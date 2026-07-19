Polymarket Scalper Bot MT5

Автоматическая торговля на прогнозных рынках Polymarket BTC и ETH «Вверх / Вниз» с 5-минутными интервалами — полностью внутри MetaTrader 5. Бот отслеживает котировки криптовалют в реальном времени, определяет решающее движение при закрытии каждого 5-минутного окна и выставляет ордера на наиболее вероятный исход.

Невозможно запустить в тестере стратегий MetaTrader 5. В MetaTrader нет понятия 5-минутных прогнозных окон Polymarket — таких рынков просто не существует внутри MT5, — поэтому стандартный тестер MQL5 не может воспроизвести или протестировать эту стратегию на истории. Результаты на скриншотах получены с помощью специального Python-бэктестера, созданного для реконструкции реальных окон Up/Down Polymarket на основе исторических данных о ценах криптовалют. Сам бот работает только на живом графике.

Ограниченное количество копий. Чтобы преимущество не размывалось, будет продано лишь ограниченное количество лицензий.

Почему этот бот

100% автономно — работает в вашем собственном MetaTrader 5, на вашем ПК или VPS. Ваши ключи никогда не видит сторонний сервер.

— работает в вашем собственном MetaTrader 5, на вашем ПК или VPS. Ваши ключи никогда не видит сторонний сервер. Нативный MQL5 — один файл .ex5. Без DLL, без Python, без дополнительных установок.

— один файл .ex5. Без DLL, без Python, без дополнительных установок. Работает с новыми аккаунтами Polymarket (регистрация по email / Google).

(регистрация по email / Google). Настройка в одно поле — вставьте свой приватный ключ, и бот автоматически определит всё остальное.

— вставьте свой приватный ключ, и бот автоматически определит всё остальное. Никаких дополнительных затрат на VPS — бот использует собственные ценовые потоки, поэтому его можно прикрепить к любому графику. Если у вас уже есть MetaTrader 5 или VPS, он работает рядом с вашими другими советниками — отдельный сервер не нужен.

Как это работает

Бот сочетает анализ цен в реальном времени с математической прогнозной моделью, которая использует краткосрочную чрезмерную реакцию других трейдеров вблизи каждого 5-минутного закрытия. Когда условия совпадают, он выставляет лимитные ордера на статистически предпочтительный исход и подтверждает движение по актуальному стакану заявок перед входом — чтобы избегать моментов с неверной ценой. Неисполненные ордера автоматически отменяются после каждого окна, а результаты рассчитываются по официальному ончейн-оракулу Polymarket. Точная модель является проприетарной и намеренно не раскрывается.

Безопасность по замыслу: фиксированный, дисциплинированный расчёт объёма позиции — без мартингейла, без сетки, без усреднения, без опасных тактик восстановления.

Торгуйте как маркет-мейкер: бот работает с лимитными ордерами, поэтому вы предоставляете ликвидность, а не забираете её — без комиссии тейкера, и вы можете получать мейкерские ребейты Polymarket как дополнительный доход помимо ваших сделок.

Ключевые возможности

Полностью автоматически — торгует BTC и ETH с одного графика.

— торгует BTC и ETH с одного графика. Живая панель на графике : баланс, пик, ставка, P&L за сегодня, победы / поражения, исполнения и состояние системы.

: баланс, пик, ставка, P&L за сегодня, победы / поражения, исполнения и состояние системы. Умный расчёт объёма : % от баланса, минимальный порог, максимальный лимит и опциональный «храповик», который никогда не уменьшает ставку после убытка.

: % от баланса, минимальный порог, максимальный лимит и опциональный «храповик», который никогда не уменьшает ставку после убытка. Контроль рисков : дневной лимит убытка, защита при низком балансе и автоматическая остановка при проблемах с соединением или данными.

: дневной лимит убытка, защита при низком балансе и автоматическая остановка при проблемах с соединением или данными. Push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader об исполнениях, результатах и периодической сводке (опционально).

в мобильное приложение MetaTrader об исполнениях, результатах и периодической сводке (опционально). Автоматическое ончейн-получение вашего выигрыша (опционально).

вашего выигрыша (опционально). Самопроверка в один клик , которая выставляет и отменяет крошечный ордер, чтобы убедиться, что настройка работает, прежде чем вы начнёте торговать.

, которая выставляет и отменяет крошечный ордер, чтобы убедиться, что настройка работает, прежде чем вы начнёте торговать. Бумажный (демо) режим, чтобы наблюдать за работой бота без реальных ордеров.

Настройка — около 2 минут

Разрешите веб-подключения бота в MetaTrader — при первом запуске он покажет, что именно нужно включить. Вставьте свой приватный ключ Polymarket. Прикрепите к любому графику, включите BTC / ETH, задайте риск. Готово.

В комплект входит полное пошаговое руководство по настройке.

Примечание о тестировании: этот бот торгует на живых прогнозных рынках Polymarket, которых нет во встроенном тестере стратегий MetaTrader — поэтому его нельзя протестировать там на истории.

Требования

Пополненный аккаунт Polymarket (USDC).

MetaTrader 5 с доступом в интернет — ПК на Windows или VPS. Для круглосуточной торговли рекомендуется VPS (а если он у вас уже есть — без дополнительных затрат).

Polymarket должен быть доступен из вашего региона (для регионов с ограничениями включена опция прокси).





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