Quantum Thread
- Эксперты
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Lakshay Seth💻 Professional Trader & MT5 Expert Advisor Developer
I design, build, and deploy automated trading bots for MetaTrader 5. My EAs combine smart risk management, recovery zones, and news filtering to navigate any market condition.
📊 What you'll find here:
• New EA releases & updates
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Quantum Thread - Обзор автоматизированного торгового аккаунта
Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения живого сигнала.
Эта торговая система разработана как полностью автоматизированное решение для XAUUSD и рекомендованных символов, таких как XAUUSD. Она работает строго на одном графике, что означает, что вы должны подключить ее к одному графику и позволить ей управлять всей логикой внутри.
В данный момент доступна скидочная цена 70. После достижения либо 5 общего количества продаж, либо оставшегося количества 4 копий, цена будет обновлена до 95.
Доступен контакт для демо-версии (только демонстрационный аккаунт, ограниченный доступ) перед покупкой.
Структура системы (Переработанный логический дизайн)
В отличие от традиционных EAs, эта система построена с многоуровневым движком решений:
- Макс. время удержания: до 36 часов.
- Модуль сканирования рынка для обнаружения трендов и волатильности
- Уровень валидации входа на основе внутренних фильтров
- Менеджер исполнения для обработки сделок
- Логика адаптации риска в зависимости от рыночной фазы
Основные торговые функции
- Встроенный новостной фильтр: Автоматически избегает торговли во время событий с высоким экономическим воздействием.
- Метод восстановления: Умная система восстановления убытков, разработанная для эффективного управления просадками.
- Переключатель восстановления: Может быть полностью отключен для требований проп-фирм.
- Полностью автоматизированное исполнение без необходимости ручного вмешательства.
- Работа на одном графике для избежания конфликтов сигналов.
Входные данные и конфигурация
|Параметр
|Описание
|M15
|Рекомендуемый таймфрейм для оптимального исполнения
|Режим восстановления
|Включить / Отключить умную систему восстановления
|Новостной фильтр
|Включен по умолчанию (рекомендуется)
|Логика лота
|Адаптивная, основанная на условиях волатильности
Торговые условия
EA оптимизирован для XAUUSD и также может работать на:
XAUUSD
Настоятельно рекомендуется не запускать несколько графиков. Система предназначена для точного исполнения на одном графике.
Установка и использование
- Прикрепите EA только к одному графику
- Установите таймфрейм на M15
- Включите автоторговлю
- Оставьте настройки по умолчанию или используйте предоставленный файл настроек
Чтобы получить правильные результаты бэктестирования, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам инструкции и правильный файл настроек для точной симуляции и реалистичного моделирования.
Философия производительности
Система сосредоточена на последовательности, а не на агрессивной чрезмерной торговле. Она динамически адаптируется к рыночным условиям с использованием внутренней логики фильтрации и контролируемых фаз восстановления при включении.
Торговые результаты сильно зависят от условий брокера, качества спреда и скорости исполнения. Всегда используйте рекомендованные настройки для лучшей производительности.
Важное уведомление
Контакт и доступ
После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить:
- Ссылку на канал Telegram для обновлений и сигналов
- Новости и обновления системы
- Опциональные оптимизированные файлы настроек
Really nice. Still Testing it for 1 Month