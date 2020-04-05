Gold Flow Scalper — это профессиональный советник институционального уровня, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1. Он отличается надёжной архитектурой с передовым управлением рисками, динамической логикой входа и комплексными рыночными фильтрами для адаптации к изменяющимся условиям волатильности.





Данный советник не использует опасные стратегии мартингейла или слепое усреднение. Вместо этого он применяет строго контролируемый, избирательный сеточный механизм, ограниченный задаваемыми пользователем параметрами экспозиции. Каждая сделка защищена динамическими уровнями Стоп-Лосс и Тейк-Профит на основе ATR, что обеспечивает математически обоснованный риск-профиль.





Ключевые особенности:





- Исполнение институционального уровня: включает двухэтапную модель исполнения для предотвращения ошибок проскальзывания тиков, гарантируя точное размещение ордеров даже на волатильных рынках.

- Динамическое управление сделками: автоматические функции Безубытка и Трейлинг-стопа, учитывающие уровни фриза брокера и динамические спреды.

- Строгие ограничения риска: встроенные лимиты на дневную просадку, контроль темпа торговли и ограничение общей экспозиции по депозиту.

- Комплексные фильтры: встроенные фильтры для паузы во время важных новостей, NFP, заявлений ФРС и крупных мировых праздников.

- Адаптация к волатильности: использует фильтр волатильности на основе ATR для предотвращения торговли во флэтовых или нестабильных рынках.

- Чистая визуальная панель: включает панель на графике для мониторинга текущего статуса советника и показателей риска в реальном времени.





Входные параметры:





Общие настройки (General Settings)

- Magic Number (Магический номер): Уникальный идентификатор сделок советника.

- Trade Comment (Комментарий к сделкам): Пользовательский комментарий, добавляемый ко всем сделкам.





Управление капиталом (Money Management)

- Lot Sizing Mode (Режим расчёта лота): Выберите между Fixed Lot (Фиксированный лот) или Risk-Based (% от Баланса).

- Fixed Lot Size (Фиксированный размер лота): Объём, используемый при выборе фиксированного лота.

- Risk Per Trade % (Риск на сделку в %): Процент от баланса счёта, которым можно рисковать в сделке.

- Drawdown Calc Mode (Режим расчёта просадки): Рассчитывать на основе Equity (Средств) или Realized P&L (Реализованной прибыли/убытка).

- Max Daily Drawdown (%) (Макс. дневная просадка %): Останавливает торговлю при достижении дневной просадки этого предела.

- Daily Profit Target (%) (Дневная цель по прибыли %): Останавливает торговлю на день после достижения цели по прибыли.

- Maximum Open Positions (Максимум открытых позиций): Ограничивает количество одновременных сделок.

- Max Total Exposure (% Equity) (Макс. общая экспозиция в % от Equity): Ограничивает общую маржинальную загрузку.





Настройки торговли (Trading Settings)

- Trade Direction (Направление торговли): Выберите Both (Оба), Buy Only (Только покупка) или Sell Only (Только продажа).

- Auto ATR-based SL/TP (Автоматический SL/TP на основе ATR): Динамический расчёт стопов с использованием ATR.

- Fixed Take Profit (Points) (Фиксированный Тейк-Профит в пунктах): Используется, если авто-стопы отключены.

- Fixed Stop Loss (Points) (Фиксированный Стоп-Лосс в пунктах): Используется, если авто-стопы отключены.

- Use Trailing Stop (Использовать Трейлинг-стоп): Включить или отключить логику трейлинга.

- Trailing Start (Points) (Старт трейлинга в пунктах): Расстояние в прибыли для активации трейлинга.

- Trailing Step (Points) (Шаг трейлинга в пунктах): Шаг, с которым перемещается стоп.

- Use Breakeven (Использовать Безубыток): Включить или отключить защиту безубытка.

- Breakeven Trigger (Points) (Триггер безубытка в пунктах): Расстояние в прибыли для активации безубытка.

- Breakeven Offset (Points) (Смещение безубытка в пунктах): Расстояние от цены входа для стопа безубытка.





Настройки сетки (Grid Settings)

- Use Selective Grid (Использовать избирательную сетку): Включить контролируемую торговлю по сетке.

- Grid Step (Points) (Шаг сетки в пунктах): Расстояние между ордерами сетки.

- Grid Lot Multiplier (Множитель лота сетки): Множитель размера лота для последующих ордеров сетки.

- Maximum Single Grid Lot Size (Макс. размер лота для одного ордера сетки): Жёсткое ограничение на максимальный лот для любой отдельной сделки сетки.





Лимиты на частоту и спреды (Pacing & Spread Limits)

- Max New Trades Per Day (Макс. новых сделок в день): Ограничивает частоту торговли для предотвращения переторговки.

- Cooldown After Closed Trade (minutes) (Пауза после закрытия сделки в минутах): Обязательная пауза после закрытия сделки.

- Max Allowed Spread (Points) (Макс. допустимый спред в пунктах): Предотвращает исполнение при слишком высоком спреде.





Новостной фильтр (News Filter)

- Use News Filter (Использовать новостной фильтр): Включить стандартные паузы на новостях.

- Pause Before News (Mins) (Пауза перед новостями в минутах): Остановка торговли перед событиями.

- Pause After News (Mins) (Пауза после новостей в минутах): Остановка торговли после событий.

- Block Trading on NFP Day (Блокировать торговлю в день NFP): Строгий фильтр для отчёта Non-Farm Payrolls.

- NFP Pause Before (Mins) (Пауза перед NFP в минутах): Специфическая пауза перед NFP.

- NFP Pause After (Mins) (Пауза после NFP в минутах): Специфическая пауза после NFP.

- Block Trading on FED Events (Блокировать торговлю на событиях ФРС): Строгий фильтр для объявлений FOMC/ФРС.

- FED Pause Before (Mins) (Пауза перед ФРС в минутах): Специфическая пауза перед ФРС.

- FED Pause After (Mins) (Пауза после ФРС в минутах): Специфическая пауза после ФРС.





Фильтр волатильности (Volatility Filter)

- Use Volatility Filter (Использовать фильтр волатильности): Включить проверки рыночных условий на основе ATR.

- ATR Period (Период ATR): Период для расчёта ATR.

- ATR Min Multiplier (Минимальный множитель ATR): Пропускать сделки, если волатильность ниже этого порога.

- ATR Max Multiplier (Максимальный множитель ATR): Пропускать сделки, если волатильность слишком высокая.





Защита от праздников (Holiday Protection)

- Use Holiday Protection (Использовать защиту от праздников): Включить сезонные рыночные фильтры.

- Block Christmas (Dec 24-31) (Блокировать Рождество 24-31 дек): Предотвращает торговлю в недели с низкой ликвидностью.

- Block New Year (Jan 1-2) (Блокировать Новый год 1-2 янв): Предотвращает торговлю во время новогоднего перехода.

- Block Good Friday (Блокировать Страстную пятницу): Пауза во время этого мирового банковского праздника.

- Block US Independence Day (Jul 3-4) (Блокировать День независимости США 3-4 июл): Пауза на праздники США.

- Block US Thanksgiving (Nov 4th Thu+Fri) (Блокировать День благодарения в США: четверг и пятница 4-й недели ноября): Пауза на неделе Дня благодарения.

- Block US Labor Day (Sep 1st Mon) (Блокировать День труда США (первый понедельник сентября)): Пауза на День труда.

- Block MLK Day (Jan 3rd Mon) (Блокировать День Мартина Лютера Кинга (третий понедельник января)): Пауза на этот праздник.





Торговое расписание (Trading Schedule)

- Market Session (Рыночная сессия): Auto (Авто), London (Лондон), New York (Нью-Йорк), Asian (Азия) или Custom (Пользовательская).

- Close All on Friday Eve (Закрыть всё перед пятницей): Очистка экспозиции перед уикенд-разрывом.

- Friday Close Time (Время закрытия в пятницу): Конкретное время для закрытия в пятницу.

- Custom Schedule Options (Пользовательское расписание): Конкретное время начала и окончания для каждого дня с понедельника по пятницу, если выбрано Custom.