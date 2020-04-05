Laastal Gold Recovery

Laastal Gold Recovery


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Профессиональный советник для торговли XAUUSD в MetaTrader 5 с многофакторной фильтрацией входов, независимым управлением корзинами, настраиваемым шагом сетки, автоматическим расчетом лота, дополнительными хедж-корзинами и адаптивным управлением лотом после восстановления.


ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Laastal Gold Recovery — автоматическая торговая система, разработанная специально для XAUUSD в MetaTrader 5.

Советник объединяет избирательный механизм входа в рынок со структурированной системой восстановления корзин. Перед открытием новой корзины анализируются направление тренда, импульс, волатильность, положение свечи, структура рынка, пробои и ближайшие уровни поддержки или сопротивления. Цель фильтрации — не входить при каждом небольшом движении цены, а ждать более сильного сочетания условий.

Система предназначена для трейдеров, которым нужен полноценный торговый механизм для золота, а не простой кроссовер скользящих средних или базовая сетка с фиксированным шагом.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Основной инструмент: XAUUSD
- Рекомендуемый таймфрейм: M5
- Внутреннее подтверждение тренда по H1
- Многофакторная фильтрация сигналов
- Независимые корзины BUY и SELL
- Настраиваемая дистанция восстановления
- Отдельные дистанции для последующих уровней сетки
- Настраиваемый множитель лота
- Автоматический расчет лота по балансу
- Дополнительное жесткое ограничение максимального лота
- До трех независимых корзин на каждое направление в настройках по умолчанию
- Дополнительная логика контр-хеджирования
- Цель корзины от баланса или эквити
- Определение восстановления после высокой просадки
- Настраиваемое увеличение стартового лота после положительного закрытия квалифицированной корзины
- Фильтр торговых сессий по GMT
- Фильтр спреда
- Восстановление состояния корзин после перезапуска терминала или VPS
- Ускоренный режим тестера стратегий
- Без DLL
- Без WebRequest
- Без внешних пользовательских индикаторов

КАК РАБОТАЕТ СТРАТЕГИЯ

Советник оценивает текущий график и направление рынка на H1. Модель входа использует несколько технических условий и не зависит от одного индикатора.

Новая корзина открывается только при разрешении полного фильтра сигналов. Корзины BUY и SELL управляются независимо. Если цена проходит против активной корзины заданную дистанцию, советник может добавить следующую позицию восстановления.

Каждая позиция относится к определенной корзине и уровню сетки. Благодаря этому несколько корзин управляются раздельно, а не объединяются в одну общую последовательность.

ЦЕЛЬ КОРЗИНЫ

Все корзины используют единую модель фиксации прибыли.

Цель рассчитывается как процент от баланса или эквити счета в зависимости от параметра InpGridTargetBase. Значение по умолчанию — 1% от баланса.

Корзина из одной позиции и корзина из нескольких позиций восстановления используют одно и то же правило цели.

Закрытие управляется внутри советника. Обычные брокерские Stop Loss и Take Profit для корзины не выставляются. Для работы виртуального управления корзинами MetaTrader 5 должен оставаться запущенным и подключенным.

МЕХАНИЗМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Стандартная дистанция восстановления составляет 1 000 пипсов советника, стандартный множитель объема — 1.5.

Пользователь может выбрать:

- Единую дистанцию восстановления, или
- Отдельную дистанцию для каждого этапа восстановления

Максимальное число уровней и максимальный множитель объема настраиваются. Можно включить жесткое ограничение лота.

Настройки по умолчанию разрешают несколько независимых корзин, максимум по три корзины на каждое направление.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТР-ХЕДЖЕМ

Когда обычная корзина достигает глубокого этапа восстановления, советник может создать отдельно идентифицированную корзину в противоположном направлении.

Хедж-корзина управляется независимо от родительской корзины. Ее идентификатор сохраняется в комментариях позиций и восстанавливается после перезапуска терминала.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА ПОСЛЕ ВЫСОКОЙ ПРОСАДКИ

Советник может отслеживать достижение выбранного процента плавающей просадки корзины.

Если такая корзина затем закрывается с положительным результатом, советник может применить настраиваемый множитель стартового лота к заданному числу следующих новых корзин.

Значения по умолчанию:

- Триггер: плавающий убыток корзины 30% от баланса
- Множитель: 1.5
- Число усиленных корзин: 10

Модуль можно отключить или полностью изменить в настройках.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛОТА

По умолчанию используется:

0.01 лота на каждые 5 000 единиц баланса.

Расчет автоматически учитывает увеличение или уменьшение баланса. Для ручного стартового лота отключите InpUseAutoLot.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВКА

Символ: XAUUSD
Таймфрейм: M5
Платформа: MetaTrader 5
Тип счета: Hedging
Рекомендуемая работа: VPS
Время сессий: GMT

Не запускайте несколько копий с одинаковым Magic Number. Для другой конфигурации используйте другой Magic Number.

Спецификация золота у брокера, спред, размер контракта, кредитное плечо, стоимость тика и исполнение могут значительно влиять на результаты.

УСТАНОВКА

1. Установите продукт из раздела Market — Мои покупки.
2. Откройте график XAUUSD M5.
3. Убедитесь, что счет работает в режиме hedging.
4. Добавьте Laastal Gold Recovery на график.
5. Разрешите алгоритмическую торговлю в свойствах советника.
6. Включите Algo Trading в MetaTrader 5.
7. Загрузите файл стандартных настроек или настройте параметры вручную.
8. Оставьте MetaTrader 5 подключенным или используйте VPS.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Laastal Gold Recovery использует сеточное восстановление и увеличение объема позиций. При сильном однонаправленном движении цены возможна значительная плавающая просадка.

Советник не использует фиксированный брокерский Stop Loss для корзин. Перед использованием необходимо понимать влияние шага восстановления, множителя лота, стартового объема, кредитного плеча и доступной маржи.

Протестируйте бесплатную версию Market в тестере стратегий MetaTrader 5 на данных и спецификации XAUUSD вашего брокера.

Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.


ВЕРСИЯ 2.41

- Удален отдельный Take Profit первой позиции
- Удален трейлинг прибыли корзины
- Удален модуль скальпинга
- Все позиции переведены на единую модель цели корзины
- Улучшена нормализация объема
- Добавлена проверка свободной маржи
- Улучшено сохранение идентификаторов корзин
- Улучшено восстановление хедж-корзин после перезапуска
- Улучшена совместимость с режимами исполнения брокера
- Увеличена внутренняя емкость учета позиций
- Добавлены проверки режима hedging и критических параметров

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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