Aurum Dual Breakout — XAUUSD 与 USDJPY 亚洲时段突破

两个市场，一套系统，更平滑的资金曲线。

Aurum Dual Breakout 交易亚洲时段区间的突破——同时作用于黄金 (XAUUSD) 和 USD/JPY。优势不在于单一市场，而在于组合：两种品种受不同因素驱动，运行时基本互不相关。当其中一个处于疲弱阶段时，另一个往往支撑了整体表现——这使资金曲线更平滑，并显著降低相对于单独交易任一品种时的回撤。

策略概览

捕捉亚洲区间，在确认突破时入场

回调过滤器 (Pullback)： 突破后等待受控回调再入场——过滤假突破 (fakeout) 并改善入场价

突破后等待受控回调再入场——过滤假突破 (fakeout) 并改善入场价 假突破过滤器 (Fakeout)： 针对假突破的额外保护，可通过开关启用

针对假突破的额外保护，可通过开关启用 Temporal Drawdown Detector (TDD)： 识别持续亏损阶段，并临时切换到更具防御性的模式

识别持续亏损阶段，并临时切换到更具防御性的模式 每日亏损限额 与 基于百分比的风险资金管理

与 仓位在每日收盘时平仓——无隔夜库存费，无周末隔夜风险

本产品的不同之处

无马丁格尔、无网格、无加仓摊平。基于超过八年逐笔 (every-tick) 回测 (2018–2026) 的简单稳健突破逻辑。本 EA 附带透明的蒙特卡洛风险报告——不仅是一条漂亮的回测曲线，而是对预期最大回撤的诚实分布。作为经验丰富的交易者，您可以了解在不利情况下应有的预期，而不是依赖单一的幸运路径。

三种风险预设

Standard（约 20% 回撤）·Conservative（约 10% 回撤）·Aggressive

单个参数即可选择风险配置——便于将 EA 匹配到您的账户与风险承受能力。

设置 / 操作

仅加载到一个图表。Aurum Dual Breakout 是多品种 EA，从单一图表交易两个品种。将其拖到 XAUUSD 或 USDJPY 图表，推荐周期 M15。 将两个品种加入市场报价。确保 XAUUSD 和 USDJPY 都显示在“市场报价”窗口中，否则 EA 将缺少第二个品种的价格数据。 如有需要请调整品种名称。如果您的经纪商使用后缀（如 XAUUSD.m、USDJPYpro），请在 A1_Symbol 和 A2_Symbol 中填入准确名称。 注意服务器时间——重要。时段时间针对经纪商服务器时间 GMT+3 进行了调校（亚洲时段区间约为服务器时间 03:00–06:00）。如果您经纪商的服务器时间不同，请相应调整 RangeStart/RangeEnd 字段中的小时数。 选择风险配置。将 Global_RiskPreset 设置为 Standard、Conservative 或 Aggressive。 杠杆与运行。推荐：杠杆 1:100 起。由于仓位会持有数小时直到每日收盘，EA 对点差不敏感，在大多数经纪商处运行良好。建议使用 VPS，让 EA 全天候不间断运行。 启用自动交易，让 EA 运行。内置控制面板可手动平仓或暂停每个策略。

建议最低资金：500 美元起（按账户余额的百分比缩放）。对于较小账户，请使用 cent/micro 账户和 Conservative 预设。

要求：MetaTrader 5 · 经纪商提供 XAUUSD + USDJPY · 建议使用 VPS 以持续运行。

风险提示：外汇与差价合约交易具有重大风险。请仅使用您能够承受损失的资金。请先在模拟账户上充分测试本 EA。