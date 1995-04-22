Aurum Dual Breakout

Aurum Dual Breakout — XAUUSD 与 USDJPY 亚洲时段突破

两个市场，一套系统，更平滑的资金曲线。

Aurum Dual Breakout 交易亚洲时段区间的突破——同时作用于黄金 (XAUUSD)USD/JPY。优势不在于单一市场，而在于组合：两种品种受不同因素驱动，运行时基本互不相关。当其中一个处于疲弱阶段时，另一个往往支撑了整体表现——这使资金曲线更平滑，并显著降低相对于单独交易任一品种时的回撤。

策略概览

  • 捕捉亚洲区间，在确认突破时入场
  • 回调过滤器 (Pullback)：突破后等待受控回调再入场——过滤假突破 (fakeout) 并改善入场价
  • 假突破过滤器 (Fakeout)：针对假突破的额外保护，可通过开关启用
  • Temporal Drawdown Detector (TDD)：识别持续亏损阶段，并临时切换到更具防御性的模式
  • 每日亏损限额基于百分比的风险资金管理
  • 仓位在每日收盘时平仓——无隔夜库存费，无周末隔夜风险

本产品的不同之处

无马丁格尔、无网格、无加仓摊平。基于超过八年逐笔 (every-tick) 回测 (2018–2026) 的简单稳健突破逻辑。本 EA 附带透明的蒙特卡洛风险报告——不仅是一条漂亮的回测曲线，而是对预期最大回撤的诚实分布。作为经验丰富的交易者，您可以了解在不利情况下应有的预期，而不是依赖单一的幸运路径。

三种风险预设

Standard（约 20% 回撤）·Conservative（约 10% 回撤）·Aggressive
单个参数即可选择风险配置——便于将 EA 匹配到您的账户与风险承受能力。

设置 / 操作

  1. 仅加载到一个图表。Aurum Dual Breakout 是多品种 EA，从单一图表交易两个品种。将其拖到 XAUUSD USDJPY 图表，推荐周期 M15
  2. 将两个品种加入市场报价。确保 XAUUSD 和 USDJPY 都显示在“市场报价”窗口中，否则 EA 将缺少第二个品种的价格数据。
  3. 如有需要请调整品种名称。如果您的经纪商使用后缀（如 XAUUSD.m、USDJPYpro），请在 A1_SymbolA2_Symbol 中填入准确名称。
  4. 注意服务器时间——重要。时段时间针对经纪商服务器时间 GMT+3 进行了调校（亚洲时段区间约为服务器时间 03:00–06:00）。如果您经纪商的服务器时间不同，请相应调整 RangeStart/RangeEnd 字段中的小时数。
  5. 选择风险配置。Global_RiskPreset 设置为 Standard、Conservative 或 Aggressive。
  6. 杠杆与运行。推荐：杠杆 1:100 起。由于仓位会持有数小时直到每日收盘，EA 对点差不敏感，在大多数经纪商处运行良好。建议使用 VPS，让 EA 全天候不间断运行。
  7. 启用自动交易，让 EA 运行。内置控制面板可手动平仓或暂停每个策略。

建议最低资金：500 美元起（按账户余额的百分比缩放）。对于较小账户，请使用 cent/micro 账户和 Conservative 预设。

要求：MetaTrader 5 · 经纪商提供 XAUUSD + USDJPY · 建议使用 VPS 以持续运行。

风险提示：外汇与差价合约交易具有重大风险。请仅使用您能够承受损失的资金。请先在模拟账户上充分测试本 EA。

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Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
TickFlow Zones
Christian Alexander Foehl
实用工具
看到市场真实的运动方式 - 而不是被时钟切割后的样子 每一种标准图表 - M1, M5, H1 - 都会把市场切割成相等的时间段，无论这段时间内实际发生了什么。平静的一分钟和混乱的一分钟最终看起来大小相同。TickFlow Zones 采用了不同的方法：它不是按时间对价格行为进行分组，而是按活跃度分组。TickFlow Zones 图表上的每根K线代表固定数量的tick，因此当市场活跃时图表会自动加快，市场平静时则会放慢。结果是一幅更加细致、更加真实的价格行为图景 - 这正是专业order flow工具通常呈现的细节程度，原生构建于MetaTrader 5之中。 重要提示：TickFlow Zones是一款免费工具，不是Expert Advisor（自动交易程序）。 它不会下单、不会管理仓位，也不会以任何方式访问你的账户。它只是创建一个合成图表品种，并在其上绘制分析内容，仅此而已。 开发和测试均基于XAUUSD（黄金）。 该工具是围绕黄金的tick行为和波动特征构建的。它也可能在其他品种上运行，但不同品种之间的tick频率和噪音水平差异很大，因此无法保证在其他品种上同样有效。 Tick
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Level Validator
Christian Alexander Foehl
指标
Level Validator - 带触碰验证的支撑与阻力 不再猜测某个价位是否真的重要。只需画一条水平线，Level Validator 就会自动在其周围生成价格区域，统计每根触碰该价位的K线，并对其强度进行评级，让你交易真正经过验证的价位，而不是图表上随意的线条。 功能 - 每条线自动生成区域：以点数设置区域的半宽；指标绘制简洁、可配置的区域，一目了然。 - 触碰计数与强度评级：每个价位显示其真实触碰次数并配有星级评级（弱、中、强、极强）。强价位通过颜色和星星突出显示。 - 多图表同步：在一个图表上画一个价位，它会自动出现在同一品种的所有图表上。在所有周期中管理同一组价位。 - 可调统计窗口：可拖动的垂直起始线决定从何处开始统计触碰，使陈旧、无关的历史不会虚增你的数据。 - 可选K线标记：标记每根触碰价位的K线，即时获得视觉确认。 为性能而生 完全优化的 v5.0 引擎：触碰计算缓存、dirty-flag 清理和单次重绘渲染，即使在多个图表上有大量价位也能做到零卡顿。 使用方法 1. 将其加载到任意图表和品种上。 2. 在任何你关注的价位画一条普通水平线。 3
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ATR Smart Levels
Christian Alexander Foehl
指标
ATR Smart Levels – 清晰了解市场可能达到的真实区域 许多交易者亏损并不是因为策略不好，而是因为错误的入场位置： 过早、在区间中间、没有合理的盈亏比结构。 ATR Smart Levels 用一个指标和三个按钮解决这一问题。 指标会自动绘制价格上下的 三个 ATR 目标区间 （TP1、TP2、TP3）。 你可以立即判断入场是否合理，以及是否有足够的波动空间。 ATR Smart Levels 的功能 基于所选周期计算 ATR。 绘制向上的 ATR 目标区。 绘制向下的 ATR 目标区。 显示市场当前的实际波动潜力。 帮助更合理地规划 入场、止损、止盈 。 三个简单按钮 DRAW – 实时生成 ATR 目标区。 FREEZE – 固定当前目标区。 DELETE – 一键删除所有 ATR 线（切换周期后也有效）。 适合的人群 初学者 ：需要明确入场区域。 进阶交易者 ：将波动性纳入计划。 价格行为交易者。 日内交易者与剥头皮交易者。 波段交易者。 为什么 ATR 目标区有效 ATR 测量 真实市场波动 ，因此这些区域： 客观 数学上合理 适用于所有市场 非常适合交易规划 优
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Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
专家
Quant Kelly Trader EA 将精确的市场结构信号与基于凯利公式的数学化风险管理相结合。它专为 S&P500 (US500) 在 M15 周期上开发，结合了快速的资金增长与可控的风险——灵感来自全球顶尖量化基金和投资者的策略。 通过专注于累积阶段并采用改良的凯利公式，该 EA 为希望在把握增长潜力的同时控制风险的交易者提供了专业工具。 策略 EA 能识别出主要市场参与者建立仓位的累积阶段。在这些区域，它进行入场操作，并随后跟随总体趋势。 持仓会被系统化保护，以限制回撤并高效让利润运行。 会话过滤、星期过滤以及趋势过滤确保仅交易高质量信号。 内置的跟踪止损允许在扩大盈利的同时严格限制亏损。 基于凯利公式的风险管理 凯利公式作为一种实现高效资金增长的工具，已被证明数十年——具有数学基础，并被众多顶级投资者使用： John L. Kelly Jr. —— 1950 年代在贝尔实验室提出该公式（信息论） Edward O. Thorp —— 首次利用凯利击败轮盘和二十一点，后来成功应用于对冲基金 Warren Buffett 和 Charlie Munger —— 在早期投资阶
Intrade Portfolio Manager
Christian Alexander Foehl
专家
Intrade Portfolio Manager Intrade Portfolio Manager 是一款多策略投资组合 EA，可在单个图表上同时并行运行多个独立的、基于规则的策略，覆盖货币与指数。每个模块都按自身逻辑、自身品种和自身 magic 编号交易，因此各策略相互独立，可单独启用或停用。 包含的策略 Asian Breakout （XAUUSD 与 USDJPY）– 交易亚洲时段区间的突破，并带有可选的入场过滤，以减少在不利条件下的交易。 Weekly Index （USTECH、SP500 与 JP225）– 基于交易时段的指数模块，每周固定入场并设定平仓时间，避免在不必要的隔夜掉期期间持仓。 Box Breakout （SP500）– 区间/箱体突破模块，具有按净值分级的手数计算。 风险管理 三个即用型风险预设 – Conservative 、 Standard 与 Aggressive – 以及开放所有单项设置的 Custom 模式。 Temporal Drawdown Detector (TDD)： 在可配置的回看窗口内监控余额，若超过设定的回撤阈值，则将 EA 切
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