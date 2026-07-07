Trade Command Center MT4
- Утилиты
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Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- Версия: 2.21
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 10
Инструкция по установке - Демо-версия приложения для тренировочного счета;
Официальная информация
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Trade Command Center — Профессиональная панель управления ордерами и контроля рисков Risk Guard в реальном времени
Trade Command Center — это высокопроизводительная визуальная торговая панель, калькулятор лота и утилита управления рисками для платформы MetaTrader 5. Она разработана специально для трейдеров, которым требуются жесткий контроль рисков, защита капитала и мониторинг просадки в режиме реального времени на личных или проп-счетах.
Благодаря пяти функциональным модулям, расположенным на одном панели, утилита обеспечивает надежный контроль рисков институционального уровня, автоматическое управление позициями и точное планирование ордеров без использования внешних DLL или сетевых подключений.
Интерфейс и архитектура модулей
Панель управления разделена на пять специализированных вкладок для удобной навигации и оптимального использования пространства на графике:
|Вкладка / Модуль
|Основной функционал
|Действия на экране и индикаторы
|TRADE
|Визуальное планирование ордеров, динамический расчет лота от риска, планировщик по UTC.
|Перетаскиваемые линии, расчет R:R на лету, исполнение сделок в один клик.
|ARMOR
|Настройки защиты, глобальный или индивидуальный безубыток (BE), частичное закрытие, трал.
|Трейлинг по волатильности (ATR), фракталам, индикатору Parabolic SAR или барам.
|CTRL
|Детальный мониторинг позиций, групповые изменения, фильтры частичного закрытия.
|Фильтрация по символу/Magic Number, быстрое закрытие по прибыли/убытку.
|GUARD
|Контроль просадки на счете, дневные/недельные лимиты потерь, сводка активных правил.
|Цветные шкалы прогресса (зеленый/желтый/красный), автоматическое экстренное закрытие.
|EDGE
|Анализ эффективности в реальном времени, статистика по сессиям, спецификации контракта.
|Процент прибыльных сделок, профит-фактор, внутридневная просадка, данные сессий.
Основные возможности
- Визуальное планирование ордеров: Перетаскивайте линии Entry, SL и TP прямо на графике. Отображает рассчитанный лот, расстояние в пунктах, денежный риск и соотношение риск/прибыль (R:R) в реальном времени перед входом.
- Динамический калькулятор риска: Автоматически рассчитывает лот на основе % от баланса, % от средств (Equity), свободной маржи, баланса на начало периода (вчера/прошлая неделя/прошлый месяц), фиксированного риска в деньгах или фиксированного лота.
- Настройка соотношения R:R: Используйте кнопки быстрых шаблонов или укажите свое целевое значение R:R для мгновенного выставления ордеров.
- Многоуровневый Take Profit: До 5 уровней частичного закрытия, каждый с индивидуальной дистанцией и закрываемым процентом от лота.
- Умный безубыток (BE): Задавайте глобальные правила безубытка или переопределяйте их для отдельных сделок с сохранением параметров в комментарии ордера (не сбрасывается при перезапуске).
- Продвинутый трейлинг-стоп: Доступно четыре динамических режима: по волатильности (ATR), локальным экстремумам (Fractals), тренду (Parabolic SAR) или экстремумам свечей.
- Планировщик времени UTC: Автоматизируйте открытие ордеров (Buy/Sell, Limit/Stop, групповое закрытие или отмена) в определенные часы или дни недели с фильтром новостей по UTC.
- Контроль позиций CTRL: Сортируйте и управляйте сделками по тикеру или Magic Number, проводите частичное закрытие или быстрое закрытие всех прибыльных/убыточных позиций.
- Сетка отложенных ордеров: Настраивайте параметры сетки: количество ордеров, шаг, множитель лота, время истечения и максимальный совокупный риск.
- Перетаскиваемый интерфейс: Размещайте панель в удобном месте экрана; координаты положения автоматически сохраняются для каждого символа.
- Профили настроек: Сохраняйте и загружайте настройки под разные рыночные условия или торговые тактики.
Risk Guard (Комплексная защита торгового счета)
Двухуровневая система мониторинга непрерывно проверяет состояние эквити и торговую активность для предотвращения чрезмерного плеча и недопустимых просадок.
Базовая защита:
- Ограничение лота (Max Lot Size): Закрывает любые ордера, превышающие максимально допустимый лот.
- Максимальная просадка (Max Drawdown): Закрывает все открытые ордера при достижении заданного лимита дневных потерь.
- Дневное автозакрытие: Закрывает все открытые сделки в фиксированное время с учетом часового пояса.
Продвинутый монитор (6 ключевых параметров):
- Часовой убыток: Лимит зафиксированного убытка на скользящем 1-часовом интервале.
- Дневной убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущих суток.
- Недельный убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущей недели.
- Месячный убыток: Лимит зафиксированного убытка с начала текущего месяца.
- Просадка по эквити: Динамический процент снижения средств от пикового значения сессии.
- Текущий плавающий убыток (Floating): Лимит совокупного незафиксированного убытка открытых сделок.
Каждый показатель отображается в виде наглядной цветной шкалы (зеленая, желтая, красная). При выходе за лимит панель немедленно ликвидирует все открытые позиции для сохранения баланса счета.
Технические параметры и требования
- Типы счетов: Полная совместимость со счетами типа Hedging (хеджинг) и Netting (неттинг).
- Скорость реакции: Высокоскоростной внутренний цикл управления с опросом позиций каждые 200 мс.
- Работа на VPS: Оптимизировано для стабильной работы на виртуальных серверах (VPS) с низким пингом.
- Безопасность кода: Не требует использования внешних файлов DLL, полностью безопасно и соответствует требованиям MQL5 Market.
- Локальное хранение: Настройки профилей и разметка экрана хранятся локально на вашем компьютере.
Отказ от ответственности и предупреждение о рисках
- Не генерирует торговые сигналы: Trade Command Center является вспомогательным инструментом исполнения сделок и контроля рисков. Панель не дает советов по покупке/продаже и не прогнозирует цены.
- Пользовательские настройки: Панель механически выполняет те ограничения и параметры просадки, которые настроил сам трейдер. Общий контроль счета остается зоной ответственности трейдера.
- Отсутствие гарантий прохождения тестов: Несмотря на эффективные механизмы закрытия при просадке, инструмент не гарантирует прохождение проверок сторонних организаций или получение прибыли.
- Торговые риски: Сделки на финансовых рынках связаны с риском потери капитала. Рекомендуется тщательно тестировать настройки на демо-счете перед переходом на реальный счет.