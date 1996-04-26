Ultimate SMC Dashboard with Price Action

Этот индикатор представляет собой мультиинструментальную панель и торговый движок Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 4 (MQL4). Он автоматически находит сломы рыночной структуры, размечает институциональные зоны прямо на графике и одновременно сканирует целый список валютных пар.

Вот подробный разбор того, как устроен этот код и как читать его сигналы.

1. Архитектура движка: Структура рынка

Индикатор автоматизирует три ключевых элемента концепции Smart Money:

  • Свинг-максимумы и минимумы (Свинг-точки): Алгоритм ищет пики и впадины, проверяя, что центральный бар имеет High выше (или Low ниже), чем SwingPeriod (по умолчанию 5) баров слева и справа от него.

  • BOS (Break of Structure — Слом структуры): Когда свеча закрывается телом за пределами последнего подтвержденного свинга, код проводит пунктирную линию и подписывает её: «Bullish BOS» (бычий слом) или «Bearish BOS» (медвежий слом).

  • Генерация зон (OB и FVG): В момент фиксации BOS движок возвращается назад по графику и мгновенно строит два типа институциональных зон:

    • Ордер-блоки (OB): Последняя противоположная свеча перед мощным импульсом, который привел к слому структуры.

    • Дисбаланс / Имбаланс (FVG): Зона ценового разрыва, которая образуется между High 1-й свечи и Low 3-й свечи во время агрессивного движения.

2. Мониторинг реакции на зоны в реальном времени

Индикатор не просто оставляет статичные прямоугольники на экране. Он непрерывно следит за тем, как цена ведет себя при возврате в эти зоны, и выводит текстовые подсказки:

  • WICK REJECTION (Золотой цвет): Цена коснулась зоны, но резко отскочила, оставив длинную тень (фитиль). Это говорит о сильной защите уровня крупным игроком.

  • BODY HOLD ZONE (Голубой цвет): Тело свечи закрылось внутри прямоугольника, но не пересекло критическую линию отмены. Значит, зона удерживается, и здесь происходит донабор позиций.

  • ZONE BREACHED (FAILED) (Оранжево-красный цвет): Свеча закрылась за противоположной границей зоны. Уровень себя исчерпал — индикатор стирает этот прямоугольник с экрана, чтобы не захламлять график.

3. Информационная панель (HUD Matrix)

Если параметр ShowDashboard включен, в углу чарта отрисовывается таблица (координаты настраиваются через DashboardX и DashboardY ). В фоновом режиме индикатор рассчитывает состояние рынка для всех пар из списка (например: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD).

Таблица выглядит следующим образом:

Логика колонки "Setup Status" (Статус сетапа)

Сигнал меняется с NO SETUP на яркий VALID BUY или VALID SELL только при одновременном выполнении условий жесткой фильтрации:

  1. Произошел свежий слом структуры (BOS).

  2. Сформировались И ордер-блок (OB), и имбаланс (FVG).

  3. Цена еще ни разу не возвращалась к этим уровням после слома (то есть ликвидность крупных ордеров остается нетронутой / немитигированной).

4. Интерактивная навигация

Вся панель работает как мини-интерфейс операционной системы. Названия валютных пар в первой колонке — это полноценные кликабельные кнопки.

Если вы анализируете график EURUSD и видите на панели, что по GBPUSD загорелся статус VALID BUY , вам не нужно искать инструмент в обзоре рынка. Достаточно кликнуть на кнопку «GBPUSD» прямо на панели, и индикатор мгновенно переключит текущее окно на эту пару, позволяя быстро оценить ситуацию и открыть сделку.

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А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Другие продукты этого автора
Dual Vision Pro EA
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Эксперты
DualVision Pro EA ( Визуальный индикатор в комплекте) DualVision Pro — это мультивалютный торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, ценящих полную прозрачность и системную точность. Основанный на матрице адаптивного скользящего стопа ATR и фильтрации сглаженных свечей Heikin-Ashi, DualVision Pro находит глобальные развороты тренда на ранних стадиях, отсеивая ложные рыночные шумы. В отличие от стандартных советников-«черных ящиков», DualVision Pro поставляется в комплекте с с
Asian Manipulation Detector Plus Alert Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Система определения азиатской манипуляции + система направленного входа Лондонской сессии Обзор Индикатор Asian Manipulation Detector — это торговый инструмент, основанный на SMC, разработанный для выявления институционального поведения рынка во время азиатской сессии и подтверждения направленного уклона для лондонской сессии. Он сочетает анализ диапазона азиатской сессии, подтверждение структуры H4 и валидацию пробоя, чтобы предоставлять высоковероятные сигналы на покупку и продажу с оповещени
Multi Engine UT Bot Trend Tracker Matrix
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix (MT5) Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix — это продвинутый многоуровневый индикатор технического анализа, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Созданный для точного следования за трендом, он сочетает в себе работу двух полностью независимых аналитических движков, встроенный высокоэффективный скользящий фильтр и тактическую панель импульса прямо на экране вашего чарта. В отличие от простых индикаторов класса Trailing Stop, эта систем
Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Панель разворотов Price Action Demand & Supply Price Action Demand & Supply Reversal Dashboard — это мощный мультисимвольный индикатор, предназначенный для поиска высоковероятных разворотных точек на всех инструментах из вашего списка наблюдения и отображения их в удобной панели в реальном времени. Индикатор объединяет ключевые концепции Smart Money Concepts (SMC) и Price Action, позволяя быстро находить сильнейшие точки разворота без необходимости вручную анализировать множество графиков. Основ
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Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями Обзор: Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями — это профессиональный универсальный индикатор, который объединяет дневные трендовые линии, сигналы смены характера (CHoCH) и институциональные зоны спроса/предложения за 7 дней, чтобы дать трейдерам ясное понимание структуры рынка, направления тренда и точек с высокой вероятностью разворота. Основные возможности: Определение дневных трендовых линий: Автоматически строит трендо
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Institutional Liquidity Flow System Plus Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Система потока институциональной ликвидности (Institutional Liquidity Flow System) Этот индикатор представляет собой гибридную институциональную систему ликвидности и стратегии продолжения тренда через пробой и ретест. Он предназначен для выявления высоковероятных рыночных реакций и входов в продолжение движения с использованием уровней предыдущего дневного максимума и минимума, сглаженного скользящего среднего и структурированной логики пробоя и ретеста. Он объединяет поведение ликвидностных «с
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4. Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как: Восходящий тренд (Trending UP) Нисходящий тренд (Trending DOWN) Флэт / условия
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Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Индикаторы
Многофреймовая гистограмма спроса и предложения Описание: Многофреймовая гистограмма спроса и предложения — это мощный и чистый индикатор, который показывает силу рыночного спроса и предложения на нескольких таймфреймах, в частности H4 и D1. Он отображает гистограммы, выделяющие моменты доминирования покупателей или продавцов, позволяя трейдерам быстро определять ключевые зоны рыночного давления. Ключевые особенности: Гистограммы H4 и D1: Четкая визуализация силы рынка на старших таймфреймах.
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Smc Mtf Reversal Indicator Plus Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert Ловите развороты рынка в момент их появления с помощью мощного пересечения Синей линии (%K) ! Мгновенно отображаются стрелки на покупку , когда синяя линия поднимается выше 20, и стрелки на продажу , когда она опускается ниже 80. Каждый сигнал сопровождается моментальными уведомлениями — прямо на экране, со звуком или на мобильное устройство. Визуализируйте точки разворота цены как никогда раньше с помощью Зон Разворота — красиво выделенные области спроса и
Industry Machine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Industry Machine – это универсальный инструмент для трейдинга, который объединяет в себе динамическую панель мониторинга, зоны спроса и предложения, сигналы разворота и гистограмму многотаймфреймного анализа. Он позволяет трейдеру получать полное представление о рынке в один взгляд. В центре системы находится панель мониторинга , которая отслеживает все активные валютные пары и показывает их состояние на разных таймфреймах. Панель указывает, является ли пара бычьей или медвежьей на H4 и M30, ото
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Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
СИСТЕМА РАЗВОРОТА ПОДОКНА ARTEMIS — это мощный индикатор форекс без перерисовки, созданный для выявления высоковероятных разворотных сделок с использованием сочетания концепций Smart Money (умных денег) и анализа стохастического импульса. Разработанный для трейдеров, которые стремятся к точным точкам входа, этот индикатор объединяет определение снятия ликвидности, смену рыночной структуры и подтверждение импульса в одном чистом и профессиональном торговом инструменте. ПОЧЕМУ ЭТОТ ИНДИКАТОР ВЫДЕЛ
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда, многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки, помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Использ
Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Super Reversal Indicator with Alert — это мульти таймфреймовый торговый инструмент, предназначенный для выявления высоковероятных разворотных точек на рынке с использованием комбинации стохастического импульса, зон спроса и предложения, а также сигналов отклонения цены. Индикатор помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота с помощью наглядных визуальных сигналов и оповещений в реальном времени. Основные возможности Мульти таймфреймовый стохастический анализ Использует стохастиче
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Trend Reversal Zone and Alert Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью. Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов , позволя
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
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Ultimate Pro Panel with Trade Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) Описание индикатора ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM — это продвинутый индикатор поддержки принятия решений для MetaTrader 4, который превращает сложный анализ рынка в простую и наглядную торговую систему. Индикатор оценивает текущие рыночные условия с использованием количественных моделей поведения рынка, помогая выявлять высоковероятные торговые ситуации и диапазоны. Система объединяет вероятностный анализ с логикой диапазонов,
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Extreme Pro Engine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
EXTREME PRO ULTRA CLEAN преобразует сложный рыночный анализ в понятную визуальную систему принятия торговых решений, предназначенную для выявления торговых условий с высокой вероятностью успеха . Вместо использования запаздывающих индикаторов или субъективной интерпретации, система оценивает реальные рыночные условия на основе: Среднего дневного диапазона (ADR) Направленного смещения относительно открытия дня (Daily Open) Силы ценового импульса Модели вероятностной оценки Институциональной матри
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Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей Обзор: «Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках . Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона. Ключевые функции: Определение диапазона H4: Автоматически опр
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка. Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку: Рынок в т
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Эксперты
Trend Reversal Zone and Alert EA Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения , подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов . Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа , позволяя в
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money , который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах . Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи . Сигналы формируются тол
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Moving Average of Supply and Demand это мощный и в то же время простой трендовый индикатор, созданный для того, чтобы помочь трейдерам ясно видеть направление рынка и входить в сделки с уверенностью, даже без глубоких знаний технического анализа. В отличие от классических скользящих средних, которые рассчитываются по цене, данный индикатор применяет сглаживание по давлению спроса и предложения. Результат отображается непосредственно на ценовом графике в виде динамической гистограммы трендовой зо
Impulse Zone Hunter
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Impulse Zone Hunter – Точное торговое решение Impulse Zone Hunter — это высокопроизводительный индикатор для MT4 , предназначенный для того, чтобы дать трейдерам визуальное преимущество в обнаружении высокопробных рыночных движений. Он сосредоточен на зонах спроса и предложения , ордерных блоках и ChoCH (Change of Character, смена характера рынка) , предоставляя ясные сигналы прямо на вашем ценовом графике . Ключевые особенности: Двухрежимная торговля Переключайтесь между зонами спроса и предлож
FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
FibStrike Rejection — это мощный индикатор для MT4, разработанный для трейдеров, которые хотят визуализировать зоны с высокой вероятностью покупки и продажи, используя уровни Фибоначчи в сочетании с сигналами от отскоков свечей (wick rejection). Индикатор автоматически определяет недавние максимумы и минимумы на основе настраиваемого периода просмотра и строит уровни Фибоначчи от 100% до 40%. Зоны покупки и продажи выделяются внутри этих уровней. Кроме того, индикатор выявляет свечи с отскоками
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Liquidity Sentinel Pro – Многофреймовый Дашборд и Оповещения о Отбойных Свечах Описание: Liquidity Sentinel Pro – это мощный универсальный индикатор для MT4, который обеспечивает трейдерам полный обзор рыночной динамики, объединяя анализ тренда на нескольких таймфреймах, силу спроса/предложения и точные оповещения о отбойных свечах (wick rejection). Этот инструмент предоставляет практические рекомендации о том, какие валютные пары или активы находятся в тренде, выделяет точки с высокой вероятнос
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