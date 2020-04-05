Claude Sonnet Pro
- Эксперты
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- Версия: 1.6
- Активации: 5
Автоматизированная торговля нового поколения
CLAUDE SONNETPRO — это ваш надежный торговый советник, созданный эксклюзивно для платформы MetaTrader 5 (MT5). Робот полностью исключает человеческий фактор, торгует со строгой алгоритмической дисциплиной и берет на себя всё: от анализа графиков до контроля рисков.
Ключевые преимущества
- Принципы Market Flow : Робот следует за крупными институциональными объемами.
- Готов к работе (Plug-and-Play) : Отлично торгует сразу на настройках по умолчанию.
- Идеально для новичков : Не требует опыта в программировании или сложных вычислениях.
- Подходит для проп-фирм : Алгоритм разработан с учетом жестких правил по просадке.
- Оптимизация под MT5 : Максимально быстрое исполнение ордеров на современном коде.
Лучшие настройки для максимальной прибыли
Вы можете использовать CLAUDE SONNETPRO на любых валютных парах и полностью менять настройки под себя. Однако исторически лучшие результаты советник показывает на конкретном графике:
- Валютная пара : GBPUSD
- Таймфрейм : 5-минутный график (M5)
- Кастомизация : Полный доступ к параметрам для опытных трейдеров.
Успейте купить до повышения цены!
Алгоритмы институционального уровня редко попадают в открытый доступ по столь доступной цене. Текущая стоимость — это стартовая промо-акция, которая закроется навсегда, как только советник наберет первую сотню скачиваний (это необходимо для защиты ликвидности стратегии).
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💡 Если вы хотите максимально успешно провести запуск, дайте мне знать:
- Кто ваша основная аудитория ? (Трейдеры проп-фирм или обычные розничные инвесторы?)
- Нужен ли блок с инструкцией по установке для описания на MQL5?
- Какие риск-параметры используются? (Скрытый стоп-лосс, трейлинг-стоп и т.д.)