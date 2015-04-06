Wonder Gold MT4

Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей.

Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам.

Что это и чем не является

Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён.

Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу.

Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная.

Ничего оптимизировать: настройки по умолчанию и есть протестированные.

Как создавалась

Системный процесс, а не подгонка под один график: генетическая генерация, проверка на данных, которые не использовались, тесты на других рынках, стресс спреда и Монте-Карло. Пересмотрено в 2026 на свежих данных.

Бэктест (фикс. лот 0.01, качество 99%)

2020-2026: 319 сделок, профит-фактор 1.76, доход/просадка 10.5

Последние 24 месяца: 95 сделок, профит-фактор 3.01

Бэктест не обещание. Реальные результаты зависят от брокера и будут отличаться.

Как тестировать: график XAUUSD H1, настройки по умолчанию, Every tick или 1 minute OHLC. 500 USD достаточно для 0.01 лота.

Параметры: mmLots (фикс. лот), управление капиталом фикс. или процент, MagicNumber, ExitOnFriday.

Каждый Wonder работает сам по себе, но они созданы для совместной работы: коллекция некоррелирована, сочетание нескольких сглаживает эквити. Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поддержка на MQL5, в комментариях или личных сообщениях.