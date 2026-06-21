Quantum Thread - 自动交易账户概述

如需实时信号，请与我联系。

该交易系统旨在为XAUUSD和推荐符号如XAUUSD提供完全自动化的解决方案。它仅在一个图表上操作，这意味着您应该将其附加到单个图表上，让它内部管理所有逻辑。

目前，活动中的折扣价格为70。在达到5总销售或剩余配额的2副本后，价格将更新为95。

在购买前，可以联系以获取试用版（仅限演示账户，访问权限有限）。

系统结构（重新排序的逻辑设计）

与传统的EA不同，该系统采用多层决策引擎构建：

最长持仓时间：最多 36 小时。

市场扫描模块用于趋势 + 波动性检测

基于内部过滤器的入场验证层

用于交易处理的执行管理器

根据市场阶段的风险适应逻辑

核心交易功能

内置新闻过滤器： 自动避免在高影响经济事件期间交易。

自动避免在高影响经济事件期间交易。 恢复方法： 智能损失恢复系统，旨在有效管理回撤。

智能损失恢复系统，旨在有效管理回撤。 恢复切换： 可根据需求完全禁用以满足公司要求。

可根据需求完全禁用以满足公司要求。 完全自动化的执行 ，无需手动干预。

，无需手动干预。 单图表操作以避免信号冲突。

输入与配置

参数 描述 M15 推荐的最佳执行时间框架 恢复模式 启用/禁用智能恢复系统 新闻过滤器 默认ON（推荐） 手数逻辑 根据波动性条件自适应

交易条件

EA经过优化，可用于XAUUSD，也可以在以下股票上执行：

XAUUSD

强烈建议不要同时运行多个图表。该系统旨在实现单图表精确执行。

安装与使用

仅将EA附加到单个图表 将时间框架设置为M15 启用自动交易 保留默认设置或使用提供的设置文件

要获得合适的回测结果，请联系我以发送指导和准确模拟及现实建模的适当设置文件。

性能理念

该系统专注于一致性而非激进的过度交易。当启用时，它根据市场条件动态调整使用内部过滤逻辑和受控恢复阶段。

交易结果在很大程度上取决于经纪商条件、点差质量和执行速度。始终使用推荐设置以获得最佳性能。

重要通知

警告：在不利条件下，恢复模式可能增加风险暴露。对于公司账户，建议禁用恢复模式并使用提供的保守设置文件。

联系与访问

购买后，请联系我们以获取：