Trade Command Center MT4

Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени

Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым требуются жесткий контроль рисков, защита капитала и мониторинг просадки в режиме реального времени на личных или проп-счетах.

Благодаря пяти функциональным модулям, расположенным на одном панели, утилита обеспечивает надежный контроль рисков институционального уровня, автоматическое управление позициями и точное планирование ордеров без использования внешних DLL или сетевых подключений.

Интерфейс и архитектура модулей

Панель управления разделена на пять специализированных вкладок для удобной навигации и оптимального использования пространства на графике:

Вкладка / Модуль Основной функционал Действия на экране и индикаторы TRADE Визуальное планирование ордеров, динамический расчет лота от риска, планировщик по UTC. Перетаскиваемые линии, расчет R:R на лету, исполнение сделок в один клик. ARMOR Настройки защиты, глобальный или индивидуальный безубыток (BE), частичное закрытие, трал. Трейлинг по волатильности (ATR), фракталам, индикатору Parabolic SAR или барам. CTRL Детальный мониторинг позиций, групповые изменения, фильтры частичного закрытия. Фильтрация по символу/Magic Number, быстрое закрытие по прибыли/убытку. GUARD Контроль просадки на счете, дневные/недельные лимиты потерь, сводка активных правил. Цветные шкалы прогресса (зеленый/желтый/красный), автоматическое экстренное закрытие. EDGE Анализ эффективности в реальном времени, статистика по сессиям, спецификации контракта. Процент прибыльных сделок, профит-фактор, внутридневная просадка, данные сессий.

Основные возможности

Визуальное планирование ордеров: Перетаскивайте линии Entry, SL и TP прямо на графике. Отображает рассчитанный лот, расстояние в пунктах, денежный риск и соотношение риск/прибыль (R:R) в реальном времени перед входом.

Перетаскивайте линии Entry, SL и TP прямо на графике. Отображает рассчитанный лот, расстояние в пунктах, денежный риск и соотношение риск/прибыль (R:R) в реальном времени перед входом. Динамический калькулятор риска: Автоматически рассчитывает лот на основе % от баланса, % от средств (Equity), свободной маржи, баланса на начало периода (вчера/прошлая неделя/прошлый месяц), фиксированного риска в деньгах или фиксированного лота.

Автоматически рассчитывает лот на основе % от баланса, % от средств (Equity), свободной маржи, баланса на начало периода (вчера/прошлая неделя/прошлый месяц), фиксированного риска в деньгах или фиксированного лота. Настройка соотношения R:R: Используйте кнопки быстрых шаблонов или укажите свое целевое значение R:R для мгновенного выставления ордеров.

Используйте кнопки быстрых шаблонов или укажите свое целевое значение R:R для мгновенного выставления ордеров. Многоуровневый Take Profit: До 5 уровней частичного закрытия, каждый с индивидуальной дистанцией и закрываемым процентом от лота.

До 5 уровней частичного закрытия, каждый с индивидуальной дистанцией и закрываемым процентом от лота. Умный безубыток (BE): Задавайте глобальные правила безубытка или переопределяйте их для отдельных сделок с сохранением параметров в комментарии ордера (не сбрасывается при перезапуске).

Задавайте глобальные правила безубытка или переопределяйте их для отдельных сделок с сохранением параметров в комментарии ордера (не сбрасывается при перезапуске). Продвинутый трейлинг-стоп: Доступно четыре динамических режима: по волатильности (ATR), локальным экстремумам (Fractals), тренду (Parabolic SAR) или экстремумам свечей.

Доступно четыре динамических режима: по волатильности (ATR), локальным экстремумам (Fractals), тренду (Parabolic SAR) или экстремумам свечей. Планировщик времени UTC: Автоматизируйте открытие ордеров (Buy/Sell, Limit/Stop, групповое закрытие или отмена) в определенные часы или дни недели с фильтром новостей по UTC.

Автоматизируйте открытие ордеров (Buy/Sell, Limit/Stop, групповое закрытие или отмена) в определенные часы или дни недели с фильтром новостей по UTC. Контроль позиций CTRL: Сортируйте и управляйте сделками по тикеру или Magic Number, проводите частичное закрытие или быстрое закрытие всех прибыльных/убыточных позиций.

Сортируйте и управляйте сделками по тикеру или Magic Number, проводите частичное закрытие или быстрое закрытие всех прибыльных/убыточных позиций. Сетка отложенных ордеров: Настраивайте параметры сетки: количество ордеров, шаг, множитель лота, время истечения и максимальный совокупный риск.

Настраивайте параметры сетки: количество ордеров, шаг, множитель лота, время истечения и максимальный совокупный риск. Перетаскиваемый интерфейс: Размещайте панель в удобном месте экрана; координаты положения автоматически сохраняются для каждого символа.

Размещайте панель в удобном месте экрана; координаты положения автоматически сохраняются для каждого символа. Профили настроек: Сохраняйте и загружайте настройки под разные рыночные условия или торговые тактики.

Risk Guard (Комплексная защита торгового счета)

Двухуровневая система мониторинга непрерывно проверяет состояние эквити и торговую активность для предотвращения чрезмерного плеча и недопустимых просадок.

Базовая защита:

Ограничение лота (Max Lot Size): Закрывает любые ордера, превышающие максимально допустимый лот.

Закрывает любые ордера, превышающие максимально допустимый лот. Максимальная просадка (Max Drawdown): Закрывает все открытые ордера при достижении заданного лимита дневных потерь.

Закрывает все открытые ордера при достижении заданного лимита дневных потерь. Дневное автозакрытие: Закрывает все открытые сделки в фиксированное время с учетом часового пояса.

Продвинутый монитор (6 ключевых параметров):

Часовой убыток: Лимит зафиксированного убытка на скользящем 1-часовом интервале.

Лимит зафиксированного убытка на скользящем 1-часовом интервале. Дневной убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущих суток.

Лимит зафиксированного убытка с начала текущих суток. Недельный убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущей недели.

Лимит зафиксированного убытка с начала текущей недели. Месячный убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущего месяца.

Лимит зафиксированного убытка с начала текущего месяца. Просадка по эквити: Динамический процент снижения средств от пикового значения сессии.

Динамический процент снижения средств от пикового значения сессии. Текущий плавающий убыток (Floating): Лимит совокупного незафиксированного убытка открытых сделок.

Каждый показатель отображается в виде наглядной цветной шкалы (зеленая, желтая, красная). При выходе за лимит панель немедленно ликвидирует все открытые позиции для сохранения баланса счета.

Технические параметры и требования

Типы счетов: Полная совместимость со счетами типа Hedging (хеджинг) и Netting (неттинг).

Полная совместимость со счетами типа Hedging (хеджинг) и Netting (неттинг). Скорость реакции: Высокоскоростной внутренний цикл управления с опросом позиций каждые 200 мс.

Высокоскоростной внутренний цикл управления с опросом позиций каждые 200 мс. Работа на VPS: Оптимизировано для стабильной работы на виртуальных серверах (VPS) с низким пингом.

Оптимизировано для стабильной работы на виртуальных серверах (VPS) с низким пингом. Безопасность кода: Не требует использования внешних файлов DLL, полностью безопасно и соответствует требованиям MQL5 Market.

Не требует использования внешних файлов DLL, полностью безопасно и соответствует требованиям MQL5 Market. Локальное хранение: Настройки профилей и разметка экрана хранятся локально на вашем компьютере.

Отказ от ответственности и предупреждение о рисках