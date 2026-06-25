Volatility Helix Engine Advanced
- Индикаторы
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Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Volatility Helix Engine Advanced — это мультифакторный инструмент анализа волатильности, который классифицирует рыночные состояния и проецирует цели расширения непосредственно на график.
Во время беспорядочных движений рынка трейдерам часто бывает трудно отличить рыночный шум от активных трендов и предстоящих прорывов. Стандартные инструменты часто реагируют слишком медленно, что приводит к входам на экстремумах низкой волатильности. Этот индикатор решает эту проблему путем расчета процентных рангов волатильности и направленной согласованности для картирования текущей структуры рынка.
Что он показывает:
- Helix-полосы фаз (верхняя и нижняя): Высокоточные конверты, которые динамически подстраиваются под текущую фазу рынка и плотность волатильности для определения диапазона волатильности.
- Аура фазы: Полупрозрачная фоновая заливка между полосами Helix, которая расширяется и сужается, показывая интенсивность волатильности.
- Средняя линия фазы: Настраиваемая скользящая средняя (EMA, SMMA или LWMA), цвет которой динамически меняется в зависимости от доминирующего режима волатильности.
- Фон зон фазы: Исторические блоки разделения графика, отображающие историю переходов режимов волатильности.
- Параболические проекционные кривые: Будущие траектории, проецируемые при прорывах волатильности, очерчивающие потенциальные каналы расширения.
- Разделители сессий: Визуальные границы сессий (Лондон, Нью-Йорк, Азия), отображающие доминирующую фазу волатильности для каждой сессии.
- Метка обратного отсчета сжатия: Отображает текущую длину сжатия и оценивает оставшиеся бары на основе исторических шаблонов.
Как это читать:
- Teal (Трендовая): Выделяет активные, направленные движения цены. Подходит для трендовых стратегий.
- Violet (Диапазон): Указывает на боковую консолидацию или рыночный флэт. Полезно для торговли на отскок или для избегания зон с низкой ликвидностью.
- Amber (Сжатие): Указывает на сужение волатильности (squeeze), когда цена зажата. Сигнализирует о скором расширении.
- Coral Red (Переходная): Отмечает начало прорыва при расширении волатильности, активируя каналы параболической проекции.
Стабильность сигналов:
Классификация рыночных фаз и исторические зоны сглаживаются на основе заданного пользователем количества баров для фильтрации шума и фиксируются при закрытии бара. Текущие проекции динамически подстраиваются под живые изменения волатильности на активном баре до его закрытия.
Лучше всего подходит для:
Внутридневная и свинговая торговля на основных валютных парах Forex, индексах и волатильных цифровых активах. Совместим с графиками от M1 до D1.
Чего он НЕ делает:
- Не генерирует торговые сигналы и не совершает автоматических сделок.
- Не гарантирует направление рынка или успех прорыва.
- Служит исключительно в качестве визуального инструмента для анализа режимов волатильности.
Основные настройки:
- Volatility Engine: Настройка параметров ATR и периодов мультимасштабного анализа для расчета процентного ранга.
- Helix Visuals: Настройка множителей амплитуды, периодов колебания волн и типов средних линий.
- Compression Detection: Настройка порогов процентилей и параметров градиента для оповещений о сжатии.
- Dashboard: Включение/выключение информационного табло на экране и настройка его угла отображения.
- Alerts: Настройка звуковых, всплывающих или push-уведомлений о смене фаз и затяжных сжатиях.
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