Iron Bloom MT5
- Эксперты
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BobyI build high-precision trading bots for MetaTrader 5 with focus on smart news filtering, dynamic risk management, and multi-symbol automation.
I share free setfiles, backtesting .ini configurations, prop firm optimized presets, and step-by-step deployment guides.
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Iron Bloom
Сейчас скидочная цена: 90
Цена может вырасти до 129 после продажи большего количества единиц.
Продано единиц на данный момент: 4 копий
|Типичный макс. hold: до 2 дней.
Запросите тестовую версию, доступную для демонстрационных счетов перед покупкой.
Этот экспертный советник оснащен надежной системой фильтрации новостей и продвинутой панелью управления, позволяющей трейдерам отслеживать рыночные движения прямо на графике в ясной и доступной форме.
Iron Bloom был разработан для предоставления трейдерам бесперебойного и хорошо структурированного торгового опыта на MetaTrader 5. Его дизайн приоритизирует надежность, точное исполнение и интеллектуальные фильтрационные алгоритмы.
- Оптимизировано специально для XAGUSD
- Предложенные торговые символы: XAGUSD
- Идеальный таймфрейм: M30
- Совместим исключительно с MT5
- Разработан для использования только на одном графике
Примечание: Пожалуйста, используйте советник на только одном графике. Запуск его на нескольких графиках не требуется.
|Функция
|Статус
|Фильтр новостей
|Включен ✅
|Живая панель управления
|Включена ✅
|Дружественный к проп-фирмам
|Поддерживается ✅
|Автоматическое управление
|Включено ✅
|Рекомендуемый низкий спред
|Да ✅
Интегрированная панель управления предлагает мгновенный доступ к ключевым данным прямо на графике, поддерживая чистую и профессиональную торговую настройку.
Рекомендуемая торговая среда включает:
- Брокера, предлагающего низкие спреды
- Кредитное плечо выше 1:33
- Стабильное соединение с VPS
- Предлагаемый минимальный депозит: 200 USD
⚠️ ВАЖНО ДЛЯ БЭКТЕСТИРОВАНИЯ
Для достижения точных результатов бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я мог предоставить вам необходимые руководства и конфигурационные файлы.
Быстрые шаги установки: 1. Запустите MT5 2. Присоедините советник к XAGUSD 3. Выберите таймфрейм M30 4. Активируйте Автоторговлю 5. Запустите советник только на одном графике.
После покупки свяжитесь со мной в частном порядке, чтобы получить:
- Приглашение в Telegram-канал
- Доступ к новостям и обновлениям
- Дополнительную помощь с настройкой
- Информацию о предстоящих релизах
Копий осталось до следующей корректировки цены: 1
Если у вас есть вопросы, нужна помощь с настройкой, хотите попробовать доступ или обновления, не стесняйтесь связаться со мной в любое время напрямую.