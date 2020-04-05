Aurum Dual Breakout — пробой азиатской сессии на XAUUSD и USDJPY

Два рынка, одна система, более гладкая кривая капитала.

Aurum Dual Breakout торгует пробой диапазона азиатской сессии — одновременно по Золоту (XAUUSD) и USD/JPY. Преимущество не в отдельном рынке, а в комбинации: оба инструмента реагируют на разные факторы и движутся в значительной степени без корреляции. Пока один проходит слабую фазу, другой часто вытягивает результат — это сглаживает кривую капитала и заметно снижает просадку по сравнению с торговлей каждым инструментом по отдельности.

Стратегия вкратце

Захват азиатского диапазона, вход на подтверждённом пробое

Фильтр отката (Pullback): после пробоя ждёт контролируемого отката перед входом — отсекает ложные пробои (фейкауты) и улучшает цену входа

после пробоя ждёт контролируемого отката перед входом — отсекает ложные пробои (фейкауты) и улучшает цену входа Фильтр фейкаутов (Fakeout): дополнительная защита от ложных пробоев, включается переключателем

дополнительная защита от ложных пробоев, включается переключателем Temporal Drawdown Detector (TDD): распознаёт затяжные убыточные фазы и временно переходит в более защитный режим

распознаёт затяжные убыточные фазы и временно переходит в более защитный режим Дневной лимит убытка и управление риском на основе процента

и Позиции закрываются в конце дня — без overnight-свопов, без ночного риска на выходных

Чем этот продукт отличается

Без мартингейла, без сетки, без усреднения. Простая и устойчивая логика пробоя, построенная на более чем восьми годах потикового бэктеста (2018–2026). К этому советнику прилагается прозрачный отчёт о риске по методу Монте-Карло — не просто одна красивая кривая бэктеста, а честное распределение ожидаемой максимальной просадки. Как опытный трейдер, вы знаете, чего ожидать в неблагоприятном случае, вместо того чтобы полагаться на единственный удачный сценарий.

Три профиля риска

Standard (~20% DD) · Conservative (~10% DD) · Aggressive

Один параметр выбирает профиль риска — удобно для подстройки советника под ваш счёт и устойчивость к риску.

Настройка / Эксплуатация

Прикрепляйте только к ОДНОМУ графику. Aurum Dual Breakout — мультивалютный советник и торгует оба инструмента с одного графика. Поместите его на график XAUUSD или USDJPY, рекомендуемый таймфрейм M15. Добавьте оба символа в «Обзор рынка». Убедитесь, что и XAUUSD, и USDJPY видны в окне «Обзор рынка», иначе у советника не будет ценовых данных по второму символу. При необходимости скорректируйте названия символов. Если у брокера используются суффиксы (например, XAUUSD.m, USDJPYpro), укажите точное имя в A1_Symbol и A2_Symbol. Учитывайте время сервера — важно. Время сессий настроено на время сервера брокера GMT+3 (диапазон азиатской сессии примерно 03:00–06:00 по времени сервера). Если время сервера вашего брокера отличается, сдвиньте часы в полях RangeStart/RangeEnd соответственно. Выберите профиль риска. Установите Global_RiskPreset в Standard, Conservative или Aggressive. Плечо и работа. Рекомендуется: плечо от 1:100. Поскольку позиции удерживаются несколько часов до дневного закрытия, советник не чувствителен к спреду и хорошо работает у большинства брокеров. Рекомендуется VPS, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов. Включите автоторговлю и дайте советнику работать. Встроенная панель управления позволяет вручную закрыть или приостановить каждую стратегию.

Рекомендуемый минимальный капитал: от 500 $ (масштабируется в процентах от баланса счёта). Для меньших счетов используйте cent/micro-счёт и профиль Conservative.

Требования: MetaTrader 5 · XAUUSD + USDJPY доступны у вашего брокера · VPS рекомендуется для непрерывной работы.

Предупреждение о риске: Торговля на форекс и CFD сопряжена со значительным риском. Используйте только тот капитал, потерю которого можете себе позволить. Сначала тщательно протестируйте советник на демо-счёте.