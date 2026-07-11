ICT Session Kill Zones with Alerts MT5

Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера.

Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собственный переключатель включения, время начала, длительность и цвет, отображаемые в виде залитых блоков или только границ. Максимум и минимум каждой завершённой сессии проецируются вперёд как горизонтальные уровни, и каждая такая линия продления завершается автоматически, как только цена её пересекает, со настраиваемым стилем и толщиной линии. Также доступны две опорные линии: линия закрытия Азии, продлевающая среднюю цену азиатской сессии на весь торговый день, и опциональная средняя линия для каждого блока сессии.

Индикатор может оповещать вас, когда цена касается максимума или минимума сессии. Оповещения срабатывают один раз за бар, чтобы избежать повторных срабатываний на одной свече, и поддерживают всплывающее окно, звук, электронную почту и push-уведомление, каждое из которых можно включить или выключить отдельно.

Настройка начинается с параметра ServerMinusNY — это серверное время вашего брокера минус нью-йоркское время в часах, и его следует задать прежде всего остального. NumberOfDays определяет, сколько прошедших дней сессий отображается, а каждая сессия имеет собственные настройки включения, времени начала, длительности и цвета. У оповещений есть главный переключатель наряду с отдельными переключателями звука, всплывающего окна, почты и push, тогда как элементы управления стилем охватывают режим заливки, толщину границы и стили линий.

Индикатор работает на XAUUSD и основных валютных парах и функционирует на любом символе. Он подходит для таймфреймов от M1 до M15 для входов и M30 или H1 для контекста сессий, и его можно использовать вместе с инструментами order block, fair value gap и анализа структуры рынка. Это аналитический индикатор: он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки, поэтому всегда тестируйте на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.

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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
FREE
Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Индикаторы
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (2)
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
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Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля поку
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Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
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Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Утилиты
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
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