Wonder Gold
- Эксперты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Wonder Gold входит в коллекцию Wonder — стратегии, отобранные из моих портфелей.
Торгует XAUUSD на таймфрейме H1, используя модель пробоя по многопериодным максимумам и минимумам.
Что это и чем не является
- Каждая сделка открывается с фиксированными Stop Loss и Take Profit. Риск всегда определён.
- Без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, низкая нагрузка на маржу.
- Без нейросетей, без ИИ, без квантовых слов. Система на правилах, проверенная и честная.
- Ничего оптимизировать: настройки по умолчанию и есть протестированные.
Как создавалась
Системный процесс, а не подгонка под один график: генетическая генерация, проверка на данных, которые не использовались, тесты на других рынках, стресс спреда и Монте-Карло. Пересмотрено в 2026 на свежих данных.
Бэктест (фикс. лот 0.01, качество 99%)
- 2020-2026: 319 сделок, профит-фактор 1.76, доход/просадка 10.5
- Последние 24 месяца: 95 сделок, профит-фактор 3.01
Бэктест не обещание. Реальные результаты зависят от брокера и будут отличаться.
Как тестировать: график XAUUSD H1, настройки по умолчанию, Every tick или 1 minute OHLC. 500 USD достаточно для 0.01 лота.
Параметры: mmLots (фикс. лот), управление капиталом фикс. или процент, MagicNumber, ExitOnFriday.
Каждый Wonder работает сам по себе, но они созданы для совместной работы: коллекция некоррелирована, сочетание нескольких сглаживает эквити. Доступно для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Поддержка на MQL5, в комментариях или личных сообщениях.