Wonder 1 MT5

Wonder 1 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей.

Торгует AUDJPY на таймфрейме H1, используя модель нечёткой логики, читающую месячную и дневную структуру цены.

Что это и чем не является

  • Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён.
  • Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу.
  • Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная.
  • Ничего оптимизировать: настройки по умолчанию и есть протестированные.

Как создавалась

Системный процесс, а не подгонка под один график: генетическая генерация, проверка на данных, которые не использовались, тесты на других рынках, стресс спреда и Монте-Карло. Пересмотрено в 2026 на свежих данных.

Бэктест (фикс. лот 0.01, качество 99%)

  • 2020-2026: 187 сделок, профит-фактор 1.59, доход/просадка 5.7
  • Последние 24 месяца: 73 сделок, профит-фактор 1.58

Бэктест не обещание. Реальные результаты зависят от брокера и будут отличаться.

Как тестировать: график AUDJPY H1, настройки по умолчанию, Every tick или 1 minute OHLC. 500 USD достаточно для 0.01 лота.

Параметры: mmLots (фикс. лот), управление капиталом фикс. или процент, MagicNumber, ExitOnFriday.

Каждый Wonder работает сам по себе, но они созданы для совместной работы: коллекция некоррелирована, сочетание нескольких сглаживает эквити. Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поддержка на MQL5, в комментариях или личных сообщениях.

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4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Wonder 1
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 1 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует AUDJPY на таймфрейме H1, используя модель нечёткой логики, читающую месячную и дневную структуру цены. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизи
Wonder 8
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 8 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует USDJPY на таймфрейме H1, используя модель истощения тренда с адаптивными фильтрами волатильности. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизироват
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Wonder 8 MT4
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 8 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует USDJPY на таймфрейме H1, используя модель истощения тренда с адаптивными фильтрами волатильности. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизироват
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Wonder 3
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 3 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует EURUSD на таймфрейме M30, используя канал линейной регрессии с фильтрами импульса. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: настройки по
Wonder Gold MT4
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: н
Wonder Gold
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: н
Wonder 3 MT5
Mario Baldantoni
Эксперты
Wonder 3 входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей. Торгует EURUSD на таймфрейме M30, используя канал линейной регрессии с фильтрами импульса. Что это и чем не является Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён. Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу. Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная. Ничего оптимизировать: настройки по
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