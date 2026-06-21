Quantum Thread - Обзор автоматизированного торгового аккаунта

Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения живого сигнала.

Эта торговая система разработана как полностью автоматизированное решение для XAUUSD и рекомендованных символов, таких как XAUUSD. Она работает строго на одном графике, что означает, что вы должны подключить ее к одному графику и позволить ей управлять всей логикой внутри.

В данный момент доступна скидочная цена 70. После достижения либо 5 общего количества продаж, либо оставшегося количества 4 копий, цена будет обновлена до 95.

Доступен контакт для демо-версии (только демонстрационный аккаунт, ограниченный доступ) перед покупкой.

Структура системы (Переработанный логический дизайн)

В отличие от традиционных EAs, эта система построена с многоуровневым движком решений:

Макс. время удержания: до 36 часов.

Модуль сканирования рынка для обнаружения трендов и волатильности

Уровень валидации входа на основе внутренних фильтров

Менеджер исполнения для обработки сделок

Логика адаптации риска в зависимости от рыночной фазы

Основные торговые функции

Встроенный новостной фильтр: Автоматически избегает торговли во время событий с высоким экономическим воздействием.

Автоматически избегает торговли во время событий с высоким экономическим воздействием. Метод восстановления: Умная система восстановления убытков, разработанная для эффективного управления просадками.

Умная система восстановления убытков, разработанная для эффективного управления просадками. Переключатель восстановления: Может быть полностью отключен для требований проп-фирм.

Может быть полностью отключен для требований проп-фирм. Полностью автоматизированное исполнение без необходимости ручного вмешательства.

без необходимости ручного вмешательства. Работа на одном графике для избежания конфликтов сигналов.

Входные данные и конфигурация

Параметр Описание M15 Рекомендуемый таймфрейм для оптимального исполнения Режим восстановления Включить / Отключить умную систему восстановления Новостной фильтр Включен по умолчанию (рекомендуется) Логика лота Адаптивная, основанная на условиях волатильности

Торговые условия

EA оптимизирован для XAUUSD и также может работать на:

XAUUSD

Настоятельно рекомендуется не запускать несколько графиков. Система предназначена для точного исполнения на одном графике.

Установка и использование

Прикрепите EA только к одному графику Установите таймфрейм на M15 Включите автоторговлю Оставьте настройки по умолчанию или используйте предоставленный файл настроек

Чтобы получить правильные результаты бэктестирования, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам инструкции и правильный файл настроек для точной симуляции и реалистичного моделирования.

Философия производительности

Система сосредоточена на последовательности, а не на агрессивной чрезмерной торговле. Она динамически адаптируется к рыночным условиям с использованием внутренней логики фильтрации и контролируемых фаз восстановления при включении.

Торговые результаты сильно зависят от условий брокера, качества спреда и скорости исполнения. Всегда используйте рекомендованные настройки для лучшей производительности.

Важное уведомление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Режим восстановления может увеличить влияние в неблагоприятных условиях. Для счетов проп-фирм рекомендуется отключить режим восстановления и использовать предоставленные осторожные файлы настроек.

Контакт и доступ

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