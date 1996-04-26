Magic MA Moving Averages for MT4

The Magic MA Moving Average Indicator is a market analysis tool that has more than 30 types of moving averages that the trader can use to gauge the market trend.

Among the types of moving averages that the trader can visualize are the most common MAs (SMA, EMA and SMMA), adaptive moving averages such as FRAMA and KAMA and other MAs based on innovative calculation and analysis methods such as LSMA, ZLEMA and others.

The indicator is designed to display all these moving averages on a single chart at the same time to compare them or apply different moving average strategies.

The Magic MA indicator also displays a dashboard with the values of all the moving averages that the trader has selected so that they can be better tracked.

The list of moving averages included in the indicator is as follows:

  • SMA (Simple Moving Average)
  • EMA (Exponential Moving Average)
  • LWMA (Linear Weighted Moving Average)
  • SMMA (Smoothed Moving Average)
  • WMA (Wilder's Moving Average)
  • HMA (Hull Moving Average)
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average)
  • DEMA (Double Exponential Moving Average
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average)
  • KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average)
  • FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average)
  • VIDYA (Chande's Variable Index Dynamic Average)
  • NAMA (NAMA Adaptive Moving Average)
  • MD (McGinley Dynamic Moving Average)
  • TMA (Triangular Moving Average)
  • ALMA (Arnaud Legoux Moving Average)
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average)
  • ZLEMA (Zero Lag Exponential Moving Average)
  • LSMA (Least Square Moving Average)
  • SineWMA (Sine Weighted Moving Average)
  • GMA (Geometric Moving Average)
  • REMA (Regularized Exponential Moving Average)
  • ITrendMA (J.Ehlers Instantaneous Trendline Moving Average)
  • TriMAGen (J.Ehlers Triangular Generalized Moving Average)
  • Laguerre (Adaptive Laguerre Filter of Ehlers)
  • ILRS (Integral of Linear Regression Slope MA)
  • SSMA (Simplified Simple Moving Average)
  • MedMA (Median Moving Average)
  • IE2 (Tilson IE/2 Moving Average)
  • QEMA (Quadruple Exponential Moving Average)
  • PEMA (Pentuple Exponential Moving Average)
  • SqWMA (Squared Weighted Moving Average)

For all these moving averages the trader can select the type of price (Open, Close, High, Low, Median, Typical and Weighted) and the number of bars used in the calculation.

We can also visualize a dashboard on the right side of the chart that shows the values of the most common moving averages (SMA 5, SMA 10, SMA 20, SMA 50, SMA 100, SMA 200, EMA 5, EMA 10, EMA 20, ESMA 50, EMA 100, EMA 200) and their position relative to the price (above or below the price action).



Рекомендуем также
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенн
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Индикаторы
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Индикаторы
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Индикаторы
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Индикаторы
MASi Three Screens основан на торговой стратегии Доктора Александра Элдера. Данный индикатор является сборником алгоритмов. Алгоритмы основаны на анализе графиков нескольких таймфреймов. Вы можете применить любой из предоставленных. Список версий алгоритмов ThreeScreens v1.0 - Простая реализация, с анализом MACD линии; ThreeScreens v1.1 - Простая реализация, с анализом MACD гистограммы; ThreeScreens v1.2 - Совмещение двух первых алгоритмов в одной версии; ThreeScreens v1.2.1 - В алгоритм внедре
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Индикаторы
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
Индикаторы
Sentinel Arrow Основные характеристики: ⊗Эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда, его разворота и изменения импульса. ⊗Создан для профессионального использования, имеет устойчивую логику сигналов, исключающую задержки или ложные обновления. ⊗Подходит для различных таймфреймов. ⊗Не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы. ⊗Все сигналы BUY и SELL генерируются на самой свече и остаются зафиксированными. ⊗В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появля
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Индикаторы
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Индикаторы
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
LordChannel
Igor Pereira Calil
Индикаторы
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
Harmonic Shark
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Индикаторы
Trade History Drawer is an indicator for MetaTrader 4. It shows trades on the chart and draws them in customized colors. Furthermore, the indicator shows a trade summary and saves a CSV history file for either one selected pair or all pairs. Inputs General Settings Number Trades : Number of trades to be drawn on the chart, if -1 then all trades Magic Number : Only trades with this magic number, if -1 then ignore Line Style : Line Style Line Thickness : Line Thickness Arrow Size : Arrow Size
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Auto Buy Sell with MA Cross
Manoj Kumar Sharma
Индикаторы
Auto Buy/Sell with MA Cross for MT4 – Your Smart Trade Assistant! Take the guesswork out of trading with this powerful Moving Average crossover indicator for MetaTrader 4 . It automatically identifies Buy and Sell opportunities using fast and slow MA crossovers – and shows clear visual signals on your chart. Whether you're a beginner or pro, this tool brings precision, clarity, and confidence to your trading strategy. Key Features: Auto Buy/Sell Signals based on MA crossover Up & Down
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Индикаторы
Delta Fusion Pro – Продвинутая Аналитика Order Flow для Внутридневной Торговли Delta Fusion Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, который раскрывает поток агрессивных ордеров, показывая интенсивность и направление институционального давления в реальном времени. В отличие от традиционных объемных индикаторов, он анализирует дельту между объемами Ask и Bid, чтобы предсказывать развороты, подтверждать тренды и выявлять зоны профессионального интереса. Основные Характеристики Инте
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Индикаторы
Индикатор GTAS FidTdi использует сочетание волатильности и потенциальных уровней коррекции. Этот индикатор был создан Бернардом Пратсом Деско (Bernard Prats Desclaux), трейдером и бывшим менеджером хедж-фонда, основателем E-Winvest. Описание Индикатор представлен собой красную или зеленую огибающую выше или ниже цены. Инструкция по применению Обнаружение тренда Когда огибающая зеленого цвета, тренд бычий. Когда она красная, тренд медвежий. Торговля После открытия сделки GTAS FibTdi показывает
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Индикаторы
"Ppr PA" – это уникальный технический индикатор, созданный для выявления паттернов " PPR " на валютных графиках торговой платформы МТ4. Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа в рынок. Особенности: Автоматическое Обнаружение PPR: Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR стрелками на графике. Визуальные Сигналы: Зеленые и красные стрелки обозначают оптимальные точки для покупки и продажи соот
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Индикаторы
Выделяет торговые сессии на графике Демо-версия работает только на графике AUDNZD !!! Полная версия продукта доступна по адресу: (*** будет добавлено ***) Trading Sessions Indicator (Индикатор торговых сессий) отображает начала и окончания четырех торговых сессий: тихоокеанской, азиатской, европейской и американской. возможностью пользовательской настройки начала/окончания сессий; возможность отображения только выбранных сессий; работает на M1-H2 таймфреймах; В индикаторе можно настроить следую
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 75 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 1st Jan -5th Jan MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structu
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Другие продукты этого автора
Engulfing Candlestick Pattern Detector for MT4
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
The Bullish and Bearish Engulfing Pattern Screener for MetaTrader 4 is a powerful tool designed for traders looking to identify key reversal patterns in the financial markets. This indicator scans price charts for bullish and bearish engulfing patterns, which signal potential trend reversals. Key Features: Real-time Scanning : Continuously analyzes price data to provide instant alerts when engulfing patterns are detected. Customizable Settings : Allows users to adjust parameters to fit their tra
FREE
RSI Screener Indicator for Metatrader 5
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
RSI Screener for MT5 is a simple dashboard-type indicator that displays the RSI (Relative Strength Index) oscillator values on different instruments and time frames chosen by the user. In addition, it can be configured by the trader to show signals when the RSI is in overbought/oversold condition, when it crosses these levels or when it crosses the 50 level, which is important in some strategies. It is simple and easy to configure. On its own, it should not be used as a trading system since RSI
RSI Signals Indicator of RSI Oscillator
Raul Canessa Castameda
5 (1)
Индикаторы
RSI Signals is a simple dashboard type indicator that displays the values of the RSI (Relative Strength Index) oscillator on various instruments and time frames chosen by the user. In addition, it can be configured by the trader to show signals when the RSI is in an overbought/oversold condition, when it crosses these levels or when it crosses the 50 level, which is important in some strategies. It is simple and easy to set up. By itself, it should not be used as a trading system since RSI signa
Bandas de Fibonacci Para Metatrader 4
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
Indicador de Bandas de Fibonacci para Metatrader 4 . Este indicador funciona de forma similar a las conocidas Bandas de Bollinger clásicas, pero en lugar de usar la desviación estándar para trazar las bandas usa números de Fibonacci y el ATR (Average True Range). Puede usarse para trazar niveles de soporte y resistencia que pueden emplearse en sistemas de scalping de corto plazo y swing trading.  Las bandas del indicador son calculadas de la siguiente forma: Línea central : Media móvil de n peri
FREE
Moving Average Crossovers Dashboard for MT4
Raul Canessa Castameda
4 (1)
Индикаторы
Индикатор Панель Пересечений Скользящих Средних (MA) — это инструмент, который отображает пересечения двух выбранных скользящих средних на ценовом графике, указывая, является ли пересечение бычьим или медвежьим. Кроме того, как следует из названия, он показывает панель сигналов, которая отображает, на каком рынке и в каком таймфрейме произошло пересечение двух скользящих средних. В окне настроек пользователь может выбрать рынки и таймфреймы, которые будут отображаться на панели. Также имеется во
Stochastic Signals Dashboard For MT4
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
Stochastic Signals is a simple dashboard type indicator that displays the values of the stochastic oscillator on various instruments and time frames chosen by the user. The stochastic is usually used in many trading strategies, especially in countertrend systems when the price reaches overbought/oversold conditions. In addition, this indicator can be configured by the trader to show signals when the stochastic oscillator is in an overbought/oversold condition, when it crosses these levels or whe
ADX Analyzer Board Indicator
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
ADX Analyzer is a simple dashboard type indicator that displays the values of the ADX oscillator on multiple instruments and time frames chosen by the trader. The ADX is a trend strength indicator that is usually used in many trading strategies, especially in trend following systems, as a filter that indicates when the price has a strong bullish or bearish trend. This indicator and its dashboard can be configured to show signals when the ADX detects a strong bullish/bearish trend, when a strong
Williams R Scanner Indicator
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
Williams R Scanner Indicator is a technical tool for Metatrader 4 designed to display a simple dashboard showing the values of the Williams %R oscillator across multiple markets and time frames of the trader's choosing. The dashboard also shows when the Williams %R indicator reaches an overbought or oversold condition which may precede market reversals. The trader also has the option of viewing signal alerts on the platform that indicate when the Williams %R has made a bullish or bearish cross
Donchian Scanner Signals Indicator
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
The Donchian Scanner Signals Indicator with is a powerful tool designed for traders operating in the financial market using the Metatrader 4 platform. This indicator combines the popular Donchian Channels strategy with advanced signalization and real-time alert features, providing a clear view of potential entry and exit points in a financial asset. Key Features: Donchian Channels Visualization: The indicator graphically displays Donchian Channels on the price chart. These channels are formed us
MA Trend Following Indicador 2 Timeframes
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
MA Trend Following Indicator for MT4 is a simple technical analysis tool designed to follow the trend in any currency pair chosen by the trader by combining 3 moving averages on two different time frames, one long term and one short term.  It basically provides a bullish or bearish signal when the moving averages on one time frame align with the moving averages on a different time frame to have a confluence signal. The indicator is presented as a screener with multiple currency pairs (that th
Mean Reversal Screener Indicator
Raul Canessa Castameda
Индикаторы
The Mean Reversal Indicator for MetaTrader 4 is a custom technical tool that identifies when the market reaches an n-period high or low, signaling potential mean reversion opportunities. Acting as a versatile screener, this indicator enables traders to detect n-period highs/lows across any selected timeframe and market offered by the broker, making it highly adaptable for multi-market or multi-timeframe analysis. Additionally, the Mean Reversal Indicator offers optional signal filters, including
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв