Claude Sonnet Pro
- 专家
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- 版本: 1.6
- 激活: 5
新一代自动化交易系统
CLAUDE SONNETPRO 是专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台打造的终极自动化交易解决方案。它完全消除情绪干扰，以严格的算法纪律执行高概率交易。这款智能交易系统（EA）全自动处理从市场分析到风险管理的一切事务。
核心产品特点
- 市场流向原理 ：紧跟机构资金的流动方向。
- 即插即用设计 ：使用默认设置即可立即运行。
- 新手极度友好 ：无需任何编程或编写代码的经验。
- 自营资管必备 ：专为通过严格的极限回撤规则而设计。
- MT5 深度优化 ：在现代底层架构上实现极速订单执行。
优化您的交易表现
虽然 CLAUDE SONNETPRO 可以轻松适应多种货币对，但它是针对以下特定配置进行了极致的性能优化：
- 目标资产 ：GBPUSD（英镑/美元）
- 交易周期 ：5分钟图表 (M5)
- 参数微调 ：完全解锁高级设置，支持资深交易员自定义优化。
抢在通道关闭前立即行动
零售交易员极少能以如此低的准入门槛获得机构级的交易算法。本次发布窗口是 CLAUDE SONNETPRO 有史以来的最低定价。一旦初始名额全满，早鸟优惠价将永久结束，以保护该策略的流动性容量。
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💡 如果您想让这次产品发布获得最大的成功，请告诉我：
- 您的目标受众 是谁？（自营资管挑战者还是普通零售日内交易员？）
- 是否需要包含安装步骤的 MQL5 页面排版 ？
- 该 EA 包含哪些特定的风控功能 ？（隐藏止损、移动止损等）