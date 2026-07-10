Market Structure Order Blocks and Gaps MT5

Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор.





Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка и институциональные ценовые зоны и предоставляет полный интерфейс буферов для интеграции с советниками.





Структура рынка. Индикатор определяет как внутреннюю, так и свинговую структуру, отмечая слом структуры (BOS) и смену характера (CHoCH), с отдельными бычьими и медвежьими фильтрами для каждого типа структуры. Он выделяет сильные и слабые максимумы и минимумы и отмечает равные максимумы и минимумы (EQH/EQL) как уровни ликвидности.





Ордер-блоки. Внутренние и свинговые ордер-блоки отрисовываются с автоматическим отслеживанием отработки. Доступны два режима отображения: Current Structure продлевает блок до его пробоя, а Fixed Length отображает его в течение заданного числа баров. Каждый ордер-блок может показывать опциональную среднюю линию, и можно применить фильтр волатильности на основе ATR или диапазона.





Гэпы справедливой стоимости (FVG). Фильтр смещения отмечает только гэпы, созданные свечами с моментумом выше среднего, что соответствует определению истинного дисбаланса по ICT. Множитель порога и длина скользящего среднего настраиваются, а опциональный фильтр отношения тени к телу исключает слабые формации. Как и ордер-блоки, гэпы могут отображаться в режиме отработки (удаляются при заполнении) или Fixed Length, с опциональной средней линией, отмечающей consequent encroachment.





Мультитаймфреймовый режим. Установка параметра TimeFrame выше периода графика отображает структуру старшего таймфрейма, ордер-блоки и FVG на графике младшего таймфрейма — например, просмотр структуры M15 прямо на графике M1. На одном графике можно запускать несколько экземпляров с разными таймфреймами.





Оповещения. Настраиваемые оповещения охватывают все события: сломы структуры (сформированные и затронутые), касание, формирование, пробой ордер-блока и касание его средней линии, подтверждение FVG на закрытии свечи, касание FVG, а также события равных максимумов и минимумов. Поддерживаются звук, всплывающее окно, электронная почта и push-уведомление.





Интеграция с советниками. Двадцать буферов индикатора предоставляют все сигналы и цены зон — верх и низ ордер-блока, верх и низ FVG, состояние тренда и события структуры — для прямого использования в советниках через iCustom. Карта буферов задокументирована в заголовке исходного кода и на скриншотах продукта.





Параметры. Все параметры сгруппированы по функциям (Display, Internal Structure, Swing Structure, Order Blocks, FVG, Alerts). Настройки по умолчанию работают на любом символе и таймфрейме, а параметр Max Bars ограничивает обработку истории для быстрой загрузки.





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