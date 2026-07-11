ICT Session Kill Zones with Alerts MT5

Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера.





Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собственный переключатель включения, время начала, длительность и цвет, отображаемые в виде залитых блоков или только границ. Максимум и минимум каждой завершённой сессии проецируются вперёд как горизонтальные уровни, и каждая такая линия продления завершается автоматически, как только цена её пересекает, со настраиваемым стилем и толщиной линии. Также доступны две опорные линии: линия закрытия Азии, продлевающая среднюю цену азиатской сессии на весь торговый день, и опциональная средняя линия для каждого блока сессии.





Индикатор может оповещать вас, когда цена касается максимума или минимума сессии. Оповещения срабатывают один раз за бар, чтобы избежать повторных срабатываний на одной свече, и поддерживают всплывающее окно, звук, электронную почту и push-уведомление, каждое из которых можно включить или выключить отдельно.





Настройка начинается с параметра ServerMinusNY — это серверное время вашего брокера минус нью-йоркское время в часах, и его следует задать прежде всего остального. NumberOfDays определяет, сколько прошедших дней сессий отображается, а каждая сессия имеет собственные настройки включения, времени начала, длительности и цвета. У оповещений есть главный переключатель наряду с отдельными переключателями звука, всплывающего окна, почты и push, тогда как элементы управления стилем охватывают режим заливки, толщину границы и стили линий.





Индикатор работает на XAUUSD и основных валютных парах и функционирует на любом символе. Он подходит для таймфреймов от M1 до M15 для входов и M30 или H1 для контекста сессий, и его можно использовать вместе с инструментами order block, fair value gap и анализа структуры рынка. Это аналитический индикатор: он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки, поэтому всегда тестируйте на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.





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