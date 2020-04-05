Gold Flow Scalper

Gold Flow Scalper — это профессиональный советник институционального уровня, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1. Он отличается надёжной архитектурой с передовым управлением рисками, динамической логикой входа и комплексными рыночными фильтрами для адаптации к изменяющимся условиям волатильности.

Данный советник не использует опасные стратегии мартингейла или слепое усреднение. Вместо этого он применяет строго контролируемый, избирательный сеточный механизм, ограниченный задаваемыми пользователем параметрами экспозиции. Каждая сделка защищена динамическими уровнями Стоп-Лосс и Тейк-Профит на основе ATR, что обеспечивает математически обоснованный риск-профиль.

Ключевые особенности:

- Исполнение институционального уровня: включает двухэтапную модель исполнения для предотвращения ошибок проскальзывания тиков, гарантируя точное размещение ордеров даже на волатильных рынках.
- Динамическое управление сделками: автоматические функции Безубытка и Трейлинг-стопа, учитывающие уровни фриза брокера и динамические спреды.
- Строгие ограничения риска: встроенные лимиты на дневную просадку, контроль темпа торговли и ограничение общей экспозиции по депозиту.
- Комплексные фильтры: встроенные фильтры для паузы во время важных новостей, NFP, заявлений ФРС и крупных мировых праздников.
- Адаптация к волатильности: использует фильтр волатильности на основе ATR для предотвращения торговли во флэтовых или нестабильных рынках.
- Чистая визуальная панель: включает панель на графике для мониторинга текущего статуса советника и показателей риска в реальном времени.

Входные параметры:

Общие настройки (General Settings)
- Magic Number (Магический номер): Уникальный идентификатор сделок советника.
- Trade Comment (Комментарий к сделкам): Пользовательский комментарий, добавляемый ко всем сделкам.

Управление капиталом (Money Management)
- Lot Sizing Mode (Режим расчёта лота): Выберите между Fixed Lot (Фиксированный лот) или Risk-Based (% от Баланса).
- Fixed Lot Size (Фиксированный размер лота): Объём, используемый при выборе фиксированного лота.
- Risk Per Trade % (Риск на сделку в %): Процент от баланса счёта, которым можно рисковать в сделке.
- Drawdown Calc Mode (Режим расчёта просадки): Рассчитывать на основе Equity (Средств) или Realized P&L (Реализованной прибыли/убытка).
- Max Daily Drawdown (%) (Макс. дневная просадка %): Останавливает торговлю при достижении дневной просадки этого предела.
- Daily Profit Target (%) (Дневная цель по прибыли %): Останавливает торговлю на день после достижения цели по прибыли.
- Maximum Open Positions (Максимум открытых позиций): Ограничивает количество одновременных сделок.
- Max Total Exposure (% Equity) (Макс. общая экспозиция в % от Equity): Ограничивает общую маржинальную загрузку.

Настройки торговли (Trading Settings)
- Trade Direction (Направление торговли): Выберите Both (Оба), Buy Only (Только покупка) или Sell Only (Только продажа).
- Auto ATR-based SL/TP (Автоматический SL/TP на основе ATR): Динамический расчёт стопов с использованием ATR.
- Fixed Take Profit (Points) (Фиксированный Тейк-Профит в пунктах): Используется, если авто-стопы отключены.
- Fixed Stop Loss (Points) (Фиксированный Стоп-Лосс в пунктах): Используется, если авто-стопы отключены.
- Use Trailing Stop (Использовать Трейлинг-стоп): Включить или отключить логику трейлинга.
- Trailing Start (Points) (Старт трейлинга в пунктах): Расстояние в прибыли для активации трейлинга.
- Trailing Step (Points) (Шаг трейлинга в пунктах): Шаг, с которым перемещается стоп.
- Use Breakeven (Использовать Безубыток): Включить или отключить защиту безубытка.
- Breakeven Trigger (Points) (Триггер безубытка в пунктах): Расстояние в прибыли для активации безубытка.
- Breakeven Offset (Points) (Смещение безубытка в пунктах): Расстояние от цены входа для стопа безубытка.

Настройки сетки (Grid Settings)
- Use Selective Grid (Использовать избирательную сетку): Включить контролируемую торговлю по сетке.
- Grid Step (Points) (Шаг сетки в пунктах): Расстояние между ордерами сетки.
- Grid Lot Multiplier (Множитель лота сетки): Множитель размера лота для последующих ордеров сетки.
- Maximum Single Grid Lot Size (Макс. размер лота для одного ордера сетки): Жёсткое ограничение на максимальный лот для любой отдельной сделки сетки.

Лимиты на частоту и спреды (Pacing & Spread Limits)
- Max New Trades Per Day (Макс. новых сделок в день): Ограничивает частоту торговли для предотвращения переторговки.
- Cooldown After Closed Trade (minutes) (Пауза после закрытия сделки в минутах): Обязательная пауза после закрытия сделки.
- Max Allowed Spread (Points) (Макс. допустимый спред в пунктах): Предотвращает исполнение при слишком высоком спреде.

Новостной фильтр (News Filter)
- Use News Filter (Использовать новостной фильтр): Включить стандартные паузы на новостях.
- Pause Before News (Mins) (Пауза перед новостями в минутах): Остановка торговли перед событиями.
- Pause After News (Mins) (Пауза после новостей в минутах): Остановка торговли после событий.
- Block Trading on NFP Day (Блокировать торговлю в день NFP): Строгий фильтр для отчёта Non-Farm Payrolls.
- NFP Pause Before (Mins) (Пауза перед NFP в минутах): Специфическая пауза перед NFP.
- NFP Pause After (Mins) (Пауза после NFP в минутах): Специфическая пауза после NFP.
- Block Trading on FED Events (Блокировать торговлю на событиях ФРС): Строгий фильтр для объявлений FOMC/ФРС.
- FED Pause Before (Mins) (Пауза перед ФРС в минутах): Специфическая пауза перед ФРС.
- FED Pause After (Mins) (Пауза после ФРС в минутах): Специфическая пауза после ФРС.

Фильтр волатильности (Volatility Filter)
- Use Volatility Filter (Использовать фильтр волатильности): Включить проверки рыночных условий на основе ATR.
- ATR Period (Период ATR): Период для расчёта ATR.
- ATR Min Multiplier (Минимальный множитель ATR): Пропускать сделки, если волатильность ниже этого порога.
- ATR Max Multiplier (Максимальный множитель ATR): Пропускать сделки, если волатильность слишком высокая.

Защита от праздников (Holiday Protection)
- Use Holiday Protection (Использовать защиту от праздников): Включить сезонные рыночные фильтры.
- Block Christmas (Dec 24-31) (Блокировать Рождество 24-31 дек): Предотвращает торговлю в недели с низкой ликвидностью.
- Block New Year (Jan 1-2) (Блокировать Новый год 1-2 янв): Предотвращает торговлю во время новогоднего перехода.
- Block Good Friday (Блокировать Страстную пятницу): Пауза во время этого мирового банковского праздника.
- Block US Independence Day (Jul 3-4) (Блокировать День независимости США 3-4 июл): Пауза на праздники США.
- Block US Thanksgiving (Nov 4th Thu+Fri) (Блокировать День благодарения в США: четверг и пятница 4-й недели ноября): Пауза на неделе Дня благодарения.
- Block US Labor Day (Sep 1st Mon) (Блокировать День труда США (первый понедельник сентября)): Пауза на День труда.
- Block MLK Day (Jan 3rd Mon) (Блокировать День Мартина Лютера Кинга (третий понедельник января)): Пауза на этот праздник.

Торговое расписание (Trading Schedule)
- Market Session (Рыночная сессия): Auto (Авто), London (Лондон), New York (Нью-Йорк), Asian (Азия) или Custom (Пользовательская).
- Close All on Friday Eve (Закрыть всё перед пятницей): Очистка экспозиции перед уикенд-разрывом.
- Friday Close Time (Время закрытия в пятницу): Конкретное время для закрытия в пятницу.
- Custom Schedule Options (Пользовательское расписание): Конкретное время начала и окончания для каждого дня с понедельника по пятницу, если выбрано Custom. 
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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Saiful Izham Bin Hassan
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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