Trade Command Center MT4

Дополнительные материалы и инструкции
Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета;

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Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени

Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым требуются жесткий контроль рисков, защита капитала и мониторинг просадки в режиме реального времени на личных или проп-счетах.

Благодаря пяти функциональным модулям, расположенным на одном панели, утилита обеспечивает надежный контроль рисков институционального уровня, автоматическое управление позициями и точное планирование ордеров без использования внешних DLL или сетевых подключений.

Интерфейс и архитектура модулей

Панель управления разделена на пять специализированных вкладок для удобной навигации и оптимального использования пространства на графике:

Вкладка / Модуль Основной функционал Действия на экране и индикаторы
TRADE Визуальное планирование ордеров, динамический расчет лота от риска, планировщик по UTC. Перетаскиваемые линии, расчет R:R на лету, исполнение сделок в один клик.
ARMOR Настройки защиты, глобальный или индивидуальный безубыток (BE), частичное закрытие, трал. Трейлинг по волатильности (ATR), фракталам, индикатору Parabolic SAR или барам.
CTRL Детальный мониторинг позиций, групповые изменения, фильтры частичного закрытия. Фильтрация по символу/Magic Number, быстрое закрытие по прибыли/убытку.
GUARD Контроль просадки на счете, дневные/недельные лимиты потерь, сводка активных правил. Цветные шкалы прогресса (зеленый/желтый/красный), автоматическое экстренное закрытие.
EDGE Анализ эффективности в реальном времени, статистика по сессиям, спецификации контракта. Процент прибыльных сделок, профит-фактор, внутридневная просадка, данные сессий.

Основные возможности

  • Визуальное планирование ордеров: Перетаскивайте линии Entry, SL и TP прямо на графике. Отображает рассчитанный лот, расстояние в пунктах, денежный риск и соотношение риск/прибыль (R:R) в реальном времени перед входом.
  • Динамический калькулятор риска: Автоматически рассчитывает лот на основе % от баланса, % от средств (Equity), свободной маржи, баланса на начало периода (вчера/прошлая неделя/прошлый месяц), фиксированного риска в деньгах или фиксированного лота.
  • Настройка соотношения R:R: Используйте кнопки быстрых шаблонов или укажите свое целевое значение R:R для мгновенного выставления ордеров.
  • Многоуровневый Take Profit: До 5 уровней частичного закрытия, каждый с индивидуальной дистанцией и закрываемым процентом от лота.
  • Умный безубыток (BE): Задавайте глобальные правила безубытка или переопределяйте их для отдельных сделок с сохранением параметров в комментарии ордера (не сбрасывается при перезапуске).
  • Продвинутый трейлинг-стоп: Доступно четыре динамических режима: по волатильности (ATR), локальным экстремумам (Fractals), тренду (Parabolic SAR) или экстремумам свечей.
  • Планировщик времени UTC: Автоматизируйте открытие ордеров (Buy/Sell, Limit/Stop, групповое закрытие или отмена) в определенные часы или дни недели с фильтром новостей по UTC.
  • Контроль позиций CTRL: Сортируйте и управляйте сделками по тикеру или Magic Number, проводите частичное закрытие или быстрое закрытие всех прибыльных/убыточных позиций.
  • Сетка отложенных ордеров: Настраивайте параметры сетки: количество ордеров, шаг, множитель лота, время истечения и максимальный совокупный риск.
  • Перетаскиваемый интерфейс: Размещайте панель в удобном месте экрана; координаты положения автоматически сохраняются для каждого символа.
  • Профили настроек: Сохраняйте и загружайте настройки под разные рыночные условия или торговые тактики.

Risk Guard (Комплексная защита торгового счета)

Двухуровневая система мониторинга непрерывно проверяет состояние эквити и торговую активность для предотвращения чрезмерного плеча и недопустимых просадок.

Базовая защита:

  • Ограничение лота (Max Lot Size): Закрывает любые ордера, превышающие максимально допустимый лот.
  • Максимальная просадка (Max Drawdown): Закрывает все открытые ордера при достижении заданного лимита дневных потерь.
  • Дневное автозакрытие: Закрывает все открытые сделки в фиксированное время с учетом часового пояса.

Продвинутый монитор (6 ключевых параметров):

  • Часовой убыток: Лимит зафиксированного убытка на скользящем 1-часовом интервале.
  • Дневной убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущих суток.
  • Недельный убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущей недели.
  • Месячный убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущего месяца.
  • Просадка по эквити: Динамический процент снижения средств от пикового значения сессии.
  • Текущий плавающий убыток (Floating): Лимит совокупного незафиксированного убытка открытых сделок.

Каждый показатель отображается в виде наглядной цветной шкалы (зеленая, желтая, красная). При выходе за лимит панель немедленно ликвидирует все открытые позиции для сохранения баланса счета.

Технические параметры и требования

  • Типы счетов: Полная совместимость со счетами типа Hedging (хеджинг) и Netting (неттинг).
  • Скорость реакции: Высокоскоростной внутренний цикл управления с опросом позиций каждые 200 мс.
  • Работа на VPS: Оптимизировано для стабильной работы на виртуальных серверах (VPS) с низким пингом.
  • Безопасность кода: Не требует использования внешних файлов DLL, полностью безопасно и соответствует требованиям MQL5 Market.
  • Локальное хранение: Настройки профилей и разметка экрана хранятся локально на вашем компьютере.

Отказ от ответственности и предупреждение о рисках

  • Не генерирует торговые сигналы: Trade Command Center является вспомогательным инструментом исполнения сделок и контроля рисков. Панель не дает советов по покупке/продаже и не прогнозирует цены.
  • Пользовательские настройки: Панель механически выполняет те ограничения и параметры просадки, которые настроил сам трейдер. Общий контроль счета остается зоной ответственности трейдера.
  • Отсутствие гарантий прохождения тестов: Несмотря на эффективные механизмы закрытия при просадке, инструмент не гарантирует прохождение проверок сторонних организаций или получение прибыли.
  • Торговые риски: Сделки на финансовых рынках связаны с риском потери капитала. Рекомендуется тщательно тестировать настройки на демо-счете перед переходом на реальный счет.
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Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Другие продукты этого автора
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Утилиты
Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета ; Официальная информация Официальный канал Профиль продавца Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым треб
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
Утилиты
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
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Morvan
Nguyen Thanh Trieu
Эксперты
MORVAN Я — Morvan. Я читаю направление. Жду формирования структуры. Вхожу только тогда, когда цена достигает уровня, где движение наиболее вероятно. Никаких догадок. Никаких реваншистских сделок. Никакой погони за свечами в рыночном шуме. Я открываю позицию только когда структура подтверждена — и веду каждую сделку от входа до выхода с дисциплиной. Большинство трейдеров теряют не потому, что не умеют читать график. Они теряют потому, что входят слишком поздно, ставят стопы там, где их ждёт ликви
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
Индикаторы
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
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Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Индикаторы
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
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Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
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Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Индикаторы
Свеча закрывается с большим телом. Похоже на пробой. Вы входите в рынок. Следующий бар разворачивается и выбивает стоп. Объём был средним. Импульс уже угасал. Impulse Momentum Shift определяет бары с настоящим импульсом и фиксирует момент его разворота. Большинство трейдеров ориентируются только на размер свечи. Настоящий импульс — это сочетание трёх факторов: доминирование тела свечи, всплеск объёма выше среднего и направленный моментум, нормализованный по ATR. Индикатор оценивает каждый бар по
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Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
Утилиты
Ресурсы и быстрые ссылки Скачать демо-версию PropFirm Risk Guard — это продвинутая утилита, разработанная для обеспечения строгого управления рисками и защиты капитала на вашем торговом счете. Она работает как автоматический уровень комплаенса, гарантируя, что ваши средства остаются в пределах предопределенных лимитов дневной и общей просадки. Идеально подходит для счетов с жесткими правилами просадки, оценки проп-челленджей и профессионального управления капиталом. Утилита отслеживает все по
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
Индикаторы
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
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Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Confluence Bias Map объединяет ключевые рыночные индикаторы в единый показатель в реальном времени для поддержки вашего торгового анализа. При анализе графиков оценка множества отдельных индикаторов (скользящие средние, MACD, ADX, RSI, Stochastic, линии Боллинджера, MFI, ATR) по отдельности часто приводит к противоречивым сигналам и ступору в принятии решений. Сравнение тенденций, импульса, волатильности и объема на разных таймфреймах без структурированной методологии затрудняет определение исти
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volume Pressure Meter MT5 Свеча выглядела сильной. Объём казался высоким. Вы вошли на пробое. Цена развернулась за считанные минуты. В движении не было реального участия. Volume Pressure Meter показывает то, что видят институциональные игроки: существует ли реальное давление покупателей или продавцов за движением цены, или вы торгуете против пустого объёма. Разработан для внутридневных и свинг-трейдеров, анализирующих золото (XAUUSD), индексы и основные валютные пары на таймфреймах от M5 до H4.
Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Session Box And Timer Внутридневная торговля требует постоянного контроля переходов между основными рыночными сессиями, однако ручное наложение графиков часто приводит к ошибкам в расчетах. Без четких маркеров ключевые ценовые уровни и зоны ликвидности предыдущих сессий могут быть легко упущены. Session Box And Timer визуализирует торговые сессии, тенденции волатильности и таймеры обратного отсчета прямо на вашем графике. Что он показывает: - Коробки сессий (Session Boxes): Наглядные цветные пр
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Smart Confluence Radar Анализировать три индикатора отдельно для поиска конфлюэнции занимает время. Для наложения нескольких таймфреймов, алертов и фильтра сессий — см. Smart Confluence Radar Advanced . Smart Confluence Radar объединяет расширение ATR, объёмный импульс и скорость изменения в единый визуальный слой прямо на свечах. Что показывает: Окрашенные свечи: Яркий цвет — высокая конфлюэнция (≥70). Тусклый — средняя. Серый — низкий импульс. Линия импульса: Нарисована на графике. Синяя = дав
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
Утилиты
Вы открываете терминал. Три сделки открыты. График движется. Но Лондон сейчас активен, или это просто шум перед открытием Нью-Йорка? Session Pulse Monitor отображает статус торговых сессий в реальном времени, контекст волатильности и сессию входа по каждой открытой позиции — прямо на вашем графике. Разработан для трейдеров, работающих в разных сессиях и желающих знать, когда на рынке присутствуют институциональные участники, а когда он дрейфует без направления. Работает на всех символах — оптими
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Gold Structure Pro
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
GoldStructure Pro — индикатор анализа рыночной структуры и волатильности, разработанный специально для XAUUSD. Он определяет высоковероятные сигналы пробоя путём сочетания многосостояниевого движка волатильности, фильтрации ложных пробоев на основе свинг-структуры и автоматического расчёта уровней стоп-лосса и тейк-профита. Все сигналы основаны на логике закрытых баров, что обеспечивает их стабильность и согласованность на таймфреймах от M5 до M30. Принцип работы Индикатор непрерывно измеряет со
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Хороший сетап. Неправильное состояние рынка. Сделка аннулируется ещё до того, как успевает отработать. Широкие спреды, неактивные сессии, всплески волатильности и близость новостей высокой важности уничтожают преимущество до исполнения. Market Bias Monitor классифицирует текущую рыночную среду, оценивает качество исполнения от 0 до 100 и уведомляет вас в момент, когда условия меняются. Разработан для дискреционных и полуавтоматических трейдеров, анализирующих Золото (XAUUSD), валютные пары и инд
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
Индикаторы
Volatility Helix Engine Advanced — это мультифакторный инструмент анализа волатильности, который классифицирует рыночные состояния и проецирует цели расширения непосредственно на график. Во время беспорядочных движений рынка трейдерам часто бывает трудно отличить рыночный шум от активных трендов и предстоящих прорывов. Стандартные инструменты часто реагируют слишком медленно, что приводит к входам на экстремумах низкой волатильности. Этот индикатор решает эту проблему путем расчета процентных ра
The Overseer MT5
Nguyen Thanh Trieu
Эксперты
На быстроменяющемся рынке экстремумы цен (High/Low) часто формируют ключевые границы исполнения, где ручной ввод и настройка стопов вызывают значительные задержки. The Overseer работает как система непрерывного мультитаймфреймового мониторинга, рассчитывающая уровни экстремумов с учетом волатильности и управляющая отложенными ордерами и позициями с автоматической точностью. "Торгуйте под постоянным контролем. Задайте параметры и позвольте логике защищать ваше исполнение 24/5." Что отслеживает си
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