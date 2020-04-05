Aurum Dual Breakout

Aurum Dual Breakout — пробой азиатской сессии на XAUUSD и USDJPY

Два рынка, одна система, более гладкая кривая капитала.

Aurum Dual Breakout торгует пробой диапазона азиатской сессии — одновременно по Золоту (XAUUSD) и USD/JPY. Преимущество не в отдельном рынке, а в комбинации: оба инструмента реагируют на разные факторы и движутся в значительной степени без корреляции. Пока один проходит слабую фазу, другой часто вытягивает результат — это сглаживает кривую капитала и заметно снижает просадку по сравнению с торговлей каждым инструментом по отдельности.

Стратегия вкратце

  • Захват азиатского диапазона, вход на подтверждённом пробое
  • Фильтр отката (Pullback): после пробоя ждёт контролируемого отката перед входом — отсекает ложные пробои (фейкауты) и улучшает цену входа
  • Фильтр фейкаутов (Fakeout): дополнительная защита от ложных пробоев, включается переключателем
  • Temporal Drawdown Detector (TDD): распознаёт затяжные убыточные фазы и временно переходит в более защитный режим
  • Дневной лимит убытка и управление риском на основе процента
  • Позиции закрываются в конце дня — без overnight-свопов, без ночного риска на выходных

Чем этот продукт отличается

Без мартингейла, без сетки, без усреднения. Простая и устойчивая логика пробоя, построенная на более чем восьми годах потикового бэктеста (2018–2026). К этому советнику прилагается прозрачный отчёт о риске по методу Монте-Карло — не просто одна красивая кривая бэктеста, а честное распределение ожидаемой максимальной просадки. Как опытный трейдер, вы знаете, чего ожидать в неблагоприятном случае, вместо того чтобы полагаться на единственный удачный сценарий.

Три профиля риска

Standard (~20% DD) · Conservative (~10% DD) · Aggressive
Один параметр выбирает профиль риска — удобно для подстройки советника под ваш счёт и устойчивость к риску.

Настройка / Эксплуатация

  1. Прикрепляйте только к ОДНОМУ графику. Aurum Dual Breakout — мультивалютный советник и торгует оба инструмента с одного графика. Поместите его на график XAUUSD или USDJPY, рекомендуемый таймфрейм M15.
  2. Добавьте оба символа в «Обзор рынка». Убедитесь, что и XAUUSD, и USDJPY видны в окне «Обзор рынка», иначе у советника не будет ценовых данных по второму символу.
  3. При необходимости скорректируйте названия символов. Если у брокера используются суффиксы (например, XAUUSD.m, USDJPYpro), укажите точное имя в A1_Symbol и A2_Symbol.
  4. Учитывайте время сервера — важно. Время сессий настроено на время сервера брокера GMT+3 (диапазон азиатской сессии примерно 03:00–06:00 по времени сервера). Если время сервера вашего брокера отличается, сдвиньте часы в полях RangeStart/RangeEnd соответственно.
  5. Выберите профиль риска. Установите Global_RiskPreset в Standard, Conservative или Aggressive.
  6. Плечо и работа. Рекомендуется: плечо от 1:100. Поскольку позиции удерживаются несколько часов до дневного закрытия, советник не чувствителен к спреду и хорошо работает у большинства брокеров. Рекомендуется VPS, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов.
  7. Включите автоторговлю и дайте советнику работать. Встроенная панель управления позволяет вручную закрыть или приостановить каждую стратегию.

Рекомендуемый минимальный капитал: от 500 $ (масштабируется в процентах от баланса счёта). Для меньших счетов используйте cent/micro-счёт и профиль Conservative.

Требования: MetaTrader 5 · XAUUSD + USDJPY доступны у вашего брокера · VPS рекомендуется для непрерывной работы.

Предупреждение о риске: Торговля на форекс и CFD сопряжена со значительным риском. Используйте только тот капитал, потерю которого можете себе позволить. Сначала тщательно протестируйте советник на демо-счёте.

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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Смотрите на рынок таким, какой он есть на самом деле - а не таким, каким его режут часы Каждый стандартный график - M1, M5, H1 - делит рынок на равные временные отрезки, независимо от того, что реально произошло за это время. Спокойная минута и хаотичная минута в итоге выглядят одинаково по размеру. TickFlow Zones использует другой подход: вместо группировки движения цены по времени, он группирует его по активности. Каждый бар на графике TickFlow Zones представляет фиксированное число тиков, поэ
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