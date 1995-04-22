Iron Bloom MT5

Iron Bloom





现在的折扣价格： 90

售出更多单位后价格可能上升至 129。

至今售出单位： 4 份





典型最长持仓：最多 2 天。

请求试用版本 在购买前可用于演示账户。

这个专家顾问配备了强大的新闻过滤系统和高级仪表板，使交易者能够直接在图表上清晰直观地跟踪市场动态。

Iron Bloom 的开发旨在为交易者在 MetaTrader 5 上提供无缝且结构良好的交易体验。其设计优先考虑可靠性、精确执行和智能过滤算法。

专门为 XAGUSD 优化

优化 推荐交易标的： XAGUSD

理想时间框： M30

仅与 MT5 兼容

仅设计用于单一图表





注意： 请仅在 一张图表上 操作该 EA。没有必要在多张图表上运行。





功能 状态 新闻过滤 已包含 ✅ 实时仪表板 已包含 ✅ 适合公司交易 支持 ✅ 自动管理 已启用 ✅ 推荐低点差 是 ✅

集成的仪表板提供对图表上关键数据的即时访问，保持干净专业的交易设置。

推荐的交易环境包括：

提供低点差的经纪商

杠杆设置在 1:33 以上

稳定的 VPS 连接

建议最低存款：200 美元





⚠️ 对回测的重要性

为了获得准确的回测结果，请 联系我，以便我能为您提供必要的指导和配置文件。





快速安装步骤：1. 启动 MT5 2. 将 EA 附加到 XAGUSD 3. 选择 M30 时间框 4. 激活 自动交易 5. 仅在单一图表上运行 EA。

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