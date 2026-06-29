Level Validator

Level Validator - поддержка и сопротивление с проверкой по касаниям

Хватит гадать, действительно ли уровень важен. Начертите одну горизонтальную линию, и Level Validator автоматически окружит её ценовой зоной, посчитает каждую свечу, коснувшуюся уровня, и оценит его силу, чтобы вы торговали уровни, которые реально себя проявили, а не произвольные линии на графике.

Возможности
- Автоматическая зона вокруг каждой линии: задайте половину ширины зоны в пунктах; индикатор рисует аккуратную настраиваемую зону, понятную с первого взгляда.
- Счётчик касаний и оценка силы: каждый уровень показывает реальное число касаний со звёздным рейтингом (Слабый, Средний, Сильный, Очень сильный). Сильные уровни выделяются цветом и звёздами.
- Синхронизация между графиками: начертите уровень на одном графике, и он автоматически появится на всех графиках того же символа. Управляйте единым набором уровней на всех таймфреймах.
- Настраиваемое окно подсчёта: перетаскиваемая вертикальная стартовая линия задаёт, откуда начинается подсчёт касаний, чтобы старая ненужная история не завышала ваши цифры.
- Опциональные маркеры свечей: отмечайте каждую свечу, коснувшуюся уровня, для мгновенного визуального подтверждения.

Создан для производительности
Полностью оптимизированный движок v5.0: кэшированные расчёты касаний, очистка по dirty-flag и единичная перерисовка обеспечивают отсутствие зависаний даже при множестве уровней на нескольких графиках.

Как использовать
1. Прикрепите к любому графику и символу.
2. Начертите обычную горизонтальную линию на любом интересующем уровне.
3. Мгновенно считывайте число касаний и оценку силы; зона и метка сделают остальное.

Примечание: Level Validator - это ручной графический инструмент. Он работает на реальных и демо-графиках с линиями, которые вы рисуете сами, и не предназначен для тестера стратегий.

Работает на любом символе и таймфрейме. Идеально для XAUUSD, индексов, форекс и крипто. Простой, быстрый и понятный инструмент для трейдеров, которые проверяют свои уровни перед тем, как рисковать.

Параметры: ширина зоны, глубина сканирования, цвета, размер метки, звёздный рейтинг вкл/выкл, маркеры свечей вкл/выкл, стартовая линия, синхронизация между графиками.
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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Смотрите на рынок таким, какой он есть на самом деле - а не таким, каким его режут часы Каждый стандартный график - M1, M5, H1 - делит рынок на равные временные отрезки, независимо от того, что реально произошло за это время. Спокойная минута и хаотичная минута в итоге выглядят одинаково по размеру. TickFlow Zones использует другой подход: вместо группировки движения цены по времени, он группирует его по активности. Каждый бар на графике TickFlow Zones представляет фиксированное число тиков, поэ
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ATR Smart Levels
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ATR Smart Levels – Понимание, куда рынок может реально прийти Многие трейдеры теряют деньги не из-за стратегии, а из-за неправильных точек входа: слишком рано, в середине диапазона или без расчёта вероятного движения. ATR Smart Levels решает эту проблему одним индикатором и тремя кнопками. Индикатор автоматически строит три ATR-уровня целей (TP1, TP2, TP3) выше и ниже текущей цены. Это позволяет мгновенно понять, имеет ли вход смысл и достаточно ли потенциала движения. Что делает ATR Smart Level
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