Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии, с автоматическим расчетом диапазона в пунктах (pip range), отображаемым на метках.
- Уровни Азиатского диапазона: Проекции максимума и минимума Азиатской сессии, продленные вправо в виде горизонтальных линий для отслеживания внутридневных прорывов.
- Максимум/Минимум предыдущего дня (PDH/PDL): Пунктирные горизонтальные линии, отмечающие границы максимума и минимума предыдущего торгового дня.
- Линии циклов и метки обратного отсчета: Вертикальные линии на времени открытия предстоящих сессий, показывающие точное оставшееся время (ЧЧ:ММ:СС) до начала следующей сессии.
- Тепловая карта волатильности (Volatility Heatmap): Непрерывный многоцветный блочный индикатор в нижней части графика, показывающий историческую почасовую волатильность за последние 20 дней.
- Информационная панель (Dashboard): Аккуратное окно, отображающее активные или предстоящие сессии, обратный отсчет в реальном времени, локальное смещение GMT, час пиковой волатильности и размер Азиатского диапазона в пунктах.
Как его читать:
- Справка по внутридневному прорыву: Используйте линии максимума/минимума Азиатского диапазона для поиска прорывов во время Лондонской или Нью-Йоркской сессий.
- Окна пиковой волатильности: Тепловая карта волатильности меняет цвет на более теплые тона (например, оранжевый/красный) в часы с наибольшим историческим движением цен, показывая, когда волатильность обычно высока.
- Тайминг сессий: Следите за индикаторами обратного отсчета на панели или линиях графика, чтобы координировать свои входы и выходы перед открытием сессий.
- Границы предыдущего дня: Линии PDH и PDL обозначают ключевые области поддержки или сопротивления, которые цена часто тестирует в течение текущего дня.
Стабильность сигналов:
Исторические коробки сессий и дневные уровни статичны. Таймер обратного отсчета обновляется тик за тиком или секунда за секундой в реальном времени. Тепловая карта волатильности рассчитывается на основе исторических данных баров и не перерисовывает текущие исторические сегменты.
Подходящие условия:
Любые финансовые активы (Forex, индексы, металлы, криптовалюты) | Все таймфреймы (оптимизировано для графиков от M1 до H1) | Стратегии внутридневной торговли, скальпинга и прорыва Азиатского диапазона.
Чего он НЕ делает:
- Он не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки автоматически.
- Он не прогнозирует будущие движения цен.
- Он не заменяет ваш собственный план управления рисками или торговую стратегию.
Основные настройки:
- Время сессий (GMT): Настройка пользовательских часов и минут для Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской сессий.
- Цвета и стиль: Настройка цветов коробок, цветов границ и переключение отображения коробок предыдущего дня.
- Азиатский диапазон и PDH/PDL: Включение/выключение уровней, выбор стиля линий и цветовых предпочтений.
- Линии циклов и обратный отсчет: Переключение отображения вертикальных линий и текста обратного отсчета.
- Тепловая карта: Включение/выключение 24-часовой тепловой карты волатильности и настройка цветовой схемы.
- Инфо-панель: Выбор угла привязки панели, смещений, цвета фона, границ и текста.
- Оповещения (Alerts): Включение/выключение звуковых и визуальных алертов при открытии сессии.
Масштаб установки:
Прикрепляйте только к одному графику. Индикатор автоматически рассчитывает данные и накладывает графику для каждого символа.