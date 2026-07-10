Market Structure Order Blocks and Gaps MT5

本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。





Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。





市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。





订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。





公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义。阈值倍数和滚动平均长度均可调节，可选的影线实体比过滤器可排除弱形态。与订单块相同，缺口可采用缓解模式（填补后移除）或固定长度模式显示，并可选显示标记后续侵蚀（consequent encroachment）的中线。





多周期模式。将 TimeFrame 参数设为高于图表周期，即可在较低周期图表上显示较高周期的结构、订单块和 FVG——例如在 M1 图表上直接查看 M15 结构。同一图表上可运行多个不同周期的实例。





提醒。可配置的提醒涵盖所有事件：结构突破（形成和触及）、订单块触及、形成、突破和中线触及、K线收盘确认 FVG、FVG 触及，以及等高点和等低点事件。支持声音、弹窗、邮件和推送通知。





EA 集成。二十个指标缓冲区暴露所有信号和区域价格——订单块顶部和底部、FVG 顶部和底部、趋势状态和结构事件——可通过 iCustom 直接在 EA 中使用。缓冲区映射在源码头部和产品截图中均有说明。





参数。所有参数按功能分组（显示、内部结构、摆动结构、订单块、FVG、提醒）。默认设置适用于任何品种和周期，Max Bars 参数可限制历史处理量以加快加载。





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