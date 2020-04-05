Laastal Gold Recovery









КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ





Профессиональный советник для торговли XAUUSD в MetaTrader 5 с многофакторной фильтрацией входов, независимым управлением корзинами, настраиваемым шагом сетки, автоматическим расчетом лота, дополнительными хедж-корзинами и адаптивным управлением лотом после восстановления.









ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ





Laastal Gold Recovery — автоматическая торговая система, разработанная специально для XAUUSD в MetaTrader 5.





Советник объединяет избирательный механизм входа в рынок со структурированной системой восстановления корзин. Перед открытием новой корзины анализируются направление тренда, импульс, волатильность, положение свечи, структура рынка, пробои и ближайшие уровни поддержки или сопротивления. Цель фильтрации — не входить при каждом небольшом движении цены, а ждать более сильного сочетания условий.





Система предназначена для трейдеров, которым нужен полноценный торговый механизм для золота, а не простой кроссовер скользящих средних или базовая сетка с фиксированным шагом.





ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ





- Основной инструмент: XAUUSD

- Рекомендуемый таймфрейм: M5

- Внутреннее подтверждение тренда по H1

- Многофакторная фильтрация сигналов

- Независимые корзины BUY и SELL

- Настраиваемая дистанция восстановления

- Отдельные дистанции для последующих уровней сетки

- Настраиваемый множитель лота

- Автоматический расчет лота по балансу

- Дополнительное жесткое ограничение максимального лота

- До трех независимых корзин на каждое направление в настройках по умолчанию

- Дополнительная логика контр-хеджирования

- Цель корзины от баланса или эквити

- Определение восстановления после высокой просадки

- Настраиваемое увеличение стартового лота после положительного закрытия квалифицированной корзины

- Фильтр торговых сессий по GMT

- Фильтр спреда

- Восстановление состояния корзин после перезапуска терминала или VPS

- Ускоренный режим тестера стратегий

- Без DLL

- Без WebRequest

- Без внешних пользовательских индикаторов





КАК РАБОТАЕТ СТРАТЕГИЯ





Советник оценивает текущий график и направление рынка на H1. Модель входа использует несколько технических условий и не зависит от одного индикатора.





Новая корзина открывается только при разрешении полного фильтра сигналов. Корзины BUY и SELL управляются независимо. Если цена проходит против активной корзины заданную дистанцию, советник может добавить следующую позицию восстановления.





Каждая позиция относится к определенной корзине и уровню сетки. Благодаря этому несколько корзин управляются раздельно, а не объединяются в одну общую последовательность.





ЦЕЛЬ КОРЗИНЫ





Все корзины используют единую модель фиксации прибыли.





Цель рассчитывается как процент от баланса или эквити счета в зависимости от параметра InpGridTargetBase. Значение по умолчанию — 1% от баланса.





Корзина из одной позиции и корзина из нескольких позиций восстановления используют одно и то же правило цели.





Закрытие управляется внутри советника. Обычные брокерские Stop Loss и Take Profit для корзины не выставляются. Для работы виртуального управления корзинами MetaTrader 5 должен оставаться запущенным и подключенным.





МЕХАНИЗМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ





Стандартная дистанция восстановления составляет 1 000 пипсов советника, стандартный множитель объема — 1.5.





Пользователь может выбрать:





- Единую дистанцию восстановления, или

- Отдельную дистанцию для каждого этапа восстановления





Максимальное число уровней и максимальный множитель объема настраиваются. Можно включить жесткое ограничение лота.





Настройки по умолчанию разрешают несколько независимых корзин, максимум по три корзины на каждое направление.





УПРАВЛЕНИЕ КОНТР-ХЕДЖЕМ





Когда обычная корзина достигает глубокого этапа восстановления, советник может создать отдельно идентифицированную корзину в противоположном направлении.





Хедж-корзина управляется независимо от родительской корзины. Ее идентификатор сохраняется в комментариях позиций и восстанавливается после перезапуска терминала.





УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА ПОСЛЕ ВЫСОКОЙ ПРОСАДКИ





Советник может отслеживать достижение выбранного процента плавающей просадки корзины.





Если такая корзина затем закрывается с положительным результатом, советник может применить настраиваемый множитель стартового лота к заданному числу следующих новых корзин.





Значения по умолчанию:





- Триггер: плавающий убыток корзины 30% от баланса

- Множитель: 1.5

- Число усиленных корзин: 10





Модуль можно отключить или полностью изменить в настройках.





АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛОТА





По умолчанию используется:





0.01 лота на каждые 5 000 единиц баланса.





Расчет автоматически учитывает увеличение или уменьшение баланса. Для ручного стартового лота отключите InpUseAutoLot.





РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВКА





Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M5

Платформа: MetaTrader 5

Тип счета: Hedging

Рекомендуемая работа: VPS

Время сессий: GMT





Не запускайте несколько копий с одинаковым Magic Number. Для другой конфигурации используйте другой Magic Number.





Спецификация золота у брокера, спред, размер контракта, кредитное плечо, стоимость тика и исполнение могут значительно влиять на результаты.





УСТАНОВКА





1. Установите продукт из раздела Market — Мои покупки.

2. Откройте график XAUUSD M5.

3. Убедитесь, что счет работает в режиме hedging.

4. Добавьте Laastal Gold Recovery на график.

5. Разрешите алгоритмическую торговлю в свойствах советника.

6. Включите Algo Trading в MetaTrader 5.

7. Загрузите файл стандартных настроек или настройте параметры вручную.

8. Оставьте MetaTrader 5 подключенным или используйте VPS.





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Laastal Gold Recovery использует сеточное восстановление и увеличение объема позиций. При сильном однонаправленном движении цены возможна значительная плавающая просадка.





Советник не использует фиксированный брокерский Stop Loss для корзин. Перед использованием необходимо понимать влияние шага восстановления, множителя лота, стартового объема, кредитного плеча и доступной маржи.





Протестируйте бесплатную версию Market в тестере стратегий MetaTrader 5 на данных и спецификации XAUUSD вашего брокера.





Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.









ВЕРСИЯ 2.41





- Удален отдельный Take Profit первой позиции

- Удален трейлинг прибыли корзины

- Удален модуль скальпинга

- Все позиции переведены на единую модель цели корзины

- Улучшена нормализация объема

- Добавлена проверка свободной маржи

- Улучшено сохранение идентификаторов корзин

- Улучшено восстановление хедж-корзин после перезапуска

- Улучшена совместимость с режимами исполнения брокера

- Увеличена внутренняя емкость учета позиций

- Добавлены проверки режима hedging и критических параметров



