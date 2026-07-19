Polymarket Scalper Bot MT5

Polymarket Scalper Bot MT5

Автоматическая торговля на прогнозных рынках Polymarket BTC и ETH «Вверх / Вниз» с 5-минутными интервалами — полностью внутри MetaTrader 5. Бот отслеживает котировки криптовалют в реальном времени, определяет решающее движение при закрытии каждого 5-минутного окна и выставляет ордера на наиболее вероятный исход.

Невозможно запустить в тестере стратегий MetaTrader 5. В MetaTrader нет понятия 5-минутных прогнозных окон Polymarket — таких рынков просто не существует внутри MT5, — поэтому стандартный тестер MQL5 не может воспроизвести или протестировать эту стратегию на истории. Результаты на скриншотах получены с помощью специального Python-бэктестера, созданного для реконструкции реальных окон Up/Down Polymarket на основе исторических данных о ценах криптовалют. Сам бот работает только на живом графике.

Ограниченное количество копий. Чтобы преимущество не размывалось, будет продано лишь ограниченное количество лицензий. 

Почему этот бот

  • 100% автономно — работает в вашем собственном MetaTrader 5, на вашем ПК или VPS. Ваши ключи никогда не видит сторонний сервер.
  • Нативный MQL5 — один файл .ex5. Без DLL, без Python, без дополнительных установок.
  • Работает с новыми аккаунтами Polymarket (регистрация по email / Google).
  • Настройка в одно поле — вставьте свой приватный ключ, и бот автоматически определит всё остальное.
  • Никаких дополнительных затрат на VPS — бот использует собственные ценовые потоки, поэтому его можно прикрепить к любому графику. Если у вас уже есть MetaTrader 5 или VPS, он работает рядом с вашими другими советниками — отдельный сервер не нужен.

Как это работает

Бот сочетает анализ цен в реальном времени с математической прогнозной моделью, которая использует краткосрочную чрезмерную реакцию других трейдеров вблизи каждого 5-минутного закрытия. Когда условия совпадают, он выставляет лимитные ордера на статистически предпочтительный исход и подтверждает движение по актуальному стакану заявок перед входом — чтобы избегать моментов с неверной ценой. Неисполненные ордера автоматически отменяются после каждого окна, а результаты рассчитываются по официальному ончейн-оракулу Polymarket. Точная модель является проприетарной и намеренно не раскрывается.

Безопасность по замыслу: фиксированный, дисциплинированный расчёт объёма позиции — без мартингейла, без сетки, без усреднения, без опасных тактик восстановления.
Торгуйте как маркет-мейкер: бот работает с лимитными ордерами, поэтому вы предоставляете ликвидность, а не забираете её — без комиссии тейкера, и вы можете получать мейкерские ребейты Polymarket как дополнительный доход помимо ваших сделок.

Ключевые возможности

  • Полностью автоматически — торгует BTC и ETH с одного графика.
  • Живая панель на графике: баланс, пик, ставка, P&L за сегодня, победы / поражения, исполнения и состояние системы.
  • Умный расчёт объёма: % от баланса, минимальный порог, максимальный лимит и опциональный «храповик», который никогда не уменьшает ставку после убытка.
  • Контроль рисков: дневной лимит убытка, защита при низком балансе и автоматическая остановка при проблемах с соединением или данными.
  • Push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader об исполнениях, результатах и периодической сводке (опционально).
  • Автоматическое ончейн-получение вашего выигрыша (опционально).
  • Самопроверка в один клик, которая выставляет и отменяет крошечный ордер, чтобы убедиться, что настройка работает, прежде чем вы начнёте торговать.
  • Бумажный (демо) режим, чтобы наблюдать за работой бота без реальных ордеров.

Настройка — около 2 минут

  1. Разрешите веб-подключения бота в MetaTrader — при первом запуске он покажет, что именно нужно включить.
  2. Вставьте свой приватный ключ Polymarket.
  3. Прикрепите к любому графику, включите BTC / ETH, задайте риск. Готово.

В комплект входит полное пошаговое руководство по настройке.

Примечание о тестировании: этот бот торгует на живых прогнозных рынках Polymarket, которых нет во встроенном тестере стратегий MetaTrader — поэтому его нельзя протестировать там на истории.

Требования

  • Пополненный аккаунт Polymarket (USDC).
  • MetaTrader 5 с доступом в интернет — ПК на Windows или VPS. Для круглосуточной торговли рекомендуется VPS (а если он у вас уже есть — без дополнительных затрат).
  • Polymarket должен быть доступен из вашего региона (для регионов с ограничениями включена опция прокси).


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Tshivhidzo Moss Mbedzi
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Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
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Gold Beaver
Arnold Bobrinskii
5 (2)
Эксперты
GOLD BEAVER MT5 — XAUUSD EA Настройка в один клик. Перетащите на график XAUUSD M1 — и советник начинает торговать. Значения по умолчанию готовы к работе, настройка не требуется. Не HFT. Низкая задержка соединения не требуется. Сделки рассчитываются по граничным свечам M15, поэтому достаточно тестирования по OHLC. 12 стратегий на выбор, разработанных с помощью собственного исследовательского движка на Python с JIT-компиляцией, независимого от тестера MT5. Они не подгонялись вручную и не переоптим
Bober Lannister
Arnold Bobrinskii
5 (1)
Эксперты
Bober Lannister MT4  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT4 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
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Arnold Bobrinskii
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Bober Lannister MT5  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT5 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
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Arnold Bobrinskii
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Доступна торговля криптовалютой на  биржах Binance  и  OKX  ! Спешите получить его! Ограниченное количество копий будет распродано. Привет, ребята! Надеюсь, у тебя все хорошо.     Я покажу вам нового торгового робота, который существенно отличается от всех остальных продуктов рынка MQL5.com. Основная особенность       Bober Crypto MT5   — это возможность торговать с       Фьючерсы Binance Futures и OKX. Этот продукт использует стратегию «Статический арбитраж», которая имеет много преимуществ,
Bober Lazer
Arnold Bobrinskii
Эксперты
Bober Lazer MT5 — система пробоя для крипто и форекса Bober Lazer MT5 работает в реальной торговле на Binance, OKX и Bybit . Лучшие результаты показывает на ETHUSDT , используя простые и проверенные правила пробоя. Быстрые входы, стабильная логика, без нереалистичных тестов. Ссылка на реальный счёт приведена ниже. Аренда на 1 год: 500 USD Осталось 2 копии из 5. How to backtest Bober Lazer >>>   Click Live signal and Guide here >>>    Click Key Features Breakout Strategy – Точные ценовые уровни
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