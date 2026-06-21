Quantum Thread
- 专家
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Lakshay Seth💻 Professional Trader & MT5 Expert Advisor Developer
I design, build, and deploy automated trading bots for MetaTrader 5. My EAs combine smart risk management, recovery zones, and news filtering to navigate any market condition.
📊 What you'll find here:
• New EA releases & updates
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Quantum Thread - 自动交易账户概述
如需实时信号，请与我联系。
该交易系统旨在为XAUUSD和推荐符号如XAUUSD提供完全自动化的解决方案。它仅在一个图表上操作，这意味着您应该将其附加到单个图表上，让它内部管理所有逻辑。
目前，活动中的折扣价格为70。在达到5总销售或剩余配额的2副本后，价格将更新为95。
在购买前，可以联系以获取试用版（仅限演示账户，访问权限有限）。
系统结构（重新排序的逻辑设计）
与传统的EA不同，该系统采用多层决策引擎构建：
- 最长持仓时间：最多 36 小时。
- 市场扫描模块用于趋势 + 波动性检测
- 基于内部过滤器的入场验证层
- 用于交易处理的执行管理器
- 根据市场阶段的风险适应逻辑
核心交易功能
- 内置新闻过滤器：自动避免在高影响经济事件期间交易。
- 恢复方法：智能损失恢复系统，旨在有效管理回撤。
- 恢复切换：可根据需求完全禁用以满足公司要求。
- 完全自动化的执行，无需手动干预。
- 单图表操作以避免信号冲突。
输入与配置
|参数
|描述
|M15
|推荐的最佳执行时间框架
|恢复模式
|启用/禁用智能恢复系统
|新闻过滤器
|默认ON（推荐）
|手数逻辑
|根据波动性条件自适应
交易条件
EA经过优化，可用于XAUUSD，也可以在以下股票上执行：
XAUUSD
强烈建议不要同时运行多个图表。该系统旨在实现单图表精确执行。
安装与使用
- 仅将EA附加到单个图表
- 将时间框架设置为M15
- 启用自动交易
- 保留默认设置或使用提供的设置文件
要获得合适的回测结果，请联系我以发送指导和准确模拟及现实建模的适当设置文件。
性能理念
该系统专注于一致性而非激进的过度交易。当启用时，它根据市场条件动态调整使用内部过滤逻辑和受控恢复阶段。
交易结果在很大程度上取决于经纪商条件、点差质量和执行速度。始终使用推荐设置以获得最佳性能。
重要通知
联系与访问
购买后，请联系我们以获取：
- 用于更新和信号的Telegram频道链接
- 新闻和系统更新
- 可选的优化设置文件
Really nice. Still Testing it for 1 Month