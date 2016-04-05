Aegis Meridian

  • Эксперты
  • Joshua Dunnink
    Joshua Dunnink

    Joshua Dunnink

    ОБО МНЕ
    Разработчик этих советников.
    Я создаю торговых роботов для MetaTrader 5, с фокусом на золоте и основных валютных парах. В основе всего лежит один принцип:
    Сначала защитить счёт.
  • Версия: 1.30
  • Обновлено: 8 июля 2026
  • Активации: 20

🚀 СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - БЕСПЛАТНО для первых пользователей (за честный отзыв и обратную связь). Далее цена растёт по мере выкупа копий: $49 → $69 → $99 → $129, до стартовой цены $149. Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену. Аренда $30/месяц и бесплатное демо (тестер стратегий) доступны всегда.

Aegis Meridian - полностью автоматический адаптивный сеточный советник возврата к среднему для AUDCAD на MetaTrader 5, с единым переключателем риска и опциональными профилями повышенной уверенности TURBO. Все приведённые ниже цифры - результаты тестера стратегий (бэктест) на реальных тиках, а не реальная торговля. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Обзор

Aegis Meridian торгует AUDCAD на таймфрейме M15. Советник входит против статистически перерастянутой цены (z-оценка канала линейной регрессии), усредняет небольшую корзину равными лотами против движения и закрывает корзину при возврате цены к среднему. Живой детектор рыночного режима подстраивает избирательность, шаг сетки и цель прибыли под флэт, повышенную волатильность и тренд - торгуя реже и расширяя шаг именно тогда, когда тренд иначе навредил бы сетке.

Как это работает

  • Вход: вход только против сильно перерастянутой цены в сессии Лондон / Нью-Йорк - высокая избирательность и есть основное преимущество.
  • Восстановление: корзина равными лотами (без мартингейла - каждое колено одинакового размера) усредняет против движения.
  • Выход: вся корзина закрывается, как только выходит в небольшую суммарную прибыль.
  • Адаптивность: дневной детектор эффективности тренда и волатильности определяет режим - флэт / высокая волатильность / тренд - и применяет настроенные под него параметры; в тренде он расширяет шаг, чтобы корзина не переполнялась коленами.
  • Защита: масштабируемый по уровню риска защитный стоп счёта находится далеко выше обычной плавающей просадки уровня и срабатывает только как аварийный предохранитель.

Профили риска (один параметр)

Единый переключатель Risk Profile задаёт процент риска от баланса, масштаб позиции и соответствующую защиту. Советник готов к работе "из коробки": без set-файла он работает на сбалансированном профиле MEDIUM. Бэктест, реальные тики, AUDCAD M15, 2022-2026 (около 4,5 лет), каждый на рекомендованном депозите:

  • LOW (около 1,5% риска, от $500): чистая прибыль +41% за тест, ~7,9%/год, профит-фактор 2,40, Шарп 3,89, плавающая просадка 9,7%.
  • MEDIUM (около 3% риска, от $1 000) - по умолчанию: +71%, ~12,7%/год, профит-фактор 2,34, Шарп 3,55, плавающая просадка 17,8%.
  • HIGH (около 4,5% риска, от $2 000): +131%, ~20,3%/год, профит-фактор 2,33, Шарп 3,55, плавающая просадка 24,4%.
  • HOT (около 6% риска, от $3 000): +232%, ~30,4%/год, профит-фактор 2,31, Шарп 3,43, плавающая просадка 21,7%.

Каждый уровень был прибыльным в каждом календарном году теста (2022, 2023, 2024, 2025, 2026 с начала года), около 250 сделок в год, винрейт 81%, почти линейная кривая баланса. CUSTOM позволяет задать свой фиксированный лот или свой процент риска от баланса.

Профили TURBO (опционально, высокий риск / высокая доходность)

У каждого уровня есть вариант +TURBO в том же списке. Он сохраняет размер позиции уровня, но увеличивает только входы наивысшей уверенности (разворот после экстремального растяжения в спокойном рынке, исторически возвращающийся одним коленом примерно в 76% случаев):

  • MEDIUM + TURBO (от $1 000): +89%, ~15,4%/год, профит-фактор 2,40, Шарп 3,39, плавающая просадка 15,0% - выше доходность И ниже просадка, чем у обычного MEDIUM, потому что увеличиваются только самые безопасные сделки.
  • HOT + TURBO (от $3 000): +310%, ~34,5%/год, профит-фактор 2,34, Шарп 3,16, плавающая просадка 30,8%, реализованная просадка 6,2%, прибыль каждый год.

Увеличение размера встроено в профили +TURBO (с ограничением); обычные уровни его не используют, и только CUSTOM позволяет задать его вручную. Это режим высокий риск / высокая доходность - больше плавающая просадка; используйте только с запасом по марже.

Две просадки

Реализованная просадка (по балансу закрытых сделок) остаётся небольшой (2-8%), так как корзины возвращаются и закрываются в прибыль. Плавающая просадка - настоящий индикатор риска: насколько глубоко открытая корзина уходит в минус до возврата (около 10% у LOW до 24% у HIGH/HOT, около 31% у HOT+TURBO). Выбирайте профиль по плавающей просадке, которую вы готовы выдержать, и держите запас по марже.

Рекомендации по использованию

  • Инструмент: AUDCAD. Таймфрейм: M15. Один график.
  • Тип счёта: хеджинговый. Рекомендуется низкий спред.
  • Абсолютный минимальный депозит: $300 (любой профиль); см. рекомендованный депозит по профилям выше.
  • Для бесперебойной работы 24/5 рекомендуется VPS.
  • Без DLL и без внешних/веб-запросов.

Предупреждение о рисках

Сеточные стратегии и стратегии усреднения могут удерживать открытую корзину в значительном минусе до её возврата, а экстремальное невозвратное движение рынка может привести к большим убыткам. Торгуйте только рисковым капиталом, соблюдайте минимальный депозит и держите запас по марже под плавающую просадку выбранного профиля. Результаты бэктеста не гарантируют будущей доходности.

Цена - стартовое предложение

  • БЕСПЛАТНО для первых 10 пользователей - в обмен на честный отзыв и обратную связь.
  • Затем цена растёт поэтапно по мере выкупа копий: $49, $69, $99, $129 - до стартовой цены $149.
  • Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену - чем раньше, тем дешевле.
  • Аренда $30/месяц и бесплатная демо-версия (тестер стратегий) доступны всегда.
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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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