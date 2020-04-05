Aurum Dual Breakout
- Эксперты
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- Версия: 1.20
- Обновлено: 16 июля 2026
- Активации: 5
Два рынка, одна система, более гладкая кривая капитала.
Aurum Dual Breakout торгует пробой диапазона азиатской сессии — одновременно по Золоту (XAUUSD) и USD/JPY. Преимущество не в отдельном рынке, а в комбинации: оба инструмента реагируют на разные факторы и движутся в значительной степени без корреляции. Пока один проходит слабую фазу, другой часто вытягивает результат — это сглаживает кривую капитала и заметно снижает просадку по сравнению с торговлей каждым инструментом по отдельности.
Стратегия вкратце
- Захват азиатского диапазона, вход на подтверждённом пробое
- Фильтр отката (Pullback): после пробоя ждёт контролируемого отката перед входом — отсекает ложные пробои (фейкауты) и улучшает цену входа
- Фильтр фейкаутов (Fakeout): дополнительная защита от ложных пробоев, включается переключателем
- Temporal Drawdown Detector (TDD): распознаёт затяжные убыточные фазы и временно переходит в более защитный режим
- Дневной лимит убытка и управление риском на основе процента
- Позиции закрываются в конце дня — без overnight-свопов, без ночного риска на выходных
Чем этот продукт отличается
Без мартингейла, без сетки, без усреднения. Простая и устойчивая логика пробоя, построенная на более чем восьми годах потикового бэктеста (2018–2026). К этому советнику прилагается прозрачный отчёт о риске по методу Монте-Карло — не просто одна красивая кривая бэктеста, а честное распределение ожидаемой максимальной просадки. Как опытный трейдер, вы знаете, чего ожидать в неблагоприятном случае, вместо того чтобы полагаться на единственный удачный сценарий.
Три профиля риска
Standard (~20% DD) · Conservative (~10% DD) · Aggressive
Один параметр выбирает профиль риска — удобно для подстройки советника под ваш счёт и устойчивость к риску.
Настройка / Эксплуатация
- Прикрепляйте только к ОДНОМУ графику. Aurum Dual Breakout — мультивалютный советник и торгует оба инструмента с одного графика. Поместите его на график XAUUSD или USDJPY, рекомендуемый таймфрейм M15.
- Добавьте оба символа в «Обзор рынка». Убедитесь, что и XAUUSD, и USDJPY видны в окне «Обзор рынка», иначе у советника не будет ценовых данных по второму символу.
- При необходимости скорректируйте названия символов. Если у брокера используются суффиксы (например, XAUUSD.m, USDJPYpro), укажите точное имя в A1_Symbol и A2_Symbol.
- Учитывайте время сервера — важно. Время сессий настроено на время сервера брокера GMT+3 (диапазон азиатской сессии примерно 03:00–06:00 по времени сервера). Если время сервера вашего брокера отличается, сдвиньте часы в полях RangeStart/RangeEnd соответственно.
- Выберите профиль риска. Установите Global_RiskPreset в Standard, Conservative или Aggressive.
- Плечо и работа. Рекомендуется: плечо от 1:100. Поскольку позиции удерживаются несколько часов до дневного закрытия, советник не чувствителен к спреду и хорошо работает у большинства брокеров. Рекомендуется VPS, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов.
- Включите автоторговлю и дайте советнику работать. Встроенная панель управления позволяет вручную закрыть или приостановить каждую стратегию.
Рекомендуемый минимальный капитал: от 500 $ (масштабируется в процентах от баланса счёта). Для меньших счетов используйте cent/micro-счёт и профиль Conservative.
Требования: MetaTrader 5 · XAUUSD + USDJPY доступны у вашего брокера · VPS рекомендуется для непрерывной работы.
Предупреждение о риске: Торговля на форекс и CFD сопряжена со значительным риском. Используйте только тот капитал, потерю которого можете себе позволить. Сначала тщательно протестируйте советник на демо-счёте.