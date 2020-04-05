Iron Bloom MT5

  • Эксперты
  • Boby
    Boby

    Boby

    I build high-precision trading bots for MetaTrader 5 with focus on smart news filtering, dynamic risk management, and multi-symbol automation.
    I share free setfiles, backtesting .ini configurations, prop firm optimized presets, and step-by-step deployment guides.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 15

Iron Bloom


Сейчас скидочная цена: 90
Цена может вырасти до 129 после продажи большего количества единиц.
Продано единиц на данный момент: 4 копий


Типичный макс. hold: до 2 дней.

Запросите тестовую версию, доступную для демонстрационных счетов перед покупкой.

Этот экспертный советник оснащен надежной системой фильтрации новостей и продвинутой панелью управления, позволяющей трейдерам отслеживать рыночные движения прямо на графике в ясной и доступной форме.

Iron Bloom был разработан для предоставления трейдерам бесперебойного и хорошо структурированного торгового опыта на MetaTrader 5. Его дизайн приоритизирует надежность, точное исполнение и интеллектуальные фильтрационные алгоритмы.

  • Оптимизировано специально для XAGUSD
  • Предложенные торговые символы: XAGUSD
  • Идеальный таймфрейм: M30
  • Совместим исключительно с MT5
  • Разработан для использования только на одном графике

Примечание: Пожалуйста, используйте советник на только одном графике. Запуск его на нескольких графиках не требуется.


Функция Статус
Фильтр новостей Включен ✅
Живая панель управления Включена ✅
Дружественный к проп-фирмам Поддерживается ✅
Автоматическое управление Включено ✅
Рекомендуемый низкий спред Да ✅

Интегрированная панель управления предлагает мгновенный доступ к ключевым данным прямо на графике, поддерживая чистую и профессиональную торговую настройку.

Рекомендуемая торговая среда включает:

  • Брокера, предлагающего низкие спреды
  • Кредитное плечо выше 1:33
  • Стабильное соединение с VPS
  • Предлагаемый минимальный депозит: 200 USD

⚠️ ВАЖНО ДЛЯ БЭКТЕСТИРОВАНИЯ
Для достижения точных результатов бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я мог предоставить вам необходимые руководства и конфигурационные файлы.


Быстрые шаги установки: 1. Запустите MT5 2. Присоедините советник к XAGUSD 3. Выберите таймфрейм M30 4. Активируйте Автоторговлю 5. Запустите советник только на одном графике.

После покупки свяжитесь со мной в частном порядке, чтобы получить:

  • Приглашение в Telegram-канал
  • Доступ к новостям и обновлениям
  • Дополнительную помощь с настройкой
  • Информацию о предстоящих релизах

Копий осталось до следующей корректировки цены: 1

Если у вас есть вопросы, нужна помощь с настройкой, хотите попробовать доступ или обновления, не стесняйтесь связаться со мной в любое время напрямую.

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Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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