Marketprofileshadow

MarketProfileShadow

MarketProfileShadow — это профиль объёма на основе торговых сессий для MT5, который визуализирует распределение проторгованного объёма внутри заданных торговых сессий. Индикатор рассчитывает и отображает Point of Control (POC), Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL), а также визуально выделяет область Value Area.

Индикатор оптимизирован по производительности: активные сессии обновляются только каждые 5 минут, а уже завершённые сессии повторно не пересчитываются.

Рекомендации по использованию

MarketProfileShadow в первую очередь разработан для 5-минутного графика (M5), где он обеспечивает наиболее информативное отображение рыночного принятия цены, распределения объёма и анализа торговых сессий.

Использование индикатора целесообразно вплоть до таймфрейма M30 включительно. Однако с увеличением таймфрейма информативность профилей сессий постепенно снижается, поскольку различные рыночные фазы и торговая активность начинают сильнее смешиваться.

Использование на таймфреймах выше M30 не рекомендуется, поскольку отображаемый профиль объёма обычно уже не предоставляет существенной дополнительной аналитической информации, за исключением случаев, когда основное внимание уделяется уровням Value Area Low, Value Area High или Point of Control.

Примечание: профиль объёма основан на тиковом объёме. Индикатор предназначен исключительно для визуализации рыночного принятия цены, зон ликвидности и потенциальных уровней поддержки и сопротивления и не является самостоятельным торговым сигналом.

Настройки

LookbackDays

Количество предыдущих дней, за которые отображаются профили объёма.

PriceStepPoints

Определяет размер ценовых интервалов (Volume Bins) в пунктах. Более высокие значения уменьшают количество ценовых уровней и повышают производительность.

ValueAreaPercent

Определяет процент от общего объёма торгов, который будет отображаться как Value Area. По умолчанию учитывается 70% всего проторгованного объёма.

MaxProfileWidthPercent

Задает максимальную ширину профиля объёма относительно продолжительности соответствующей торговой сессии.

BaseUTCOffsetHours

Смещение относительно UTC для адаптации к местному времени. Например, Германия использует UTC+2 летом и UTC+1 зимой.

Настройки отображения

ShowVolumeProfile

Включает или отключает отображение профиля объёма.

ShowVAH_VAL_POC

Включает или отключает отображение линий VAH, VAL и POC.

Настройки торговых сессий

Для каждой торговой сессии можно задать индивидуальное время начала и окончания.

Азиатская сессия

UseAsiaSession

Включает или отключает азиатскую торговую сессию.

AsiaStart

Время начала азиатской сессии.

AsiaEnd

Время окончания азиатской сессии.

Лондонская сессия

UseLondonSession

Включает или отключает лондонскую торговую сессию.

LondonStart

Время начала лондонской сессии.

LondonEnd

Время окончания лондонской сессии.

Нью-Йоркская сессия

UseNewYorkSession

Включает или отключает нью-йоркскую торговую сессию.

NewYorkStart

Время начала нью-йоркской сессии.

NewYorkEnd

Время окончания нью-йоркской сессии.

Настройки профиля объёма

VolumeProfileColor

Основной цвет профиля объёма.

FillVolumeProfile

Включает или отключает заливку профиля объёма.

VolumeFillTransparency

Прозрачность области Value Area.

OutsideValueAreaTransparency

Прозрачность областей за пределами Value Area. Позволяет визуально сильнее выделить область Value Area.

WeakVolumeTransparency

Прозрачность зон с низким объёмом.

StrongVolumeTransparency

Прозрачность зон с высоким объёмом.

VolumeProfileSmoothSteps

Определяет степень сглаживания профиля. Более высокие значения создают более плавный контур, однако требуют большей вычислительной мощности.

Настройки POC / VAH / VAL

POC_Color

Цвет линии Point of Control (POC).

VAH_Color

Цвет линии Value Area High (VAH).

VAL_Color

Цвет линии Value Area Low (VAL).

POC_Transparency

Прозрачность линии POC.

VAH_Transparency

Прозрачность линии VAH.

VAL_Transparency

Прозрачность линии VAL.


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1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Volumeshadow — Индикатор дивергенций CVD Volumeshadow отображает Cumulative Volume Delta (CVD) непосредственно на ценовом графике, позволяя с первого взгляда оценить баланс сил между покупателями и продавцами. Индикатор визуализирует CVD в виде цветных теневых областей на каждой свече, что помогает выявлять потенциальные дивергенции CVD. Индикатор основан на тиковом объёме и предоставляет трейдерам, работающим на рынках Forex и CFD, эффективный инструмент для анализа информации, близкой к концеп
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