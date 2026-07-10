KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard Pro
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.37
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 10
KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard Pro 是一款专为 MetaTrader 5 设计的实时多品种仪表盘指标。
核心功能：
无需切换图表，即可一目了然地掌握多达 20 个交易品种（品种由您在参数中设定）在日线、周线和月线周期上的趋势倾向（Bias）及价格区间状态。
显示内容：
各品种实时价格
日线倾向：较今日开盘价的变动百分比 + 箭头标识（看涨/看跌）
周线倾向：较本周开盘价的变动百分比 + 箭头标识
月线倾向：较本月开盘价的变动百分比 + 箭头标识
区间状态（针对各周期）：
HIGH（高位）→ 价格突破上一周期的最高点（看涨突破）
LOW（低位）→ 价格跌破上一周期的最低点（看跌突破）
NO BIAS（无明确倾向）→ 价格仍处于上一周期的区间范围内
整体倾向：基于多数原则（三个周期中有两个一致）→ 看涨 (BULL) 或 看跌 (BEAR)
主要特点：
全实时仪表盘 —— 实时更新（基于每个报价跳动/Tick 及计时器）。
可点击与排序 —— 点击列标题可按品种、倾向或区间状态排序；点击任意品种行可高亮显示。
深色/浅色主题切换 —— 内置主题切换功能。
显示/隐藏按钮 —— 图表上简洁的切换开关。
智能通知（仅在 M15 K 线收盘时触发，以减少干扰）：
整体倾向变化
区间突破（高位/低位）
单个周期倾向反转
首次加载时的综合汇总信息（可选）
适用于任何图表（与图表当前品种无关）。
支持经纪商提供的所有品种（外汇、指数、黄金、比特币等）。
适用人群：
日内交易者、波段交易者及长线交易者，旨在快速把握多种资产的市场情绪与突破机会。
无需打开大量图表即可监控市场“大局”。
这是一款纯粹的信息/仪表盘工具 —— 不进行自动交易，仅提供信息参考。
核心功能：
无需切换图表，即可一目了然地掌握多达 20 个交易品种（品种由您在参数中设定）在日线、周线和月线周期上的趋势倾向（Bias）及价格区间状态。
显示内容：
各品种实时价格
日线倾向：较今日开盘价的变动百分比 + 箭头标识（看涨/看跌）
周线倾向：较本周开盘价的变动百分比 + 箭头标识
月线倾向：较本月开盘价的变动百分比 + 箭头标识
区间状态（针对各周期）：
HIGH（高位）→ 价格突破上一周期的最高点（看涨突破）
LOW（低位）→ 价格跌破上一周期的最低点（看跌突破）
NO BIAS（无明确倾向）→ 价格仍处于上一周期的区间范围内
整体倾向：基于多数原则（三个周期中有两个一致）→ 看涨 (BULL) 或 看跌 (BEAR)
主要特点：
全实时仪表盘 —— 实时更新（基于每个报价跳动/Tick 及计时器）。
可点击与排序 —— 点击列标题可按品种、倾向或区间状态排序；点击任意品种行可高亮显示。
深色/浅色主题切换 —— 内置主题切换功能。
显示/隐藏按钮 —— 图表上简洁的切换开关。
智能通知（仅在 M15 K 线收盘时触发，以减少干扰）：
整体倾向变化
区间突破（高位/低位）
单个周期倾向反转
首次加载时的综合汇总信息（可选）
适用于任何图表（与图表当前品种无关）。
支持经纪商提供的所有品种（外汇、指数、黄金、比特币等）。
适用人群：
日内交易者、波段交易者及长线交易者，旨在快速把握多种资产的市场情绪与突破机会。
无需打开大量图表即可监控市场“大局”。
这是一款纯粹的信息/仪表盘工具 —— 不进行自动交易，仅提供信息参考。