Iron Bloom MT5

Iron Bloom





Сейчас скидочная цена: 90

Цена может вырасти до 129 после продажи большего количества единиц.

Продано единиц на данный момент: 4 копий





Типичный макс. hold: до 2 дней.

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Этот экспертный советник оснащен надежной системой фильтрации новостей и продвинутой панелью управления, позволяющей трейдерам отслеживать рыночные движения прямо на графике в ясной и доступной форме.

Iron Bloom был разработан для предоставления трейдерам бесперебойного и хорошо структурированного торгового опыта на MetaTrader 5. Его дизайн приоритизирует надежность, точное исполнение и интеллектуальные фильтрационные алгоритмы.

Оптимизировано специально для XAGUSD

Предложенные торговые символы: XAGUSD

Идеальный таймфрейм: M30

Совместим исключительно с MT5

Разработан для использования только на одном графике





Примечание: Пожалуйста, используйте советник на только одном графике . Запуск его на нескольких графиках не требуется.





Функция Статус Фильтр новостей Включен ✅ Живая панель управления Включена ✅ Дружественный к проп-фирмам Поддерживается ✅ Автоматическое управление Включено ✅ Рекомендуемый низкий спред Да ✅

Интегрированная панель управления предлагает мгновенный доступ к ключевым данным прямо на графике, поддерживая чистую и профессиональную торговую настройку.

Рекомендуемая торговая среда включает:

Брокера, предлагающего низкие спреды

Кредитное плечо выше 1:33

Стабильное соединение с VPS

Предлагаемый минимальный депозит: 200 USD





⚠️ ВАЖНО ДЛЯ БЭКТЕСТИРОВАНИЯ

Для достижения точных результатов бэктестирования, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я мог предоставить вам необходимые руководства и конфигурационные файлы.





Быстрые шаги установки: 1. Запустите MT5 2. Присоедините советник к XAGUSD 3. Выберите таймфрейм M30 4. Активируйте Автоторговлю 5. Запустите советник только на одном графике.

После покупки свяжитесь со мной в частном порядке, чтобы получить:

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Доступ к новостям и обновлениям

Дополнительную помощь с настройкой

Информацию о предстоящих релизах

Копий осталось до следующей корректировки цены: 1

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