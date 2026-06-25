Volatility Helix Engine Advanced — это мультифакторный инструмент анализа волатильности, который классифицирует рыночные состояния и проецирует цели расширения непосредственно на график.

Во время беспорядочных движений рынка трейдерам часто бывает трудно отличить рыночный шум от активных трендов и предстоящих прорывов. Стандартные инструменты часто реагируют слишком медленно, что приводит к входам на экстремумах низкой волатильности. Этот индикатор решает эту проблему путем расчета процентных рангов волатильности и направленной согласованности для картирования текущей структуры рынка.

Что он показывает:

- Helix-полосы фаз (верхняя и нижняя): Высокоточные конверты, которые динамически подстраиваются под текущую фазу рынка и плотность волатильности для определения диапазона волатильности.

- Аура фазы: Полупрозрачная фоновая заливка между полосами Helix, которая расширяется и сужается, показывая интенсивность волатильности.

- Средняя линия фазы: Настраиваемая скользящая средняя (EMA, SMMA или LWMA), цвет которой динамически меняется в зависимости от доминирующего режима волатильности.

- Фон зон фазы: Исторические блоки разделения графика, отображающие историю переходов режимов волатильности.

- Параболические проекционные кривые: Будущие траектории, проецируемые при прорывах волатильности, очерчивающие потенциальные каналы расширения.

- Разделители сессий: Визуальные границы сессий (Лондон, Нью-Йорк, Азия), отображающие доминирующую фазу волатильности для каждой сессии.

- Метка обратного отсчета сжатия: Отображает текущую длину сжатия и оценивает оставшиеся бары на основе исторических шаблонов.

Как это читать:

- Teal (Трендовая): Выделяет активные, направленные движения цены. Подходит для трендовых стратегий.

- Violet (Диапазон): Указывает на боковую консолидацию или рыночный флэт. Полезно для торговли на отскок или для избегания зон с низкой ликвидностью.

- Amber (Сжатие): Указывает на сужение волатильности (squeeze), когда цена зажата. Сигнализирует о скором расширении.

- Coral Red (Переходная): Отмечает начало прорыва при расширении волатильности, активируя каналы параболической проекции.

Стабильность сигналов:

Классификация рыночных фаз и исторические зоны сглаживаются на основе заданного пользователем количества баров для фильтрации шума и фиксируются при закрытии бара. Текущие проекции динамически подстраиваются под живые изменения волатильности на активном баре до его закрытия.

Лучше всего подходит для:

Внутридневная и свинговая торговля на основных валютных парах Forex, индексах и волатильных цифровых активах. Совместим с графиками от M1 до D1.

Чего он НЕ делает:

- Не генерирует торговые сигналы и не совершает автоматических сделок.

- Не гарантирует направление рынка или успех прорыва.

- Служит исключительно в качестве визуального инструмента для анализа режимов волатильности.

Основные настройки:

- Volatility Engine: Настройка параметров ATR и периодов мультимасштабного анализа для расчета процентного ранга.

- Helix Visuals: Настройка множителей амплитуды, периодов колебания волн и типов средних линий.

- Compression Detection: Настройка порогов процентилей и параметров градиента для оповещений о сжатии.

- Dashboard: Включение/выключение информационного табло на экране и настройка его угла отображения.

- Alerts: Настройка звуковых, всплывающих или push-уведомлений о смене фаз и затяжных сжатиях.

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