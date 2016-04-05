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Aegis Meridian - полностью автоматический адаптивный сеточный советник возврата к среднему для AUDCAD на MetaTrader 5, с единым переключателем риска и опциональными профилями повышенной уверенности TURBO. Все приведённые ниже цифры - результаты тестера стратегий (бэктест) на реальных тиках, а не реальная торговля. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Обзор

Aegis Meridian торгует AUDCAD на таймфрейме M15. Советник входит против статистически перерастянутой цены (z-оценка канала линейной регрессии), усредняет небольшую корзину равными лотами против движения и закрывает корзину при возврате цены к среднему. Живой детектор рыночного режима подстраивает избирательность, шаг сетки и цель прибыли под флэт, повышенную волатильность и тренд - торгуя реже и расширяя шаг именно тогда, когда тренд иначе навредил бы сетке.

Как это работает

Вход: вход только против сильно перерастянутой цены в сессии Лондон / Нью-Йорк - высокая избирательность и есть основное преимущество.

Восстановление: корзина равными лотами (без мартингейла - каждое колено одинакового размера) усредняет против движения.

Выход: вся корзина закрывается, как только выходит в небольшую суммарную прибыль.

Адаптивность: дневной детектор эффективности тренда и волатильности определяет режим - флэт / высокая волатильность / тренд - и применяет настроенные под него параметры; в тренде он расширяет шаг, чтобы корзина не переполнялась коленами.

Защита: масштабируемый по уровню риска защитный стоп счёта находится далеко выше обычной плавающей просадки уровня и срабатывает только как аварийный предохранитель.

Профили риска (один параметр)

Единый переключатель Risk Profile задаёт процент риска от баланса, масштаб позиции и соответствующую защиту. Советник готов к работе "из коробки": без set-файла он работает на сбалансированном профиле MEDIUM. Бэктест, реальные тики, AUDCAD M15, 2022-2026 (около 4,5 лет), каждый на рекомендованном депозите:

LOW (около 1,5% риска, от $500): чистая прибыль +41% за тест, ~7,9%/год, профит-фактор 2,40, Шарп 3,89, плавающая просадка 9,7%.

MEDIUM (около 3% риска, от $1 000) - по умолчанию: +71%, ~12,7%/год, профит-фактор 2,34, Шарп 3,55, плавающая просадка 17,8%.

HIGH (около 4,5% риска, от $2 000): +131%, ~20,3%/год, профит-фактор 2,33, Шарп 3,55, плавающая просадка 24,4%.

HOT (около 6% риска, от $3 000): +232%, ~30,4%/год, профит-фактор 2,31, Шарп 3,43, плавающая просадка 21,7%.

Каждый уровень был прибыльным в каждом календарном году теста (2022, 2023, 2024, 2025, 2026 с начала года), около 250 сделок в год, винрейт 81%, почти линейная кривая баланса. CUSTOM позволяет задать свой фиксированный лот или свой процент риска от баланса.

Профили TURBO (опционально, высокий риск / высокая доходность)

У каждого уровня есть вариант +TURBO в том же списке. Он сохраняет размер позиции уровня, но увеличивает только входы наивысшей уверенности (разворот после экстремального растяжения в спокойном рынке, исторически возвращающийся одним коленом примерно в 76% случаев):

MEDIUM + TURBO (от $1 000): +89%, ~15,4%/год, профит-фактор 2,40, Шарп 3,39, плавающая просадка 15,0% - выше доходность И ниже просадка, чем у обычного MEDIUM, потому что увеличиваются только самые безопасные сделки.

HOT + TURBO (от $3 000): +310%, ~34,5%/год, профит-фактор 2,34, Шарп 3,16, плавающая просадка 30,8%, реализованная просадка 6,2%, прибыль каждый год.

Увеличение размера встроено в профили +TURBO (с ограничением); обычные уровни его не используют, и только CUSTOM позволяет задать его вручную. Это режим высокий риск / высокая доходность - больше плавающая просадка; используйте только с запасом по марже.

Две просадки

Реализованная просадка (по балансу закрытых сделок) остаётся небольшой (2-8%), так как корзины возвращаются и закрываются в прибыль. Плавающая просадка - настоящий индикатор риска: насколько глубоко открытая корзина уходит в минус до возврата (около 10% у LOW до 24% у HIGH/HOT, около 31% у HOT+TURBO). Выбирайте профиль по плавающей просадке, которую вы готовы выдержать, и держите запас по марже.

Рекомендации по использованию

Инструмент: AUDCAD. Таймфрейм: M15. Один график.

Тип счёта: хеджинговый. Рекомендуется низкий спред.

Абсолютный минимальный депозит: $300 (любой профиль); см. рекомендованный депозит по профилям выше.

Для бесперебойной работы 24/5 рекомендуется VPS.

Без DLL и без внешних/веб-запросов.

Предупреждение о рисках

Сеточные стратегии и стратегии усреднения могут удерживать открытую корзину в значительном минусе до её возврата, а экстремальное невозвратное движение рынка может привести к большим убыткам. Торгуйте только рисковым капиталом, соблюдайте минимальный депозит и держите запас по марже под плавающую просадку выбранного профиля. Результаты бэктеста не гарантируют будущей доходности.

Цена - стартовое предложение