Iron Bloom MT5
- 专家
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BobyI build high-precision trading bots for MetaTrader 5 with focus on smart news filtering, dynamic risk management, and multi-symbol automation.
I share free setfiles, backtesting .ini configurations, prop firm optimized presets, and step-by-step deployment guides.
- 版本: 1.0
- 激活: 15
Iron Bloom
现在的折扣价格： 90
售出更多单位后价格可能上升至 129。
至今售出单位： 4 份
|典型最长持仓：最多 2 天。
请求试用版本 在购买前可用于演示账户。
这个专家顾问配备了强大的新闻过滤系统和高级仪表板，使交易者能够直接在图表上清晰直观地跟踪市场动态。
Iron Bloom 的开发旨在为交易者在 MetaTrader 5 上提供无缝且结构良好的交易体验。其设计优先考虑可靠性、精确执行和智能过滤算法。
- 专门为 XAGUSD 优化
- 推荐交易标的： XAGUSD
- 理想时间框： M30
- 仅与 MT5 兼容
- 仅设计用于单一图表
注意： 请仅在 一张图表上 操作该 EA。没有必要在多张图表上运行。
|功能
|状态
|新闻过滤
|已包含 ✅
|实时仪表板
|已包含 ✅
|适合公司交易
|支持 ✅
|自动管理
|已启用 ✅
|推荐低点差
|是 ✅
集成的仪表板提供对图表上关键数据的即时访问，保持干净专业的交易设置。
推荐的交易环境包括：
- 提供低点差的经纪商
- 杠杆设置在 1:33 以上
- 稳定的 VPS 连接
- 建议最低存款：200 美元
⚠️ 对回测的重要性
为了获得准确的回测结果，请 联系我，以便我能为您提供必要的指导和配置文件。
快速安装步骤：1. 启动 MT5 2. 将 EA 附加到 XAGUSD 3. 选择 M30 时间框 4. 激活 自动交易 5. 仅在单一图表上运行 EA。
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