MA Speed ms

Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки.
СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор.
  • - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики.
  • - Скорость - это первая производная скользящей средней.
  • - Индикатор MA Speed ​​показывает, как быстро сама MA меняет свое направление.
  • - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA.
  • - Рекомендуется использовать MA Speed ​​в трендовых стратегиях, если значение индикатора < 0: тренд идет вниз; если значение индикатора > 0: тренд идет вверх.
  • - Таймфрейм - любой; Торговая пара - любая.
  • - Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Параметры (настраиваются очень просто):
  • 1) Период скорости. Рекомендуемые значения от 3 до 7. Чувствительность индикатора увеличивается, когда период скорости уменьшается, и наоборот.
  • 2) Период MA (скорость этой MA будет рассчитана).
  • 3) Метод MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
  • 4) Прикладная цена MA (7 вариантов).
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Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

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Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Если вам понравился этот индикатор, пожалуйста, оставьте короткий положительный отзыв! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Crypto_Forex: Heiken Ashi Candles для MT4. Не перерисовывается. - Heiken_Ashi_Candles отлично сочетается с индикатором Trend Line MA, как на картинке. - Индикатор Heiken_Ashi_Candles - очень полезный вспомогательный индикатор, делающий т
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SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Особенности советника: - Методы скальпинга. - Отс
Micro M and Micro W patterns MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Micro M and Micro W patterns" для MT5, без перерисовки и задержки. - Индикатор "Micro M and Micro W patterns" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action. - Индикатор распознаёт паттерны Micro M и Micro W на графике: - Бычий Micro W — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения). - Медвежий Micro M — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения). - Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств. - Индикатор "Micro M and Micro
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Если вам понравился этот индикатор , пожалуйста, оставьте короткий положительный отзыв! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex Spread Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент.  Click here to MT5 version! - Индикатор Spread Display показывает текущий спред валютной пары, к которой он прикреплен. - Можно расположить значение Spread
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Previous Day High Low Levels ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Previous Day High Low levels" для MT4. - Индикатор "Previous Day High Low levels" - очень полезный вспомогательный индикатор. - Уровни вчерашнего максимума и минимума так важны, потому что цена очень часто отскакивает от них. - Эти уровни можно считать надежными уровнями поддержки и сопротивления - цена их очень уважает. - Это полезный индикатор для внутридневных трейдеров, которые используют методы торговли Reversal и скальпинг. - Очень хорошо сочетается с Price Action.
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Если вам понравился этот индикатор, пожалуйста, оставьте короткий положительный отзыв! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex SWAP Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент.   Click here to MT5 version! - Индикатор SWAP Display показывает текущие SWAP для длинных и коротких сделок пары Forex, к которой он прикреплен. - Можно размес
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей T
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить R
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. - О
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ниж
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для модер
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и П
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а линия
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну пар
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение дл
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С о
Hook Pattern mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Hook pattern" для MT4. - Индикатор "Hook pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает бычьи и медвежьи Hook patterns на графике: - Bullish Hook - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Bearish Hook - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Индикатор "Hook pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/соп
Smoothed Trend Histogram m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Сглаженная гистограмма тренда" для MT4, без перерисовки. - Индикатор сглаженной гистограммы тренда гораздо эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних. - Он особенно ориентирован на обнаружение крупных трендов. - Индикатор имеет 2 цвета: красный для медвежьего нисходящего тренда и зеленый для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках). - С оповещениями для мобильных устройств и ПК. - Отличная идея для объединения этого индикатора с
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу текущ
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals Pro" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals Pro решил эту проблему - у него есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн стрелок фракталов. - Имеет Info Spread
RSI Flat Detector m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "RSI FLAT Detector" - эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Не перерисовывается. Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого замечательного индикатора для MT4. - Индикатор показывает на графике области флэта цены. Он имеет параметр "Flat Sensitivity" - который отвечает за обнаружение флэта. - "RSI FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Вы можете использовать е
Breakout Channel ml
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор BREAKOUT CHANNEL для MT4, без перерисовки. - Этот индикатор можно использовать как полноценную торговую систему, основанную на прорывах максимумов/минимумов. - Он имеет всего 1 параметр - HYSTORY DEPTH, он отражает количество свечей, которые учитывает индикатор. - Рекомендуемые значения параметра HYSTORY DEPTH: таймфрейм D1 - 20 (один месяц), H4 - 30 (одна неделя), H1 - 24 (один день). - BREAKOUT CHANNEL состоит из 3 линий: High Border - максимальная цена последних N (пар
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
RVI Higher Time Frame Pro mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Pro Oscillator для MT4. - Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального осциллятора HTF RVI Pro Oscillator для MT4. HTF означает «более высокий таймфрейм». - RVI — один из лучших осцилляторов для определения смены тренда и входа в зону перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входом по Price Action в зонах перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI Pro позволяет прикрепить RVI с б
MACD Higher Time Frame ml
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор HTF MACD Oscillator для MT4. - HTF означает - более высокий таймфрейм. - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных индикаторов для трендовой торговли. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем Multi-Time Frame с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Индикатор HTF MACD позволяет прикрепить MACD с более высокого таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный подход к торговле. - Индикатор имеет встроенные оповещения
Bollinger Bands Speed Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Уникальный трендовый индикатор Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" для MT4, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это 1-я производная стандартных полос Боллинджера. - Индикатор Bollinger Bands Speed ​​Pro показывает, как быстро средняя линия BB и границы BB меняют свое направление. - По умолчанию: синяя линия - это скорость средней линии BB, красная линия - скорость нижней границы, зеленая - скорость верхней границы. - Рекомендуется испо
ReTest Pro Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator "ReTest Pro Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор ReTestPro_Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в направлении основного тренда после повторного тестирования сильного уровня поддержки/сопротивления. - Гистограмма ReTestPro может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и зеленого для бычьего. - Как только вы увидите устойчивые последовательные столбцы гистограммы одного цвета, это означает, что наступил новый тренд. - Сигнал ReTest
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