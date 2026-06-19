Marketprofileshadow
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
MarketProfileShadow — это профиль объёма на основе торговых сессий для MT5, который визуализирует распределение проторгованного объёма внутри заданных торговых сессий. Индикатор рассчитывает и отображает Point of Control (POC), Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL), а также визуально выделяет область Value Area.
Индикатор оптимизирован по производительности: активные сессии обновляются только каждые 5 минут, а уже завершённые сессии повторно не пересчитываются.
Рекомендации по использованию
MarketProfileShadow в первую очередь разработан для 5-минутного графика (M5), где он обеспечивает наиболее информативное отображение рыночного принятия цены, распределения объёма и анализа торговых сессий.
Использование индикатора целесообразно вплоть до таймфрейма M30 включительно. Однако с увеличением таймфрейма информативность профилей сессий постепенно снижается, поскольку различные рыночные фазы и торговая активность начинают сильнее смешиваться.
Использование на таймфреймах выше M30 не рекомендуется, поскольку отображаемый профиль объёма обычно уже не предоставляет существенной дополнительной аналитической информации, за исключением случаев, когда основное внимание уделяется уровням Value Area Low, Value Area High или Point of Control.
Примечание: профиль объёма основан на тиковом объёме. Индикатор предназначен исключительно для визуализации рыночного принятия цены, зон ликвидности и потенциальных уровней поддержки и сопротивления и не является самостоятельным торговым сигналом.Настройки
LookbackDays
Количество предыдущих дней, за которые отображаются профили объёма.
PriceStepPoints
Определяет размер ценовых интервалов (Volume Bins) в пунктах. Более высокие значения уменьшают количество ценовых уровней и повышают производительность.
ValueAreaPercent
Определяет процент от общего объёма торгов, который будет отображаться как Value Area. По умолчанию учитывается 70% всего проторгованного объёма.
MaxProfileWidthPercent
Задает максимальную ширину профиля объёма относительно продолжительности соответствующей торговой сессии.
BaseUTCOffsetHours
Смещение относительно UTC для адаптации к местному времени. Например, Германия использует UTC+2 летом и UTC+1 зимой.Настройки отображения
ShowVolumeProfile
Включает или отключает отображение профиля объёма.
ShowVAH_VAL_POC
Включает или отключает отображение линий VAH, VAL и POC.Настройки торговых сессий
Для каждой торговой сессии можно задать индивидуальное время начала и окончания.
Азиатская сессия
UseAsiaSession
Включает или отключает азиатскую торговую сессию.
AsiaStart
Время начала азиатской сессии.
AsiaEnd
Время окончания азиатской сессии.
Лондонская сессия
UseLondonSession
Включает или отключает лондонскую торговую сессию.
LondonStart
Время начала лондонской сессии.
LondonEnd
Время окончания лондонской сессии.
Нью-Йоркская сессия
UseNewYorkSession
Включает или отключает нью-йоркскую торговую сессию.
NewYorkStart
Время начала нью-йоркской сессии.
NewYorkEnd
Время окончания нью-йоркской сессии.Настройки профиля объёма
VolumeProfileColor
Основной цвет профиля объёма.
FillVolumeProfile
Включает или отключает заливку профиля объёма.
VolumeFillTransparency
Прозрачность области Value Area.
OutsideValueAreaTransparency
Прозрачность областей за пределами Value Area. Позволяет визуально сильнее выделить область Value Area.
WeakVolumeTransparency
Прозрачность зон с низким объёмом.
StrongVolumeTransparency
Прозрачность зон с высоким объёмом.
VolumeProfileSmoothSteps
Определяет степень сглаживания профиля. Более высокие значения создают более плавный контур, однако требуют большей вычислительной мощности.Настройки POC / VAH / VAL
POC_Color
Цвет линии Point of Control (POC).
VAH_Color
Цвет линии Value Area High (VAH).
VAL_Color
Цвет линии Value Area Low (VAL).
POC_Transparency
Прозрачность линии POC.
VAH_Transparency
Прозрачность линии VAH.
VAL_Transparency
Прозрачность линии VAL.