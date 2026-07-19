N Day Breakout
- Эксперты
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Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов
Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска.
Входные параметры:
- InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах
- InpERPeriod — период Efficiency Ratio
- InpERThreshold — минимальный ER для входа
- InpLots — фиксированный лот
- InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот)
- InpATRPeriod — период ATR
- InpSLMult — стоп-лосс как множитель ATR
- InpTPMult — тейк-профит как множитель ATR (0 = нет)
- InpMagic — магический номер сделок советника
- InpSlippage — макс. проскальзывание в пунктах (MT4)
Торговые идеи:
- Подходит для трендовых символов: золото, индексы, пары с JPY.
- Повысьте порог ER, чтобы торговать только самые чистые тренды.
Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей.
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