MA Speed ms
- Индикаторы
-
- Версия: 2.47
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки.
СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор.
- - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики.
- - Скорость - это первая производная скользящей средней.
- - Индикатор MA Speed показывает, как быстро сама MA меняет свое направление.
- - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA.
- - Рекомендуется использовать MA Speed в трендовых стратегиях, если значение индикатора < 0: тренд идет вниз; если значение индикатора > 0: тренд идет вверх.
- - Таймфрейм - любой; Торговая пара - любая.
- - Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Параметры (настраиваются очень просто):
- 1) Период скорости. Рекомендуемые значения от 3 до 7. Чувствительность индикатора увеличивается, когда период скорости уменьшается, и наоборот.
- 2) Период MA (скорость этой MA будет рассчитана).
- 3) Метод MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
- 4) Прикладная цена MA (7 вариантов).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.