Wonder 8 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей.

Торгует USDJPY на таймфрейме H1, используя модель истощения тренда с адаптивными фильтрами волатильности.

Что это и чем не является

Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён.

Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу.

Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная.

Ничего оптимизировать: настройки по умолчанию и есть протестированные.

Как создавалась

Системный процесс, а не подгонка под один график: генетическая генерация, проверка на данных, которые не использовались, тесты на других рынках, стресс спреда и Монте-Карло. Пересмотрено в 2026 на свежих данных.

Бэктест (фикс. лот 0.01, качество 99%)

2020-2026: 149 сделок, профит-фактор 1.74, доход/просадка 7.4

Последние 24 месяца: 37 сделок, профит-фактор 1.13

Бэктест не обещание. Реальные результаты зависят от брокера и будут отличаться.

Как тестировать: график USDJPY H1, настройки по умолчанию, Every tick или 1 minute OHLC. 500 USD достаточно для 0.01 лота.

Параметры: mmLots (фикс. лот), управление капиталом фикс. или процент, MagicNumber, ExitOnFriday.

Этот продукт бесплатный — вход в коллекцию. Wonder некоррелированы и работают вместе как портфель. Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поддержка на MQL5, в комментариях или личных сообщениях.