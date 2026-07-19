N Day Breakout

Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов

Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска.

Входные параметры:
- InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах
- InpERPeriod — период Efficiency Ratio
- InpERThreshold — минимальный ER для входа
- InpLots — фиксированный лот
- InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот)
- InpATRPeriod — период ATR
- InpSLMult — стоп-лосс как множитель ATR
- InpTPMult — тейк-профит как множитель ATR (0 = нет)
- InpMagic — магический номер сделок советника
- InpSlippage — макс. проскальзывание в пунктах (MT4)

Торговые идеи:
- Подходит для трендовых символов: золото, индексы, пары с JPY.
- Повысьте порог ER, чтобы торговать только самые чистые тренды.

Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей.

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Chart Patterns in Depth — Профессиональный детектор графических паттернов Индикатор автоматически находит, рисует и сопровождает 16 классических вариантов графических паттернов: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, «Голова и плечи» и обратная фигура, «Чашка с ручкой» и обратная, падающий и восходящий клинья, бычий и медвежий прямоугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины/основания. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Полные торговые сетапы при подтверждении: вход (BUY/SELL), тейк
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Профессиональный индикатор для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Показывает положение цены внутри канала доминирующего цикла рынка, нормализовано 0-100, с сигнальной линией. Входные параметры: - InpCyclePeriod — длина доминирующего цикла в барах - InpSignalPeriod — сглаживание сигнальной линии Торговые идеи: - Покупайте у 20 и продавайте у 80 во флэте. - Подберите длину цикла под ритм вашего символа. Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей. Св
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
Elliott Wave Principle MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Performance Lens
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
MO Spread Monitor MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
MO Spread Monitor
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
Performance Lens MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
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