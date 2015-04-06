Wonder Gold MT4

Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей.

Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам.

Что это и чем не является

  • Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён.
  • Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу.
  • Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная.
  • Ничего оптимизировать: настройки по умолчанию и есть протестированные.

Как создавалась

Системный процесс, а не подгонка под один график: генетическая генерация, проверка на данных, которые не использовались, тесты на других рынках, стресс спреда и Монте-Карло. Пересмотрено в 2026 на свежих данных.

Бэктест (фикс. лот 0.01, качество 99%)

  • 2020-2026: 319 сделок, профит-фактор 1.76, доход/просадка 10.5
  • Последние 24 месяца: 95 сделок, профит-фактор 3.01

Бэктест не обещание. Реальные результаты зависят от брокера и будут отличаться.

Как тестировать: график XAUUSD H1, настройки по умолчанию, Every tick или 1 minute OHLC. 500 USD достаточно для 0.01 лота.

Параметры: mmLots (фикс. лот), управление капиталом фикс. или процент, MagicNumber, ExitOnFriday.

Каждый Wonder работает сам по себе, но они созданы для совместной работы: коллекция некоррелирована, сочетание нескольких сглаживает эквити. Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поддержка на MQL5, в комментариях или личных сообщениях.

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Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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Mario Baldantoni
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Wonder 1 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует AUDJPY на таймфрейме H1, используя модель нечёткой логики, читающую месячную и дневную структуру цены. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизи
Wonder 8
Mario Baldantoni
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Wonder 8 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует USDJPY на таймфрейме H1, используя модель истощения тренда с адаптивными фильтрами волатильности. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизироват
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