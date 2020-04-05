Claude Sonnet Pro

Автоматизированная торговля нового поколения

CLAUDE SONNETPRO — это ваш надежный торговый советник, созданный эксклюзивно для платформы MetaTrader 5 (MT5). Робот полностью исключает человеческий фактор, торгует со строгой алгоритмической дисциплиной и берет на себя всё: от анализа графиков до контроля рисков.

Ключевые преимущества

Принципы Market Flow : Робот следует за крупными институциональными объемами.

: Робот следует за крупными институциональными объемами. Готов к работе (Plug-and-Play) : Отлично торгует сразу на настройках по умолчанию.

: Отлично торгует сразу на настройках по умолчанию. Идеально для новичков : Не требует опыта в программировании или сложных вычислениях.

: Не требует опыта в программировании или сложных вычислениях. Подходит для проп-фирм : Алгоритм разработан с учетом жестких правил по просадке.

: Алгоритм разработан с учетом жестких правил по просадке. Оптимизация под MT5 : Максимально быстрое исполнение ордеров на современном коде.

Лучшие настройки для максимальной прибыли

Вы можете использовать CLAUDE SONNETPRO на любых валютных парах и полностью менять настройки под себя. Однако исторически лучшие результаты советник показывает на конкретном графике:

Валютная пара : GBPUSD Таймфрейм : 5-минутный график (M5) Кастомизация : Полный доступ к параметрам для опытных трейдеров.

Успейте купить до повышения цены!

Алгоритмы институционального уровня редко попадают в открытый доступ по столь доступной цене. Текущая стоимость — это стартовая промо-акция, которая закроется навсегда, как только советник наберет первую сотню скачиваний (это необходимо для защиты ликвидности стратегии).

Переходите на MQL5 Marketplace и забирайте свою копию CLAUDE SONNETPRO прямо сейчас, пока цена не выросла!

💡 Если вы хотите максимально успешно провести запуск, дайте мне знать: