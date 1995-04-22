WaveTechAI Crest

WaveTech Crest — XAUUSD精准系统（H1）

指标一览：

指标 数值 回测周期 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) 净利润 +$2,623 (0.01 lote fixo) 盈利因子 2.08 夏普比率 6.46 恢复因子 13.7 最大回撤 $192 (1.58%) 胜率 58.1% 总交易次数 642

完整描述:





Crest是WaveTech.IA投资组合中统计表现最锐利的系统：在2.5年真实逐笔黄金数据中，夏普比率达6.46，最大回撤仅为$192（1.58%）。该系统在H1周期上结合了肯特纳通道结构、基于ATR的波动性触发条件以及线性回归趋势过滤器——只有在波动性、结构与趋势三者一致时才会交易。









上线定价 — 首批买家专享

• 前10份拷贝：$199（下一档价格 $299，最终价格 $999）

• 我们在MQL5的公开实盘信号正在建设中。随着经过验证的实盘历史不断累积，价格会上涨——首批买家将获得该EA有史以来最低的价格，实盘信号链接也会公布在本页面上。





经验证的回测 — 完全透明：

• 2.5年（2024.01–2026.06），涵盖黄金市场所有周期状态

• 99%历史数据质量，真实逐笔数据，可变点差，已计入成本

• 固定0.01手，净利润+$2,623

• 盈利因子2.08 · 夏普6.46 · 恢复因子13.7 · 最大回撤$192 · 642笔交易





该策略是如何构建的：

每一个WaveTech.IA系统在正式命名之前，都要经历相同的三阶段流程——由一位拥有15年实战市场经验的交易员设计和监督，借助AI去探索远超人工设计所能覆盖的范围：

1. AI生成 — 策略逻辑通过AI在XAUUSD历史价格数据上生成并不断优化，并由15年交易经验加以引导，使搜索方向指向真正具有市场意义的设置，而非单纯拟合数字的结果。

2. 统计验证 — 每个候选策略都必须通过一系列统计检验：样本外验证、参数稳定性检验和蒙特卡洛压力测试，才能获得正式命名。

3. 严格筛选 — 生成的候选策略中只有不到0.5%能够最终通过。我们上架的策略都是幸存者，并附带完整的逐笔交易记录一并公开。

AI加速搜索过程，而15年的交易经验决定哪些策略真正值得保留。





交易方式：

• 肯特纳通道结构 + ATR波动性触发 + 线性回归趋势过滤器（H1）

• 每个仓位在经纪商端均设有硬性止损；固定手数、保本管理、时间止损上限

• 周末过滤器及异常波动保护





为何低回撤很重要：

历史最大回撤仅为$192（1.58%），这使Crest成为极限挑战账户和保守型账户的天然之选，在这类账户中，日/总回撤限制是决定性约束。平滑的资金曲线才是设计目标，而非引人注目的收益率数字。





不是剥头皮策略 — 追求长久稳健，而非急功近利：

每一笔交易都是独立的单一头寸，入场时即设定较宽的止盈和较宽的止损——绝不使用网格、马丁格尔或摊平加仓。

持仓时间通常以小时到天计，而非以秒计。在2.5年的回测期间，该系统平均每1.4天进行一笔交易——共计642笔交易，而非成千上万次的微剥头皮交易。

这一点为何重要：低频、目标区间宽的交易对点差、滑点和执行噪音的敏感度远低于高频剥头皮交易——这意味着你在此看到的回测结果，会更接近于实盘中实际能获得的表现。更少但更审慎的交易也意味着系统在结构上更稳健：不依赖极致精准的成交，也不会因经纪商点差扩大半个点而导致优势瞬间崩溃。





使用建议：

• 品种：XAUUSD · 周期：H1

• 建议最低资金：$ 350（对应0.01手）

• 建议使用低点差的ECN/RAW经纪商；建议使用VPS以实现24/5全天候执行

• 建议使用HEDGE（对冲）账户





自动交付：

文件将自动交付。您无需发送私信来解锁任何内容。如有需要，我们提供支持，但产品开箱即为完整版本。

由交易员打造，而不仅仅是实验室出品。 WaveTech.IA由一位拥有15年市场经验的全职交易员运营——AI是用于大规模构建和测试的工具，但每一个进入本店铺的策略都首先经过交易员的判断把关。

15个系统组合中的一员：

Crest是WaveTech.IA设计的15个不相关XAUUSD系统之一，每个系统都有各自的周期和逻辑，并采用相同的方法论进行验证。建议结合3–5种不同周期的策略，以平滑您的资金曲线。





交易涉及风险。过往业绩不能保证未来结果。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。