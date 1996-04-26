Ultimate SMC Dashboard with Price Action
- Индикаторы
-
- Версия: 6.0
- Активации: 10
Этот индикатор представляет собой мультиинструментальную панель и торговый движок Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 4 (MQL4). Он автоматически находит сломы рыночной структуры, размечает институциональные зоны прямо на графике и одновременно сканирует целый список валютных пар.
Вот подробный разбор того, как устроен этот код и как читать его сигналы.
1. Архитектура движка: Структура рынка
Индикатор автоматизирует три ключевых элемента концепции Smart Money:
-
Свинг-максимумы и минимумы (Свинг-точки): Алгоритм ищет пики и впадины, проверяя, что центральный бар имеет High выше (или Low ниже), чем SwingPeriod (по умолчанию 5) баров слева и справа от него.
-
BOS (Break of Structure — Слом структуры): Когда свеча закрывается телом за пределами последнего подтвержденного свинга, код проводит пунктирную линию и подписывает её: «Bullish BOS» (бычий слом) или «Bearish BOS» (медвежий слом).
-
Генерация зон (OB и FVG): В момент фиксации BOS движок возвращается назад по графику и мгновенно строит два типа институциональных зон:
-
Ордер-блоки (OB): Последняя противоположная свеча перед мощным импульсом, который привел к слому структуры.
-
Дисбаланс / Имбаланс (FVG): Зона ценового разрыва, которая образуется между High 1-й свечи и Low 3-й свечи во время агрессивного движения.
-
2. Мониторинг реакции на зоны в реальном времени
Индикатор не просто оставляет статичные прямоугольники на экране. Он непрерывно следит за тем, как цена ведет себя при возврате в эти зоны, и выводит текстовые подсказки:
-
WICK REJECTION (Золотой цвет): Цена коснулась зоны, но резко отскочила, оставив длинную тень (фитиль). Это говорит о сильной защите уровня крупным игроком.
-
BODY HOLD ZONE (Голубой цвет): Тело свечи закрылось внутри прямоугольника, но не пересекло критическую линию отмены. Значит, зона удерживается, и здесь происходит донабор позиций.
-
ZONE BREACHED (FAILED) (Оранжево-красный цвет): Свеча закрылась за противоположной границей зоны. Уровень себя исчерпал — индикатор стирает этот прямоугольник с экрана, чтобы не захламлять график.
3. Информационная панель (HUD Matrix)
Если параметр ShowDashboard включен, в углу чарта отрисовывается таблица (координаты настраиваются через DashboardX и DashboardY ). В фоновом режиме индикатор рассчитывает состояние рынка для всех пар из списка (например: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD).
Таблица выглядит следующим образом:
Логика колонки "Setup Status" (Статус сетапа)
Сигнал меняется с NO SETUP на яркий VALID BUY или VALID SELL только при одновременном выполнении условий жесткой фильтрации:
-
Произошел свежий слом структуры (BOS).
-
Сформировались И ордер-блок (OB), и имбаланс (FVG).
-
Цена еще ни разу не возвращалась к этим уровням после слома (то есть ликвидность крупных ордеров остается нетронутой / немитигированной).
4. Интерактивная навигация
Вся панель работает как мини-интерфейс операционной системы. Названия валютных пар в первой колонке — это полноценные кликабельные кнопки.
Если вы анализируете график EURUSD и видите на панели, что по GBPUSD загорелся статус VALID BUY , вам не нужно искать инструмент в обзоре рынка. Достаточно кликнуть на кнопку «GBPUSD» прямо на панели, и индикатор мгновенно переключит текущее окно на эту пару, позволяя быстро оценить ситуацию и открыть сделку.