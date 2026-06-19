MarketProfileShadow

MarketProfileShadow — это профиль объёма на основе торговых сессий для MT5, который визуализирует распределение проторгованного объёма внутри заданных торговых сессий. Индикатор рассчитывает и отображает Point of Control (POC), Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL), а также визуально выделяет область Value Area.

Индикатор оптимизирован по производительности: активные сессии обновляются только каждые 5 минут, а уже завершённые сессии повторно не пересчитываются.

Рекомендации по использованию

MarketProfileShadow в первую очередь разработан для 5-минутного графика (M5), где он обеспечивает наиболее информативное отображение рыночного принятия цены, распределения объёма и анализа торговых сессий.

Использование индикатора целесообразно вплоть до таймфрейма M30 включительно. Однако с увеличением таймфрейма информативность профилей сессий постепенно снижается, поскольку различные рыночные фазы и торговая активность начинают сильнее смешиваться.

Использование на таймфреймах выше M30 не рекомендуется, поскольку отображаемый профиль объёма обычно уже не предоставляет существенной дополнительной аналитической информации, за исключением случаев, когда основное внимание уделяется уровням Value Area Low, Value Area High или Point of Control.

Примечание: профиль объёма основан на тиковом объёме. Индикатор предназначен исключительно для визуализации рыночного принятия цены, зон ликвидности и потенциальных уровней поддержки и сопротивления и не является самостоятельным торговым сигналом.

LookbackDays

Настройки

Количество предыдущих дней, за которые отображаются профили объёма.

PriceStepPoints

Определяет размер ценовых интервалов (Volume Bins) в пунктах. Более высокие значения уменьшают количество ценовых уровней и повышают производительность.

ValueAreaPercent

Определяет процент от общего объёма торгов, который будет отображаться как Value Area. По умолчанию учитывается 70% всего проторгованного объёма.

MaxProfileWidthPercent

Задает максимальную ширину профиля объёма относительно продолжительности соответствующей торговой сессии.

BaseUTCOffsetHours

Смещение относительно UTC для адаптации к местному времени. Например, Германия использует UTC+2 летом и UTC+1 зимой.

ShowVolumeProfile

Настройки отображения

Включает или отключает отображение профиля объёма.

ShowVAH_VAL_POC

Включает или отключает отображение линий VAH, VAL и POC.

Настройки торговых сессий

Для каждой торговой сессии можно задать индивидуальное время начала и окончания.

Азиатская сессия

UseAsiaSession

Включает или отключает азиатскую торговую сессию.

AsiaStart

Время начала азиатской сессии.

AsiaEnd

Время окончания азиатской сессии.

Лондонская сессия

UseLondonSession

Включает или отключает лондонскую торговую сессию.

LondonStart

Время начала лондонской сессии.

LondonEnd

Время окончания лондонской сессии.

Нью-Йоркская сессия

UseNewYorkSession

Включает или отключает нью-йоркскую торговую сессию.

NewYorkStart

Время начала нью-йоркской сессии.

NewYorkEnd

Время окончания нью-йоркской сессии.

VolumeProfileColor

Настройки профиля объёма

Основной цвет профиля объёма.

FillVolumeProfile

Включает или отключает заливку профиля объёма.

VolumeFillTransparency

Прозрачность области Value Area.

OutsideValueAreaTransparency

Прозрачность областей за пределами Value Area. Позволяет визуально сильнее выделить область Value Area.

WeakVolumeTransparency

Прозрачность зон с низким объёмом.

StrongVolumeTransparency

Прозрачность зон с высоким объёмом.

VolumeProfileSmoothSteps

Определяет степень сглаживания профиля. Более высокие значения создают более плавный контур, однако требуют большей вычислительной мощности.

POC_Color

Настройки POC / VAH / VAL

Цвет линии Point of Control (POC).

VAH_Color

Цвет линии Value Area High (VAH).

VAL_Color

Цвет линии Value Area Low (VAL).

POC_Transparency

Прозрачность линии POC.

VAH_Transparency

Прозрачность линии VAH.

VAL_Transparency

Прозрачность линии VAL.