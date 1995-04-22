Claude Sonnet Pro

新一代自动化交易系统

CLAUDE SONNETPRO 是专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的终极自动化交易解决方案。它完全消除情绪干扰，以严格的算法纪律执行高概率交易。这款智能交易系统（EA）全自动处理从市场分析到风险管理的一切事务。

核心产品特点

市场流向原理 ：紧跟机构资金的流动方向。

：紧跟机构资金的流动方向。 即插即用设计 ：使用默认设置即可立即运行。

：使用默认设置即可立即运行。 新手极度友好 ：无需任何编程或编写代码的经验。

：无需任何编程或编写代码的经验。 自营资管必备 ：专为通过严格的极限回撤规则而设计。

：专为通过严格的极限回撤规则而设计。 MT5 深度优化 ：在现代底层架构上实现极速订单执行。

优化您的交易表现

虽然 CLAUDE SONNETPRO 可以轻松适应多种货币对，但它是针对以下特定配置进行了极致的性能优化：

目标资产 ：GBPUSD（英镑/美元） 交易周期 ：5分钟图表 (M5) 参数微调 ：完全解锁高级设置，支持资深交易员自定义优化。

抢在通道关闭前立即行动

零售交易员极少能以如此低的准入门槛获得机构级的交易算法。本次发布窗口是 CLAUDE SONNETPRO 有史以来的最低定价。一旦初始名额全满，早鸟优惠价将永久结束，以保护该策略的流动性容量。

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