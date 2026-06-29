Level Validator
- Индикаторы
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- Версия: 5.20
- Обновлено: 11 июля 2026
Level Validator - поддержка и сопротивление с проверкой по касаниям
Хватит гадать, действительно ли уровень важен. Начертите одну горизонтальную линию, и Level Validator автоматически окружит её ценовой зоной, посчитает каждую свечу, коснувшуюся уровня, и оценит его силу, чтобы вы торговали уровни, которые реально себя проявили, а не произвольные линии на графике.
Возможности
- Автоматическая зона вокруг каждой линии: задайте половину ширины зоны в пунктах; индикатор рисует аккуратную настраиваемую зону, понятную с первого взгляда.
- Счётчик касаний и оценка силы: каждый уровень показывает реальное число касаний со звёздным рейтингом (Слабый, Средний, Сильный, Очень сильный). Сильные уровни выделяются цветом и звёздами.
- Синхронизация между графиками: начертите уровень на одном графике, и он автоматически появится на всех графиках того же символа. Управляйте единым набором уровней на всех таймфреймах.
- Настраиваемое окно подсчёта: перетаскиваемая вертикальная стартовая линия задаёт, откуда начинается подсчёт касаний, чтобы старая ненужная история не завышала ваши цифры.
- Опциональные маркеры свечей: отмечайте каждую свечу, коснувшуюся уровня, для мгновенного визуального подтверждения.
Создан для производительности
Полностью оптимизированный движок v5.0: кэшированные расчёты касаний, очистка по dirty-flag и единичная перерисовка обеспечивают отсутствие зависаний даже при множестве уровней на нескольких графиках.
Как использовать
1. Прикрепите к любому графику и символу.
2. Начертите обычную горизонтальную линию на любом интересующем уровне.
3. Мгновенно считывайте число касаний и оценку силы; зона и метка сделают остальное.
Примечание: Level Validator - это ручной графический инструмент. Он работает на реальных и демо-графиках с линиями, которые вы рисуете сами, и не предназначен для тестера стратегий.
Работает на любом символе и таймфрейме. Идеально для XAUUSD, индексов, форекс и крипто. Простой, быстрый и понятный инструмент для трейдеров, которые проверяют свои уровни перед тем, как рисковать.
Параметры: ширина зоны, глубина сканирования, цвета, размер метки, звёздный рейтинг вкл/выкл, маркеры свечей вкл/выкл, стартовая линия, синхронизация между графиками.
Хватит гадать, действительно ли уровень важен. Начертите одну горизонтальную линию, и Level Validator автоматически окружит её ценовой зоной, посчитает каждую свечу, коснувшуюся уровня, и оценит его силу, чтобы вы торговали уровни, которые реально себя проявили, а не произвольные линии на графике.
Возможности
- Автоматическая зона вокруг каждой линии: задайте половину ширины зоны в пунктах; индикатор рисует аккуратную настраиваемую зону, понятную с первого взгляда.
- Счётчик касаний и оценка силы: каждый уровень показывает реальное число касаний со звёздным рейтингом (Слабый, Средний, Сильный, Очень сильный). Сильные уровни выделяются цветом и звёздами.
- Синхронизация между графиками: начертите уровень на одном графике, и он автоматически появится на всех графиках того же символа. Управляйте единым набором уровней на всех таймфреймах.
- Настраиваемое окно подсчёта: перетаскиваемая вертикальная стартовая линия задаёт, откуда начинается подсчёт касаний, чтобы старая ненужная история не завышала ваши цифры.
- Опциональные маркеры свечей: отмечайте каждую свечу, коснувшуюся уровня, для мгновенного визуального подтверждения.
Создан для производительности
Полностью оптимизированный движок v5.0: кэшированные расчёты касаний, очистка по dirty-flag и единичная перерисовка обеспечивают отсутствие зависаний даже при множестве уровней на нескольких графиках.
Как использовать
1. Прикрепите к любому графику и символу.
2. Начертите обычную горизонтальную линию на любом интересующем уровне.
3. Мгновенно считывайте число касаний и оценку силы; зона и метка сделают остальное.
Примечание: Level Validator - это ручной графический инструмент. Он работает на реальных и демо-графиках с линиями, которые вы рисуете сами, и не предназначен для тестера стратегий.
Работает на любом символе и таймфрейме. Идеально для XAUUSD, индексов, форекс и крипто. Простой, быстрый и понятный инструмент для трейдеров, которые проверяют свои уровни перед тем, как рисковать.
Параметры: ширина зоны, глубина сканирования, цвета, размер метки, звёздный рейтинг вкл/выкл, маркеры свечей вкл/выкл, стартовая линия, синхронизация между графиками.