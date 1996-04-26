Ultimate SMC Dashboard with Price Action

Этот индикатор представляет собой мультиинструментальную панель и торговый движок Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 4 (MQL4). Он автоматически находит сломы рыночной структуры, размечает институциональные зоны прямо на графике и одновременно сканирует целый список валютных пар.

Вот подробный разбор того, как устроен этот код и как читать его сигналы.

1. Архитектура движка: Структура рынка

Индикатор автоматизирует три ключевых элемента концепции Smart Money:

Свинг-максимумы и минимумы (Свинг-точки): Алгоритм ищет пики и впадины, проверяя, что центральный бар имеет High выше (или Low ниже), чем SwingPeriod (по умолчанию 5) баров слева и справа от него.

BOS (Break of Structure — Слом структуры): Когда свеча закрывается телом за пределами последнего подтвержденного свинга, код проводит пунктирную линию и подписывает её: «Bullish BOS» (бычий слом) или «Bearish BOS» (медвежий слом).

Генерация зон (OB и FVG): В момент фиксации BOS движок возвращается назад по графику и мгновенно строит два типа институциональных зон: Ордер-блоки (OB): Последняя противоположная свеча перед мощным импульсом, который привел к слому структуры. Дисбаланс / Имбаланс (FVG): Зона ценового разрыва, которая образуется между High 1-й свечи и Low 3-й свечи во время агрессивного движения.



2. Мониторинг реакции на зоны в реальном времени

Индикатор не просто оставляет статичные прямоугольники на экране. Он непрерывно следит за тем, как цена ведет себя при возврате в эти зоны, и выводит текстовые подсказки:

WICK REJECTION (Золотой цвет): Цена коснулась зоны, но резко отскочила, оставив длинную тень (фитиль). Это говорит о сильной защите уровня крупным игроком.

BODY HOLD ZONE (Голубой цвет): Тело свечи закрылось внутри прямоугольника, но не пересекло критическую линию отмены. Значит, зона удерживается, и здесь происходит донабор позиций.

ZONE BREACHED (FAILED) (Оранжево-красный цвет): Свеча закрылась за противоположной границей зоны. Уровень себя исчерпал — индикатор стирает этот прямоугольник с экрана, чтобы не захламлять график.

3. Информационная панель (HUD Matrix)

Если параметр ShowDashboard включен, в углу чарта отрисовывается таблица (координаты настраиваются через DashboardX и DashboardY ). В фоновом режиме индикатор рассчитывает состояние рынка для всех пар из списка (например: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD).

Таблица выглядит следующим образом:

Логика колонки "Setup Status" (Статус сетапа)

Сигнал меняется с NO SETUP на яркий VALID BUY или VALID SELL только при одновременном выполнении условий жесткой фильтрации:

Произошел свежий слом структуры (BOS). Сформировались И ордер-блок (OB), и имбаланс (FVG). Цена еще ни разу не возвращалась к этим уровням после слома (то есть ликвидность крупных ордеров остается нетронутой / немитигированной).

4. Интерактивная навигация

Вся панель работает как мини-интерфейс операционной системы. Названия валютных пар в первой колонке — это полноценные кликабельные кнопки.

Если вы анализируете график EURUSD и видите на панели, что по GBPUSD загорелся статус VALID BUY , вам не нужно искать инструмент в обзоре рынка. Достаточно кликнуть на кнопку «GBPUSD» прямо на панели, и индикатор мгновенно переключит текущее окно на эту пару, позволяя быстро оценить ситуацию и открыть сделку.