Polymarket Scalper Bot MT5
- Эксперты
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Arnold BobrinskiiMy products are ONLY SOLD via MQL5 website. If you see it somewhere else, be aware of scam.
Contacts:
https://t.me/BoberEas
- Версия: 1.62
- Активации: 5
Автоматическая торговля на прогнозных рынках Polymarket BTC и ETH «Вверх / Вниз» с 5-минутными интервалами — полностью внутри MetaTrader 5. Бот отслеживает котировки криптовалют в реальном времени, определяет решающее движение при закрытии каждого 5-минутного окна и выставляет ордера на наиболее вероятный исход.
Невозможно запустить в тестере стратегий MetaTrader 5. В MetaTrader нет понятия 5-минутных прогнозных окон Polymarket — таких рынков просто не существует внутри MT5, — поэтому стандартный тестер MQL5 не может воспроизвести или протестировать эту стратегию на истории. Результаты на скриншотах получены с помощью специального Python-бэктестера, созданного для реконструкции реальных окон Up/Down Polymarket на основе исторических данных о ценах криптовалют. Сам бот работает только на живом графике.
Ограниченное количество копий. Чтобы преимущество не размывалось, будет продано лишь ограниченное количество лицензий.
Почему этот бот
- 100% автономно — работает в вашем собственном MetaTrader 5, на вашем ПК или VPS. Ваши ключи никогда не видит сторонний сервер.
- Нативный MQL5 — один файл .ex5. Без DLL, без Python, без дополнительных установок.
- Работает с новыми аккаунтами Polymarket (регистрация по email / Google).
- Настройка в одно поле — вставьте свой приватный ключ, и бот автоматически определит всё остальное.
- Никаких дополнительных затрат на VPS — бот использует собственные ценовые потоки, поэтому его можно прикрепить к любому графику. Если у вас уже есть MetaTrader 5 или VPS, он работает рядом с вашими другими советниками — отдельный сервер не нужен.
Как это работает
Бот сочетает анализ цен в реальном времени с математической прогнозной моделью, которая использует краткосрочную чрезмерную реакцию других трейдеров вблизи каждого 5-минутного закрытия. Когда условия совпадают, он выставляет лимитные ордера на статистически предпочтительный исход и подтверждает движение по актуальному стакану заявок перед входом — чтобы избегать моментов с неверной ценой. Неисполненные ордера автоматически отменяются после каждого окна, а результаты рассчитываются по официальному ончейн-оракулу Polymarket. Точная модель является проприетарной и намеренно не раскрывается.
Ключевые возможности
- Полностью автоматически — торгует BTC и ETH с одного графика.
- Живая панель на графике: баланс, пик, ставка, P&L за сегодня, победы / поражения, исполнения и состояние системы.
- Умный расчёт объёма: % от баланса, минимальный порог, максимальный лимит и опциональный «храповик», который никогда не уменьшает ставку после убытка.
- Контроль рисков: дневной лимит убытка, защита при низком балансе и автоматическая остановка при проблемах с соединением или данными.
- Push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader об исполнениях, результатах и периодической сводке (опционально).
- Автоматическое ончейн-получение вашего выигрыша (опционально).
- Самопроверка в один клик, которая выставляет и отменяет крошечный ордер, чтобы убедиться, что настройка работает, прежде чем вы начнёте торговать.
- Бумажный (демо) режим, чтобы наблюдать за работой бота без реальных ордеров.
Настройка — около 2 минут
- Разрешите веб-подключения бота в MetaTrader — при первом запуске он покажет, что именно нужно включить.
- Вставьте свой приватный ключ Polymarket.
- Прикрепите к любому графику, включите BTC / ETH, задайте риск. Готово.
В комплект входит полное пошаговое руководство по настройке.
Требования
- Пополненный аккаунт Polymarket (USDC).
- MetaTrader 5 с доступом в интернет — ПК на Windows или VPS. Для круглосуточной торговли рекомендуется VPS (а если он у вас уже есть — без дополнительных затрат).
- Polymarket должен быть доступен из вашего региона (для регионов с ограничениями включена опция прокси).
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