Quantum Thread

5
  • Эксперты
  • Lakshay Seth
    Lakshay Seth

    Lakshay Seth

    5 (2)
    💻 Professional Trader & MT5 Expert Advisor Developer
    I design, build, and deploy automated trading bots for MetaTrader 5. My EAs combine smart risk management, recovery zones, and news filtering to navigate any market condition.
    📊 What you'll find here:
    • New EA releases & updates
    1 продукт
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

Quantum Thread - Обзор автоматизированного торгового аккаунта

Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения живого сигнала.

Эта торговая система разработана как полностью автоматизированное решение для XAUUSD и рекомендованных символов, таких как XAUUSD. Она работает строго на одном графике, что означает, что вы должны подключить ее к одному графику и позволить ей управлять всей логикой внутри.

В данный момент доступна скидочная цена 70. После достижения либо 5 общего количества продаж, либо оставшегося количества 4 копий, цена будет обновлена до 95.

Доступен контакт для демо-версии (только демонстрационный аккаунт, ограниченный доступ) перед покупкой.

Структура системы (Переработанный логический дизайн)

В отличие от традиционных EAs, эта система построена с многоуровневым движком решений:

  • Макс. время удержания: до 36 часов.
  • Модуль сканирования рынка для обнаружения трендов и волатильности
  • Уровень валидации входа на основе внутренних фильтров
  • Менеджер исполнения для обработки сделок
  • Логика адаптации риска в зависимости от рыночной фазы

Основные торговые функции

  • Встроенный новостной фильтр: Автоматически избегает торговли во время событий с высоким экономическим воздействием.
  • Метод восстановления: Умная система восстановления убытков, разработанная для эффективного управления просадками.
  • Переключатель восстановления: Может быть полностью отключен для требований проп-фирм.
  • Полностью автоматизированное исполнение без необходимости ручного вмешательства.
  • Работа на одном графике для избежания конфликтов сигналов.

Входные данные и конфигурация

Параметр Описание
M15 Рекомендуемый таймфрейм для оптимального исполнения
Режим восстановления Включить / Отключить умную систему восстановления
Новостной фильтр Включен по умолчанию (рекомендуется)
Логика лота Адаптивная, основанная на условиях волатильности

Торговые условия

EA оптимизирован для XAUUSD и также может работать на:

XAUUSD

Настоятельно рекомендуется не запускать несколько графиков. Система предназначена для точного исполнения на одном графике.

Установка и использование

  1. Прикрепите EA только к одному графику
  2. Установите таймфрейм на M15
  3. Включите автоторговлю
  4. Оставьте настройки по умолчанию или используйте предоставленный файл настроек

Чтобы получить правильные результаты бэктестирования, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам инструкции и правильный файл настроек для точной симуляции и реалистичного моделирования.

Философия производительности

Система сосредоточена на последовательности, а не на агрессивной чрезмерной торговле. Она динамически адаптируется к рыночным условиям с использованием внутренней логики фильтрации и контролируемых фаз восстановления при включении.

Торговые результаты сильно зависят от условий брокера, качества спреда и скорости исполнения. Всегда используйте рекомендованные настройки для лучшей производительности.

Важное уведомление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Режим восстановления может увеличить влияние в неблагоприятных условиях. Для счетов проп-фирм рекомендуется отключить режим восстановления и использовать предоставленные осторожные файлы настроек.

Контакт и доступ

После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить:

  • Ссылку на канал Telegram для обновлений и сигналов
  • Новости и обновления системы
  • Опциональные оптимизированные файлы настроек
Отзывы 2
lngm1
212
lngm1 2026.07.14 20:26 
 

Really nice. Still Testing it for 1 Month

kassyg10
20
kassyg10 2026.07.10 16:37 
 

I tested this EA for 2 weeks. It is easy to use. It is a reliable robot for traders who want an automated solution without constantly monitoring the charts. It is an EA that delivers consistent profits.

Рекомендуем также
Kiwi AudCad Bot MT5
- Nguyen Ngoc Diep
Эксперты
Kiwi AUDCAD Bot MT5 Overview Kiwi AUDCAD Bot MT5 is an Expert Advisor developed specifically for the AUDCAD currency pair. The trading system combines a structured market scanner with an adaptive recovery engine to filter trade entries while managing basket recovery in changing market conditions. The Expert Advisor is designed for traders who prefer a systematic approach with configurable recovery controls and transparent operation. Main Features • Designed specifically for AUDCAD • Smart Scanne
FREE
Xauusd M1 Sniper Multi
Meng Jie Zhong
Эксперты
Многопозиционная версия Sniper с более высокими требованиями к входу. Если после покупки стратегия не станет прибыльной и не приведёт к сливу счёта в течение 30 дней, вы можете запросить возврат средств у автора. Условие действует только при первоначальном депозите ≥ $300 и фиксированном лоте 0.01. Поскольку большинство EA на рынке не идеальны — либо слишком большая просадка, либо слишком низкая прибыль, либо они плохо работают в текущем рынке золота — я разработал этот XAUUSD M1 Sniper Multi дл
MidasPro
Aref Barakat
Эксперты
— MIDAS PRO is a fully-automated recovery EA built for XAUUSD (Gold) and metals. It works one disciplined recovery basket to a single profit target — with a live news filter, a hard equity-stop, and margin protection so it never fires a leg your account can't afford. No per-order stop-loss spaghetti: one basket, one target, one clean exit — then it starts fresh. Free demo included — test it in the Strategy Tester on your own broker's Gold feed before you commit a cent. ️ Why traders choos
BaiBaoXiang Gold Grid Basket Trader
Shing Tin Man
Эксперты
BaiBaoXiang  Gold Grid Basket Trader   is a fully automated Expert Advisor designed for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. It combines a multi-layer martingale grid system with basket management to capture profits across volatile market conditions — particularly effective during the London and New York sessions. How It Works The EA opens an initial position in the detected direction. If the market moves against the position, it adds layers at fixed intervals (grid steps), building a basket of tr
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Эксперты
Адаптивная Сеточная Торговая Система Smart Grid Navigator — это профессиональный торговый советник, использующий многоуровневую стратегию сетки с интеллектуальной системой фильтрации входов. Программа автоматически управляет позициями на основе анализа технических индикаторов и рыночных условий. Советник поставляется с оптимизированными настройками и готов к использованию сразу после установки. Вы можете запустить его на графике и начать тестирование. Все параметры имеют безопасные значения по
Leicester
Cheong Lester
Эксперты
Trading Strategy The Leicester expert advisors uses three exponential moving averages to determine entry positions. Trend Line Slow Moving Average Fast Moving Average Crossovers between the fast moving average and the slow moving average will create sell signals. If prices are below the trend line then only sell positions will be opened. Vice versa for when prices are above the trend line, only buy positions will be opened. Inputs/Features Candles after cross - Number of candles to wait before o
GoldEdge US30
Chi Sang Lai
Эксперты
GoldEdge US30 — Dedicated Indices Edition for US30, DE40 / GER40 and FRA40 / F40 , powered by the GE ATR Price Border system, dual-layer hedging, ATR volatility control and per-symbol cut loss protection. GoldEdge US30 is a next-generation MT5 Expert Advisor built specifically for major index markets. It uses structured grid-style entries and adaptive position scaling, guided by ATR Ratio, GE ATR Price Border levels, spread control, and mechanical direction logic. Instead of adding positions bl
WinBEry
Yusdi Albayani
Эксперты
MANDATORY SETUP TUTORIAL (Read Before Running) To achieve the 88%+ Win Rate shown in our backtests, you MUST manually enable the following features (which are disabled by default to pass the strict MQL5 validation process): 1. Recommended Timeframe Set your chart to M30 (30 Minutes) . This is the "Sweet Spot" for Gold, filtering out noise while capturing major trends. 2. Enable Core Profit Features Go to the Inputs tab of the EA settings. Find InpEnableGrid and set it to true . Find InpUseTrai
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Ravi Gold SMC
Ravinath Parak
Эксперты
Product:   SMC-based automated trading robot for XAUUSD (Gold) on M1 timeframe. Core Strategy:   Enters trades using institutional Smart Money Concepts (SMC)—Liquidity Sweeps, Order Blocks, Fair Value Gaps, and Breaker Blocks—with traditional swing levels as a fallback. Key Feature – Intelligent Hedge:   Places a pending hedge order exactly at the original position’s stop loss. The hedge activates only if the stop is hit, trails profits faster (10 pips vs. 60 pips for the original), and is de
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
Demavend EA MT5
Miroslav Rubes
Эксперты
Introducing Revolutionary Self-Learning EA with Monte Carlo Simulation This Expert Advisor (EA) combines advanced trading strategies with state-of-the-art risk management. With integrated Monte Carlo simulation, it elevates your trading to a whole new level of safety and profitability. Main Features and Benefits Adaptive Trading Strategy Dynamic threshold values: EA automatically adjusts its trading parameters based on market conditions. Multi-indicator filtering: Uses ADX, ATR, RS
FREE
TickBurstSpikeEA
Motohiro Umehara
Эксперты
TickBurstSpikeEA Tick Acceleration & Burst Detection Scalping EA TickBurstSpikeEA is a high-speed Expert Advisor designed to detect rapid price acceleration directly from real-time tick activity without waiting for candle confirmation. The EA analyzes: tick direction burst speed acceleration price flow expansion to react quickly to short-term spikes and burst movements often seen on highly volatile symbols such as XAUUSD and BTCUSD. Main Features Feature Description Tick Acceleration Detection A
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional — это профессиональная Full-Power версия сессионной торговой концепции на основе ликвидности, специально разработанная и оптимизированная для XAGUSD (серебро) . Советник объединяет анализ максимумов и минимумов торговых сессий с обнаружением liquidity sweep и входами только после подтверждения, дополняя стратегию продвинутым управлением сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even. EA
Boleta Com BreakEven
Felipe Pontes Sousa
Эксперты
Você ainda abre ordem, depois vai no SL, depois no TP, depois fica olhando pra tela esperando a parcial? Enquanto isso, o mercado já andou. A Boleta Pro faz tudo isso por você — no mesmo segundo em que você clica em comprar ou vender, o Stop Loss e o Take Profit já estão na ordem. Quando o preço andar os pontos que você definiu, ela fecha a parcial sozinha e move o stop para a sua entrada automaticamente. Você não precisa fazer mais nada. Tudo numa tela só, dentro do seu MT5: você vê o preço de
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
EA Agulhada do Didi
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Эксперты
Этот советник был разработан для автоматизации торговых операций в MetaTrader 5 с использованием логики индикатора Didi Index для определения точек входа в рынок. Советник выполняет все операции непосредственно на графике в автоматическом режиме, следуя правилам и параметрам, заданным пользователем. Концепция робота основана на применении объективной логики входа и управления, позволяя трейдеру удобно отслеживать выполнение сделок без использования внешних интеграций или дополнительных библиотек
FREE
Ignition
Dansie Software Limited
Эксперты
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Garuda Gold Sniper MT5
Manish Shrivastav
Эксперты
Garuda Gold AI MT5 – Smart Gold Trading Expert Stop late entries. Avoid wrong trades. Trade Gold smarter. Garuda Gold AI is a powerful and intelligent Expert Advisor specially designed for XAUUSD (Gold) trading. It uses smart price action logic, trend filtering, and signal confirmation to provide accurate and early entries in fast-moving markets. Unlike random bots, this system focuses on real market behavior, helping traders avoid common mistakes like buying at resistance or selling at suppo
Telegram Messenger Signal
Rene Thristan Ferreira Da Silva
Эксперты
Monitor de Operações em Tempo Real + Integração com Telegram (MT5) Transforme sua conta MetaTrader 5 em um sistema automatizado de monitoramento e envio de operações diretamente para o Telegram. Este Expert Advisor NÃO abre operações. Ele funciona exclusivamente como um monitor inteligente, detectando automaticamente qualquer nova operação aberta na conta e enviando os dados em tempo real para um grupo ou canal no Telegram. ️ O QUE O SISTEMA FAZ • Detecta automaticamente qualquer operação ab
Currency Risk Calculator Realtime
Le Hong Phat
Эксперты
Risk Calculator is a panel for order size calculation according to stop loss and allowed risk per trade. The calculation is performed for the symbol the expert is launched at. Risk Calculator tells you how many cost to trade based on: Given stop-loss take-profit levels for "Instant Execution" and "Pending Order" Account currency Price of the quote currency (when different from account currency)    Risk Calculator can place order like one click trading
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
Delia
Yuta Hirae
Эксперты
[Target currency pair / time] [USDCHF/EURJPY/GBPUSD] For 3 currencies. The target time frame is 15M. [About EA operation] After purchasing an EA, it is recommended to operate with a real account after operating with a demo account for a certain period of time. [About Delia / Logic Overview] Delia is an EA that supports /15M of USDCHF/EURJPY/GBPUSD. *Please change the magic number for each currency pair With simple settings, even those who are not familiar with EA can easily start using it
TripleDoublePro
Dragan Drenjanin
Эксперты
Советник   Triple Double Pro   — универсальный робот, способный торговать любым инструментом. По умолчанию он идеально настроен на   XAUUSD на таймфрейме H1;   просто подключите его и дайте ему поработать. Если вы хотите найти лучшие валютные пары или индексы для этого советника, просто проведите быстрый тест в тестере стратегий на всех доступных символах. Наиболее эффективные пары сразу же будут выделены в результатах. Важные примечания: Робот специально разработан для   низкой и средней частот
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Эксперты
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Nibelung Assistant
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Nibelung " - это передовой торговый бот, созданный для современных трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент представляет собой надежного помощника для всех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Бот использует отложенные ордера как один из основных элементов своего алгоритма. Отложенные ордера устанавливаются на определенном расстоянии от текущей цены и срабатывают только при достижении ценой заданного уровня. Кроме того, при движении цены активируется тре
Goal Pilot
Pablo Eugenio Licon Nenclares
Эксперты
Goal Pilot MT5 Overview Goal Pilot is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed to help traders pursue a predefined income target while applying disciplined risk management. Unlike traditional Expert Advisors that focus solely on generating trading signals, Income Trading Bot combines automated trade execution with capital management, risk control, and progress tracking toward a user-defined financial objective. The EA continuously monitors market conditions, evaluates trading
Moon light
Kazuya Koizumi
Эксперты
A MT5 EA product "Moon light" - CryptoCurrency (BTCUSD) is the main target - As a guideline, it is preferable for the spread to be 3500 or less. - Profit target of 1.5 to 2 times the margin in 3 days is assumed - Set the target amount by "Shutdown target profit" and close the position when it is reached, and stop operation - If +25% or more profit is not generated 12 hours to 1 day after the start of operation, stop operation and try again in a few days - Profit is confirmed only by trailing s
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
Эксперты
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## Профессиональный автоматизированный торговый советник для MT5 Важное примечание: Этот советник (EA) специально разработан и оптимизирован для торговли XAUUSD (золотом). Он настроен для достижения наилучших результатов при использовании с брокером hmarkets.com, с учетом торговых условий этого брокера. Рекомендуемый и полностью протестированный таймфрейм — 5 минут (M5). Для оптимальной производительности и стабильности не требуется никаких изменений станд
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Фильтр:
lngm1
212
lngm1 2026.07.14 20:26 
 

Really nice. Still Testing it for 1 Month

Lakshay Seth
237
Ответ разработчика Lakshay Seth 2026.07.15 03:43
thank you for your nice words
kassyg10
20
kassyg10 2026.07.10 16:37 
 

I tested this EA for 2 weeks. It is easy to use. It is a reliable robot for traders who want an automated solution without constantly monitoring the charts. It is an EA that delivers consistent profits.

Lakshay Seth
237
Ответ разработчика Lakshay Seth 2026.07.11 04:42
hello thank you for your nice review i really appreciate it.
Ответ на отзыв