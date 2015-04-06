Wonder 8 MT4

Wonder 8 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей.

Торгует USDJPY на таймфрейме H1, используя модель истощения тренда с адаптивными фильтрами волатильности.

Что это и чем не является

  • Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён.
  • Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу.
  • Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная.
  • Ничего оптимизировать: настройки по умолчанию и есть протестированные.

Как создавалась

Системный процесс, а не подгонка под один график: генетическая генерация, проверка на данных, которые не использовались, тесты на других рынках, стресс спреда и Монте-Карло. Пересмотрено в 2026 на свежих данных.

Бэктест (фикс. лот 0.01, качество 99%)

  • 2020-2026: 149 сделок, профит-фактор 1.74, доход/просадка 7.4
  • Последние 24 месяца: 37 сделок, профит-фактор 1.13

Бэктест не обещание. Реальные результаты зависят от брокера и будут отличаться.

Как тестировать: график USDJPY H1, настройки по умолчанию, Every tick или 1 minute OHLC. 500 USD достаточно для 0.01 лота.

Параметры: mmLots (фикс. лот), управление капиталом фикс. или процент, MagicNumber, ExitOnFriday.

Этот продукт бесплатный — вход в коллекцию. Wonder некоррелированы и работают вместе как портфель. Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поддержка на MQL5, в комментариях или личных сообщениях.

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4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Другие продукты этого автора
Wonder 1
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 1 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует AUDJPY на таймфрейме H1, используя модель нечёткой логики, читающую месячную и дневную структуру цены. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизи
Wonder 8
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 8 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует USDJPY на таймфрейме H1, используя модель истощения тренда с адаптивными фильтрами волатильности. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизироват
FREE
Wonder 3
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 3 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует EURUSD на таймфрейме M30, используя канал линейной регрессии с фильтрами импульса. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: настройки по
Wonder Gold MT4
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: н
Wonder Gold
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: н
Wonder 1 MT5
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 1 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует AUDJPY на таймфрейме H1, используя модель нечёткой логики, читающую месячную и дневную структуру цены. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизи
Wonder 3 MT5
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 3 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует EURUSD на таймфрейме M30, используя канал линейной регрессии с фильтрами импульса. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: настройки по
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